10 מערכות שיווק, פלטפורמה אחת: הסטארט-אפ הישראלי שמאחד הכול

הכתבה מטעם קרינורי

10 מערכות שונות, עשרות חלונות פתוחים, ואף אחת מהן לא יודעת מה עושה השנייה. כך נראה היום השיווק ברוב העסקים בישראל. Creanory, פלטפורמה ישראלית שיוצאת בימים אלה להשקה ולגיוס רחב של משקיעים, מבקשת להחליף את כל אלה במערכת אחת, שמרכזת את כל עבודת השיווק של העסק תחת קורת גג אחת ובמחיר שמתחיל ב-99 שקל לחודש.

Creanory (כרגע בשלב תהליך לקבלת פטנט), הופכת את הפיצול היקר של עולם השיווק למערכת הפעלה אחת. כיום עסקים משלמים בנפרד על ניהול קמפיינים, עיצוב מודעות, יצירת וידאו, סושיאל, דיוור ואוטומציות, ניהול החנות, CRM, דוחות וניהול משימות, ואז משקיעים זמן וכסף נוספים בחיבורים ביניהם. גם אחרי כל זה, אף כלי לא רואה את התמונה המלאה. שאלה בסיסית כמו מה הוביל לרכישה, פייסבוק או גוגל, נשארת לא פעם בלי תשובה. Creanory, שמחוברת לכל מקורות המידע של העסק, יודעת לענות עליה.

אחרי חיבור חד-פעמי של העסק, המערכת מעמידה לרשותו צוות מקצועי מבוסס AI: הילה מעצבת, מאיה מנהלת את הסושיאל, טל יוצרת וידאו, אלון בונה אוטומציות, ליאור משפר קמפיינים ונוגה הופכת פגישות למשימות. כולם עובדים מתוך זיכרון משותף שמחובר לספר המותג, לנתוני המכירות ולהחלטות שכבר התקבלו, כך שכל משימה ממשיכה בדיוק מהנקודה שבה הקודמת הסתיימה.

עבור המשתמש, זו חוויית עבודה פשוטה וזולה יותר. עבור החברה, זה בסיס לפלטפורמה שהשימוש בה והערך שלה גדלים יחד עם העסק, עד שהיא הופכת למערכת שממנה הוא מנהל את כל פעילות השיווק שלו. ובשונה מרוב הסטארט־אפים בשלב הזה, Creanory לא מציגה למשקיעים חזון על הנייר: המוצר כבר בשוק, פעיל ומתומחר, ומוכן לייצר הכנסות.

הילה המעצבת AI של קרינורי, ממשק עורך התמונות שלה, תוך כמה דקות מייצרים תמונות בכמה גדלים ובמהירות / אילוסטרציה: באדיבות צוות קרינורי

כ-12 שנות פעילות שהפכו לבסיס האפיון של המערכת

מאחורי קרינורי עומד המייסד והמנכ״ל רועי שבי, מומחה לקריאייטיב ולשיווק, בוגר תואר ראשון בפרסום ותקשורת שיווקית ובעל יותר מ-12 שנות ניסיון בעבודה עם חברות ומותגים בישראל ובעולם. העבודה הצמודה עם מנכ"לים, בעלים של חברות, תהליכי השיווק והעבודה בין מערכות, שימשה בסיס לאפיון הפלטפורמה ולתהליכים שנבנו בה.

הניסיון הזה מתורגם גם לתהליך בניית דפי הנחיתה בקרינורי, שבו צוות של 6 אנשי AI עובדים יחד להקמת דפים לאיסוף לידים ללא ידע מוקדם. המשתמש מגדיר את מטרת הדף והמסר: עדי מגבשת את הבריף, דון, הילה ומיקה כותבים את התוכן במהירות, לצד שאר אנשי ה-AI שמלבישים אלמנטים טכניים. כך מתקצרת הדרך מרעיון לדף נחיתה, בלי לאסוף מחדש חומרים, להעביר קבצים בין כלים ולהסביר שוב את המותג בכל שלב. בחבילת הבייסיק המשתמש מקבל דף נחיתה מתנה בכל חודש או 5 דפים במנוי הפרימיום.

