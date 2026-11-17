סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:00

יום המסחר החדש בשווקים נפתח אחרי ירידות חדות שנרשמו אתמול בוול סטריט, בעוד המשקיעים המשיכו לשקול את השפעותיה של התפטרות מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג על מגזר ה-AI. אנבידיה צפויה לדווח את תוצאותיה הכספיות לאחר נעילת המסחר היום, כאשר חלק מהאנליסטים הגדירו את הדוחות ואת שיחת המשקיעים שתבוא לאחריהם כחשובים בתולדות החברה.

הבוקר, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בשינויים קלים. החוזים על הנאסד"ק מתאוששים מעט ומטפסים בכ-0.4%, החוזים על ה-S&P 500 נסחרים ללא שינוי והחוזים על הדאו ג'ונס נחלשים בכ-0.2%.

אסיה

אחרי הירידות שנרשמו בוול סטריט אתמול, בורסות אסיה נסחרות באדום הבוקר. בורסת טוקיו יורדת בכ-1%, בורסת הונג קונג נחלשת בכ-0.8%, בורסת סיאול נחלשת בכ-1.7% ובורסת שנגחאי נסחרת ללא שינוי.

מניית מנוע החיפוש הסיני באידו נופלת במעל 5% בהונג קונג, לאחר שהחברה דיווחה ברבעון השלישי על ירידה של כ-1% בהכנסות, שנעמדו על 4.6 מיליארד דולר.

וול סטריט

אמש בניו יורק, וול סטריט חתמה את יום המסחר הראשון של השבוע בירידות שערים חדות אותן הובילו מניות הטכנולוגיה, בהמשך לטלטלה באנבידיה שבאה בעקבות התפטרותו של המנכ"ל ג'נסן הואנג. הנאסד"ק נפל בכ-2.5% וה-S&P 500 איבד מערכו כ-1.9% - כאשר שניהם סוגרים יום שלילי שלישי רצוף; הדאו ג'ונס נחלש בכ-1.4%.

כך, שלושת המדדים חתמו את היום הגרוע ביותר שלהם מאז הצניחה הגדולה שנרשמה אחרי הניצחון הסוחף של הדמוקרטים בבחירות האמצע ב-5 בנובמבר, אז נמחקו משוק המניות האמריקאי כ-3 טריליון דולר ביום אחד.

אנבידיה בלטה במיוחד לשלילה ונפלה במעל 4%, לקראת הדוחות שהיא צפויה לפרסם היום (ג') אחרי נעילת המסחר. במהלך יום המסחר החולף, נודע כי מקור שמעורה בפרטים מסר ל-CNBC כי דירקטוריון החברה לא דן בהשבתו האפשרית של ג'נסן הואנג לתפקיד המנכ"ל, על אף קריאות לעשות זאת מצד מנהיגים בעולם הטק. בנוסף, מחלקת המסחר האמריקאית נקטה בצעדים לטובת סגירת פרצה שאפשרה לחברות סיניות לשכור קיבולת מחשוב של אנבידיה שמקורה במדינות אחרות.

הקונצנזוס לגבי תוצאותיה הכספיות של אנבידיה ברבעון שלישי הוא להכנסות של 109 מיליארד דולר - מעט גבוה מהתחזית שסיפקה החברה. ויולטה טודורובה, אנליסטית בכירה ב- Leverage Shares, ציינה מוקדם יותר השבוע כי "אנחנו מעריכים שהמספרים יהיו חזקים, אבל המניה תיסחר לפי התחזית קדימה ולפי האמון בממשל התאגידי".

ג'יי וודס, אסטרטג שווקים ראשי ב-Freedom Capital Markets, אמר ל-CNBC כי "תוצאות חזקות לא יענו על השאלות סביב עזיבתו של הואנג. בשביל חברה שהיה לה מנכ"ל אחד במשך 33 שנים, זה עכשיו קשור להרבה יותר מאשר להכות את התחזיות. אנבידיה עכשיו צריכה להראות שהעסק יכול להמשיך לספק את הסחורה ללא האדם שבנה אותה".

