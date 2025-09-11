סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

11:15

ירידות קלות בתל אביב: מדד ת"א 35 נסחר ביציבות, בעוד מדד ת"א 90 נופל בכ-0.4%. בקרב המדדים הענפיים, בולט לחיוב מדד הבנקים, עם עלייה של כ-0.3%. מנגד, בולטים לשלילה מדד ת"א־מניב חו"ל, כמו גם מדדי הביטוח והבנייה, עם ירידות של כ-0.7%.

בשוק המט"ח המקומי, השקל נחלש כעת מול הדולר בכ-0.1%, ושערו עומד על כ-3.33 שקלים.

בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים רושמים כעת ירידות של עד 0.1%, בעוד מדד תל־גוב שקלי 10+ נסחר ביציבות.

10:35

המסחר בתל אביב עבר לירידות קלות: מדד ת"א 35 נחלש בכ-0.1%, בעוד מדד ת"א 90 מאבד מערכו כ-0.5%.

מניית מחלבות גד מזנקת במעל 15% ביום המסחר הראשון שלה בבורסה בתל אביב. החברה הונפקה עם גיוס של 280 מיליון שקל, לפי שווי של 725 מיליון שקל (לפני הכסף), כשהביקושים עמדו על 900 מיליון שקל. שווי השוק בעקבות ההנפקה היה גבוה ממה שציפו בחברה, ועמד תחילה על כ-935.25 מיליון שקל.

מרבית תמורת ההנפקה צפויה לשמש את החברה לצורך השלמת המהלך האסטרטגי אותו היא מקדמת להעתקת מפעליה למתחם חדש שיוקם באזור התעשייה תימורים. יתרת התמורה (70 מיליון שקל) תיכנס לכיסם של בעלי השליטה.

10:05

עליות קלות בפתיחה בתל אביב: מדד ת"א 35 עולה בכ-0.2%, בעוד מדד ת"א 90 יורד בכ-0.2%. בקרב המדדים הענפיים, בולט לחיוב מדד הבנקים, שמטפס בכ-0.7%. מנגד, בולט לשלילה מדד הבנייה, שנחלש בכ-0.2%.

מניות שבולטות לחיוב בפתח יום המסחר: פורמולה מערכות , טאואר , ניו-מד אנרג'י , רבוע נדלן ותדיראן גרופ .

מניות שבולטות לשלילה: אנרג'יאן , קמטק , נכסים ובניין , הבורסה לניע בתא ופריורטק .

8:25

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת.

הבורסה שינתה כיוון אתמול לאחר האופטימיות שנרשמה ביום שלישי, בהמשך לתקיפת צמרת החמאס בדוחא. התגובה האפשרית של קטאר ושורת הצעות וצעדים חדשים נגד ישראל על־ידי האיחוד האירופי בשל המלחמה בעזה, הכבידו על הבורסה המקומית. מדד ת"א 35 ירד בכ-0.3% ומדד ת"א 90 ננעל ביציבות. בקרב המדדים הענפיים, בלט לחיוב מדד הטכנולוגיה, שהתקדם בכ-0.5%. מנגד, בלטו לשלילה מדדי הביטוח והנדל"ן, עם ירידות של 2% ו-0.9%, בהתאמה.

מניית חברת התעופה אל על בלטה לחיוב במסחר אתמול וקפצה במעל 6%. ייתכן שהסיבה לעלייה קשורה בתקיפות הישראליות בקטאר ובתימן, ובכך שהאקלים הביטחוני עשוי להביא לביטולי טיסות של חברות התעופה הזרות. עוד בלטו לחיוב מניות החברות הביטחוניות, בהן נקסט ויז'ן ואלביט מערכות , ייתכן שבתרומתם של אירועים גיאו־פוליטיים נוספים, כמו ההתפתחות במלחמת רוסיה־אוקראינה, במהלכה פולין יירטה כטב"מים רוסיים שהפרו את ריבונותה.