הצוות יוצר במהירות דף נחיתה חדש: כל איש AI והתפקיד שלו - 5 דפי נחיתה מדי חודש במנוי הפרימיום / אילוסטרציה: באדיבות צוות קרינורי

מפסיקים לרשום פרומטים: מחברים את החנות, ואנשי AI מנתחים את המידע ולומדים אותו

לדברי רועי Creanory מכוונת לפתור אתגרים שמוכרים לכל מי שניהל שיווק בעסק קטן או בינוני. "מנהלת שיווק עובדת כיום מול עשר מערכות לפחות", הוא מסביר. "מקאנבה לעיצוב ו-Shopify לחנות, ועד מערכת הדיוור, וואטסאפ וחשבונות הפרסום. הצרה היא שהמערכות לא מדברות אחת עם השנייה. המידע עובר ביניהן ידנית, אם בכלל, וגם זה דרך מערכות ניהול נוספות שמסרבלות את התהליך יותר משהן מפשטות אותו". לדוגמה מורה ליוגה שמנהלת סטודיו: ״היא המוצר, היא נותנת השירות והיא התמיכה, והשיווק נדחק לשולי היום. היא יכולה לשכור מעצב וקופירייטר במאות או באלפי שקלים, אבל ניהול העבודה והתיאום ביניהם עדיין נופלים עליה. בקרינורי היא עובדת עם מערכת שלומדת להכיר אותה ואת המותג, ומשתמשת בחומרים שכבר נוצרו כדי לחסוך זמן ועבודה חוזרת״.

השוק שאליו נכנסת Creanory צפוף. באופן טבעי, ענקיות כמו HubSpot ,Canva ו-Klaviyo משלבות יכולות AI במוצריהן, ולצידן פועלים עשרות כלים ייעודיים לכתיבה, לעיצוב ולניהול קמפיינים. היתרון של Creanory הוא במקום להתחרות בכל כלי בתחומו, היא מבקשת לחבר את הפונקציות לסביבת עבודה אחת, שבה המידע עובר ביניהן, ובינן לבין בעל העסק. כאן נמצא גם מקור הערך של החברה: כלי נקודתי קל להחליף, אבל מערכת שמחזיקה את כל נתוני השיווק של העסק הופכת עם הזמן לתשתית שקשה לוותר עליה.

אילוסטרציה: באדיבות צוות קרינורי

טל, יוצרת הווידאו מבוססת ה-AI, מאפשרת ליצור סרטונים למוצרים, לשירותים ולרשתות החברתיות. המסר, העיצוב והווידאו נשענים על אותה שפת מותג ועל החומרים שכבר נוצרו, כחלק מעבודת הצוות על הקמפיין.

קרינורי כוללת גם ממשק מובנה לניהול משימות כמו מאנדיי, אסאנה, המחובר לאנשי ה-AI. נוגה, מנהלת היומן מבוססת ה-AI, מתאמת פגישות ומעדכנת את היומן גם באמצעות הודעה קולית. היא מקליטה ומתמללת פגישות, מפיקה סיכום ופותחת אוטומטית משימות בממשק. המשתמש יכול לעקוב אחריהן ולשייך אותן לאנשי ה-AI להמשך עבודה, בלי להעתיק את הסיכום ולפתוח כל משימה ידנית.

את המערכת מחבר רכיב שהחברה מכנה Brand Brain: מאגר מידע משותף שכולל את ספר המותג, קטלוג המוצרים, נתוני החנות, מחקר שוק ומיפוי מתחרים, ומתעדכן לאורך העבודה. ״ספר המותג, החומרים וההחלטות שכבר התקבלו זמינים לאנשי ה-AI בהמשך העבודה״, מסביר המנכ״ל רועי. ״כך המשתמש לא צריך להעלות שוב את אותם הקבצים ולהסביר מחדש את העסק בכל משימה״.

פורץ דרך: המשתמש יוצר קשר באמצעות הווטסאפ עם אנשי ה-AI והוא מקבל נתונים בזמן אמת בצורה ישירה מהמערכת / צילום: באדיבות צוות קרינורי

