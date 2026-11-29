הכתבה מטעם או-מד מדיקל

רוב הגברים שמתמודדים עם הפרעות תפקוד מיני לא מגיעים לרופא אחרי הפעם הראשונה. זה מתחיל בערב אחד שלא הלך כמו שצריך, ואז בעוד אחד. עם הזמן מצטרפים תסכול ומבוכה, ולפעמים גם התרחקות מבת הזוג. בשלב מסוים מגיעה המחשבה שזה פשוט חלק מהגיל.

חלק מהגברים מוצאים פתרון בכדורים. אצל אחרים הכדורים לא עובדים מספיק טוב, גורמים לתופעות לוואי או לא מתאימים להם רפואית. ויש מי שפשוט לא נהנה מאינטימיות שצריך להתכונן אליה מראש. דווקא לגברים האלה יש היום סיבה לאופטימיות.

הרקמה ששומרת על הזקפה

זקפה תלויה בשני דברים: דם שזורם פנימה ומהר לשני גופי הזקפה באיבר המין, ובמקביל מנגנון שמונע מהדם לצאת מהם מהר מדי. את התפקיד השני ממלאת בעיקר המעטפת של שני גופי הזקפה , מעטפת נוקשה וגמישה עשירה בקולגן. אצל גברים רבים עם הפרעות זקפה הקולגן הזה נחלש ומתפרק, והמעטפת לא מצליחה לשמר ולכלוא את הדם בגופי הזקפה, וכך קשה יותר לגבר לשמר זקפה טובה ונוקשה.

"במשך שנים התמקד הטיפול בהפרעות זקפה בעיקר בשיפור זרימת הדם", מסביר פרופ' אילן גרינולד, מומחה לאורולוגיה ולרפואה מינית. "היום אנחנו מבינים שיש חשיבות גם לתפקוד המעטפת שאחראיות לשמירה על הדם בתוך גופי הזקפה שבאיבר. טכנולוגיית גלי הרדיו מציעה קונספט טיפולי חדש ומעניין, שמתמקד בחידוש רקמת המעטפת ובמקביל גם לשיפור זרימת הדם הנכנס".

איך זה עובד

ורטיקה היא מכשיר רפואי לשימוש ביתי. באמצעות אנרגיה בתדר גלי רדיו (RF) היא מחממת את רקמות איבר המין בעדינות, והחום מעודד בראש ובראשונה יצירת קולגן חדש במעטפת של גופי הזקפה. הקולגן החדש מחזיר לרקמה את הגמישות והנוקשות הנדרשת לכלוא את הדם ולשמור על זקפה יציבה. בנוסף להגברת זרימת הדם באופן זמני באמצעות החימום, הטיפול מתמקד בגורם המרכזי השני שמונע זקפה -המעטפת!

הטיפול נעשה בבית, בזמן הפנוי ובלי קשר לרגעים האינטימיים. המטרה היא שיפור מתמשך במנגנון הזקפה הלקוי עד למצב שמאפשר תפקוד זקפתי ספונטני בזמן ואחרי שתקופת הטיפול מסתיימת.

מה עומד מאחורי האופטימיות

מחקר פיילוט שנערך במרכז הרפואי רמב"ם בהובלת פרופ' אילן גרינולד פורסם ב-2023 בכתב העת International Journal of Impotence Research. אצל 28 המשתתפים שהשלימו את המעקב הראשוני נמצא שיפור מובהק במדדי התפקוד הזקפתי ובקשיחות הזקפה. אצל מחציתם, הערכים בסוף המעקב היו בטווח התקין לפי מדד המחקר.

גרף תוצאות EHS / אילוסטרציה: או-מד מדיקל

זה מחקר ראשוני וקטן, בלי קבוצת ביקורת, והוא לא מבטיח תוצאה דומה לכל מטופל. את השאלה הזו בודק מחקר רחב היקף שמתקרב בימים אלו לסיומו בארצות הברית, בשישה מרכזים רפואיים, בהם קליבלנד קליניק ואוניברסיטת קליפורניה באירוויין. המחקר כולל קבוצת ביקורת שמקבלת טיפול דמה, ותוצאותיו יראו אם הממצאים הראשונים מחזיקים גם באוכלוסייה גדולה בהרבה.

אופטימיות עם רגליים על הקרקע

"התוצאות הראשוניות מרשימות" אומר פרופ' גרינולד: "אצל רבים מהנבדקים נרשם שיפור דרמטי בתפקוד ואף חזרה לתפקוד תקין. מספר מאמרים בספרות הרפואית המקצועית כבר מאששים כי טיפול בגלי רדיו מפעיל מנגנוני התחדשות עמוקים ומנגנוני שיקום של התאים הלקויים באיבר המין. הפוטנציאל הטיפולי המבטיח הזה מסמן עידן חדש להתמודדות עם הפרעות זקפה".

זו עוד לא הוכחה, אבל זו סיבה טובה לחזור ולפתוח את השיחה. מי שכבר הפסיק לחפש פתרון יכול להתחיל בשאלה אחת לאורולוג שלו: האם הטיפול הזה מתאים גם לי.

*למידע נוסף על טכנולוגיית ורטיקה, המחקר הקליני ואפשרויות הטיפול vertica-labs.com. יש לקרוא את הוראות השימוש לפני השימוש.

**אין בכל האמור כדי להוות המלצה רפואית או טיפולית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא מוסמך בהתאם לצרכי המטופל.

הכתבה מטעם או-מד מדיקל