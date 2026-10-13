סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:20

1. שוק המניות

המסחר בבורסה המקומית צפוי להפתח ברקע גל מימושים בטכנולוגיה ששוטף הבוקר את בורסות אסיה ולוחץ את החוזים העתידיים בוול סטריט מטה, לצד מתיחות גיאופוליטית אזורית שמחזיקה את מחירי הנפט סביב רמות שיא.

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המניות הדואליות צפויות לחזור לתל אביב בפער ארביטראז' שלילי של 0.11%. הלחץ המרכזי מגיע מכיוונו של סקטור הטכנולוגיה והשבבים, שחוזר מסוף השבוע בוול סטריט עם פערים שליליים בולטים: ענקית התוכנה, נייס , צפויה לפתוח בפער שלילי של 1.5%, ולצידה חברות השבבים נובה וקמטק שחוזרות עם פער שלילי זהה של 1% כל אחת. אליהן מצטרפת אלביט מערכות שתמשוך למטה עם פער שלילי של 0.7%.

מנגד, אורמת טכנולוגיות שתפתח בפער חיובי של 0.8% וטבע עם פער של 0.1%, צפויות לספק רוח גבית מתונה שתמתן מעט את הירידות במדד. מחוץ לזירת ת"א 35 נרשמת תנודתיות דרמטית בהרבה: מניית סיאון צפויה לזנק עם פער חיובי של 28%, ולצידה ויליפוד שבולטת עם פער של 15.9%. מהעבר השני, מניות כגון אלומיי ואלוט יספגו לחץ בפתיחה, בעקבות פערים שליליים של 4.3% ו-4%, בהתאמה.

אתמול, יום מסחר הפכפך בבורסת תל אביב ננעל במגמה מעורבת. לאחר פתיחה חיובית שהתחלפה בירידות שערים, השוק התייצב לקראת שעות הצהריים וננעל אתמול בתנועות קלות: מדד ת"א 35 ננעל ללא שינוי, בעוד שמדד ת"א 90 רשם עלייה של 0.2%.

את העליות בבורסה המקומית הוביל סקטור הבנייה, שזינק ב-1.9%. אחריו התבלט מדד הנדל"ן הכללי עם עלייה של 1.6%, ומדדי הביומד והקלינטק, שהפגינו עוצמה והתחזקו ב-1.5% כל אחד.

בצד השלילי, מניות התקשורת העיבו על השוק ורשמו נסיגה סקטוריאלית של 1.4%. ירידות נרשמו גם במדד ת"א ביטוח שאיבד 0.7%, ובסקטור הטכנולוגיה שנסוג ב-0.5%.

בקרב החברות הבולטות, את טבלת העליות בנעילה הובילו מניות אלקטרה נדלן , להב ואמפא . מנגד, את טבלת הירידות הובילו מניות גילת , טאואר ובזן .

בגזרת המניות והחברות הבולטות במסחר, מניית בזן ריכזה עניין ורשמה ירידות, שבמסגרתן מחקה כ-469 מיליון שקל משווי השוק שלה, לאחר שמשרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו אזהרה חריגה על גילוי ריכוזים גבוהים של בנזן סמוך לבית הזיקוק בחיפה. דיווח נוסף הגיע מכיוונה של חברת הבנייה, תדהר , שהודיעה על תוכנית התייעלות הכוללת פיטורי עובדים וצמצום מטות, מהלך הצפוי לחסוך לחברה כ-30 מיליון שקל בשנה.

מנגד, מניית אלקטרה נדלן בלטה לחיוב והובילה את העליות בבורסה, לאחר שחברת-האם, אלקו , הודיעה כי בכוונתה לנצל את מלוא זכויותיה בהנפקת החברה המתוכננת ולהזרים לה כ-95 מיליון שקל. מניית טבע , המשיכה לרכז עניין בעקבות הודעתה מסוף השבוע על קבלת אישור ה-FDA לשיווק זריקה חודשית לטיפול בסכיזופרניה, המבטלת את הצורך בנטילת כדורים יומיומית.

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הבוקר, באסיה, בורסות היבשת נצבעו באדום, בהובלת הבורסה בקוריאה הדרומית. מדד הקוספי צולל ב-6.7% והביא, מוקדם יותר היום, להפעלת מנגנון לעצירת המסחר. הדרמה במזרח משקפת את הסנטימנט השלילי הגלובלי, כאשר גם הניקיי היפני מאבד 2.3%, מדד ההאנג סנג בהונג קונג מאבד כ-0.4% ומדד שנגחאי נסוג קלות בכ-0.3%.

החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים הבוקר על פתיחה מעורבת עד שלילית. בעוד חוזי הדאו ג'ונס מצליחים לשמור על ראש מעל המים עם עלייה קלה של 0.3%, חוזי ה-S&P נחלשים ב-0.2%, והנאסד"ק מושך למטה עם ירידה של 0.8%.

אמש בניו יורק, וול סטריט חתמה את יום המסחר הראשון של השבוע במגמה מעורבת. מדד ה-S&P 500 רשם ירידה מזערית של פחות מ-0.1%, הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה איבד מערכו כ-0.4% והדאו ג'ונס התקדם בכ-0.5%. בשוק האג"ח לא התקיים מסחר בשל יום קולומבוס.

את הירידות הוביל מגזר הטכנולוגיה, ובפרט מניות השבבים. ברקע, מניית מיקרון איבדה גובה לאחר שחברת CMXT הסינית הודיעה בסוף השבוע על כוונתה להשיק מוצרי זיכרון שיתחרו באלו שמשווקת מיקרון. נדמה שהסנטימנט השלילי נדבק גם ביתר מניות השבבים, שכן נרשמו ירידות בולטות גם במניות אינטל , AMD , ברודקום , אנבידיה ועוד.

במבט רחב יותר, קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים, ירדה בכ-2.6% ונכנסה עמוק יותר לשטח של תיקון - כלומר, ירידה של בין 10% ל-20% מהשיא. מאז שיאה האחרון ביוני, אז מחירה עמד על 655 דולר, קרן הסל נפלה בכ-16%.

בצד החיובי, בלטה לחיוב מניית סיילספורס , שזינקה לאחר שבנק אוף אמריקה שדרג את המלצתו עליה פעמיים בבת אחת, מ"תשואת חסר" ל"קנייה" (ראו הרחבה תחת סעיף 5). עוד בלטו לחיוב מניות האנרגיה, על רקע העליות שנרשמו לאורך יום המסחר במחירי הנפט. על רקע זה, סקטור האנרגיה של ה-S&P 500 עלה במהלך היום לשיא חדש של כל הזמנים, כאשר בין המניות שבלטו לחיוב ניתן למצוא את שברון , אקסון מובייל וקונוקו-פיליפס .

2. שוקי האג"ח

עקום התשואות של איגרות החוב הממשלתיות בישראל רשם אתמול עליות ברוב הטווחים, כאשר העלייה הבולטת ביותר נרשמה בתשואה לחצי שנה, שטיפסה ב־4.3 נקודות בסיס ל־3.124%. בטווחים הבינוניים, התשואה לשנתיים עלתה ב־1.4 נקודות בסיס ל־3.511%. גם בטווח הארוך נרשמו עליות מתונות: התשואה ל־10 שנים עלתה ב־0.6 נקודת בסיס ל־4.218%, ואילו התשואה ל־30 שנה טיפסה ב־1.1 נקודות בסיס ל־4.785%.

בשוק האג"ח הממשלתי העולמי, קרן המטבע הבינלאומית מספקת הבוקר תחזית עגומה. בדו"ח היציבות הפיננסית העולמי שפורסם במהלך הכינוס השנתי של הקרן בבנגקוק, מזהירה הקרן כי התשואות על איגרות החוב הממשלתיות עלולות לעלות בצורה כאוטית וחסרת סדר, ברקע העלייה באינפלציה, גיוסי חוב אדירים הקשורים לתעשיית הבינה המלאכותית והררי החוב התופחים.

"השפעה של מהלך כזה עלולה להיות חמורה לאור החשיבות הבסיסית של שוקי האג"ח הממשלתיות", התריעו בקרן המטבע, והסבירו כי זינוק חד בתשואות יגרור ירידה בערך הנכסים וישחוק את ערכן של האג"ח הממשלתיות המשמשות כבטוחות בשווקים. הדו"ח מבהיר כי נטל החובות הגבוה, לצד הסיכונים הכרוכים במחזור החובות, מותיר את שוק האג"ח "רגיש לזעזועים פיסקאליים ואינפלציוניים תכופים יותר". רק בשבוע שעבר התריעה הקרן כי החוב הציבורי העולמי מתקרב לשיא של אחרי מלחמת העולם השנייה, ונמצא במסלול לחצות את רף ה-100% מהתוצר העולמי הגולמי.