לצד אנבידיה, בלטו לשלילה אתמול מניות נוספות בסקטור השבבים, ביניהן ברודקום , מיקרון , אינטל ו-AMD . קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים, נפלה ביותר מ-5%.

אך גל המכירות לא פסח על יתר הסקטורים. למעשה, למעט ענף מוצרי הצריכה הבסיסיים שהתקדם בכ-0.3%, כל עשרת הענפים הנותרים סיימו את היום באדום. חוץ מסקטור הטכנולוגיה שאיבד כ-3%, ירידות בולטות נרשמו גם בענפי האנרגיה (2%-), הצריכה המחזורית (2.2%-), התעשייה (1.9%-) וחומרי הגלם (1.4%-).

חשוב לציין גם את הנפקת הענק של אנת'רופיק שצפויה לצאת לדרך ביום חמישי השבוע. לא מן הנמנע שגם לה יש חלק מסוים בתנודתיות החריפה בשווקים, בעוד חלק מהמשקיעים מסיטים כספים מהחזקות קיימות כדי להיערך לרכוש מניות אנת'רופיק. נזכיר כי תנודתיות מוגברת נרשמה גם לפני ההנפקה של SpaceX ביוני האחרון, וחלק מהאנליסטים הזהירו מראש אז כי היא עשויה לשאוב נזילות מן השוק.

גורם נוסף שאולי השפיע במידת מה על הסנטימנט בוול סטריט הוא דבריו של יו"ר הפד קווין וורש בוועידה בסן פרנסיסקו, שהוקדשה לאחד מצוותי המשימה שהקים מוקדם יותר השנה בנושא הפריון ושוק העבודה. תחום ה-AI והשפעותיו האפשריות על הכלכלה עמדו במוקד האירוע.

וורש סימן שלושה תרחישים לאופן בו בינה מלאכותית תשפיע על השווקים ועל התעסוקה ברחבי העולם. הראשון, הוא תרחיש בו הבינה המלאכותית תרים את הצמיחה ואת הפריון, בתנופה ממנה ירוויחו המעסיקים והעובדים כאחד; השני, הוא תרחיש בו העלייה בפעילות הכלכלית תקוזז על־ידי גל מאסיבי של פיטורים; והשלישי, הוא תרחיש בו הטכנולוגיה בסוף תאכזב ולא תעמוד בציפיות, מה שיביא להאטה בכלכלה ובשוקי המניות.

"אחרי השקעת הון משמעותית ועליות בשוקי המניות, התשואות הצפויות עלולות לפנות כלפי מטה והערכות השווי עלולות ליפול, מה שיביא להאטה כלכלית ולעלייה יותר בולטת בשיעור האבטלה", אמר וורש על התרחיש השלישי. "בחלוף זמן, הכלכלה תוכל להתאושש, אך ללא העלייה בפריון".

וורש הדגיש כי לא מדובר בתחזיות והוסיף כי התפקיד של הבנק המרכזי איננו לעודד או להתנגד לבינה המלאכותית, אלא רק לנסות להבין את אחד הגורמים הכי לא ידועים מולם עומדת הכלכלה העולמית. "עמיתיי בפד ואני איננו על תקן עתידנים בוועידה הזאת. התפקיד שלנו הוא להיערך למה שיגיע בהמשך הדרך", אמר וורש.

שוקי הסחורות והמטבעות

הדולר התחזק אתמול לרמתו הגבוהה ביותר מאז אפריל 2025. מדד הדולר (DXY), שאומד את כוחו מול סל של מטבעות מרכזיים בעולם, מטפס כעת בכ-0.2% לרמה של 103.6 נקודות. זאת, אחרי מדד המחירים לצרכן החם מן המצופה שיצא בארה"ב לחודש אוקטובר והתגברות הציפיות להעלאת ריבית של הפד בדצמבר. מול השקל, המטבע האמריקאי התחזק אתמול במעל 1% לשיא של כשנה, כאשר שער הדולר-שקל הרציף עומד הבוקר על מעט מתחת לרף ה-3.25 שקלים.