מטריקס , חברת שירותי ה־IT הגדולה בבורסה, ריכזה עניין לאחר שחתמה על הסכם עם מדינה זרה לפיתוח והטמעת מערכות בינה מלאכותית מתקדמות, בהיקף של עשרות מיליוני דולרים. הפרויקט, שיכלול מחקר והגנת סייבר, צפוי להימשך כשנתיים. גם ג'ין טכנולוגיות (Jeen.ai), חברת בינה מלאכותית קטנה יחסית (שווי שוק של 230 מיליון שקל) זינקה בשיעור דו־ספרתי, לאחר שקיבלה הזמנה מחברת החשמל לביצוע הטמעה ותפעול של פתרון החברה בתחום ה־AI, בהיקף של כ־2.3 מיליון שקל.

אמש בוול סטריט, המדדים המובילים ננעלו במגמה מעורבת. מדד ה-S&P 500 טיפס במהלך יום המסחר לשיא חדש, ה-23 במספר השנה, וננעל בעלייה של כ-0.3%. מדד הנאסד"ק הוסיף לערכו כ-0.1% והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.6%.

אחד הגורמים שתמכו בעליות הוא פרסום מדד המחירים ליצרן בארה"ב, שהצביע על ירידה מפתיעה של 0.1% בחודש אוגוסט, לעומת הצפי לעלייה של 0.3%. הנתון המעודד מחזק את האפשרות שהפדרל ריזרב יחליט על הורדת ריבית בשבוע הבא, כאשר למדד המחירים לצרכן שיפורסם בצהרי היום, המהווה אינדיקטור משמעותי יותר של האינפלציה, תהיה השפעה אף יותר מכרעת (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

את הירידות במדד הדאו ג'ונס הובילה מניית ענקית הטכנולוגיה אפל , שנפלה ביותר מ-3%, לאחר שאירוע חשיפת האייפון החדש שלה, שהתקיים ביום שלישי האחרון, לא הצליח להרשים את המשקיעים.

מנגד, מניית ענקית התוכנה אורקל טסה במעל 35%, בעקבות פרסום דוחותיה הרבעוניים, שהפתיעו את השוק, עם תחזית צמיחה חזקה בהכנסות הענן. המניה, שכבר עלתה ב-45% מתחילת השנה, רשמה אתמול את היום החזק ביותר שלה מאז 1992, ומתקרבת במהירות לשווי שוק של טריליון דולר. מאחורי הקפיצה הזו עומדים חוזים עצומים שחתמה החברה עם שלושה לקוחות אסטרטגיים, בהיקף כולל של מאות מיליארדי דולרים, לצד תחזיות אופטימיות לצמיחה מתמשכת בתחום הענן המותאם ל-AI.

ואם המראת המניה כשלעצמה לא הספיקה, בוול סטריט ג'ורנל דיווחו לקראת סיום יום המסחר כי OpenAI חתמה על חוזה במסגרתו תרכוש מאורקל כוח מחשוב, בהיקף של 300 מיליארד דולר, לאורך כחמש שנים - כך לפי גורמים המעורים בנושא. לפי הג'ורנל, מדובר באחת מעסקאות הענן הגדולות ביותר שנחתמו אי פעם, כאשר הצעד מצביע על כך שהוצאות ההון על מרכזי דאטה לשימושי AI ממריא לגבהים חדשים, למרות חששות מפני היווצרות בועה פוטנציאלית.

הזינוק של אורקל הפך את לארי אליסון, מייסד ויו"ר החברה, לאיש העשיר בעולם. הונו של אליסון הוסיף כ-101 מיליארד דולר - העלייה היומית החדה ביותר שנמדדה אי פעם במדד המיליארדרים של בלומברג. הונו האישי של אליסון נאמד כעת בכ־393 מיליארד דולר, בעוד הונו של אילון מאסק, שהחזיק בתואר עד אתמול, עומד על כ־385 מיליארד דולר. מי שהחזיק אחרון בשיא של העלייה היומית הגדולה ביותר היה גם מאסק - שרשם על הנייר עלייה של 63 מיליארד דולר בדצמבר האחרון.

