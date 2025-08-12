חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:19

1. שוקי המניות

יום המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה מעורבת. אמש (ב') מדדי המניות בת"א ננעלו במגמה אדומה, כאשר נראה שההרחבה המסתמנת של הפעולה הצבאית בעזה, הכבידו על הסנטימנט בשוק. מדד ת"א 35 נפל בכ-0.8%, בעוד מדד ת"א 90 איבד מערכו כ-1%. בקרב המדדים הענפיים, בלט במיוחד לשלילה מדד הבנקים, שאיבד מערכו כ-3%; זאת, לאחר שקפץ ביום א' בכ-6%, בעקבות דיווח כי בנק ישראל מתיר לבנקים לחלק 50% מהרווח כדיבידנד. אחריו, בלטו לשלילה מדדי הפיננסים והביטוח, שאיבדו מערכם כ-2.1% וכ-1.8%, בהתאמה. מנגד, בלט לחיוב מדד הביומד, שעלה בכ-0.8%.

● מנהל ההשקעות שחושש: "מניות הפיננסים בת"א עלו קצת גבוה מדי"

חדשות רעות בשוק המניות המקומי. קרן העושר הנורבגית הודיעה על צמצום משמעותי של ההחזקות שלה בישראל וכן על ניתוק קשר עם המוסדות הפיננסיים המבצעים את ההשקעות עבורה בארץ. הקרן פירסמה על כך הודעה באתר האינטרנט שלה אמש (ב'), בעקבות לחץ פוליטי וציבורי רב להפסיק את ההשקעות בישראל, גם בחברות שבעבר נקבע כי אינן מעורבות ישירות בעסקים מעבר לקו הירוק או במלחמה בעזה. לפי הודעת הקרן, ההחלטה יוצאת לפועל בימים אלה, בעקבות דרישת משרד האוצר הנורבגי "לבחון מחדש" את השקעות הקרן בישראל.

בי קומיונקיישנס , בעלת השליטה בבזק (21.6%), מכרה אמש (ב') כ-6% ממניותיה בחברת התקשורת, תמורת סכום של כ-965 מיליון שקל - מהלך שיאפשר לה לפרוע את התחייבויותיה למחזיקי האג"ח, ולהפוך אותה לחברה נקייה מחוב. עם השלמת המהלך, צפויה החזקתה של החברה, שנמצאת בשליטת קרן סרצ'לייט האמריקאית ודוד פורר, לרדת לכ-16% בלבד. זאת, לאחר שבחודש מרץ האחרון, מכרה בי-קום כ-5.8% מבזק, למשקיעים זרים וישראליים, תמורת 912 מיליון שקל.

במסגרת עונת הדוחות, הבנק הבינלאומי הציג את התוצאות הכספיות שלו לרבעון השני, שבו נרשם רווח שיא 637 מיליון שקל. מתוך הסכום הזה ממחצית (319 מיליון שקל) יחולק כדיבידנד. עם זאת, במחצית הראשונה נשחק הרווח הנקי של הבנק בניהולו של אלי כהן ל-1.2 מיליארד שקל, ירידה של כ-1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

● המלחמה סידרה לחברת הנשק הישראלית עסקאות במעל 3 מיליארד שקל

בקרב המדווחות, מניית נקסט ויז'ן , אחת החברות המוצלחות בבורסה בשנים האחרונות, המייצרת מצלמות לרחפנים וכלי טיס בלתי מאוישים, סיימה את הרבעון השני עם הכנסות של 37 מיליון דולר, צמיחה של 32% ביחס לרבעון המקביל עקב גידול בכמות ההזמנות מהלקוחות. הרווח הנקי זינק ב-46% ל-23.2 מיליון דולר. אך צבר ההזמנות שהציגה (110 מיליון דולר) נשחק ב-10%, מה שכנראה אכזב את המשקיעים.

בהמשך היום צפויות לפרסם את תוצאותיהן הכספיות חברת אמות , אפי נכסים , ארגו פרופרטיז , וואן טכנולוגיות , מטריקס , לוינשטין הנדסה ועוד.

