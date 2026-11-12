הסערה בארקיע לא נרגעת: אחרי שבשבוע שעבר הפגינו עשרות עובדי החברה נגד כוונת הבעלים לדלל את החזקותיהם, ומוקדם יותר השבוע נראה היה כי האחים נקש התקפלו, כעת איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות מכריז על סכסוך עבודה בחברה. זאת, כפי שנכתב בהכרזה, "בעקבות שורה של צעדים חד-צדדיים שמקדמים בעלי ארקיע, ובראשם קידום מהלכי התייעלות וצמצומים בכוח-האדם, ללא הידברות והסכמות עם נציגות העובדים".

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במסגרת סכסוך העבודה טוענים העובדים כי הנהלת ארקיע מקדמת מהלכים בעלי השלכות משמעותיות על עתידם התעסוקתי, תנאי עבודתם וזכויותיהם. בין היתר מדובר בביטול קווים, באופן המעלה לדברי העובדים חשש להולכת החברה לחדלות פירעון.

בנוסף, בשבוע שעבר פורסם בגלובס כי ישראייר נמצאת במשא-ומתן לרכישת ארקיע, וגם גורמים אחרים לוטשים עיניים לחברה.

כעת טוענים העובדים כי "למרות שקיימת עסקת מכירה על הפרק שיכולה לסייע משמעותית לחברה ואף נמצאת בשלבים מתקדמים, בעלי ארקיע אינם מקדמים אותה משיקולים שאינם מובנים לעובדים".

"עובדי ארקיע אינם קלף מיקוח"

עו"ד ניר אייזנברג, סגן יו"ר איגוד עובדי התחבורה מסר: "אם האחים נקש אינם מעוניינים עוד להחזיק בארקיע, הגיע הזמן להשלים את מכירת החברה ולהעביר אותה לידיים של בעלים שמאמינים בעתידה. לא ייתכן שהמהלכים שמוביל אבי חורמרו, מטעם בעלי השליטה, יותירו מאות עובדים ובני משפחותיהם בחוסר ודאות מתמשך. עובדי ארקיע אינם כלי במשא-ומתן ואינם קלף מיקוח. מאחורי החברה עומדים מאות עובדים, משפחות וציבור נוסעים שלם. ההסתדרות לא תאפשר להפוך את עובדי ארקיע לבני-ערובה של מאבקי בעלות".

ברקע, בתחילת החודש איגוד עובדי התחבורה ונמלי הים שלח התראה טרם הכרזה על סכסוך עבודה לנציג בעלי ארקיע, אבי חורמרו, ולמנכ"ל עוז ברלוביץ' והודיע כי יחלו בנקיטת צעדים נגדם. זאת, אם לא יעצרו מהלכים שטלענתם פוגעים בהם ובזכויותיהם.

טענות האיגוד התמקדו בהימנעות מהזרמת הון מספק לחברה, לצד קידום התייעלות וצמצום בחברה. "עולה חשש כי בכוונתם להטיל את מחיר כשלי הניהול על כתפי העובדים", נכתב. "עובדי החברה לא ישלימו עם פגיעה בזכויותיהם, בביטחונם התעסוקתי ובמעמדם בחברה. לא נאפשר קבלת החלטות חד-צדדיות מאחורי גבם של העובדים, ולא נסכים למחיקת הישגים וזכויות שנבנו לאורך שנים של מאבק, אחריות ומחויבות לחברה".

כל זה קורה בזמן שבשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הפסידה ארקיע על-פי הערכות כ-30 מיליון דולר, ואת השנה כולה היא צפויה לסיים בהפסד של 50 עד 60 מיליון דולר.

ארקיע: הפעילות נמשכת כסדרה

מדוברות ארקיע נמסר בתגובה: "אנו מאשרים את קבלת הודעת ההסתדרות בדבר הכרזה על סכסוך עבודה. חשוב להבהיר כי פעילות ארקיע נמשכת כסדרה, כלל הטיסות מתקיימות בהתאם ללוח הזמנים המתוכנן, ואין בשלב זה כל השפעה על פעילות החברה או על השירות לנוסעים".