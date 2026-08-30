חדש בגלובס: תמלול שיחות משקיעים לשיחת המשקיעים של קבוצת אקרשטיין גלובס משיק שירות חדש למנויים: תמלול מלא של שיחות הוועידה של חברות הנסחרות בבורסה בתל אביב. המטרה: לאפשר לקוראינו גישה ישירה ושקופה להסברים של מנהלי החברות בשיחות שאליהן חשופים לרוב משקיעים מתוחכמים. שיחות אלה מספקות לעיתים קרובות נדבך חשוב להבנת פעילות החברה, האתגרים וההזדמנויות שהיא מזהה והכיוון שאליו היא צועדת - מעבר למספרים שמופיעים בדוחות. התמלולים מבוססים על כלי AI, ולאחריהם בקרה אנושית והם יפורסמו בדרך כלל בתוך מספר שעות ועד יממה מפרסום הדוחות הכספיים בפורטל הפיננסי ויצורפו כלינק לכל ידיעה העוסקת בדוחות הכספיים הרלוונטיים. הישארו מעודכנים בפורטל הפיננסי שלנו

ביום חמישי האחרון, בשיחת המשקיעים שקיימה קבוצת אקרשטיין לאחר פרסום דוחות מאכזבים והודעה על סיום כהונתו של המנכ"ל עמית לנג, נשאל צביקה אקרשטיין, מבעלי השליטה בחברה, שנכנס בנעליו של המנכ"ל הפורש, מדוע שינוי שכזה ישפר את התוצאות.

אקרשטיין השיב כי "אנחנו מזהים חריקות בתוך הבית ולא יכולים להתעלם מכך. כעת נחזור למקורות (back to basic) - מיקוד, מיקוד, מיקוד. שם אנחנו נמצאים". לפחות בינתיים, המשקיעים המאוכזבים שלחו את מניית אקרשטיין לידירה דו יומית של 13% שקילפה 309 מיליון שקל משווייה.

● המשקיעים מענישים את מניית שופרסל. זה מה שמדאיג אותם

● עם כאלה ביצועים אין פלא שהחברה של קיבוץ יזרעאל מחפשת הצלה

אקרשטיין, יצרנית מוצרי בטון מתועשים לתחום התשתיות, שנמצאת בשליטת המשפחה שהיא נושאת את שמה (68%), הציגה ברבעון השני הכנסות של 190 מיליון שקל, קיטון של כ-15% לעומת הרבעון המקביל אשתקד (בסיכום המחצית נרשמה ירידה של כ-12%). בשורה התחתונה, הרווח הנקי צנח בכ-86% ברבעון לכ-2.3 מיליון שקל, ובמחצית הסתכם בכ-19.8 מיליון שקל, נפילה של כ-48%.

לדברי צביקה אקרשטיין, "לאף אחד לא נעים לראות תוצאות כאלה. אנחנו מגיבים מהר ולא קופאים על השמרים". ואכן, במקביל לפרסום הדוחות הודיעה אקרשטיין על סיום כהונתו של המנכ"ל לנג, לאחר שמונה לתפקיד רק לפני פחות משנה (קודם לכן שימש כמנכ"ל מקורות). לנג החליף את אהוד דנוך שפרש ביוני אשתקד, לאחר ארבע שנים במשרה.

כאמור את מקומו של לנג יתפוס צביקה, ממשפחת הבעלים ובנו של יו"ר הדירקטוריון גיורא אקרשטיין. סמנכ"ל הכספים איל ויינברג מונה למשנה למנכ"ל, במקביל לתפקידו הנוכחי, ובחברה מציינים כי יפעלו לאיתור יו"ר שאינו נמנה עם בעלי השליטה.

"מענה לאתגרי התקופה"

בשיחת המשקיעים אמר עוד אקרשטיין כי "הביצועים ברבעונים האחרונים היו מתחת לציפיות שלנו", לכן לדבריו, "מתוך המחויבות העמוקה שלנו לחברה, לעובדים ובטח לציבור המשקיעים, החלטנו לבצע את השינויים הנדרשים ולא להמתין".

הוא הוסיף כי "עמית הביא ניסיון רב בתחומי התשתיות, אבל אתגרי התקופה הביאו אותנו למסקנה שחברה תעשייתית זקוקה קודם כל לניהול ממוקד, כזה שמגיע מרצפת הייצור". אקרשטיין הבהיר כי כניסתו לתפקיד אינה זמנית: "אני ממלא את תפקיד המנכ"ל כאן ועכשיו וקדימה, ללא תוקף זמן".

לשאלה בדבר רכישת מניות בידי בעלי השליטה, השיב כי "אנו מודעים להזדמנות שיש כרגע מבחינתנו ונערכים בהתאם".

המינוי של צביקה אקרשטיין לתפקיד המנכ"ל מונע מרצון של בעלי המניות, בהם המשפחה השולטת בחברה, לראות אותה נכנסת בסערה לתחום התשתיות. "הסקטור הזה הולך ברמה הלאומית לגידול בהיקפי העבודות", אומר גורם בשוק. "בין שאלה הבחירות לרשויות המקומיות, פרויקטי תשתיות לאומיות שנדחו בשנים האחרונות, או פרויקטים למיגון ביטחוני. ברגע שבעלי השליטה שם ראו שנוצרו אתגרים תפעוליים, הם נדרשו להחלטה קשה".

שווי השוק של אקרשטיין עומד כעת על 2.1 מיליארד שקל, ולמרות הירידות האחרונות היא הכפילה את שווייה במהלך שלוש השנים האחרונות (מאז נובמבר 2023). בין בעלי העניין בחברה נמנים לצד המשפחה, המוסדיים מגדל, כלל ביטוח והראל.

מהלך שיסלול את הדרך?

באקרשטיין עשויים לשאוב עידוד ממהלך דומה שהתרחש בחברה תעשייתית אחרת, רב-בריח, שמייצרת דלתות ומוצרים שונים לענף הבנייה. בינואר 2024 הודיעה החברה כי המנכ"ל עידן זו-ארץ מסיים את תפקידו, לאחר חולשה בתוצאות הכספיות, ובמקומו מונה לתפקיד בעלי החברה שמואל דונרשטיין. ליו"ר מונה אז גיורא בר דעה (שהגיע מניהול קבוצת שטראוס). מאז שופרו תוצאות החברה, ומניית רב בריח עלתה בכמעט 80% לשווי שוק של 546 מיליון שקל.