למרות המתקפות האיראניות המתמשכות במצר הורמוז, מחירי הנפט ירדו אתמול, בעוד הסוחרים מתחילים לעכל שהשוק בדרך לעבור למצב של עודף היצע - כפי שהעריכה בסוף השבוע סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA). המחירים ממשיכים לאבד גובה גם הבוקר, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 91.5 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 83 דולר לחבית.

טים וואטרר, אנליסט בכיר ב-KCM Trade, אמר ל-CNBC אתמול כי "שוק הנפט מתאים את עצמו כלפי מטה, בעוד השוק הולך ומקבל את העובדה שההיצע סוף סוף הדביק את הקצב מול הביקוש, ועכשיו צפוי לעבור אותו. השינוי הזה באיזון של הביקוש-היצע הוא הגורם המרכזי שמכביד על המחירים".

תל אביב

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' שלילי ניכר של כ-0.5%. טאואר , טבע ונייס צפויות לרדת בכ-2% ויותר, אלביט מערכות ואנלייט אנרגיה צפויות לאבד שתיהן כ-1.5%. מנגד, פאלו אלטו צפויה לטפס בכ-1%.

אתמול, על רקע הירידות החדות שנרשמו בוול סטריט, הבורסה בתל אביב חתמה את היום באדום. מדד ת"א 35 נפל בכ-1.6% ומדד ת"א 90 איבד מערכו כ-0.7%. המסחר התנהל גם על רקע נתוני האינפלציה בישראל שהפתיעו לחיוב באוקטובר ופיחות משמעותי של השקל מול הדולר.

בפילוח ענפי, את הירידות הוביל מדד הטכנולוגיה שאיבד כ-2.7%, ואחריו מדדי הביטחוניות והדואליות, שנחלשו בכ-2.1% ובכ-1.9%, בהתאמה. מנגד, מדד הביטוח טיפס בכ-0.7% והיה לאחד המדדים הענפיים היחידים שסיימו את היום בירוק.

במוקד המסחר ניצבו מניות השבבים שספגו ירידות חדות והכבידו על המדדים: טאואר נפלה ב-12.2%, פריורטק איבדה 10.5%, קמטק ירדה ב-10.3% ונובה השילה 6.4%. בצד החיובי, מניית מטריקס הובילה את העליות וקפצה ב-4.8%, ואחריה בלטו בזן שעלתה ב-3.6% ואל על שהוסיפה 3.2%.

כך, אל על סיכמה את היום הראשון שלה כחברה במדד הדגל ת"א 35 בירוק. בבנק ההשקעות ג'פריס קבעו אתמול למניה המלצת "קנייה", עם מחיר יעד של 27 שקל המשקף פרמיה של מעל 27% לעומת מחיר הנעילה האחרון. האנליסט טבי רוזנר סבור שאחרי שנות המלחמה, אל על נהנית מיתרונות שיעזרו לה לשמר את ה־RASK (הכנסה למושב־ק"מ) ואת הרווח. "שקט יחסי מחזיר את חברות התעופה הזרות אחרי שלוש שנים של פעילות לסירוגין ומביא ללחץ על נתח השוק הגבוה על אל על", הוא כותב, אבל מעריך שאל על עדיין תוכל לתפוס נתחי שוק משמעותיים, גם אם לא כמו בשיא ושהמניה נסחרת בדיסקאונט לעומת הממוצע באירופה, למרות רווחיות גבוהה יותר ומאזן חזק.

בזירת הדוחות והדיווחים העסקיים, עונת הדוחות סיפקה שורה של כותרות:

הפועלים דיווח על ירידה בהכנסות וברווח הרבעוני (בעיקר בשל הכנסה חד-פעמית של 380 מיליון שקל שנרשמה ברבעון המקביל מהחזר ביטוח), אך הודיע על חלוקת דיבידנד ענק של יותר ממיליארד שקל.

