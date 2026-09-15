המרוויחים המפתיעים של הדאטה סנטרים

הכתבה מטעם סקיל ריל

עד לא מזמן Generac האמריקאית הייתה מזוהה בעיקר עם גנרטורים ביתיים. היום היא משקיעה כ-250 מיליון דולר בהסבת מפעלים לייצור גנרטורים ענקיים לדאטה סנטרים, מתכננת להוסיף כאלף עובדים כדי לעמוד בהזמנות שלה העומדות על כ-1.6 מיליארד דולר, ללקוח החדש - הדאטה סנטרים.

Generac לא לבד. יצרני מערכות קירור, שנאים, כבלים, ציוד חשמלי ואפילו קירות מתכת רוכבים על אותו הגל. זה אחד הסיפורים הפחות מדוברים של פריחת הדאטה סנטרים: הכסף הגדול לא נשאר אצל יצרני השבבים, הוא מחלחל עמוק אל שרשרת האספקה, ולעיתים מגיע לחברות שלפני שנתיים לא היו מזוהות עם הענף בכלל.

רשימת המתנה עד ל-2028

אילוסטרציה: אור יעקובי

הביקוש שובר שיאים. במחצית הראשונה של 2026 נרשם בצפון אמריקה ביקוש של 25 ג'יגה-וואט לקיבולת דאטה סנטרים, פי שניים מהתקופה המקבילה אשתקד ופי חמישה לעומת שנתיים קודם, לפי JLL. עוד כ-66 ג'יגה-וואט כבר בבנייה, ו-95% מהם הוזמנו מראש. התפוסה כל כך גבוהה שלקוח שחותם חוזה היום מקבל מקום רק ב-2028.

התמונה הגלובלית זהה. בסוף 2025 פעלו בעולם כ-1,360 דאטה סנטרים גדולים של מפעילי Hyperscale (אמזון, מיקרוסופט, גוגל, מטא ואורקל) לפי Synergy Research, עד 2031 הם יחזיקו בכשני שלישים מכלל קיבולת הדאטה סנטרים בעולם, כשהקיבולת שלהם עצמם תגדל ביותר מפי שלושה.

ולשם כך מאות מרכזי מידע כבר בשלב בתכנון.

המרוץ השני: מי מספק את הציוד, ומתי

אילוסטרציה: אור יעקובי

המרוץ הראשון היה על קרקע וחשמל. המרוץ השני כבר לא מתנהל על אתרים אלא על היכולת לספק ציוד בזמן. יותר ממחצית מפרויקטי הדאטה סנטרים שנבנו ב-2025 פיגרו אחרי לוח הזמנים. זמני האספקה לציוד חשמלי כבד, לוחות מתח בינוני, שנאים, גנרטורים גדולים, התארכו פי שניים עד ארבעה לעומת התקופה שלפני 2020, ויזמים כבר מזמינים ציוד שנה וחצי ואף שנתיים מראש כדי לא להיתקע.

היצרנים מרחיבים כושר ייצור, וכשזה לא מספיק - קונים אותו. בסוף אוגוסט הודיעה nVent על רכישת Maverick Power תמורת 1.75 מיליארד דולר, בין היתר כדי להרחיב את פעילותה מול דאטה סנטרים.

כל אלה הם ביטויים שונים של אותה תופעה: שוק שצומח מהר מאוד מכריח מפעלים שלמים לשנות סדרי עדיפויות וקצבים. וזה אתגר גדול הרבה יותר משהוא נשמע.

המרוץ השלישי: לא מספיק לייצר יותר

כשלקוח גדול מוציא מכרז, המחיר הוא רק חלק מהעניין, ולפעמים אפילו לא החלק החשוב. המפעל צריך להוכיח שהוא עומד בכמויות, מספק בזמן, ושומר על אותה רמת איכות גם כשהקו רץ הרבה יותר מהר.

אז מוסיפים פסי ייצור, מכונות ואנשים. אבל מכונה נוספת לא מזרזת ייצור אם צוואר הבקבוק נמצא במקום אחר, ולרוב הוא נמצא בבקרת האיכות. מפעל יכול להכפיל את מספר החלקים שהוא מייצר ביום, אבל אם הבדיקה עדיין דורשת להוציא חלק מהקו, להעביר אותו לתא בדיקה ולהמתין לתוצאה, הבדיקה היא שקובעת את הקצב, לא הייצור.

באתרי ההרכבה של דאטה סנטרים, שבהם ההרכבה עצמה רצה בקצב חסר תקדים, חלק שסוטה מהמידות עולה בימי עבודה יקרים ועלול לגרום לתקלות מביכות. לכן הלקוחות הגדולים כבר מחייבים את המפעלים המתמודדים במכרז להציג בקרת איכות מהירה ואוטומטית, על הקו עצמו.

בקר איכות בקו ייצור רכב / צילום: אור יעקובי

השוק החדש

אחת החברות שפוגשות עכשיו את צוואר הבקבוק הזה מגיעה דווקא מחברה שהחלה את מכירותיה בשוק הרכב. SkillReal הישראלית, שהוקמה ב-2020 על ידי המייסד והמנכ"ל שי ניומן, הצוות בישראל - עשרות מתכנתים ומנהלים מעולם הייצור וביניהם אביאל פירסט, לשעבר מנכ"ל חברת Kitov.AI וכיום מנהל ההכנסות הראשי של SkillReal, והצוות בארצות הברית המונה עשרות עובדים המתמחים במכירות ובעולם הייצור.