מעבר ללחצים הגיאופוליטיים והאינפלציוניים, קרן המטבע מצביעה על פיל חדש בחדר המאיים על שוק האג"ח: גיוסי הענק של חברות הבינה המלאכותית, שמתחרות כעת ישירות מול הממשלות על כספי המשקיעים. על פי הדו"ח, חלקן של ענקיות הענן וה-AI בסך הנפקות האג"ח בדירוג השקעה גלובלי זינק מכ-1% בלבד ב-2024 לכ-10% כיום. מארק סיידנר, מנהל השקעות בכיר בפימקו, ציין ל-CNBC כי "הנפקות הקשורות ל-AI - שרובן לטווח ארוך, גדלו לממדים מספיק גדולים כדי להתחרות עם אג"ח ממשלתיות על הון המשקיעים, גם אם כרגע זה לא נראה כמו הגורם הדומיננטי שדוחף את התשואות כלפי מעלה".

נקודת תורפה נוספת שמדאיגה את ה-IMF קשורה למעורבות הגוברת של קרנות גידור בשוק האג"ח האמריקאי, שזינקה מ-4% בשנת 2022 לכ-9% בשנת 2025. הקרן מציינת כי המינוף שנותר בקרב קרנות הגידור במסחר באג"ח מותיר את השוק "פגיע לפירוק פוזיציות בצורה חסרת סדר". בתוך כך, קוראת קרן המטבע למנהלי החוב הממשלתיים להאריך את מח"מ החובות, ומזהירה כי הסיכון במחזור חוב עלול להחריף באופן משמעותי אם ממשלות יבחרו להחליף חוב ארוך-טווח בהלוואות קצרות-טווח בהיקפים גדולים.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בזירת המט"ח המקומית, הדולר רושם הבוקר התחזקות קלה של כ-0.25% מול השקל ונסחר סביב רמה של 3.079 שקלים.

בגזרת הסחורות, מחירי הנפט ממשיכים להתנהל בתנודתיות תוך מאבק בין החששות הגוברים מפגיעה באספקת האנרגיה במזרח התיכון לבין ציפיות לחזרת הסולר הרוסי לשוק. לאחר שאמש זינקו המחירים והנפט מסוג ברנט נסחר ברמות שיא של כ-107 דולר לחבית, הבוקר נרשמת התמתנות: נפט מסוג ברנט יורד בכ-1% ל-105.5 דולר לחבית, בעוד הנפט האמריקאי (WTI) נסוג בכ-1.1% לרמה של 92.7 דולר. הזינוק אמש הגיע בעקבות הסלמה ביטחונית דרמטית באזור, במסגרתה מתקפת חות'ים על נמל התעופה הבינלאומי המלך חאליד בריאד גבתה את חייהם של 12 בני אדם והותירה למעלה מ-300 פצועים. זאת, לצד תקיפות נוספות של מכליות באזור מצר הורמוז, אשר העלו מחדש את החשש משיתוק נתיבי השייט והתשתיות הקריטיות במפרץ הפרסי.

במקביל, הניסיונות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להרגיע את השווקים נתקלים בביקורת וספקנות. טראמפ הכריז על הסכם לאספקת סולר רוסי לשווקים הגלובליים למשך חצי שנה (לצד הסרת סנקציות זמנית), והגן על החלטתו ברשת Truth Social בטענה כי האיחוד האירופי הוציא מיליארדים על אנרגיה רוסית וכי מדובר בהחלטה נכונה עבור האמריקאים. אולם בשטח, מוסקבה תקפה מתקן להפקת גז באוקראינה - מה שהוביל את הנשיא האוקראיני, וולודימיר זלנסקי, לטעון כי רוסיה מפרה את ההבנות.

