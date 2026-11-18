הכתבה מטעם תכלית פיננסים

נתוני החוב של משקי הבית בישראל, שפורסמו לאחרונה על ידי בנק ישראל, הציגו תמונה מדאיגה: ברבעון השני של 2026 טיפסה יתרת החוב הכוללת של משקי הבית לרמת שיא של כ-935 מיליארד שקל. החוב שאינו לדיור הסתכם בכ-260 מיליארד שקל, לאחר שגדל בכ-9 מיליארד שקל במהלך הרבעון.מי שמכירה לעומק את השפעת המספרים האלו היא הילה חייט, מנכ"לית חברת 'תכלית פיננסים', המצביעה על השורש העמוק של התופעה. "השאלה המרכזית ששאלנו את עצמנו עם הקמת החברה לפני למעלה מ-15 שנה היא מה גורם למשפחה לחיות ממינוס למינוס ומהלוואה להלוואה מעבר לסוגיית יוקר המחיה", היא אומרת.

"אחד הדברים המרכזיים שעלו הוא שאין מי שמנהל את הכלכלה הביתית מלמעלה. כלומר משפחה יכולה להחזיק משכנתא, הלוואות מרובות, כרטיסי אשראי, ביטוחים ופנסיה - אך כל גזרה מנוהלת בנפרד. הכשל המרכזי הוא שאין גורם שמסתכל על כל התמונה מלמעלה ומקבל החלטות בשירות האינטרס הכולל של הבית".

יש אנשים שפונים למומחים נקודתיים בשביל לצאת מהמשבר, זה אפקטיבי בעינייך?

"לא בהכרח. פנייה למומחים נקודתיים, ללא תיאום ביניהם, עלולהלייצר נזק תזרימי. כך למשל סוכן ביטוח יכול למכור פוליסות מצוינות, אבל ברמה כזו שאינה מתכנסת עם התזרים החודשי של הבית. באופן דומה, יועץ משכנתאות יכול להשיג אישור בנקאי למשכנתא בריבית טובה, אך ההחזר החודשי שהוגדר אינו תואם את היכולת האמיתית של המשפחה כשמשלמים גם ארנונה, מים, דלק וגנים. כשמקבלים החלטות מבודדות, החלטה שכרגע נראית נהדרת לתחום אחד יכולה להיות הרסנית לתמונה הכוללת".

הילה חייט / צילום: יאיר סגרון

איחוד הלוואות הוא כלי - לא פתרון קסם

בשנים האחרונות הפך הליך איחוד ההלוואות לפתרון פופולרי בשוק הפיננסי, במסגרתו מרוכזים כמה חובות יקרים וקצרי מועד לתוך הלוואה אחת מובטחת בנכס או בערבות, בפריסה ארוכה ובריבית נמוכה יותר. חייט מצידה מבקשת לצנן את ההתלהבות ולשים את הדברים בפרופורציה. "איחוד הלוואות הוא כלי נהדר שגם אנחנו נעזרים בו, אך הוא רק אחד מהכלים בסל", היא מסבירה. "חברות רבות מתייחסות לאיחוד הלוואות כאל הפתרון האולטימטיבי, אך זה אינו הפתרון השלם אלא כלי עבודה. כמו שרופא צריך לדעת לבחור בצורה חכמה באיזה מכשיר להשתמש לכל פעולה, כך מומחה פיננסי צריך לדעת מתי והיכן להפעיל את הכלי הזה. אנשים רבים מבצעים איחוד הלוואות נקודתי, וכעבור שנה מגיעים אלינו שוב לאחר שצברו גירעון נוסף. זה קורה מפני שלא טיפלו בשורש הבעיה התזרימית ולא לימדו אותם איך לנהל את הכסף מחדש".

כדי למנוע את הפיצול בין נותני השירות השונים, פיתחה 'תכלית פיננסים' את "תוכנית מסודרים". התוכנית כוללת שש מחלקות מקצועיות הפועלות תחת קורת גג אחת: מחלקת הלוואות וגיוס אשראי, מחלקת משכנתאות, מחלקת אשראי וכרטיסים, מחלקת עו"ש ותזרים, מחלקת ביטוחים ומחלקת פנסיה. "אנחנו עובדים לפי מודל של 'אפס החלטות מבודדות'", מציינת חייט. "פירוש הדבר הוא שאנחנו לא מקבלים שום החלטה מקצועית, לא במשכנתא, לא בהלוואות ולא בביטוחים, לפני שחוקרים את התיק הפיננסי הכולל ומבינים את המרקם הכלכלי המלא של המשפחה".