בהמשך לקפיצה המטאורית של אורקל, בנק אוף אמריקה העלה את המלצתו למניה ל'קנייה' מ'ניטרלי' והעלה את מחיר היעד שלו ל-368 דולר - אפסייד של מעל 10% ביחס למחיר המניה הנוכחי. לדברי הבנק, "החלטה זו מבוססת על צמיחה יוצאת דופן של 230% בצבר ההזמנות (RPO) ברבעון הראשון, המעידה על כך שאורקל הפכה לפלטפורמת מחשוב ענן (OCI) מרכזית בתחום הבינה המלאכותית. למרות שרמת ההשקעות (Capex) הגוברת עדיין מעלה שאלות לגבי החזר על ההשקעה, הביקוש האדיר, הכולל לקוחות ענק כמו OpenAI ו-NVIDIA, מבסס את מעמדה של אורקל כשחקנית מפתח בתשתית AI הצומחת במהירות.

האופטימיות ביחס לתחום ה-AI נתן רוח גבית גם למניות השבבים, שרשמו עליות במהלך יום המסחר, כאשר הבולטת מביניהן היא ברודקום , שקפצה במעל 8%. עוד בלטו לחיוב ענקית השבבים אנבידיה, TSMC , AMD ו־ARM .

המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל הבוקר ביציבות.

באסיה, הבורסות נסחרות בעיקר בעליות, כאשר המסחר משקף את העליות שנרשמו בוול סטריט אמש. בעוד שבורסת הונג קונג מאבדת כ-0.2%, בורסת שנגחאי עולה בכ-1%, הקוספי מתקדם בכ-0.5% והניקיי היפני מטפס בכ-0.7%, לשיא של כל הזמנים.

את העליות בבורסה בטוקיו מוביל ענק ההשקעות היפני סופטבנק, שקופץ במעל 10%, לאחר הדיווח בוול סטריט ג'ורנל על עסקת הענק בין אורקל ל-OpenAI. הקשר בין סופטבנק ואורקל נעוץ בתפקידם המשותף בפרויקט סטארגייט, יוזמה אמריקאית בהיקף של 500 מיליארד דולר בתחום ה-AI עליה הכריז הנשיא טראמפ בינואר האחרון.

2. שוקי האג"ח

בשוק האג"ח המקומי נרשמה יציבות הן באג"ח הממשלתיות בכל אורך עקום התשואה והן באג"ח הקונצרני. בשוק החוב האמריקאי, נרשמו ירידות קלות, בעיקר בתשואות האג"ח הממשלתיות הארוכות־טווח. בשעות הערב, התשואה לעשר שנים ירדה ב-4 נקודות בסיס, לרמה של 4.03%, בעוד התשואה לשנתיים ירדה בכנקודת בסיס אחת, לרמה של כ-3.53%.

הבוקר, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב רושמות עליות קלות. תשואת האג"ח לעשר שנים עולה ב-2 נקודות בסיס, לרמה של 4.04%, בעוד התשואה לשנתיים עולה בנקודת בסיס אחת, לרמה של 3.54%.

תופעה חדשה צובעת לאחרונה את השוק האפרורי לרוב, "אג"ח בואי": גיוסי חוב מגובים במוזיקה. משקיעים גדולים "אורזים שירים" לניירות ערך מגובי הכנסות מלהיטים של כוכבים כמו ג'סטין ביבר, ליידי גאגא והביטלס. בלאקסטון, קרלייל, קרן הפנסיה של מדינת מישיגן ועוד, גייסו כך מתחילת השנה לפחות 4.4 מיליארד דולר - סכום שיא שהפך את את אותן "אג"ח בואי", שבעבר נחשבו לנישה, לנכס השקעה לגיטימי.

