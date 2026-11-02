מתחם ה-1000 מתרחב: מכרז חדש ל-300 יחידות דיור

הכתבה מטעם מנהלת מתחמי הפיתוח ראשון לציון

הצמיחה של מתחם ה-1000 במערב ראשון לציון ממשיכה לצבור תאוצה ולהגדיר מחדש את התפיסה של מרכזי עסקים ומגורים.

מה שהחל כחזון עירוני שאפתני על פני כ-1,000 דונם, הופך למציאות תוססת: חברות מובילות, ענקיות פיננסים והייטק כבר פועלות במתחם, מגדלים חדשים הפכו לחלק בלתי נפרד מקו הרקיע במערב העיר, משפחות וזוגות צעירים כבר בחרו לקבוע בו את ביתם והפארק המרכזי מתגבש כריאה ירוקה וכמוקד חיים קהילתי שוקק.

במבט על, במתחם ה-1000 מתוכננים כ-1.7 מיליון מ"ר לתעסוקה ולמסחר, כ-6,500 יחידות דיור ו-110 דונם של פארקים. הנגישות התחבורתית של המתחם, בשילוב המיקום הגאוגרפי ותחבורה ציבורית יעילה ומהירה, הופכת אותו לאחד האזורים האטרקטיביים ביותר בישראל. המתחם מהווה מודל חלוצי לעירוב שימושים המשלב תעסוקה, מסחר, פנאי ומגורים.

כעת, על רקע ההצלחה והביקוש יוצא הדופן, בימים אלו יוצא לדרך מכרז קרקע חדש למגורים בחלק המערבי של המתחם. מדובר בבשורה משמעותית ליזמים, למשקיעים ולציבור המחפש איכות חיים עירונית בסטנדרט בינלאומי.

המכרז החדש מתמקד במגרש ייעודי בשטח של כ-4,754 מ"ר, המתוכנן להקמת 300 יחידות דיור חדשות וכ-1,600 מ"ר של שטחי מסחר.

צילום: עידן גרוס

אחד היתרונות הבולטים של המגרש החדש הוא מיקומו בחלק המערבי והמתפתח של מתחם ה-1000, בסמיכות לפארק ה-1000 ולמוסדות חינוך וציבור חדשים שמוקמים כדי לשרת את תושבי השכונה, ובקרבה למתחמי מגורים נוספים שכבר נמצאים בשלבי הקמה שונים.

עבור המשפחות שיבחרו להתגורר כאן, מדובר בסביבה שבה הכול נמצא במרחק הליכה - מהגן ועד למוסדות הקהילה.

יתרון נוסף של המגרש המוצע במכרז הוא הנגישות התחבורתית. המגרש ממוקם בצמידות לציר הקו האדום ולציר הקו החום של הרכבת הקלה, ונהנה, כמו שאר המתחם, מחיבור מיידי לתחנת הרכבת "משה דיין" ולצירי תנועה מהירים כמו נתיבי איילון (כביש 20), כביש 4 וכביש 431.

הקישוריות הזו מאפשרת לתושבים להגיע למגוון יעדים בגוש דן בתחבורה ציבורית מתקדמת.

עם התפתחות המתחם ובניית הקמפוסים של חברות מובילות בתחומי הביטוח והפיננסים, דיסקונט והפניקס, פתיחת המכרז החדש מדגישה היבט נוסף של מתחם ה-1000: מקום שבו אפשר לקום בבוקר בדירה חדשה ומעוצבת, לרדת לקפה מתחת לבית, לבקר במתחמי הקולינריה הסמוכים, לצעוד לעבודה או לעלות על הרכבת הקלה, ובערב לבלות בפארק המרכזי או במתקני התרבות והפנאי הסמוכים.

המכרז הנוכחי אינו רק עוד הזדמנות נדל"נית, אלא הצהרה נוספת על כך שמתחם ה-1000 הוא מרכז העניינים החדש של המדינה. עבור היזמים שייגשו למכרז, זוהי הזדמנות ייחודית להיות שותפים לייזום ולהקמה במתחם עירוב השימושים המתקדם והמודרני בישראל.

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הכתבה מטעם מנהלת מתחמי הפיתוח ראשון לציון