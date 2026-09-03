כשההיסטוריה, ההנדסה והעיצוב נפגשים על פרק היד

הכתבה מטעם רולטיים

את רוב שעוני היוקרה אפשר לזהות לפי הלוגו, אבל ההבדל בין מותג אחד למשנהו הוא לא עניין של שם על הלוח. הוא נובע משורה של החלטות שנצברו לאורך עשרות ומאות שנים: איזה מנגנון לפתח, איזו בעיה לפתור, לאיזה לקוח לענות. מותג שנוסד כדי לצייד צוללנים נראה אחרת ממותג שנוסד כדי לספק שעוני כיס לאצולה האירופית. ב-Impress Lounge, הלאונג' הדו-קומתי של אימפרס מבית רולטיים בכיכר המדינה, מוצגים שישה מותגים כאלה בחלל אחד.

אלה ששת המותגים:

Blancpain · 1735

המותג הוותיק בעולם, ושעון הצלילה שהגדיר את הקטגוריה

ז'אן-ז'אק בלנקפיין נרשם כשען בכפר וילרה שבהרי הז'ורה השווייצריים בשנת 1735,

הרישום המתועד הראשון מסוגו, ומכאן הטענה להיות מותג השעונים הוותיק בעולם. בשנות החמישים פנתה יחידת הקומנדו הימי של הצי הצרפתי ליצרנים שונים בבקשה

לשעון שיעמוד בתנאי צלילה מבצעיים. בלנקפיין ענתה, והתוצאה: Fifty Fathoms נחשב לשעון הצלילה המודרני הראשון. שלושה פתרונות הפכו אותו לכזה: בזל חד-כיווני, שהצולל מסמן בו את רגע הכניסה למים ושמסתובב לכיוון אחד בלבד, כך שאם השעון מקבל מכה בטעות, הבזל יכול רק להראות שעבר יותר זמן ממה שעבר באמת, ולהחזיר את הצולל למעלה מוקדם מדי ולא מאוחר מדי; אטימה כפולה של הכתר; ולוח בניגודיות גבוהה שנקרא גם במים עכורים. הגרסה שמוצגת בלאונג' עשויה זהב אדום 18 קראט, בקוטר 42.3 מ"מ, ועמידה במים עד עומק 300 מטר. המנגנון שבתוכו מתוצרת בלנקפיין עצמה, ובנוי סביב שלושה קפיצים ראשיים שפועלים בזה אחר זה במקום אחד. התוצאה מעשית: רזרבת כוח של חמישה ימים שלמים גם כשלא עונדים אותו. (5010 36B30 B64A)

צילום: Blancpain

Vacheron Constantin · 1755

פעילות רצופה מאז 1755

ב-1755 חתם ז'אן-מארק ושרון, בן 24, על חוזה העסקה עם השולייה הראשון שלו בז'נבה. המסמך שרד, והוא הבסיס לטענת המותג להיות יצרן השעונים הוותיק בעולם

שפועל ברצף. ב-1819 הצטרף איש העסקים פרנסואה קונסטנטן, ואיתו המוטו שמלווה את המותג עד היום: "לעשות טוב יותר אם אפשר וזה תמיד אפשרי".

הצלב המלטזי שמזוהה עם המותג לא נולד כסמל. במקור זה היה חלק מכני קטן בתוך המנגנון, שתפקידו היה לווסת את מתח הקפיץ הראשי ולמנוע ממנו לפעול בעוצמה לא אחידה. הוא אומץ כסמל רק ב-1880.

הדגם שבלאונג' הוא Overseas Dual Time בקוטר 41 מ"מ, עשוי כולו מזהב אדום, עם לוח ירוק מרהיב.

השעון מציג במקביל את השעה בשתי מדינות, לצד חיווי קטן המציין אם במדינה השנייה שורר כעת יום או לילה. רזרבת הכוח שלו היא 60 שעות. השעון מגיע עם עוד שתי רצועות להחלפה: רצועת עור ירוקה ורצועת גומי ירוקה, ואפשר להחליף ביניהן במהירות

ובלי כלים. (7920V/210R-B965)

צילום: Vacheron Constantin

Breguet · 1775

הטורביון ושעון היד הראשון

אברהם-לואי ברגה פתח את הסדנה שלו ב-1775 בפריז. הבניין נותר בבעלות צאצאי

המשפחה עד היום, אף שהמותג עצמו יושב מזמן בשווייץ. ברגה רשם ב-1801 את

הפטנט על הטורביון, מנגנון שנועד לנטרל את השפעת כוח הכבידה על דיוק השעון,

והוא עדיין נחשב לאחד ההישגים המורכבים בתחום. הוא גם פיתח את בולם ההלם

הראשון שהגן על מנגנון שעון מפני נפילות, ואת צורת המחוגים והספרות שנושאות את שמו עד היום. ב-1810 סיפק לקרוליין מירה, מלכת נאפולי (אחותו של נפוליאון) את מה שנחשב לשעון היד המתועד הראשון בהיסטוריה Reine de Naples.