צוות SkillReal / צילום: אור יעקובי

החברה פיתחה פלטפורמה מדור חדש לבדיקות מידות ואיכות ישירות על פס הייצור: במקום להוציא חלק מהקו לתא מדידה ייעודי ולהמתין לתוצאה, בעזרת שימוש במודלי AI המערכת מתאימה את עצמה לכל פס ייצור קיים או חדש, ומיליארדי חישובי תלת ממד בשנייה, שמתאפשרים (גם הם) מהדור החדש של שבבי אנבידיה. המערכת מקבלת את השרטוט התלת ממדי של המוצר ואת רשימת הפיצ'רים שיש לבדוק: חורים, ברגים, ריתוכים ומידות קריטיות, ומשווה בזמן אמת, מבלי לעקב את הייצור, בין מה שתוכנן לבין מה שיוצר, בדיוק הנדרש.

לפי החברה, בניגוד לפתרונות הקיימים, ההטמעה אינה מחייבת הקמת תא בדיקה ייעודי או הזמנת תאי בדיקה חדשים ומורכבים: מגדירים בתוכנה מה נדרש לבדוק ומתקינים מצלמות על הקו הקיים. בסביבה שבה ספקים נדרשים להוסיף כושר ייצור בתוך שבועות, לקיצור הזה בזמן ההטמעה יש משמעות קריטית, תאי הבדיקה המסורתיים פשוט לא יכולים להיות מוקמים ומופעלים בזמן הנדרש.

סביבת המבחן של SkillReal הייתה תובענית במיוחד: תעשיית הרכב, מול יצרניות רכב וספקי Tier 1 הגדולים בעולם, מוצרים מורכבים שמיוצרים במיליונים, קווים מהירים, טולרנסים הדוקים ותעשייה שמרנית.

בשנה האחרונה צברה החברה הזמנות בהיקף של מיליוני דולרים, והפעילות המסחרית שלה צומחת במהירות. המערכות שלה כבר פועלות בקווי ייצור בארה״ב, אירופה ויפן ומבצעות יחד יותר מ-80 מיליון מדידות של מאפיינים גיאומטריים בחודש. בין משקיעיה נמנה גם ריק ווגונר, לשעבר יו״ר ומנכ״ל ג'נרל מוטורס.

הפתרון של SkillReal

לפני כמה שבועות הגיעה לחברה פנייה מיצרן אמריקאי של קונסטרוקציות מתכת לדאטה סנטרים ולמרכזים לוגיסטיים. החיבור לא נולד מקמפיין מכירות: אחד הלקוחות הסופיים הגדולים, היפרסקיילר, נחשף לטכנולוגיה של SkillReal בעולם הייצור, וכשהספק שלו נדרש להגדיל במהירות את קצב הייצור ולא מצא מערכת בדיקה שעומדת בקצב, SkillReal נכנסה לתמונה.

שי ניומן, מנכ''ל SkillReal: ''זה לא שינוי כיוון מהרכב, אלא הרחבה של אותה פלטפורמה, מה שאנחנו רואים כרגע זה פריצה של שוק חדש, פסי ייצור חדשים, מפעלים חדשים, יצרניות שנלחמות כדי לזכות במכרזים של הדאטה סנטרים, כאשר המערכות שלנו הן היחידות הידועות לנו שנותנות להן את הפתרון המהיר והמלא'' / צילום: אור יעקובי

מבחינה טכנולוגית השינוי היה קטן: החלקים אחרים, העיקרון זהה. מבחינה עסקית הוא היה דרמטי. פריסה של מעל 20 מערכות באתר אחד, בהזמנה בהיקף של כ- 3.5 מיליון דולר.

הדרישה של השוק זירזה את תהליך האפיון, המשא ומתן וההזמנה הראשונית שנגמר בתוך כשלושה שבועות.

"תעשיית הרכב הייתה עבורנו נקודת פתיחה מצוינת", אומר שי ניומן, מנכ"ל SkillReal. "אם טכנולוגיה מודדת בזמן אמת חלקים מורכבים על קווי רכב מורכבים ומהירים, היא פותרת את אותה בעיה גם בתעשיות אחרות. זו הרחבה של אותה פלטפורמה לשווקים שבהם הלחץ להגדיל תפוקה מהר מאוד יוצר צורך חדש בבדיקה אוטומטית על הקו שניתנת להתקנה והפעלה במהירות". החברה כבר ממפה ספקים נוספים בשרשרת האספקה של הדאטה סנטרים.

מי הסוס במרוץ

הכיוון ברור: מאות דאטה סנטרים גדולים נוספים בתכנון, קיבולת ההיפרסקייל צפויה לגדול פי שלושה עד 2031, ושרשרת האספקה כולה נדרשת לייצר מהר יותר ובקנה מידה גדול יותר. המשקיעים יבחרו את הסוס שלהם למרוץ והסוסים עם התשואה העודפת לא בהכרח יגיעו מהתעשיות הברורות מאליהן, שם כבר השוק מתמחר את ההזדמנות. חלק מההזדמנויות נמצאות שכבה עמוקה יותר, בטכנולוגיות שמאפשרות ליצרנים לגדול בלי שמגבלות ייצור או האיכות והתהליכים הידניים יהפכו לצוואר הבקבוק הבא.

SkillReal ממחישה סוג אחר של מרוויחים מהבום: חברות שנבנו עבור שוק אחר, אבל מחזיקות בטכנולוגיה שהופכת לפתע רלוונטית כאשר שרשרת האספקה נדרשת לייצר מהר יותר ובקנה מידה גדול יותר. עבור משקיעים, השאלה המעניינת היא אילו עוד "סוסים" כאלה מסתתרים היום בתעשיות שאיש עדיין לא מגדיר כתעשיות דאטה סנטרים.

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הכתבה מטעם סקיל ריל