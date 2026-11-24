הכתבה בשיתוף תש"א

בצל הטלטלות הגיאופוליטיות והאיומים הגוברים על נתיבי השיט העולמיים, מתגבשת בימים אלה יוזמה ישראלית אסטרטגית בעלת השלכות גלובליות: הקמת מסדרון תזקיקים יבשתי שיחבר את מדינות המפרץ העשירות באנרגיה ישירות לשווקים באירופה, דרך ישראל. "אם בעבר השיקול המרכזי היה מחיר הדלקים, כיום ודאות ההספקה עולה לאין ערוך על פני המחיר. מחירי האנרגיה קפצו בצורה דרמטית, והשווקים אינם יכולים להרשות לעצמם שיתוק בנתיבים הימיים", מציין עוזי לוין, מנכ"ל חברת תש"א (תשתיות אנרגיה), העומדת בחזית המהלך יחד עם משרד האנרגיה. "המסדרון היבשתי מציע לישראל הזדמנות היסטורית: להפוך מצרכנית קצה של תשתיות אנרגיה ולוגיסטיקה, לצומת אזורית ול-Hub אנרגטי מרכזי שמחבר בין המזרח התיכון לאירופה".

במסגרת התוכנית יוקם קו הולכה יבשתי באורך כ-1,500 קילומטרים, שיחל באיחוד האמירויות ובערב הסעודית, יעבור דרך ירדן, ייכנס לשטח ישראל (כ-100 ק"מ) ויסתיים בנמל חיפה - ומשם בשיט קצר לנמלי אירופה. הצינור היבשתי מיועד להחליף את הנתיב הימי המסורתי והפגיע העובר דרך מיצרי הורמוז, באב אל-מנדב ותעלת סואץ.

"הנתיב הימי כיום הוא פגיע ביותר", מבהיר לוין. "שינוע ימי במסלול המסורתי משתרע על פני כ-6,000 קילומטרים ואורך כבוודאות כשבועיים. אם נאלצים לעקוף את אפריקה, מדובר על 13,000 קילומטרים ושיט של כחודש. המסדרון היבשתי דרך ישראל יקצר את הזמן ל-3 עד 4 ימים בלבד - חיסכון דרמטי בעלויות ובזמן".

מה בנוגע לחלופות האזוריות, כמו הציר הטורקי-עיראקי?

"בציר הטורקי מדובר על מסלול של 4,200 קילומטרים, שאורך בין 10 ל-12 ימים. מעבר לכך, בסעודיה ובמפרץ מבינים היטב כי ישראל היא מדינה יציבה, ורמת הוודאות והביטחון במעבר דרכה גבוהה משמעותית מכל חלופה אחרת".

ברקע הפרויקט עומד מחסור מתמשך בתזקיקי נפט באירופה, המוערך בכ-2 עד 3 מיליון חביות ביום - בעיקר בסולר ובדלק סילוני (דס"ל). מתוך צריכה עולמית של כ-100 מיליון חביות ביום, מפיקות מדינות המפרץ כ-20 מיליון חביות, והצינור היבשתי מתוכנן לספק בדיוק את הביקוש האירופי הדחוף הזה.

"הפרויקט מבוסס על שילוב בין קו הולכה יבשתי, מתקני אחסון מתקדמים ומערכות תפעול שמאפשרות שליטה ובקרה לאורך שרשרת האספקה, תוך צמצום התלות בנתיבי שיט מאוימים", מספר לוין. "בישראל מקדמת ת"שא את הקמת נמל התזקיקים החדש במפרץ חיפה, אשר יחליף את נמל הדלק ההיסטורי שהוקם בתקופה הבריטית ב-1932. הנמל נועד בראש ובראשונה לחזק ולייעל את מערך היבוא, האחסון וההולכה של דלקים למשק המקומי ולשפר את הרציפות האנרגטית בשגרה ובחירום. לצד זאת, הוא יוכל לשמש בעתיד גם תשתית מרכזית למסדרון התזקיקים שיחבר בין מדינות המפרץ לאירופה. המרכז הלוגיסטי יכלול מתקני אחסון רחבי היקף, מערכות ערבוב להתאמת התזקיקים לתקני הסביבה האירופיים, ופלטפורמה למסחר והפצה בינלאומית. הפעילות תתבסס על מודל Open Access, שיאפשר גישה פתוחה למגוון ספקים ולקוחות להגברת התחרות בשוק".

מהו תפקידה של תש"א בפרויקט?

"לתש"א תפקיד מכריע במימוש היוזמה. כחברת התשתיות הלאומית של מדינת ישראל, החברה בעלת ניסיון של עשרות שנים בניהול מערכות אנרגיה קריטיות, ומפעילה תשתית רחבת היקף הכוללת מאות קילומטרים של קווי הולכה, מתקני אחסון אסטרטגיים ומערכי תפעול הפועלים ברציפות גם בשגרה וגם בחירום. הניסיון והיכולות התפעוליות שלנו מאפשרים לנו להסתכל לא רק על צורכי האנרגיה המקומיים כיום, אלא על ההזדמנויות האסטרטגיות של המדינה בעתיד".

הפרויקט הישראלי משתלב כחלק מרכזי ביוזמת IMEC (מסדרון הקישוריות הודו-מזרח תיכון-אירופה) שנתמכת על ידי ארה"ב. "IMEC הוא פרויקט אסטרטגי רחב הרבה יותר, הכולל שינוע סחורות, מסילות רכבת, סיבים אופטיים, גז ומימן ירוק", מסביר לוין. "אנחנו מציעים למעשה את הצעד הראשון והמיידי במסגרת IMEC - תשתית האנרגיה היבשתית. הדלקים והתזקיקים הם הסנונית הראשונה שתוכיח את ההיתכנות התשתיתית והכלכלית של המסדרון, וממנה ניתן יהיה לצמוח לחיבורים תחבורתיים ומסחריים רחבים".

מבחינת לוחות הזמנים, מעריך לוין כי שלב התכנון יימשך כשלש שנים, ושלב ההקמה הפיזית יארך בין שלוש לארבע שנים נוספות - כך שבתוך 6 עד 7 שנים ניתן יהיה להפעיל את הקו באופן מלא. "התוכנית כבר הוצגה לראש הממשלה ולמשרד האנרגיה, ונערכו לגביה שיחות ראשוניות עם גורמים בממשל האמריקאי, כאשר כעת ממתינים לפתיחת חלון ההזדמנויות המדיני למימושה".

"בסופו של יום" מסכם לוין, "מדובר בשינוי דרמטי של כללי המשחק. הפרויקט הזה מעניק ודאות אנרגטית וביטחון לאירופה, מייצר שיתוף פעולה אזורי ארוך טווח, ומחזק בצורה חסרת תקדים את החוסן הגיאופוליטי והכלכלי של מדינת ישראל".

הכתבה בשיתוף תש"א