"שוק הנפט לא פועל לפי הצהרות פוליטיות, הוא פועל לפי חביות פיזיות והיכולת להזיז אותן", הבהיר מאט סטנלי, ראש מערך מעורבות שוק ב-Kpler למרקטוואץ'. בסקירה שפרסם בנק ההשקעות גולדמן זאקס , מציינים הכלכלנים כי התוספת הרוסית רחוקה מלפתור את הבעיה: תוספת של 800,000 טון מטרי של סולר (כ-6 מיליון חביות) צפויה להוריד את המחירים הסיטונאיים בארה"ב ובאירופה ב-1 עד 2 דולרים לחבית בלבד. בגולדמן מדגישים כי שוק הסולר העולמי נמצא תחת לחץ כבד: המלאים בארה"ב ירדו ב-14% בהשוואה לאשתקד, המלאים בסין צנחו ב-11%, והייצוא הימי העולמי נפל ב-20% בעקבות שבעה חודשים רצופים של ירידה בייצור. בנוסף, השבתות בתי הזיקוק ברוסיה קפצו ב-3 מיליון חביות ביום, מה שמגביל את יכולתה של מוסקבה להגביר ייצור. ספקנות דומה הביעה אמריטה סן, מייסדת Energy Aspects, שציינה לבלומברג כי "הכמויות שטראמפ הודיע שרוסיה תזרים לשוק לא ישנו דבר, ומדובר בצעדים נואשים במיוחד".

מעבר לכך, השוק מתמודד עם שיבושים לוגיסטיים חסרי תקדים ושחיקה במאגרי החירום. לפי נתוני ג'יי.פי מורגן, עלויות השילוח הימי מפתח המזרח התיכון לסין זינקו מ-3 דולרים לחבית בתחילת השנה ל-35 דולר לחבית כיום, ואף ל-41 דולר לחבית מהמפרץ האמריקאי. בנוסף, רשת הביטחון העולמית הולכת ואוזלת: מאגר נפט החירום האסטרטגי של ארה"ב הצטמק מ-415 מיליון חביות לפני פרוץ הסכסוך לכ-282 מיליון חביות בלבד הבוקר. בוב מקנאלי, נשיא Rapidan Energy Group, התריע כי "שיבוש האנרגיה הגדול ביותר בעולם נראה בדרך להחמיר לפני שיישתפר", כשהוא מצביע על שחיקת הבלמים שהחזיקו את מחיר הנפט עד כה.

במבט קדימה, האנליסטים מעריכים כי פרמיית הסיכון הגיאופוליטית תלווה את השווקים עוד זמן רב. באוקספורד אקונומיקס מעריכים כי מחיר הברנט יישאר מעל 100 דולר לחבית בממוצע עד לרבעון השני של 2027. "המחירים ירדו בהמשך ככל שההיצע יתנרמל, אך החזרה לרמת שיווי המשקל ארוכה מכפי שהערכנו קודם לכן", כתב סטיבן הייר. במקביל, במזכירות אופ"ק כבר חתכו את תחזית גידול הביקוש הגלובלי לנפט השנה ל-400 אלף חביות ביום בלבד, על רקע הזינוק בעלויות ההובלה והביטוח שהגיעו לכשליש משווי הסחורה עצמה.

בגזרת הזהב, בנק ההשקעות ג'פריס פרסם אתמול סקירה שורית במיוחד על המתכת היקרה, הנסחרת כעת סביב 4,217 דולר לאונקיה. האנליסטים מציינים כי הקשר המסורתי בין הזהב למנועי המאקרו מתחיל להישבר: למרות עלייה בתשואות הריאליות בארה"ב ודולר חזק, גורמים שבדרך כלל לוחצים את הזהב מטה, המחיר שומר על יציבות מאז הקיץ.

ההסבר של ג'פריס טמון בפער שבין "הכסף המהיר" לקונים המבניים: מצד אחד, הבנקים המרכזיים (ובראשם סין שרכשה 23 טונות בחודש שעבר) ממשיכים לאגור זהב בהיקפים אדירים. מצד שני, קרנות הגידור והמודלים הכמותיים חתכו את פוזיציות הלונג שלהם לשפל היסטורי, וכעת מחזיקים בפוזיציית שורט נטו של 10 מיליארד דולר. בג'פריס מסכמים כי אם התזה הנוכחית בשוק, לפיה תשואות האג"ח בארה"ב הגיעו לשיא, תתברר כנכונה, השוק צפוי למשוך קונים חדשים, מה שעלול להוביל ל"שורט סקוויז" חד שיטיס את מחירי הזהב כלפי מעלה.

4. מאקרו

המשקיעים בוול סטריט דרוכים לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן (CPI) בארה"ב מחר לחודש ספטמבר. המדד מתפרסם בצל התייקרות האנרגיה בעקבות המלחמה במזרח התיכון - נתון שמאתגר את מאמצי הפד להחזיר את האינפלציה ליעד ה-2%.