הבוקר (ג') באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה חיובית. הניקיי קופץ בכ-2.5%, בורסת שנגחאי עולה ב-0.5%, ההנג סנג יורד ב-0.1% ומדד הקוספי משיל מערכו 0.2%.

בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים הבוקר בעליות שערים קלות.

אמש (ב'), וול סטריט ננעלה בירידות קלות: מדד הנאסד"ק ירד בכ-0.3%, מדד ה-S&P 500 נסוג בכ-0.2%, בעוד הדאו ג'ונס נפל בכ-0.4%. על אף הירידות הקלות, המדדים המובילים עדיין נסחרים לא רחוק משיאי כל הזמנים שלהם, בעוד שהמשקיעים נערכים לפרסום מדד המחירים לצרכן בארה"ב היום.

בגזרת הסחר הגלובלי, חלו אמש שתי התפתחויות משמעותיות: הראשונה, היא החלטתו של הנשיא טראמפ לדחות ב-90 יום נוספים את מועד כניסתם לתוקף של המכסים הגבוהים על סין; השנייה, היא הודעתו של טראמפ על כך שמכסים לא יוטלו על יבוא זהב.

מניית מאנדיי.קום נפלה במסחר בוול סטריט בכ-30%, למרות שחברת התוכנה הישראלית עקפה את התחזיות ברבעון השני, סיפקה תחזיות דומות לקונצנזוס האנליסטים לרבעון השלישי ועדכנה כלפי מעלה את התחזית השנתית. ייתכן שהמשקיעים התרגלו לקבל ממאנדיי יותר: עקיפה יותר חדה של התחזיות והעלאה יותר גבוהה של התחזיות קדימה, או שמדובר במימושים אחרי עלייה מתחילת השנה כשברקע ישנו חוסר ודאות.

אינטל עלתה אמש בכ-3.5%, לקראת ביקורו הצפוי של מנכ"ל החברה ליפ בו-טאן בבית הלבן אמש, ימים ספורים לאחר שהנשיא טראמפ קרא להתפטרותו המיידית, בשל קשריו לעסקים בסין.

מניית חברת הבינה המלאכותית C3 AI צללה בכ-30%, לאחר שדיווחה ביום שישי האחרון על תוצאות מקדימות חלשות לרבעון הפיסקאלי הראשון של 2026, וכן על ארגון מחדש של מחלקת השירותים והמכירות הגלובליות שלה. החברה דיווחה שהיא מצפה להכנסות בטווח של 70.2-70.4 מיליון דולר, בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד, דיווחה החברה על הכנסות של 87.2 מיליון דולר. מנכ"ל החברה, תומאס סיבל, אמר כי תוצאות המכירות ברבעון היו "לא מקובלות לחלוטין", וייחס אותן ל"אפקט של הפרעה" הקשור בארגון מחדש של החברה, וכן לבעיות בריאותיות מתמשכות שהוא מתמודד עמן. ביולי, הודיע המנכ"ל שהוא אובחן עם מחלה אוטו-אימונית שגורמת לפגיעה משמעותית בראייה, והדירקטוריון החל כבר בחיפוש אחר מחליף.

2. שוקי האג"ח

מדד תל גוב-כללי, שבו נכללות כלל אגרות החוב של ממשלת ישראל עלה ביום שני בשיעור קל הוא ממשיך עלייה של כ-0.3% מתחילת החודש, התשואה לפדיון במדד עומדת על 3.37%. המשקיעים התבשרו כי הגירעון התקציבי של ישראל חזר למגמת ירידה ביולי, לאחר קיפאון ביוני. הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים הגיע לכ-4.8% תוצר, המשקף "מינוס" עגול של 100 מיליארד שקל, כך לפי פרסום של החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג, ביום שני. ביוני עמד הגירעון על 5% מהתוצר.

