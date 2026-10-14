כך אפשר לחסוך משמעותית בסל הקניות

הכתבה מטעם רמי לוי שיווק השקמה

רשתות הסופרמרקטים כבר מזמן גילו את היתרונות של המותג הפרטי: מוצרים שנמכרים תחת שם הרשת ומאפשרים לה להציע חלופה זולה יותר למותגים המוכרים, לחזק את התחרות על המדף וגם לבדל את עצמה מול המתחרות. בשנים האחרונות המגמה הזו הולכת ומתרחבת, והמוצרים הפרטיים כבר אינם מוגבלים רק למוצרי בסיס.

"אבל רק רשת אחת עשתה את הצעד הגדול ביותר בחשיבה על מה שהצרכן מבקש - איכות ללא פשרות ושיהיה במחיר הזול ביותר. זה כבר שנים שברמי לוי שיווק השקמה מרחיבים באופן עקבי את פעילות המותג הפרטי, שכיום כולל כ-4,000 פריטים", אומר אלי דדיה, סמנכ"ל התפעול והמכירות של הרשת, שאמון בין היתר על הפעילות העסקית של המותג הפרטי. הוא מסביר: "נקודת המוצא שלנו בפיתוח של כל מוצר ממשפחת המותג הפרטי היא איכות ומחיר, השניים הולכים ביחד. המחיר הוא כמובן כחלק מהאסטרטגיה ומהבסיס של החברה, אבל מעבר לערך לצרכן בנושא המחיר, אנו מקפידים על איכות המוצר, פיתוח וחדשנות ובסופו של יום מעניקים ללקוחות שלנו ומאפשרים לצרכנים אלטרנטיבה לבחירה בסל הקניות שלהם שיכולה בקלות להוביל לחיסכון של עד 30% בכל קנייה".

לדברי דדיה, אחד השינויים המרכזיים בשנים האחרונות הוא המעבר ממותג שמציע בעיקר חלופה למוצרים הקיימים בשוק למותג שעומד בפני עצמו. "אם בעבר המותג הפרטי היה פחות או יותר זהה למה שקורה בשוק, היום הוא כבר עומד בפני עצמו. אנחנו מייבאים מוצרים באופן עצמאי מכל העולם, מפתחים מוצרים חדשים, יוצרים שיתופי פעולה ומציעים גם מוצרים בלעדיים לרשת".

לצד הרחבת המגוון, המחיר נותר אחד היתרונות המרכזיים של המהלך. לפי דדיה, מעבר למוצרי המותג הפרטי יכל להביא לחיסכון של כ-30% בסל קנייה ממוצע, ובקטגוריות מסוימות אף ליותר מכך. "יכול להיות פה חיסכון מאוד גדול ומשמעותי", הוא אומר. לדבריו, בחלק מהמקרים המוצרים מיוצרים אצל אותם ספקים או על אותם קווי ייצור שמשמשים גם מותגים מוכרים, כאשר החיסכון נובע בין היתר מייבוא ישיר ומצמצום פערי התיווך.

עם זאת, ברשת מדגישים כי המותג הפרטי אינו בא להחליף לחלוטין את המותגים המוכרים, אלא להרחיב את אפשרויות הבחירה של הצרכן. "אנחנו לא באים ומכתיבים לצרכן 'תיקח רק מותג פרטי'", אומר דדיה. "אנחנו באים ואומרים לו: תקנה חכם". אנחנו לא מוציאים את המותגים המוכרים מהמדף. הם ממשיכים להימכר לצד המותג הפרטי, והצרכן הוא זה שבוחר מה מתאים לו".

אילוסטרציה: באדיבות רמי לוי

אחד האתגרים של המותגים הפרטיים בישראל הוא עדיין כוחם של הרגלי הקנייה. "בישראל המותג הפרטי התחיל להתפתח מאוחר יותר מאשר בארה"ב ובאירופה, ולכן גם הנאמנות אליו נבנתה בהדרגה. אצלנו, לעומת זאת, הוא כבר מהווה כ-28%-30%".

המותג הפרטי לא רק מאפשר לנו להציע לצרכן מחיר נמוך יותר, אלא גם מייצר תחרות בתוך הקטגוריה. כששחקנים אחרים רואים שהם מאבדים מכירות, הם נדרשים להגיב גם במחיר".

במקביל, ברמי לוי משקיעים גם ביצירת בידול. דדיה מספר כי בשנה וחצי האחרונות חתמה הרשת על הסכם ארוך טווח הקשור למותגים של וורנר ברדרס, ובין הדוגמאות שהוא מציין נמצאים ברבי, לוני טונס וקוקומלון. לצד זאת מקדמת החברה שיתופי פעולה עם משפיענים ויוטיוברים, ומשלבת מוצרים בלעדיים כחלק מחוויית הקנייה שהיא מבקשת להציע ומוסיף ״כשאנחנו משקיעים במוצרים ממותגים עם דמויות אהובות אנחנו מצביעים על המחוייבות שלנו בלחדש ואף להצעיר קטגוריות שלמות עבור כלל הלקוחות בכל הגילאים״.

עוד חשוב לדעת כי מאחורי כל מוצר של המותג הפרטי עומד תהליך שכולל מבחני טעימה, בדיקות איכות, תמחור ובחינה של הערך שהוא מביא לקטגוריה. "מוצר לא נכנס למדף רק בגלל שהוא מותג פרטי. הוא צריך להיכנס עם ערך לצרכן, גם במחיר, גם באיכות וגם בחוויה". דדיה מוסיף כי לאורך השנים נערכו מבחני טעימה עיוורים למוצרים שונים של הרשת, בהם פיצה, קפה וטונה, ומוצרי המותג הפרטי זכו לציונים גבוהים.

כך, המותג הפרטי של רמי לוי הופך בהדרגה מאמצעי לחיסכון לחלק מרכזי המשלב חוויית קנייה והתחרות על סל הצרכן. לצד המחיר, הרשת שמה דגש על הרחבת המגוון, בידול וחדשנות, במטרה להציע ללקוחות אלטרנטיבה רחבה יותר למותגים המוכרים.

"אז בפעם הבאה שאתם עומדים מול מדף המוצרים בסופר ומתלבטים באיזה מוצר לבחור, זכרו שלא תמיד צריך לבחור בין איכות למחיר - לפעמים אפשר פשוט לקבל את שניהם", דדיה מסכם.

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הכתבה מטעם רמי לוי שיווק השקמה