מה-CRM למערכת הקמפיינים

ליאור, מנהל הקמפיינים מבוסס ה-AI, משתמש בחיבור בין מערכות הפרסום ל-CRM כדי להתבסס על מה שקרה אחרי הפנייה: מי הפך ללקוח ומה היה שווי הרכישה שלו. המידע משמש לשיפור הקמפיינים ולמיקוד התקציב בלקוחות בעלי ערך לעסק. בחנויות מקוונות גם שווי הרכישות מסייע לאופטימיזציה. המטרה היא לצמצם הוצאות על פניות שלא מבשילות ועל מכירות שעלות גיוסן גבוהה ביחס לשוויין. Creanory עוקבת אחרי משפך המכירה עד סופו, מזהה ספציפית את הלידים שהבשילו ומכוונת את הקמפיינים לפרופיל שלהם. "המערכת עושה הנדסה לאחור ויוצרת קמפיינים שמביאים לידים איכותיים יותר", מסביר רועי. "מיום ליום הלידים נעשים איכותיים יותר, כמעט באופן אוטומטי. התוצאה היא הקצאה מדויקת יותר של תקציב הפרסום".

אלון, מנהל הדיוורים והאוטומציות, הופך את נתוני החנות לדיוורים שמותאמים לרכישות ולהתנהגות הלקוחות - מעגלות נטושות ועד פנייה למי שלא חזר לקנות. השירות כולל 50,000 מיילים בכל חודש, עם אפשרות לצבירה וללא חיוב לפי מספר אנשי הקשר - חסכון של מאות / אלפי שקלים. מקבלים את אלון במתנה ל-3 חודשים באמצעות רכישת מנוי בייסיק ב-99 שקל. אחרי 3 חודשים מערכת הדיוורים עוברת לתשלום חודשי של 99 שקל בחודש בנוסף לחבילת הבייסיק עם כל הכלים האחרים שכבר בפנים.

מודל הכנסות מדורג

Creanory פועלת במודל מנויים בשלוש דרגות. החבילה הבסיסית, ב-99 שקל לחודש, מעניקה גישה לסוכנים בהיקף שימוש מוגבל. חבילת הפרימיום, ב-249 שקל, מרחיבה את מכסות השימוש ואת היכולות, והחבילה המתקדמת, ב-499 שקל, מסירה את המגבלות ומוסיפה סוכן PPC לניהול קמפיינים ממומנים.

לצד החבילות מוצע מסלול גמיש: דמי מנוי של 19.90 שקל לחודש, שאליהם מתווספת עלות השירותים שנבחרו. שירותי המעצבת מוצעים ב-49 שקל לחודש, ומערכת הדיוור במחיר היכרות של 39 שקל לחודש ל-3 חודשים, ולאחריהם ב-99 שקל לחודש. תנאי חבילות הדיוור מפורטים במפרט המצורף.

המוצר מוכן. עכשיו קרינורי פונה למשקיעים

קרינורי מגיעה לשיחות עם משקיעים עם פלטפורמה פעילה ומודל מנויים. הגיוס נועד להרחיב את ההפצה ולהאיץ את הצמיחה בארץ ובשווקים נוספים. ״השאיפה שלנו היא שכל עסק יוכל להרשות לעצמו צוות שיווק מקצועי מבוסס AI״, אומר רועי. ״המוצר כבר זמין לעבודה. עכשיו אנחנו מחפשים שותפים שיסייעו להרחיב את הפעילות ולהביא אותו לעסקים נוספים״.

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*מכסות השימוש באנשי ה־AI ודפי הנחיתה בהתאם לחבילה ולתנאי השימוש. המחירים ללא מע״מ. CRM חינם; חייגן והקלטת שיחות בתשלום. שירותים שאינם כלולים בחבילה, כגון דוח חודשי, עשויים להיות בתשלום נוסף.

דיוור בבייסיק: 3 חודשים מתנה, ולאחריהם 99 ₪ לחודש בנוסף למחיר החבילה. במסלול הגמיש: דמי מנוי של 19.90 ₪ לחודש, בתוספת מחיר כל איש AI שנבחר. לא משלמים על משתמשים נוספים / דאטה / רשומות לשליחת דיוור.

החיבורים למערכות נפתחים בהדרגה בהתאם למערכות החיצוניות ואינם באחריות Creanory. זמני הביצוע בכתבה משוערים. התמונות והנתונים להמחשה; הסימנים המסחריים שייכים לבעליהם. ניסיון חינם ל־14 ימים; בסיומו נדרשת בחירת חבילה והמידע נשמר.

Creanory רשאית לשנות את תנאי המבצעים וההטבות בכל עת, לרבות הטבת 14 הימים, בכפוף לדין.

הכתבה מטעם קרינורי