מחירה של אג"ח ממשלת ישראל לעשר שנים (0335) שעלתה בכ-0.6% מתחילת אוגוסט, מגלם לה תשואה לפדיון של 4.22%. נמוכה בהרבה מתשואה של מעל ל-5.2% לפני למעלה משנה בחודש יולי, בשלבים המוקדמים יותר של המלחמה.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרות הבוקר במגמה מעורבת. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת קלות לרמה של 4.28% והתשואה לשנתיים עולה קלות לרמה של 3.76%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בדולר נרשמה רגיעה מסוימת מול השקל ביום שני. המטבע האמריקאי נסוג ב-0.5% לרמה של קצת מתחת ל-3.42 שקל. זאת לאחר שמוקדם יותר החודש ביקר כבר סביב 3.45 שקל על רקע הצפי להרחבת המערכה בעזה. בתוך חודש רשם הדולר "ריבאונד" וזינק בכ-3.6% מול השקל, מרמת שפל של 3.30 שקל לדולר שרשם, לאחר האופוריה שהשתררה בתום מבצע "עם כלביא" בשוק.

הבוקר (ג'), שער הדולר-שקל נסחר ביציבות סביב רמה של 3.41 שקלים. שער האירו-שקל עומד על 3.96 שקלים.

כאמור, בשוק הסחורות, הנשיא טראמפ הצהיר אמש (ב') כי לא יוטלו מכסים על יבוא זהב; זאת, לאחר שהמחירים קפצו בחדות ביום שישי האחרון, בעקבות דיווחים על כך שמכסים יוטלו על המתכת היקרה. אמש, מחיר הזהב הגיב בירידות של כ-2.4% לחדשות, והבוקר נע סביב 3,403 דולר לאונקיה.

מחירי הנפט נסחרים כעת ביציבות, ונעים סביב רמת שפל של חודשיים, על רקע פסגה צפויה בין הנשיא טראמפ לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין, בניסיון להביא לסיומה של מלחמת רוסיה-אוקראינה. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד כעת על כ-64 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-66.7 דולר.

הביטקוין יורד הבוקר ב-2.5% ונסחר סביב רמה של 118 אלף דולר למטבע. זאת לאחר שאמש התקרב לשיא כל הזמנים, בעקבות ביקוש גובר מצד משקיעים מוסדיים וחברות שמחזיקות מטבעות דיגיטליים בקופות האוצר שלהן. המטבע המקורי טיפס עד 3.2% וחצה את רמת ה-122 אלף דולר - לא רחוק מהשיא שנקבע באמצע יולי. בסוף השבוע גם אתריום (Ether) זינק מעל 4,300 דולר - הרמה הגבוהה ביותר מאז דצמבר 2021.

העליות נתמכות בגידול המתמשך בהתעניינות של משקיעים גדולים במטבעות קריפטו. חברות אוצר דיגיטלי - כלי השקעה ציבוריים המתמקדים בצבירת מטבעות דיגיטליים - צברו עד כה מלאי ביטקוין בשווי כ-113 מיליארד דולר, לפי נתוני Coingecko. כלים דומים עבור אתריום צברו עד כה מטבעות בשווי כ-13 מיליארד דולר, לפי נתוני strategicethreserve.xyz.

4. מאקרו

הציבור הישראלי חזר לקנות לאחר מבצע "עם כלביא", אבל לא בעוצמה כמו לאחר מתקפת הביפרים בלבנון. אלכס זבז'ינסקי הכלכלן הראשי של מיטב ציין בפתח השבוע כי "בשבועות האחרונים הרכישות היומיות בכרטיסי אשראי היו גבוהות בכ-3% מהרמה לפני המלחמה. בהתחשב באובדן הצריכה בתקופת המלחמה, גידול בצריכה לא היה חזק כמו בהתאוששות המהירה לאחר סיום המערכה בלבנון".

לדבריו, "הצריכה יחסית לא חזקה גם בהתחשב בכמות יחסית קטנה של היוצאים לחו"ל בחודש יולי. אם בחודשים הראשונים של השנה יציאות הישראלים לחו"ל היו נמוכות רק בכ-5% לעומת החודשים המקבילים ב-2023, בחודש יולי הפער גדל לכ-17% וזאת אחרי נפילה חדה ביוני".

