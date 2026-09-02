מהסופר לחופשה: רמי לוי משיק כרטיס שצובר דולרים לטיסות

הכתבה בשיתוף רמי לוי שיווק השקמה

בשנים האחרונות הפכו כרטיסי האשראי להרבה יותר מאמצעי תשלום. כמעט כל כרטיס מבטיח הטבות, הנחות או צבירה מסוג כלשהו, אבל עבור הצרכן לא תמיד פשוט להבין כמה בדיוק צבר ומה הערך האמיתי של ההטבה. הכרטיס החדש של רמי לוי שיווק השקמה, SuperFly - מיזם משותף עם ישראייר וישראכרט, מנסה לפשט את המשוואה: במקום נקודות ומפתחות המרה, הקניות בכרטיס מייצרות צבירה בדולרים, שאותם ניתן לממש בטיסות ובחבילות נופש של ישראייר. זה גם המסר המרכזי שמבקשת הרשת להוביל עם השקת הכרטיס החדש.

"הסיפור הגדול מבחינתנו הוא הצבירה של דולרים", אומר מוטי לוי, סמנכ"ל מועדון ומוצרים פיננסיים ברשת רמי לוי. לדבריו, החיבור בין הפעילות הקמעונאית של הקבוצה לבין ישראייר, שבה מחזיקה הקבוצה בשליטה, יצר אפשרות לבנות מועדון שמחבר בין ההוצאות השוטפות לבין החופשה הבאה. "רצינו שמנגנון הצבירה יהיה ברור, פשוט ונגיש. אתה לא צריך להיות דוקטור לתעופה כדי להבין מה מגיע לך וכמה זה שווה".

העיקרון אכן פשוט יחסית: משתמשים בכרטיס בכל מקום בארץ ובחו"ל, והקניות נצברות בשווי דולרי. בכרטיס הקלאסי כל 500 שקל של רכישות מזכים בדולר אחד לצבירה, ובכרטיס הפרימיום כל 333 שקל מזכים בדולר. הכרטיס מונפק על ידי ישראכרט והוא מסוג מאסטרקארד, ולכן ניתן להשתמש בו גם מחוץ לרשת רמי לוי ולמעשה בכל בית עסק שמכבד אותו.

מבחינת הרשת, היתרון אינו רק בעצם הצבירה אלא גם בכך שהשווי שלה נותר ברור ללקוח. במקום לצבור אלפי נקודות ואז לנסות להבין כמה הן שוות בפועל, כאן דולר שנצבר הוא דולר שניתן להפנות לרכישת טיסה או חבילת נופש של ישראייר. לוי מדגיש כי השווי הדולרי אינו משתנה לפי עונה או יעד, כך שהלקוח יכול לדעת מראש מה עומד לרשותו כאשר הוא מתכנן את החופשה.

המשמעות היא שגם הוצאות שכבר נמצאות בתקציב החודשי: קניות, חשבונות ותשלומים שוטפים, יכולות להשתלב בצבירה. לדברי לוי, בכרטיס הפרימיום, לקוח שמוציא למשל כ-10,000 שקל בחודש, ללא רכיב מט"ח, עשוי להגיע לכ-360 דולר צבירה בשנה. בנוסף, הכרטיס מאפשר צבירה גם על תשלומי מוסדות, עד לתקרה של 45 אלף שקל בחודש בכרטיס הפרימיום ו-30 אלף שקל בקלאסי - מאפיין שעשוי להיות רלוונטי גם לבעלי עסקים קטנים, שעבורם היקף ההוצאות החודשיות עשוי להיות גבוה יותר.

גם השימוש בכרטיס בחו"ל מקבל משקל משמעותי במודל. לפי החברה, בכרטיס הקלאסי הצבירה בחו"ל גבוהה ב-15%, ובכרטיס הפרימיום ב-25%. לצד זאת, עמלת המט"ח עומדת על 2% בקלאסי ועל 1.5% בפרימיום. כך, מי שממילא משתמש בכרטיס במהלך חופשה בחו"ל יכול ליהנות גם מצריכה שממשיכה לייצר צבירה לטיסה או לחופשה הבאה.

אחד היתרונות שעליהם מדגישים ברשת הוא היכולת להבין באופן מיידי מה שווה הצבירה. אם מחיר הטיסה הוא 150 דולר וללקוח נצברו 50 דולר, הוא יכול להשתמש ב-50 הדולר שצבר ולהפחית אותם ממחיר הטיסה. אין גם רף מינימום למימוש, כך שניתן להשתמש גם בסכום קטן שכבר נצבר. "יש פה פשטות, נוחות ושקיפות", אומר לוי. המימוש אפשרי בטיסות ישראייר, בכפוף לתשלום רכיבי המסים בכסף, ובחבילות נופש ניתן לממש את הצבירה עד לשיעור מסוים משווי החבילה.

לצד הצבירה לדולרים, הכרטיס מגיע גם עם מעטפת הטבות שמחברת אותו לפעילויות נוספות בקבוצת רמי לוי. "אנחנו מציעים למחזיקי כרטיס האשראי הרבה מאוד הטבות ברשת. רק ברמי לוי, מי שמממש את ההטבות שמוצעות לו בחודש יכול להגיע ליותר מ-150 שקל הנחה מצטברת. בנוסף יש גם הטבות ברמי לוי תקשורת, בארץ ובחו"ל, ובהמשך אנחנו מוסיפים הטבות גם בעולמות הביטוח. אנחנו רוצים לעטוף את הלקוח כך שהתועלת שלו מהכרטיס תהיה כמה שיותר גבוהה", אומר לוי.

גם למצטרפים החדשים מציעה החברה הטבת השקה. במסגרת המבצע, שנמשך מ-12 באוגוסט ועד 10 בספטמבר, 10,000 המצטרפים הראשונים זכאים לכרטיס טיסה במתנה לאחד מיעדי ישראייר באירופה, למעט לונדון, בכפוף לעמידה בתנאי המבצע ובהם היקף שימוש מצטבר של 10,000 שקל עד סוף נובמבר. את השובר ניתן לממש בתוך שישה חודשים ובהתאם לזמינות מושבים בטיסה.

החיבור לישראייר הוא מבחינת רמי לוי גם חלק מהבידול שהחברה מבקשת לייצר. בעוד שמועדוני אשראי רבים נשענים על שיתופי פעולה עם חברות חיצוניות, כאן מדובר בחיבור ישיר בין זרוע הקמעונאות של הקבוצה לבין חברת התעופה. מבחינת הלקוח, ברשת מקווים שהדבר יתורגם למסלול פשוט יותר בין ההוצאה השוטפת לבין המימוש בפועל.

בסופו של דבר, SuperFly מבקש לחבר בין שני תחומים שנמצאים ממילא בחיי היומיום של משקי הבית: ההוצאות השוטפות והרצון לצאת לחופשה. במקום להוסיף עוד מועדון שדורש מהלקוח לזכור כמה נקודות יש לו ומהו יחס ההמרה שלהן, ברמי לוי מבקשים להפוך את הצבירה למוחשית יותר. "אם נכנסים לאתר ישראייר ורואים כמה הטיסה עולה וכמה דולרים צברת, ברור לך מיד כמה חסכת", מסכם לוי. מבחינת החברה, זהו בדיוק היתרון שהיא מבקשת להביא לשוק: לא עוד הטבה שצריך לפענח, אלא חיבור ישיר ככל האפשר בין הקנייה של היום לחופשה של מחר.

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הכתבה בשיתוף רמי לוי שיווק השקמה