לצורך השוואה, ב־2024 כולה גויסו באג"ח בואי 3.3 מיליארד דולר, בעוד שב־2021 הושלמו עסקאות בהיקף של 300 מיליון דולר בלבד, וב־2020 לא נרשמו עסקאות כלל, כך לפי הפייננשל טיימס.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח לא נרשמו תזוזות מהותיות אתמול, כאשר השקל נסחר ברמה של 3.33 שקלים לדולר ושל 3.9 שקלים לאירו. הבוקר, השקל מתחזק קלות מול הדולר, ושערו עומד כעת על 3.32 שקלים.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט המשיכו אתמול את המומנטום החיובי שלהם מתחילת השבוע, ורשמו אתמול עליות של כ-2%. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי נסחר סביב 64 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט נסחר סביב 67.6 דולר. ב-CNBC מייחסים את העליות לכמה גורמים: המתקפה הישראלית על הנהגת חמאס בקטאר; התפתחות במלחמת רוסיה־אוקראינה, במהלכה פולין יירטה כטב"מים רוסיים שהפרו את ריבונותה; והדחיפה של ארה"ב להטיל סנקציות על רוכשים של נפט רוסי. לעליות בשוק הנפט תורמות גם הירידה בתפוקת הנפט של ארגון אופ"ק+ והציפיות שסין תמשיך לאגור נפט.

הבוקר, מחירי הנפט רושמים ירידות קלות. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-63.5 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-67.3 דולר.

עוד בשוק הסחורות, הזהב יורד הבוקר בכ-0.4% ומחירו נע סביב 3,670 דולר. כך, מתרחקת המתכת היקרה משיא כל הזמנים שקבעה מוקדם יותר השבוע, כאשר מחירה עמד על כ-3,693 דולר.

4. מאקרו

בארה"ב, כאמור, מדד המחירים ליצרן רשם באוגוסט ירידה מפתיעה של 0.1%, בעוד שצפי הכלכלנים היה עלייה של 0.3% באוגוסט. גם מדד הליבה, שמנכה את מחירי המזון והאנרגיה התנודתיים, רשם ירידה של 0.1%, לעומת צפי לעלייה של 0.3%. ההפתעה באה על רקע העובדה שביולי רשם המדד זינוק משמעותי של של 0.7%.

בעקבות פרסום הנתונים המעודדים, הנשיא טראמפ חבט ביו"ר הפד ג'רום פאוול. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו Truth Social, הוא כתב: "כרגע יצא: אין אינפלציה!!! 'מאוחר מדי' צריך להוריד את הריבית, בגדול, באופן מיידי. פאוול הוא אסון מוחלט, שאין לו שמץ של מושג!!!".

היום (ה') בצהריים צפוי להתפרסם מדד המחירים לצרכן בארה"ב, ואם גם שם תהיה הפתעה כלפי מטה, הדבר צפוי להשפיע משמעותית על החלטת הריבית של הפדרל ריזרב בשבוע הבא. הכלכלנים צופים עלייה של 0.3% בקצב האינפלציה החודשי ועלייה של 2.9% בקצב האינפלציה השנתי, לעומת 2.7% שנרשם ביולי.

כך או כך, הנתון שפורסם אתמול מקרב עוד יותר הורדת ריבית מצד הבנק המרכזי בארה"ב. לפי שעה, השוק מתמחר סיכוי של 91% להורדת ריבית של 25 נ"ב, וסיכוי של 9% להורדת ריבית של 50 נ"ב, כך לפי נתוני CME Group.

משרד המפקח הכללי במחלקת התעסוקה הממשלתית בארה"ב אמר אתמול כי הוא בוחן את ה"אתגרים" שלשכת הסטטיסטיקה של המחלקה מתמודדת עמם במאמץ איסוף המידע שלה. במכתב, המשרד מסר כי הוא מחל בבדיקה לאור הודעה של הלשכה לפיה היא מפחיתה באיסוף המידע שלה בהקשר לשני מדדי אינפלציה מרכזיים.

