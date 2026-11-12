שיאי מכירות, מחירון אטרקטיבי ומעטפת שירות נרחבת: כך נראית השנה של לנד רובר ישראל

הכתבה מטעם חברת המזרח לשיווק מכוניות

על רקע שיאי המכירות של לנד רובר ישראל מתחילת השנה, הרחבת מגוון הדגמים ומחירון אטרקטיבי מתמיד, גלית עיני, מנכ״לית חברת המזרח לשיווק מכוניות , היבואנית הרשמית של לנד רובר בישראל, מספרת על המעטפת שנבנתה כאן סביב המותג בשנים האחרונות: ליווי אישי, מרכזי שירות בסטנדרט בינלאומי, זמינות חלפים, מועדון לקוחות וותיק, אחריות יצרן לחמש שנים והרפתקאות מסעירות שמגיעות יחד עם הרכב.

לנד רובר ישראל נמצאת בימים אלה באחת התקופות המוצלחות בתולדותיה, על רקע שנה שצפויה להיות שנת שיא המשמרת את מומנטום הצמיחה של המותג, הרחבת פורטפוליו המותגים ומחירון חדש ואטרקטיבי במיוחד למגוון הדגמים, בהם ספינת הדגל של המותג, הריינג' רובר, ורכב השטח הקשוח בעולם, הדיפנדר.המחירים האטרקטיביים מתאפשרים הודות למערכת יחסים קרובה ואמון שטיפחה חברת המזרח מול המטה הבריטי, במטרה להציע חלופות אטרקטיביות לציבור הלקוחות.

אבל מי שחושב שהסיפור של לנד רובר ישראל מסתכם במחירים ובנתוני מכירות, מפספס את העיקר. מאחורי כל רכב שנמסר עומדת תפיסת שירות שלמה, שמלווה את הלקוח מהרגע שבו נכנס לאולם התצוגה ולאורך כל שנות הבעלות. נפגשנו עם גלית עיני, מנכ״לית חברת המזרח לשיווק מכוניות, לשיחה על מה שקורה אחרי החתימה - שם, לדבריה, נמדדת חוויית הבעלות האמיתית.

מרכז שירות חולון / צילום: רונן טופלברג

מרכזי שירות ברמה עולמית - וסימן הדרך החדש: מתחם חולון

אחד הנכסים המרכזיים של החברה הוא מערך מרכזי השירות המתקדמים, ובראשם סימן הדרך החדש של החברה: מתחם שירות חדיש ומודרני בסטנדרט בינלאומי שנחנך השנה בחולון, לאחר עבודה מאומצת של הקמה, הטמעת מערכות מידע מתקדמות והכשרת צוות מאומן ומוסמך על ידי היצרן העולמי. "מתחם חולון הוא הצהרת כוונות", אומרת עיני. "מרכזי השירות שלנו עובדים בסטנדרט הבינלאומי המחייב של לנד רובר: הטכנאים עוברים הכשרות והסמכות שוטפות של היצרן, מערכות האבחון מחוברות ישירות למערכות של לנד רובר העולמית, והמענה הוא אישי ובסטנדרטים הגבוהים ביותר. רכב כמו ריינג' רובר או דיפנדר הוא מכונה מתוחכמת עם עשרות מחשבים ומערכות מתקדמות, ומי שמחובר ליצרן בזמן אמת מקבל את העדכונים, את הכלים ואת הידע לטפל בו כמו שצריך".

"יתרון נוסף שאנחנו שומרים עליו בקנאות הוא זמינות החלפים", מוסיפה עיני. "גם בתקופות של אתגרים מורכבים בשרשראות האספקה העולמיות, השקענו בתכנון מוקדם ובניהול מלאים כדי שהרכב של הלקוח לא יחכה. זו עבודה שקטה שנעשית הרבה לפני שהלקוח בכלל נכנס למרכז השירות".

במקביל ממשיכה החברה להשקיע בשדרוג חוויית הלקוח במרכזי השירות, ובכלל זה הטמעת כלים דיגיטליים וחדשניים שמקצרים הליכים, מייעלים את השירות ומשפרים את התקשורת מול הלקוח״.

מעטפת שירות רחבה וטווח אפשרויות בחלפים

לצד המתחם החדש מציעה חברת המזרח מגוון פתרונות שירות מעבר לטיפולים השוטפים, בהם חבילת מינוי שנתי הכוללת הנחות קבועות על טיפולים במרכזי השירות, שירות איסוף והחזרת הרכב ללא עלות, שדרוג הרכב החליפי בעת טיפולי פחחות, הנחות על אביזרים, טיולי מועדון והדרכות נהיגה. "הפתרונות האלה גובשו אחרי שעות רבות של חשיבה ודיוק הצרכים של הלקוחות שלנו", מפרטת עיני.