על פי כלכלנים, האינפלציה הכללית צפויה להאיץ ל-3.7% בקצב שנתי (לעומת 3.4% באוגוסט) ולרשום עלייה חודשית של 0.6%. אם התחזית תתממש, זו תהיה האינפלציה הגבוהה ביותר מאז מאי. מנגד, מדד הליבה (ללא מזון ואנרגיה) צפוי לספק תמונת הרגעה עם עלייה חודשית של 0.2% בלבד (לעומת 0.3% באוגוסט) וקצב שנתי של 2.5%, מה שיעיד כי לחצי המחירים אינם מתפשטים לכלל סל הצריכה.

ההתייקרות במחירי האנרגיה בולטת במיוחד: באוגוסט האחרון מחירי הבנזין לבדם זינקו ב-3.9% והיו אחראים ליותר משליש מעליית המדד הכללי. בבנק ההשקעות, וולס פארגו, מעריכים כי אין בכך להעיד על בעיה רוחבית: "אנו מצפים שהדוח יחזק את ההערכה שלחצי האינפלציה הבסיסיים נותרו מרוסנים, גם כאשר מחירי האנרגיה הגבוהים ממשיכים לטלטל את האינפלציה הכללית מחודש לחודש", הסבירו כלכלני החברה בהובלת טום פורצ'לי.

לקראת החלטת הריבית בסוף אוקטובר, השוק נוטה להעריך שהבנק המרכזי יישב על הגדר, כל עוד ההפתעות יוגבלו למחירי האנרגיה. סם טומבס, הכלכלן הראשי של Pantheon Macroeconomics, מדגיש כי "מדד ה-PCE (המועדף על הפד) יצטרך להצביע על עלייה של יותר מ-0.3% כדי שהעלאה עוד החודש תחזור להיות אפשרות ממשית".

בבנק ההשקעות MUFG שותפים להערכה זו וצופים כי הפד יותיר החודש את הריבית ללא שינוי, אלא אם תירשם הפתעה חריגה. "עם זאת, מדובר ככל הנראה בהפוגה זמנית בלבד לקראת העלאה נוספת בדצמבר", מעריכים בבנק.

מעבר ל-CPI, המשקיעים יעקבו השבוע מקרוב גם אחר מדד המחירים ליצרן (PPI) ודבריו של יו"ר הפד, קווין וורש, בכנס קרן המטבע בבנגקוק ביום שישי, שיספקו רמזים נוספים לשאלה המרכזית: האם גל ההתייקרויות הנוכחי הוא מכת אנרגיה חולפת או חזרתה של אינפלציה דביקה?

5. תחזית

אחרי ירידה של כ־14% מתחילת השנה, מניית סיילספורס מקבלת רוח גבית מוול סטריט: בנק אוף אמריקה העלה את המלצתו למניית חברת התוכנה בשתי דרגות, מ'תשואת חסר' ל'קנייה', והקפיץ את מחיר היעד מ-160 דולר ל-285 דולר למניה - אפסייד של כ-24% ביחס למחיר הסגירה האחרון לפני פרסום ההמלצה. המניה הגיבה בעלייה של כ-3% במסחר ביום שני. מאחורי השינוי עומדת הערכה כי החשש מפני השתלטות הבינה המלאכותית על שוק התוכנה היה מוגזם, וכי חברות מבוססות כמו סיילספורס עשויות דווקא ליהנות מהטמעת הטכנולוגיה במערכות הארגוניות שלהן.

סיילספורס מספקת לארגונים מערכות לניהול קשרי לקוחות, מכירות, שירות ונתונים עסקיים. החשש שליווה את מניות התוכנה בתקופה האחרונה הוא שכלי AI יאפשרו לעסקים לפתח בעצמם פתרונות שבעבר נדרשו לרכוש מחברות התוכנה, ובכך יפגעו במודל ההכנסות שלהן. אלא שטל ליאני, אנליסט בבנק אוף אמריקה, סבור כי היתרון התחרותי של סיילספורס טמון דווקא בעומק החדירה שלה לארגונים. מערכות החברה מכילות את המידע העסקי, תהליכי העבודה, הלוגיקה התפעולית ומנגנוני הציות לרגולציה של לקוחותיה. "אם כבר, הבינה המלאכותית עשויה להעמיק את התלות בפלטפורמות האלה", כתב ליאני. מבחינתו, ככל שארגונים ישלבו יותר סוכני AI בעבודתם, כך עשוי לגדול הצורך בתשתית מרכזית שמחברת בין המודלים, הנתונים והתהליכים העסקיים.

