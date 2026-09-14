השכונה הזו נמצאת בנקודת פריצה: זהו הזמן לרכוש בה נכס

הכתבה בשיתוף סינקו השקעות ויזמות

במשך עשורים נתפסה שכונת קרית משה כחצר האחורית של רחובות, מקום שבו הזמן עמד מלכת, בזמן שהעיר סביבה דהרה קדימה. אך בשנים האחרונות מה שנראה בעבר כחלום רחוק הופך לאחד המהלכים הלאומיים הדרמטיים בהתחדשות העירונית בישראל.

לא מדובר בעוד שיפוץ קוסמטי, אלא במהפכה אורבנית של ממש המשתרעת על פני שטח עצום של 1,500 דונם. התוכנית השאפתנית כוללת את הריסתן של 1,300 יחידות דיור ישנות בכל רחבי השכונה, והקמתן של לא פחות מ-11,000 יחידות דיור חדשות. המהפכה הזו מלווה בתשתית הוליסטית הכוללת פארקים רחבי ידיים, מוסדות חינוך חדשים ונגישות תחבורתית יוצאת דופן בזכות הקרבה לכביש 411 ותחנת הרכבת העתידית, המבטיחים להפוך את האזור למרכז הכובד החדש של רחובות.

הסנונית שמעניקה לרוכשים את יתרון הראשוניות האסטרטגי

בעוד תוכנית המקרו מציירת חזון לעתיד, בשטח עצמו, בפרויקט גבריאל 31-33 - הטרקטורים כבר עובדים והחזון קורם עור וגידים. "פרויקט גבריאל של חברת סינקו הוא החלוץ של קרית משה, הסנונית שמעניקה לרוכשים את יתרון הראשוניות האסטרטגי", מסבירה עו"ד צופית נאור, סמנכ״לית הפיתוח העסקי והשיווק של סינקו. "הפרויקט שלנו מציב סטנדרט חדש למערב העיר עם שני מגדלים מרשימים בני 22 קומות המאכלסים 186 דירות. תמהיל המגורים נבנה מתוך מחשבה על איכות חיים מקסימלית, החל מדירות 3-6 חדרים מרווחות, דרך דירות 5.5 חדרים ייחודיות ועד למוצרי יוקרה כמו דופלקסים ופנטהאוזים עם בריכות פרטיות ומרפסות נוף רחבות".

בין הבניינים יוקמו חזית מסחרית ומבנה ציבור לרווחת הקהילה, מה שהופך את המתחם לאקו-סיסטם מגורים שלם. הכניסה לפרויקט התחדשות העירונית הראשוןבאזור שעובר מהפך כזה היא הזדמנות כלכלית נדירה עבור משפחות וזוגות, שכן ערך הנכסים בנקודת הזינוק צפוי להאמיר ככל שהתשתיות מסביב יושלמו".

הדמיה: באדיבות חברת סינקו

הדמיה: באדיבות חברת סינקו

הדמיה: באדיבות חברת סינקו

מקצועיות תכנונית לצד קשר אנושי עם הדיירים הוותיקים

ההתקדמות המהירה של סינקו בשטח אינה מקרית, אלא תוצאה של ניהול חכם ורגיש. "הצלחנו לקדם את הפרויקט בצורה מטאורית מאז שנת 2019 ואנו הראשונים שעלינו לקרקע", מעידה נאור. "המפתח להצלחה היה השילוב בין המקצועיות התכנונית לבין הקשר האנושי עם הדיירים הוותיקים, שהם השותפים המלאים לדרך. כדי להבטיח שחוויית המגורים תעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר, גייסנו את האדריכל הנודע צבי מוססקו ואת מעצב הפנים המוערך דניאל חסון, שאמון על הלובי והחללים הציבוריים. התוצאה היא סגנון חיים מודרני המשלב חדר כושר מאובזר, חללי עבודה משותפים ומועדון דיירים בתוך המגדלים, לצד תכנון אדריכלי המדגיש חללים שטופי אור טבעי ונוף פתוח".

הדמיה: באדיבות חברת סינקו

עוצמה פיננסית שמאפשרת להציע תנאי תשלום אטקרטיביים

הביטחון של הרוכשים נשען על מסורת וניסיון של עשרות שנים. חברת "סינקו", שהוקמה ב-2015. סינקו השקעות ויזמות היא חברה ליזמות ובנייה, הפועלת בתחום המגורים והמסחר, עם התמחות בפרויקטים של התחדשות עירונית. חברת עמרם אברהם, מהחברות הוותיקות והמובילות בענף הנדל"ן בישראל, היא שותפה בסינקו ומהווה חלק משמעותי מהניסיון, החוסן והעשייה שלה.

פעילותה של סינקו נשענת על ניסיון מקצועי, צוות מיומן ויכולת ליזום, לתכנן ולקדם פרויקטים תוך הקפדה על איכות, חדשנות ושליטה בכל שלבי התהליך. החברה פועלת מתוך תפיסה של "בנייה בחמישה מימדים", המשלבת בין ראייה תכנונית רחבה, הקפדה על הפרטים הקטנים, שימוש בחומרי גלם איכותיים ובטכנולוגיות מתקדמות ויצירת אופי וסגנון ייחודיים לכל פרויקט. לצד אלה, מושם דגש על חוויית הלקוח ואיכות המגורים, מתוך תפיסה שלפיה כל פרויקט נבחן לא רק באיכות הבנייה והתכנון, אלא גם באיכות החיים שהוא מייצר עבור הדיירים.האיתנות הכלכלית של קבוצת האם המקדמת כיום כ-130 פרויקטים בפריסה ארצית מקריית גת ועד קריית יום - כאשר סינקו עצמה מקדמת 20 פרויקטים פעילים - מעניקה את השקט הנפשי ההכרחי בפרויקטים של פינוי-בינוי. העוצמה הפיננסית הזו היא שמאפשרת לחברה להציע תנאי תשלום מפתים שמשנים את כללי המשחק בשוק המקומי ומנגישים את חלום הדירה החדשה למשפחות רבות.

הדמיה: באדיבות חברת סינקו

השכונה החדשה למשפחות במערב רחובות

"פרויקט גבריאל מהווה הזדמנות כלכלית נדירה עבור מי שמבקש לבנות לו עתיד בשכונת המחר של רחובות", מסכמת נאור. "כחלק מהחזון שלנו להוביל את שינוי פני האזור, אנו מציעים כיום מסלול רכישה של תשלום 99,000 ש"ח בלבד במועד החתימה, כאשר יתרת התשלום פרוסה בלוח זמנים גמיש עד למסירה. עבור משפחות, זוגות צעירים ומשפרי דיור, מדובר ביכולת לרכוש נכס בשכונה מודרנית, ירוקה ומתקדמת, בנקודת זמן שבה המחירים עדיין משקפים את תחילת הדרך. קרית משה נמצאת בדרך הבטוחה להפוך לפנינת המגורים החדשה של מרכז הארץ וזהו הזמן הטוב ביותר לרכוש בה נכס, רגע לפני שהמחירים עולים".

לפרטים נוספים על פרויקט "גבריאל" של חברת סינקו ויצירת קשר הקליקו>>

הכתבה בשיתוף סינקו השקעות ויזמות