חייט מדגישה כי פתרון כלכלי אמיתי לא נמדד רק בגובה הריבית, אלא בתוצאה הכוללת עבור המשפחה. "ריבית טובה היא חשובה, אבל היא רק חלק מהתמונה. המטרה שלי היא לבנות עבור כל משפחה את הפתרון הכלכלי הטוב ביותר, כזה שלא רק יקטין את ההחזר החודשי, אלא גם יאפשר לה לצאת ממעגל ההלוואות ולייצר יציבות כלכלית לאורך זמן. לשם כך אנחנו בוחנים את מכלול ההתחייבויות, מבנה האשראי, התזרים החודשי ואפילו את עולם הביטוחים והפנסיה. אם נגלה שמשפחה משלמת אלפי שקלים על ביטוחים מיותרים או מחזיקה בהלוואות שלא מתאימות למצבה, נטפל גם בזה. כי בסופו של דבר, המטרה היא לא רק לשפר מספר אחד, אלא לשנות את התמונה הכלכלית כולה".

מן השטח: סיפורה של משפחה

כדי להמחיש את משמעות העבודה המערכתית, חייט מציגה מקרה בוחן של משפחה שהגיעה לליווי כשהיא שקועה במצוקה תזרימית עמוקה. "הטיפול החל בניתוח מקיף של המשכנתא, שבו בוצע מחזור אסטרטגי שהביא להפחתה של 300 שקלים בהחזר החודשי ולחיסכון מצטבר של כ-170,000 שקלים בטווח הארוך", היא מספרת. "במקביל אותרו הלוואות מפוזרות בהיקף של כ-380,000 שקלים - שכללו הלוואות רכב וחיובי אשראי והניבו החזר חודשי חונק של כ-7,000 שקלים. אלו אוחדו על ידינו להחזר של 2,700 שקלים בלבד בחודש.

"בגזרת הביטוחים איתרנו כפילויות בביטוחי בריאות ופוליסות תאונות אישיות מיותרות, שביטולן חסך כ-400 שקלים בחודש (4,800 שקלים בשנה), לצד הוספת כיסוי סיעודי חיוני בקופת החולים שלא היה קיים. בתחום הפנסיוני איתרנו קופות מפוזרות ולא פעילות ממעסיקים קודמים שסבלו מדמי ניהול גבוהים מצבירה, והן אוחדו למסלול מותאם למניעת שחיקת החיסכון. בשלב הסופי ביצענו סנכרון מלא בחשבון העו"ש על ידי התאמת מועדי הירידה של הוראות הקבע וחיובי האשראי למועד כניסת המשכורות, כדי למנוע החזרות תשלומים ופגיעה בדירוג האשראי.

אפשר לומר שביצעתם כאן טיפול שורש של ממש?

"בהחלט וזה רק תיק אחד מיני רבים המלווים במשרד. כאשר מפנים תזרים חופשי לחיסכון של מאות אלפי שקלים ומנתבים אותו להשקעה או לחיסכון עתידי, מדובר בשינוי יסודי של עתיד הבית, בשקט נפשי ובברכה אמיתית בכסף".

"הסדרן האוטומטי"

חלק מרכזי בתהליך הליווי של תכלית פיננסים מוקדש לשינוי התפיסה הניהולית בבית ובחברה פיתחו לשם כך את מנגנון "הסדרן האוטומטי", המלמד משפחות לנהל תקציב באופן מעשי ושוטף, ללא תלות בקובצי אקסל שאינם מחזיקים מים לאורך זמן. "אני קוראת לזה 'חוק המספר הגלוי'", מספרת חייט. "כאשר אנשים מקבלים החלטות מתוך חוסר ידיעה, הבעיה הולכת ומעמיקה. גירעון לא מטופל של 2,000 שקלים בחודש הופך עם הזמן לבור של 7,000 ו-8,000 שקלים ועצם הצפת המספר המדויק מסירה את הלוט מהעיניים. ברגע שיש מודעות גלויה למספר האמיתי, המשפחה יכולה לקבל החלטות נכונות - בין אם מדובר בצמצום הוצאות לא הכרחיות ובין אם בהגדלת הכנסות".

מהו החזון לאורו את פועלת?

"המטרה שלי היא שלא תהיה אף משפחה עובדת בישראל שתצטרך לחיות בלחץ כלכלי ובלילות ללא שינה. שפע אמיתי אינו נמדד רק בשאלה אם אתה מיליונר, אלא בשקט הנפשי ובברכה שיש לך בכסף. את יוקר המחיה הגלובלי לא ננצח לבדנו, אבל כל אדם חייב לקחת אחריות ולהיות המנהיג הכלכלי של הבית שלו", היא מסכמת.

לבדיקת התאמה לחצו כאן

הכתבה מטעם תכלית פיננסים