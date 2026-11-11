גאווה ישראלית: ההתקן הישראלי למניעת קרעים בלידה יוצא לדרך

הכתבה מטעם דוני לייף

לידה הוא אירוע משמח למשפחה הצעירה, אך מעל 80% מהלידות הראשונות מסתיימות עם קרעים במהלך לידה. בחלק מהמקרים מדובר בקרעים בדרגה 3 או 4. בשלב יציאת ראש התינוק, רקמת הפרינאום, האזור שבין הנרתיק לפי הטבעת, נמתחת במהירות ועומס מכאני גבוה. עבור חלק מהיולדות, התהליך מסתיים בקרעים בדרגות שונות, לעיתים בפגיעות שעשויות להשפיע על איכות החיים גם חודשים ושנים לאחר הלידה. בנוסף, מדובר על הוצאות רפואיות שנופלות על מערכות הבריאות או על התא המשפחתי של היולדת.

הרופאים מנסים עד כמה שאפשר להימנע מקרעים במהלך לידה, ועל מנת לצמצם את חומרתם אף מנסים לבצע חתך יזום שמפחית את הסיכון. אך זה לא תמיד עובד, כיוון שגם היום אחוז הקרעים שמגיעים לדרגה 3 או 4, עומד על כ-6%. כלומר כל 1 מתוך 16 יולדות נפגעות בנוסף, גם קרעים בדרגות הנמוכות יותר, הם קרעים שיש להימנע מהם עד כמה שאפשר.

בדיוק את הבעיה הזאת באה לפתור חברת דוני לייף הישראלית. החברה פיתחה התקן רפואי חיצוני ולא פולשני, שנועד לתמוך ברקמת הפרינאום בזמן לידה, להפחית את הסיכון לפגיעות ולסייע בהמשך גם בקבלת החלטות קלינית באמצעות חיישנים ונתונים בזמן אמת. ההתקן כולל בתוכו את כל המרכיבים שהוכחו כמסייעים במניעת קרעים במהלך לידה, ובנוסף גם חיישנים שיתנו לרופאים מידע אמיתי בזמן אמת.

כעת החברה מתכוננת לצאת לניסוי קליני בבית החולים בילינסון, ומזמינה משקיעים להצטרף אליה - ניתן לקרוא פרטים נוספים על הזדמנות ההשקעה בקישור הבא.

המשמעות אינה רק רפואית או אישית. מבחינת מערכות הבריאות, פגיעות משמעותיות בפרינאום עשויות לדרוש תיקון כירורגי, טיפולים מתמשכים וביקורים חוזרים במרפאות ובבתי חולים. לפי הערכות החברה, העלות הכלכלית של הטיפול בפגיעות מסוג זה מגיעה למיליארדים רבים.

עבור חברה צעירה בתחום המכשור הרפואי המשמעות היא עצומה. מדובר במוצר חד-פעמי לשימוש במהלך לידה מגלם מודל של הכנסות חוזרות, משום שכל לידה נרתיקית רלוונטית עשויה להוות שימוש נוסף במוצר. לפי חומרי החברה, בישראל מתקיימות כ-181 אלף לידות בשנה, בעוד שבשוק הגלובלי מדובר ביותר מ-100 מיליון לידות בשנה. גם אם רק 50% מהלידות יהיו רלוונטיות לשימוש במוצר, מדובר בשוק יעד רחב, עם לקוחות מוסדיים ברורים: בתי חולים, מערכות בריאות, קופות חולים וחברות ביטוח רפואי.

דוני לייף נמצאת לפני שלב ההוכחה הקלינית. החברה לקבל אישור מוועדת הלסינקי בתחילת 2027, לקראת פיילוט ראשוני.

ההתקן שפיתחה דוני לייף / צילום: באדיבות דוני לייף

צוות החברה כולל בכירים בתחום היולדות בישראל, לרבות מנהלת בית החולים ליולדות בילינסון - פרופ' אסנת ולפיש, פרופ' טל בירון מנהל האגף ליולדות בבית חולים מאיר בכפ"ס, מנכ"לית איגוד המיילדות הישראלי גב' יובל יפה, דיקלה קסנר מנכ"לית דוני לייף ועוד רבים.

אם החברה תצלח את הניסוי הקליני, היא תהפוך לחברה אטרקטיבית המציעה מוצר שחייב להיות בכל חדר לידה. שיתוף הפעולה עם כללית צפוי להקל משמעותית על החדירה לשוק הישראלי ובהמשך לשוק העולמי.

לפרטים נוספים על הזדמנות ההשקעה, ניתן להיכנס לקישור הזה.

*אין באמור משום חוות דעת או המלצה רפואית או אחרת, אשר צריכה להינתן על ידי איש מקצוע בהתאם לצרכיו של כל אדם.

הכתבה מטעם דוני לייף