ישראכרט דיווחה על אישור תוכנית התייעלות נרחבת במסגרתה תצמצם 320 עד 370 משרות במהלך 2027 (מהלך שהוביל להפרשה של 45 מיליון שקל ברבעון השלישי וצפוי לחסוך כ-100 מיליון שקל בשנה).

מלם תים זינקה בחדות לאחר שהציגה רבעון שיא עם זינוק של 15.9% בהכנסות לכ-1.3 מיליארד שקל וקפיצה של 28.1% ברווח התפעולי.

שורה של עסקאות ואישורים רגולטוריים ריכזו גם הם עניין רב:

שיכון ובינוי הודיעה כי מיזם משותף שבו היא מחזיקה ב-80% הגיש את ההצעה הנמוכה ביותר במכרז להחלפת גשר בפנסילבניה בהיקף כולל של כ-4.12 מיליארד שקל (כ-3.26 מיליארד שקל חלקה של החברה).

שמן נדלן ואנלייט אנרגיה חתמו על הסכם שיתוף פעולה להקמת חוות שרתים בהספק של 150 מגה-וואט במתחם חוף שמן בחיפה.

בנוסף, טבע דיווחה על קבלת אישור ה-FDA לשימוש ביתי בתרופה Igalmi לטיפול באי שקט בסכיזופרניה ובהפרעה דו-קוטבית, רמי לוי קיבל מרשות שוק ההון רישיון מורחב למתן אשראי והיתר שליטה לקראת הרחבת פעילות האשראי החוץ-בנקאי, ומנורה מבטחים חתמה על עסקה להעמדת מסגרות אשראי של עד 580 מיליון שקל לפעילות המשכנתאות של בלאקאדג' .

עוד משהו שכדאי לדעת

לנוכח החולשה המשמעותית שנראית בימים האחרונים במניות הטכנולוגיה, משקיעים רבים תוהים האם נכון לנצל את המצב ולקנות בירידות. אך האסטרטג הוותיק ג'ים פאולסן, לשעבר אסטרטג ההשקעות הראשי של The Leuthold Group, מזהיר שהירידה שנראית לאחרונה במכפילי הרווח במגזר הטכנולוגיה עלולה להיות מלכודת ערך - כך דווח באתר אינווסטינג.

פאולסן טען כי הנרטיב לפיו "מניות הטכנולוגיה זולות עכשיו" הוא חלש יותר מכפי שנראה. לדבריו, מדובר במלכודת ערך מחזורית קלאסית: כאשר ציפיות הרווחים ממריאות לקראת הפסגה של המחזור, מכפיל הרווח נופל ומייצר "רושם מוטעה של זולוּת". בניתוח שלו, הוא מחלק את המניות לקטגוריות של 'עידן חדש' - טכנולוגיה ושירותי תקשורת; ו־'עידן ישן' - שכוללת את כל יתר הסקטורים.

פאולסן הצביע על כמה תמרורי אזהרה נוספים שלדעתו כדאי לשים לב אליהם:

● המדד של באפט, שמחלק את שווי השוק של כל המניות שנסחרות בארה"ב בתוצר הגולמי של המדינה, נמצא כעת "בגבהים חסרי־תקדים". הוא נע כיום סביב 230%, נתון שבספרו של באפט משקף מצב בו "המשקיעים משחקים באש".

● מחירי המניות עלו מהר הרבה יותר מההוצאות הצרכניות במשך מספר שנים.

● מניות 'העידן החדש' "מעולם לא היו יקרות יותר" ביחס למניות 'העידן הישן'. מניות אלו מהוות נתח שיא מתוך הנכסים הפיננסיים הניתנים להשקעה של משקי הבית, מה שמגביר את סיכוני התמחור והריכוזיות.

*** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.