בארה"ב יתפרסמו היום (ג') בשעה 15:30 שעון ישראל, נתוני האינפלציה לחודש יולי. על פי התחזיות, מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות בקצב חודשי ב-0.2%, לעומת עלייה של 0.3% בחודש הקודם. בקצב שנתי, צפוי המדד לעלות ב-2.8% מרמה של 2.7% בחודש הקודם.

בבית ההשקעות פסגות מעריכים כי קיים סיכוי טוב שהנגיד בארה"ב לא יפחית את הריבית עד לסוף השנה. שם מציינים כי נתוני אינפלציה האחרונים בארה"ב פחות חיוביים ממה שנראה על פני השטח. הנתונים של חודש יוני, מסרו בפסגות "הראו לראשונה גידול של 0.5% במחירי המוצרים ללא רכבים, ומדדים נוספים כמו מדד PriceStats שמודד את מחירי המוצרים אונליין - מצביע על גידול במחירי המוצרים המיובאים מאז מרץ, לעומת מחירי המוצרים המקומיים שנשארו ללא שינוי".

הגורם שעד כה איזן את נתוני אינפלציית הסחורות, מסבירים בפסגות, היה "מחירי הרכבים, שהיו אמורים לזנק בעקבות המכס הכבד יותר של 25% על תעשיות הרכב עד כה. נראה שההיערכות מראש והגדלת המלאים עזרו ליבואני הרכב לשמור על יציבות עד שנחתמו הסכמי הסחר. כעת, כשהמלאים הולכים וקטנים ונוצרה וודאות סביב המכס על יבוא הרכבים, סביר להניח שנתחיל לראות גלגול של חלק מהמכס לצרכנים ועלייה במחירים".

עוד אומרים שם כי במידה ונתוני האינפלציה בארה"ב, "ימשיכו להצביע על עלייה, גם אם מתונה, ונתוני דוח התעסוקה לאוגוסט לא יראו על יציאת שוק העבודה משיווי משקל (וכל עוד הירידה בתוספת המשרות מתקזזת עם היציאה של עובדים מכוח העבודה אז בעיני הפד שיווי המשקל נשמר) - אנו מעריכים כי הפד ימשיך להמתין לפחות עד לסוף השנה".

5. תחזית

האופטימיות בוול סטריט חוזרת? מסקר מנהלי הקרנות הגלובלי של בנק אוף אמריקה לחודש אוגוסט הצביע על הסנטימנט השורי ביותר מאז פברואר 2025. כלכלני הבנק מציינים כי "אנו רואים ירידה חדה בציפיות ל'נחיתה קשה' של הכלכלה (5% בלבד), במקביל לירידת רמות המזומנים לשפל של 3.9% והקצאות גוברות למניות. למרות שהפוזיציה הצפופה ביותר בשוק נותרה "לונג על שבע המופלאות", רוב המשקיעים (52%) אינם סבורים שקיימת בועה במניות ה- AI ו-55% מאמינים שהבינה המלאכותית כבר תורמת לפריון. בנוסף, הסקר חושף חשיפה נמוכה יחסית לקריפטו (9% מהמנהלים) לעומת חשיפה גבוהה יותר לזהב (48% מהמנהלים).

במקביל, בנק ההשקעות UBS העלו את מחיר היעד שלם למדד ה-S&P 500 מ-5,600 ל-6,100 נקודות, עד סוף 2025. אמש (ב'), המדד נסחר סביב 6,373 נקודות - כך שתחזית הבנק משקפת לו ירידה של כ-4.5% עד סוף השנה הנוכחית. עם זאת, הבנק אישש מחדש מחיר יעד של 6,800 נקודות עד סוף 2026 - אשר משקף אפסייד של כ-6.4% ביחס לרמתו כיום. על אף שבבנק צופים ירידות בטווח הקרוב, הבנק מציין גם כי בריאות הכלכלה בארה"ב והחברות האמריקאיות טובה יותר ממה שצפו בעבר הלא-רחוק, וכן כי "התרחישים הגרועים ביותר באשר למכסים לא התממשו".