"בתחום החלפים אנחנו פועלים כדי להעמיד ללקוח טווח אפשרויות רחב", היא מוסיפה. "לצד חלקים מקוריים של היצרן, אנחנו מביאים גם חלופות אטרקטיביות בעלות תווי איכות גבוהים, כך שלכל לקוח יש מענה בטווח המחירים שמתאים לו. לצד זה אנחנו מציעים חבילות טיפולים תקופתיות, הכוללות בין היתר בחינת רכב וצ'ק-אפ, החלפת שמן ומסנן שמן ובדיקת בלמים. זה עוד ביטוי לתפיסה שלנו - שירות פרימיום שהוא גם נגיש".

מרכז שירות חולון / צילום: רונן טופלברג

מועדון וותיק והרפתקאות שמגיעות יחד עם הרכב

הבעלות על לנד רובר, כך מתברר, היא גם כרטיס כניסה לעולם שלם של חוויות. מועדון הלקוחות של לנד רובר, שהוקם על ידי חברת המזרח עוד בשנת 1999, פועל לאורך כל ימות השנה ומציע ללקוחות מגוון עשיר של אירועים וחוויות: פעילויות תרבות פרטיות של תוכן ואקטואליה, הדרכות נהיגה, טיולי שטח, טיולי כביש-שטח ומסעות ייחודיים, הכול מתוך תפיסה אסטרטגית של קשר ארוך ומתמשך עם הלקוחות, שמאפשר להם לפרוץ גבולות עם רכבם.

"המועדון שלנו הוא הרבה מעבר להטבות", מספרת עיני. "זו קהילה. הלקוחות שלנו נפגשים, יוצאים יחד למסעות שטח חוצי נופים, חווים את היכולות האמיתיות של הרכב בליווי מדריכים מקצועיים. בהמשך השנה נציג עוד כמה הפתעות, לצד שיתופי פעולה עם היצרן שחלקם יתקיימו גם מחוץ לישראל".

אחריות יצרן לחמש שנים, מימון גמיש וטרייד אין

בין המרכיבים המרכזיים במעטפת שמציעה חברת המזרח נמצאת אחריות מלאה לחמש שנים על הרכבים הנמכרים על ידה. "הרכבים מגיעים אלינו ישירות מהיצרן, במפרט שמותאם לשוק הישראלי, ומאחוריהם עומדת חברה ותיקה ויציבה", אומרת עיני. "הלקוח יודע בדיוק מה הוא מקבל, ויודע מי עומד מאחורי הרכב שלו לאורך שנים".

לצד השירות והחוויה, חברת המזרח מציעה גם מעטפת פיננסית מלאה. "אנחנו מציעים מגוון רחב של מסלולי מימון שמותאמים אישית לכל לקוח, לצד אפשרויות טרייד אין אטרקטיביות שהופכות את השדרוג ללנד רובר לפשוט ומשתלם מאי פעם", אומרת עיני. "בשילוב עם המחירון החדש, החלום של לנד רובר מעולם לא היה נגיש יותר".

טיול מועדון לקוחות לנד רובר, 27.9.26 / צילום: רונן טופלברג

טרייד אין בסטנדרט של רכב חדש

מחלקת הטרייד אין של החברה מציעה ללקוחות דרך נוספת ליהנות מחוויית הפרמיום של לנד רובר ויגואר, במחירי כניסה אטרקטיביים. במחלקה מחכה מגוון רחב של רכבי לנד רובר, יגואר ומותגים נוספים מבעלות פרטית, לצד רכבי הדגמה ורכבי שירות של החברה, במגוון רמות מחיר ולכל תקציב.

כל הרכבים עוברים תהליך השבחה, הכולל בדיקות קפדניות במרכזי השירות של היבואן לפני העברתם למכירה, כדי שיעמדו בסטנדרטים הגבוהים של היצרן, וכן נבדקים במכון בדיקה מוסמך עוד בטרם הרכישה, כאשר ממצאי התהליך כולו מועברים ללקוח באופן מלא. רוכשי רכבי לנד רובר ויגואר נהנים גם מאחריות טרייד אין ייעודית, לתקופה של עד שנה או 20,000 ק״מ, למנוע, לגיר ולטרנספר (ברכבי 4X4), במוסכים המורשים של חברת המזרח לשיווק מכוניות.

"רכב מיד ראשונה ראוי בעינינו בדיוק לאותה רמה של רכב חדש", אומרת עיני ומסכמת. "אותה הקפדה בבדיקות, אותה שקיפות מלאה מול הלקוח ואותו ליווי מקצועי ונגיש. כך אנחנו מאפשרים לעוד לקוחות ליהנות מחוויית הפרמיום של לנד רובר ויגואר, במחירי כניסה מיוחדים לעולם היוקרה".

הכתבה מטעם חברת המזרח לשיווק מכוניות