הדגם שבלאונג' הוא Type XX Chronographe 2067 בקוטר 42 מ"מ, עשוי זהב אדום, עם בזל קרמי כחול ולוח כחול. המנגנון מתוצרת ברגה עצמה, ופועל בקצב של 36,000 תנודות בשעה, כפול מהמקובל, מה שמאפשר למדוד פרקי זמן קצרים יותר בדיוק רב יותר. (2067RK/Y9/9WU)

Omega · 1848

השעון שנענד על הירח

ה-Speedmaster הושק ב-1957 כשעון למרוצי מכוניות. ב-1964 הפיצה נאס"א בקשה להצעות בקרב יצרני שעונים לקראת משימות החלל המאוישות. ארבעה נענו, ושלושה נכנסו לסדרת בדיקות: טמפרטורות קיצון, ואקום, לחות, קורוזיה באטמוספירת חמצן טהור,

זעזועים, רעידות ורעש. ב-1 במרץ 1965 היה Speedmaster היחיד שעמד בכולן ואושר

לשימוש בכל משימות החלל המאוישות. ב-1969 הוא נענד על פני הירח, ומאז ועד היום הוא השעון שהאסטרונאוטים בוחרים לענוד במשימותיהם לחלל. כן, גם אילן רמון ז"ל האסטרונאוט הישראלי הראשון ענד שעון Speedmaster moon של אומגה. הגרסה שבלאונג' עשויה כולה מזהב Sedna, סגסוגת זהב 18 קראט שפיתחה אומגה בעצמה. הנחושת שבה נותנת לזהב את הגוון האדמדם, והפלדיום מייצב אותה כך שהצבע לא ידהה עם השנים. למנגנון יש רזרבת כח של 50 שעות ועמידות גבוהה בפני שדות

מגנטיים. (310.60.42.50.01.001)

צילום: Omega

Zenith · 1865

El Primero

ז'ורז' פאבר-ז'קו ייסד את זניט בלה־לוקלה, שוויץ ב-1865. החידוש שלו היה ארגוני: במקום להסתמך על בעלי מלאכה מפוזרים, הוא ריכז את כולם תחת קורת גג אחת וסטנדרט אחד. אתר הייצור בלה-לוקלה משמש את המותג עד היום.

ב-1969 הכריזה זניט על El Primero, מנגנון שנבנה מלכתחילה כשעון עצר אוטומטי ולא כתוספת שהורכבה על מנגנון קיים, הראשון מסוגו שהוכרז. הוא פעל בקצב של 36,000 תנודות בשעה, כפול מהמקובל בתעשייה, ולכן יכול היה למדוד עשירית שנייה.

הדגם שבלאונג' הוא Defy Skyline Skeleton בקוטר 41 מ"מ, והיחיד ברשימה שאינו

עשוי זהב: פלדת אל-חלד, קופסאת השעון מתומנת ובזל בעל שנים־עשר צלעות. בלוח

השעון רואים ישירות את המנגנון, והחלקים שמחזיקים אותו נצבעו בכחול וסודרו כך שהם מרכיבים את כוכב זניט. בשעה 6 יש מחוג קטן שמסתובב סיבוב שלם כל עשר שניות ומודד עשיריות שנייה. (03.9300.3620/79.I001)

צילום: Zenith

Hublot · 1980

Art of Fusion, והזהב העמיד לשריטות

המותג הצעיר ברשימה נוסד ב-1980 על ידי היזם האיטלקי קרלו קרוקו. זו הייתה הפעם הראשונה ששעון יוקרה מזהב הוצמד לרצועת גומי - פיתוח שנמשך שלוש שנים, בעיקר כדי שהגומי לא יתקשה, לא יסריח ולא ייסדק.

Magic Gold פותח בשיתוף מעבדת המטלורגיה של הפוליטכניון בלוזאן, בפרויקט שנמשך שלוש שנים. הבעיה שהוא בא לפתור מוכרת לכל מי שעונד שעון זהב: זהב הוא מתכת רכה, והוא נשרט. הפתרון היה לשרוף אבקה קרמית, אותו חומר שממנו מייצרים אפודי מגן בטמפרטורה של קרוב ל-2,000 מעלות, עד שהיא הופכת לשלד קשיח מלא נקבוביות זעירות, ואז להזריק לתוכן זהב מותך בלחץ גבוה. התוצאה היא זהב 18 קראט לכל דבר, אבל קשה פי שניים וחצי בערך מזהב רגיל (כ-1,000 יחידות קשיות לעומת כ-400, לפי נתוני הובלו).