המהלך של סיילספורס בתחום מתמקד, בין היתר, ב-Agentforce, פלטפורמה המאפשרת לארגונים להפעיל סוכני בינה מלאכותית אוטונומיים לביצוע משימות עסקיות, וכן בשילוב כלי AI במוצרי החברה. התוצאות הכספיות האחרונות מספקות אינדיקציה לכך שהפעילות מתחילה לצבור תאוצה: ברבעון השני של שנת הכספים 2027, שהסתיים ביולי 2026, דיווחה החברה על הכנסות של 11.35 מיליארד דולר, עלייה של כ־11% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ההכנסה השנתית החוזרת (ARR) של Agentforce חצתה 1.5 מיליארד דולר, זינוק של יותר מ-240% בתוך שנה, ואילו ה-ARR המשולב של Agentforce ו-Data 360 הגיע לכ־3.9 מיליארד דולר, עלייה של יותר מ־210%. מדובר בהכנסה שנתית חוזרת מחושבת, ולא בהכנסות שנרשמו בפועל ברבעון, אך הנתונים מצביעים על התרחבות מהירה של הפעילות בתחום.

ליאני מעריך כי האסטרטגיה בתחום הבינה המלאכותית, לצד יצירת תזרים מזומנים חופשי והאפשרות להאיץ מחדש את קצב הצמיחה, מצדיקות את שינוי ההמלצה ואת מכפיל השווי הגבוה יותר שהוא מייחס לחברה. ליאני מצביע גם על סימנים מעודדים לשיפור במומנטום, ובהם גידול בהיקף ההזמנות החדשות השנתיות נטו והאצה בפעילות הסלאקבוט, עוזר הבינה המלאכותית של הפלטפורמה, שעשויים לתמוך בחזרה לצמיחה מהירה יותר ברבעונים הקרובים. בנק אוף אמריקה אינו לבד בגישה החיובית: גם Piper Sandler מותיר המלצת 'תשואת יתר' למניה ומציב לה מחיר יעד של 280 דולר.

עם זאת, התמחור המחודש של סיילספורס תלוי במידה רבה ביכולתה להפוך את הביקוש לכלי AI להכנסות משמעותיות ולצמיחה עקבית. אימוץ איטי מהצפוי של Agentforce, קושי לגבות תשלום נוסף על יכולות AI או תחרות גוברת מצד ספקיות מודלים ופלטפורמות תוכנה אחרות עלולים להכביד על המניה. גם לאחר העלאת מחיר היעד, המשקיעים יצטרכו לראות שהצמיחה בפעילות החדשה מתורגמת לתוצאות העסקיות הכוללות ולא נשארת רק במדדי שימוש והכנסות חוזרות.

האופטימיות של בנק אוף אמריקה לגבי סיילספורס מקבלת משנה תוקף כאשר בוחנים את הטלטלה שעוברת על תקציבי ה-IT בארגונים. מסקר שערך וולס פארגו בקרב 100 מנהלי מערכות מידע עולה כי 60% מהחברות מתכננות להסיט בקרוב תקציבים מתוכנות מסורתיות לטובת כלי AI. בעוד שבוולס פארגו מעריכים כי הקיצוצים יפגעו בעיקר בחברות המספקות כלי עבודה למשתמשי קצה, דוגמת אדובי (שספגה הורדת המלצה ל'תשואת חסר'), זום ודוקוסיין - הדעות לגבי סיילספורס מקוטבות יותר. 14 מהמנהלים בסקר דירגו את סיילספורס כאחת מחמש המרוויחות הגדולות ממהפכת ה-AI, בעוד ש-24 דירגו אותה כאחת המפסידות. הקיטוב הזה ממחיש בדיוק את הנקודה של ליאני: הקרב של סיילספורס הוא לשכנע את הארגונים שהיא אינה עוד כלי עבודה בר-החלפה, אלא פלטפורמת תשתית שריכוז הנתונים בה הופך אותה לבלתי ניתנת לוויתור בעידן הבינה המלאכותית.

המהלך של בנק אוף אמריקה מסמן שינוי תפיסה - ה-AI אינו רק איום, אלא גם הזדמנות עבור פלטפורמות ותיקות עתירות נתונים. כעת, חובת ההוכחה על סיילספורס היא להדגים שהטמעת הטכנולוגיה תתורגם למנוע צמיחה ממשי שיצדיק את מחיר היעד השאפתני.

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