קונים, צוברים וטסים: הדרך לחופשה הבאה

הכתבה בשיתוף FLY CARD

קניות בסופר, תשלומים קבועים, בילויים, רכישות אונליין וחופשות - ההוצאות מצטברות לאורך כל השנה. לא פעם דווקא הרכישות הקטנות, אלה שנראות שוליות בפני עצמן, הן שמביאות לכך שהחשבון הסופי גבוה בהרבה מהמתוכנן.

אבל ניהול חכם של ההוצאות לא חייב להסתכם בחיפוש אחר המחיר הנמוך ביותר או בוויתור על חוויות. אפשר לתכנן מראש וגם לחשוב צעד אחד קדימה: כיצד הופכים הוצאות שמתבצעות ממילא לערך שיכול לשמש אותנו בהמשך?

קודם מתכננים, אחר כך קונים

השלב הראשון בניהול ההוצאות הוא להבין מה באמת צפוי לנו. לצד ההוצאות הקבועות, כדאי להביא בחשבון גם סעיפים שקל לשכוח: השלמות בסופר, משלוחים, נסיעות, אטרקציות לילדים, בילויים ורכישות מזדמנות.

מומלץ להכין רשימה מסודרת ולחלק אותה לקטגוריות, לקבוע מראש תקציב לכל אחת מהן ולהשאיר מרווח מסוים להוצאות בלתי צפויות. במקום לצאת לסבב קניות בכל פעם שנזכרים במשהו נוסף, אפשר לרכז רכישות, להשוות מחירים ולבחון מבצעים לפי המחיר הסופי ולא רק לפי אחוז ההנחה שמופיע בפרסום.

גם בהוצאות שאינן הכרחיות כדאי לעצור רגע לפני הרכישה ולבדוק מה באמת מתאים לצורך ולתקציב. לעיתים בחירה שימושית ומתוכננת תעניק יותר ערך מרכישה יקרה שנעשית ברגע האחרון.

כרטיס טיסה במתנה למצטרפים חדשים או ללקוחות קיימים שעוברים לכרטיס החדש

כדאי להכיר את ההטבה שמציע FLY CARD החדש של אל על עם ישראכרט כבר בשלב ההצטרפות: במסגרת המבצע, המצטרפים הזכאים עד סוף דצמבר 2026 יכולים לקבל כרטיס טיסה במתנה לאחד ממגוון יעדי אל על, בכפוף לתנאי המבצע ליעדים: אתונה, ברצלונה, בודפשט, פריז, רומא, מדריד, מינכן, מילאנו, בוקרשט, פראג, סופיה, וינה, ציריך, לרנקה, פאפוס, טביליסי, ליון, ורונה, קרקוב וטירנה.

צילום: באדיבות פלייקארד

כשההוצאות השוטפות הופכות לנקודות

לצד ההתנהלות הצרכנית והטבת ההצטרפות, ישנה דרך נוספת להפיק יותר מההוצאות: שימוש באמצעי תשלום שמעניק ערך גם לאחר השלמת הרכישה. כאן נכנס לתמונה FLY CARD - כרטיס האשראי של אל על עם ישראכרט, המאפשר לצבור נקודות במועדון הנוסע המתמיד באמצעות רכישות יומיומיות.

"הרעיון של FLY CARD הוא לקחת הוצאה שכבר קיימת ממילא: קניות, תשלומים שוטפים, רכישות אונליין או הוצאות בחו"ל, ולחבר אותה לעולם הטיסות של אל על", מסבירים בחברה. "בפועל, אלה הוצאות שמלוות את משק הבית לאורך כל השנה, ולכן הצבירה יכולה להיעשות כחלק מהשגרה".

לדברי החברה, במקום שההוצאה הזו תישאר רק חיוב בכרטיס, היא יכולה לצבור נקודות במועדון הנוסע המתמיד של אל על: "הנקודות האלו הופכות לכרטיסי טיסה. מבחינתנו זה לב הערך: לא לגרום לאנשים להוציא יותר, אלא לעזור להם להפיק יותר מהוצאות שכבר קורות".

המשמעות היא שאין צורך לבצע רכישה מיוחדת כדי להתחיל לצבור נקודות. גם הוצאות שגרתיות כמו קנייה בסופר, תשלומים קבועים, בילוי במסעדה או הזמנה מאתר אינטרנט עשויות לתרום לצבירה, בהתאם לסוג הכרטיס ולתנאי המועדון.

"הצבירה ב-FLY CARD מתבססת על שימוש שוטף בכרטיס, ולכן היא רלוונטית בדיוק להוצאות היומיומיות שאנשים מבצעים כמו קניות בסופר, תשלומים קבועים, בילויים, רכישות אונליין, קניות לבית וגם שימושים בחו"ל", מציינים בחברה.

לא רק כרטיס טיסה: מה אפשר לעשות עם הנקודות?

אחד היתרונות של צבירת נקודות הוא האפשרות להשתמש בהן למטרות שונות הקשורות לנסיעה, ולא רק להזמנת הטיסה עצמה. כך, למשל, אפשר לתכנן את החופשה הבאה תוך התייחסות להוצאות הנלוות, שלעיתים מתגלות כחלק משמעותי מעלותה הכוללת.

"הנקודות שנצברות ב-FLY CARD עוברות אוטומטית למועדון הנוסע המתמיד של אל על", מסבירים בחברה. "את הנקודות אפשר לממש לטיסות, להוספת כבודה, שדרוגי מושב או מחלקה".

לדברי החברה, מחזיקי הכרטיס יכולים ליהנות גם מהטבות נוספות, ובהן כרטיסי טיסה בהנחה של 50% על הנקודות בימי שלישי, הטבת יום הולדת וגישה לאתר FLYSTORE בהתאם לסוג הכרטיס ולתנאים.

הצבירה רלוונטית גם למי שכבר מתכנן לטוס, שכן גם רכישות המבוצעות בחו"ל עשויות לצבור נקודות. כך, ההוצאות במהלך הנסיעה יכולות לתרום לצבירה לקראת החופשה הבאה.

בסופו של דבר, התנהלות צרכנית חכמה אינה מחייבת לוותר על בילויים, חופשות או רכישות שרוצים לעשות. היא מתחילה בתכנון, ממשיכה בקבלת החלטות מושכלת ומסתיימת גם בבחינת הערך שאפשר לקבל מההוצאות שכבר מבצעים גם כך. אם כבר קונים, מבלים ונוסעים, כדאי לבדוק כיצד הרכישות של היום יכולות לקרב אותנו גם לטיסה הבאה.

למצטרפים חדשים כמפורט בתקנון המבצע באתר אל על עד 31.12.26. כפוף לרכישות בסך 10,000 ₪ עד 31.03.27. כפוף לתשלום מיסים, אגרות ותוספות על הכרטיס ולתנאי המבצע. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ. אי־עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצל"פ. בכפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון FLY CARD ישראכרט.

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הכתבה בשיתוף FLY CARD