הדגם שבלאונג' הוא Big Bang Reloaded Magic Gold בקוטר 44 מ"מ, שהוצג באפריל 2026 בתערוכת Watches & Wonders בז'נבה. הלוח פתוח וחושף את המנגנון שמאחוריו, כרונוגרף מתוצרת הובלו עצמה, המורכב מ-354 חלקים, עם רזרבת כוח של 72 שעות. (421.MX.1133.NR.RLD)

צילום: Hublot

החלל שמאפשר להשוות

שישה מותגים, שישה מנגנונים ושש דרכים שונות להגדיר שעון יוקרה. אחד עונה עם פעילות רצופה מאז 1755, אחר עם אישור של נאס"א ואחד עם סגסוגת שפותחה

במעבדה אקדמית.

היתרון של Impress Lounge הוא האפשרות להניח את כולם על אותו שולחן. כל מותגי

השעונים מוצגים בחלל אחד, כולל דגמים שלא ניתן למצוא בחנויות אחרות בישראל. המתחם עוצב כלאונג' פרטי ולא כחנות - שקט, מזמין, עם שירות פרסונלי ובקצב של

הלקוח.

לצד עולם השעונים IMPRESS מציגה עולם עשיר ומוקפד של תכשיטי יוקרה, המשלב

בין איכות, עיצוב, סטייל ויוקרה על-זמנית. בקולקציות התכשיטים של IMPRESS ניתן

למצוא מבחר רחב של תכשיטי זהב ב-14 ו-18 קראט ופלטינה, תכשיטים משובצי יהלומים

ואבני חן, יהלומים טבעיים ויהלומי מעבדה, תכשיטי פנינים, לצד קולקציות נבחרות של מותגי תכשיטים בינלאומיים מובילים.

בין המותגים ניתן למצוא את EFFY Jewelry Gucci Fine Jewelry ו-Le Vian, ולצדם

IMPRESS Jewelry מותג הבית של הרשת, המציע מגוון רחב של עיצובים בקווים קלאסיים ועכשוויים.

כל אחד מהמותגים מביא עמו שפה עיצובית ואופי ייחודיים מעיצובים קלאסיים ועל-זמניים ועד לקולקציות עכשוויות, צבעוניות ובעלות אמירה אופנתית. השילוב בין יהלומים, אבני חן, זהב ופנינים יוצר עולם מגוון של תכשיטים, המאפשר לכל אחת ואחד למצוא את הסגנון האישי שלהם.

צילום: Impress

טבעות, עגילים, שרשראות, תליונים וצמידים נבחרים בקפידה, תוך תשומת לב לאיכות חומרי הגלם, לרמת הגימור ולפרטים הקטנים שמעניקים לכל תכשיט את האופי הייחודי שלו.

המגוון הרחב מאפשר למצוא ב-IMPRESS תכשיט לכל סגנון ולכל רגע, מתכשיטים עדינים ואלגנטיים המתאימים ליום-יום, דרך פריטים בעלי נוכחות המשלימים הופעה לאירוע מיוחד, ועד לתכשיטי יוקרה מרהיבים, משובצים יהלומים ואבני חן, שנועדו ללוות את הרגעים הגדולים והמשמעותיים בחיים.

גם טווח המחירים מגוון, ומאפשר לבחור את התכשיט המדויק בהתאם לסגנון, לאירוע

ולתקציב החל מפריטים מעוצבים בטווחי מחיר נגישים ועד ליצירות תכשיטנות יוקרתיות וייחודיות. כך, תכשיט של IMPRESS יכול להיות חלק מהיום יום, מתנה מרגשת, ציון של רגע משמעותי או פריט יוצא דופן שנבחר לאירוע מיוחד.

ב-IMPRESS מאמינים שתכשיט הוא הרבה מעבר לפריט אופנתי. הוא ביטוי של אישיות, רגש וסיפור אישי. לעיתים הוא מסמל אהבה, התחלה חדשה או ציון דרך משמעותי, ולעיתים הוא פשוט אותו פריט שאוהבים לענוד שוב ושוב והופך עם הזמן לחלק מאיתנו.

מאחורי כל בחירה ב-IMPRESS עומדים ניסיון ומוניטין רב-שנים, היכרות מעמיקה עם עולם התכשיטים ושירות אישי ומוקפד, המלווים כל לקוחה ולקוח בדרך לבחירת התכשיט הנכון עבורם.

IMPRESS עולם של תכשיטים שנבחרו כדי ללוות את הרגעים הקטנים של היום-יום ואת הרגעים הגדולים של החיים.

"רוב האנשים שנכנסים אלינו לא מגיעים לקנות שעון או תכשיט מסוים", אומר דודו פולטורק, הבעלים. "הם מגיעים לחוויה יוצאת דופן של מותגי על המוצגים בחנות הקונספט המרשימה בישראל. השעונים המוזכרים הם דוגמא, בחנות עצמה ניתן

למצוא קולקציות עשירות מכל מותג.

המיקום בכיכר המדינה, בכיכר שכוללת את חנויות הדגל של מותגי האופנה הגדולים בעולם, משלים את התמונה. Impress Lounge מיועד למי שמעריך איכות בלי

פשרות, דיוק בפרטים ואסתטיקה שמשלבת מסורת וחדשנות.

הכתבה מטעם רולטיים