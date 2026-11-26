בתוך שעות ספורות הודיעו שתיים מהחברות הגדולות והוותיקות במשק הישראלי על מהלכים לצמצום כוח האדם שלהן.

קבוצת שטראוס יוצאת לתוכנית התייעלות, שבמסגרתה תקצץ לפי הערכות עד 200 משרות בישראל ובחו"ל, ואילו חברת התרופות טבע תסגור בהדרגה את פעילות המחקר והפיתוח הגנרי באתר שלה בכפר סבא, במהלך שבמסגרתו צפויים להתפטר או להיות מפוטרים כ-150 עובדים, שחלקם עשויים להשתלב בתפקידים אחרים בחברה.

● חייל, יזם ומיליארדר: האם למדינה מגיע חלק מהאקזיט של דקארט?

● מנכ"לית חברת הגיוס: "אם תיכנסו לתחומים האלה - תהיו שווים יותר כסף"

● השכר במגזר הציבורי ב-2025: מיהם שיאני השכר, והיכן נרשמו הפערים הגדולים ביותר

מתחילת השנה ועד תחילת אוגוסט, חצה מספר המפוטרים בהייטק הישראלי את רף ה-10,000, על פי הערכות. מאז תחילת אוקטובר פוטרו קרוב ל־2,000 עובדים בחברות ישראליות - מסטארט־אפ, דרך חברות הייטק צומחות בארץ ובחו"ל - ובעיקר בחברות הבורסאיות, שם נערכו גלי הקיצוצים הכבדים ביותר.

אבל המגמה זולגת למגזר העסקי. חברת ישראכרט הודיעה על צמצום של 320 עד 370 משרות, באמצעות תוכנית פרישה מרצון שתצא לפועל בשנה הבאה, ותגיע לכ־18% מכוח האדם של החברה.

בחלק מהמקרים, בניגוד לגלי הפיטורים שאפיינו את המשק בתקופות של משבר כלכלי, מדובר בחברות שממשיכות להשקיע, להתרחב ואף להציג שיפור בתוצאותיהן העסקיות.

משקיעות יותר, מעסיקות פחות

שטראוס, שבניהולו של שי באב"ד, מבקשת לחסוך כ-100 מיליון שקל בשנה באמצעות שינוי המבנה הארגוני שלה וצמצום שכבות הניהול.

מדובר בגל הפיטורים השלישי בקבוצה בתוך ארבע שנים, לאחר שבכל אחד משני המהלכים הקודמים פוטרו כ-150 עובדים. הפעם לא מסרה החברה כמה משרות יקוצצו, אך כאמור ההערכות עומדות על עד 200 עובדים, ויעד החיסכון גבוה מזה שהוצב בכל אחת מהתוכניות הקודמות.

המהלך מגיע דווקא חודש אחרי ששטראוס הציגה תוכנית אסטרטגית הכוללת השקעות של יותר מ-2 מיליארד שקל בישראל עד 2030, בעיקר במפעלים ובתשתיות הייצור. במקביל, החברה מסכמת את הרבעון השלישי עם עלייה של 21.2% ברווח התפעולי של פעילות המזון והמשקאות בישראל, למרות ירידה במכירות.

חלק מהמשאבים שיתפנו במסגרת ההתייעלות יופנו לאוטומציה, לשיפור מערכי הייצור והאספקה ולהתרחבות בחו"ל.

גם בטבע הפיטורים מגיעים בתקופה של שיפור במצבה העסקי של החברה. בתחילת החודש עקפה טבע את תחזיות האנליסטים, והעלתה בפעם השנייה ברציפות את תחזית ההכנסות השנתית שלה. צמצום הפעילות בכפר סבא משקף את השינוי בתמהיל העסקי של החברה, שממקדת יותר ממשאביה בפיתוח תרופות מקור וביופארמה. במקביל לסגירת פעילות המו"פ הגנרי, טבע מקדמת השקעה של עשרות מיליוני דולרים במפעל הייצור באותו אתר.

אל שתי החברות מצטרפת כאמור ישראכרט, שהודיעה בשבוע שעבר על תוכנית לצמצום עד כ-18% מכוח האדם שלה, במודל של פרישה מרצון. בדומה לשטראוס, גם ישראכרט הציבה יעד לחיסכון שנתי של כ-100 מיליון שקל. במערכת הבנקאית, כפי שנחשף בגלובס בשבוע שעבר, צמצם בנק לאומי כ-25 משרות של מנהלי פרויקטים תפעוליים בחטיבת הפיתוח, כשברקע המעבר לשיטות עבודה הנשענות על סוכני בינה מלאכותית. חלק מהעובדים עזבו את הבנק ואחרים עברו לתפקידים נוספים בו.

משרה אחת על כל עשרה מנהלים שמחפשים

למרות ריבוי ההודעות על פיטורים, נתוני המאקרו עדיין אינם מצביעים על משבר תעסוקה רוחבי בישראל. על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעור האבטלה באוקטובר עמד על 3.1%, ושיעור ההשתתפות בכוח העבודה עלה ל-62.6%, לעומת 62.3% בספטמבר. מספר המועסקים הישראלים עומד על כ-4.4 מיליון.

לצד נתונים אלו, מנתוני שירות התעסוקה שפורסמו בשבוע שעבר עולה כי בספטמבר התחרו כ-170 אלף דורשי עבודה על כ-148 אלף משרות פנויות. בעוד שבמקצועות התעשייה, הבינוי והמלאכה היו 3.4 משרות פנויות לכל דורש עבודה, בקרב בעלי מקצועות חופשיים ואקדמאים עמד היחס על 0.7 בלבד. מצבם של מחפשי העבודה בתפקידי ניהול קשה במיוחד - ועל כל עשרה דורשי עבודה קיימת בממוצע משרה פנויה אחת.

גם בהייטק התהפכה המגמה. בספטמבר 2023 עמד מספר המשרות הפנויות בענף על 135 לכל 100 דורשי עבודה, ואילו בספטמבר השנה ירד היחס ל-95 בלבד. עובדים שנפלטים כיום ממשרות ניהוליות וממקצועות עתירי ידע נדרשים להתמודד עם תחרות קשה יותר על מקומות העבודה, גם כשבענפים אחרים עדיין קיים מחסור משמעותי בכוח אדם.

המחיר של צמצום המעמד הניהולי

אחד המאפיינים הבולטים של מהלכי ההתייעלות הנוכחיים הוא הפגיעה במשרות המטה ובדרגי ניהול הביניים. אלה משרות שהשכר בהן נוטה להיות גבוה יחסית, ושעבור חלק מהעובדים בהן המעבר למקום עבודה חלופי עלול להיות כרוך גם בירידה בשכר. ככל שהתופעה תתרחב, השלכותיה עשויות לבוא לידי ביטוי בהכנסות המדינה ממסים, בצריכה הפרטית ובביקושים בענפים הנשענים על כוח הקנייה של משקי בית בעלי הכנסה גבוהה, גם ללא זינוק דרמטי בשיעור האבטלה.