עוד נמסר במכתב, כי הבדיקה מגיעה לאור עדכון משמעותי כלפי מטה של כמות המשרות בשוק העבודה האמריקאי. ב-CNBC דיווחו כי העדכון שביצעה הלשכה משקף ירידה משמעותית של 911 אלף משרות ביחס ל-12 החודשים שקדמו למרץ 2025. העדכון היה בטווח הגבוה של ההערכות בוול סטריט, שנעו בין 600 אלף משרות למיליון משרות. עוד צוין, כי העדכון כלפי מטה היה גדול ב-50% מהעדכון שבוצע בשנה שעברה, והגדול ביותר שתועד מאז 2002. מנכ"ל ג'יי.פי מורגן, ג'יימי דיימון, אמר שדוח משרד העבודה המעודכן מאשר שהכלכלה האמריקאית נחלשת. "האם היא בדרך למיתון או רק נחלשת - אני לא יודע", אמר.

נתוני התעסוקה נמצאים במוקד בתקופה האחרונה, כאשר ביום שישי האחרון, פורסם דוח תעסוקה חלש במיוחד, שהצביע על גידול של 22 אלף משרות חדשות באוגוסט, לעומת צפי ל-75 אלף משרות. הדוח החלש הגביר את הציפיות להורדת ריבית של הפדרל ריזרב בשבוע הבא, כאשר לפי שעה, השוק מתמחר סיכוי של 90% להורדת ריבית של 25 נ"ב, וסיכוי של 10% להורדת ריבית של 50 נ"ב, כך לפי נתוני CME Group.

נוסף על כך, בתחילת אוגוסט, הנשיא טראמפ פיטר את נציבת הלשכה לסטטיסטיקה של משרד העבודה האמריקאי, שעות לאחר שהסוכנות פרסמה את דוח התעסוקה, שלימד על האטה בצמיחה עד כדי עצירה.

בישראל, עופר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל, מצביע על המשך צמיחה בפעילות הכלכלית, ועל כך שההכנסות ממסים ממשיכות להפתיע לחיוב זה החודש השלישי ברציפות, ומסייעות בכך לגירעון כאחוז מהתוצר להתמתן. ביום שני הקרוב, יתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, ובהראל צופים עלייה של כ־0.7%, "בהובלת עלייה עונתית במחירי הנופש, השכירות, ובעיקר עלייה בשיעור דו־ספרתי במחירי הטיסות. אף שהמדד צפוי להיות גבוה, האינפלציה ב־12 החודשים האחרונים צפויה לרדת מתחת ל־3%", כתב קליין.

5. תחזית

הזינוק המטאורי של חברת התוכנה אורקל , כמו גם חתימת עסקת הענק בגובה 300 מיליארד דולר מול OpenAI, ממחישים בבהירות את העובדה שהשוק השורי בוול סטריט מונע בעיקר על־ידי בום הבינה המלאכותית.

בהתאם לכך, שלושה בנקי השקעות מרכזיים - וולס פארגו, ברקליס ודויטשה בנק - הרימו השבוע את תחזיותיהם למדד ה-S&P 500, תוך שהצביעו על רווחים חזקים של החברות הנסחרות ומחזור השקעות הולך וגובר בתחום ה-AI.

דויטשה בנק, האופטימי ביותר מבין בנקי ההשקעות, הרים את תחזיתו ל-S&P 500 בשנת 2025 מ-6,550 נקודות ל-7,000 נקודות. המדד ננעל אמש במחיר של 6,520 נקודות, כך שהתחזית משקפת למדד אפסייד של כ-8% ביחס למחירו הנוכחי. אסטרטג השווקים הראשי של הבנק, בינקי צ'אדהה, ציין כי הוא מאמין שיש לראלי הזדמנות להתרחב לעבר חברות יותר מחזוריות, ולהתרחק מעט ממניות המגה־קאפ.

וולס פארגו, שתחילה חזה כי ה-S&P 500 יסיים את 2025 בטווח של 6,300-6,500 נקודות, כעת צופה כי המדד יגיע ל-6,650 נקודות עד סוף השנה (אפסייד של כ-2%), וכן כי הוא יתרומם ל-7,200 נקודות עד סוף 2026. בוולס פארגו הכירו בכך שיש "קצף" בשוק, אך טענו כי הדבר לא אמור לעצור את השוק השורי, כל עוד הוצאות ההון בתחום ה-AI נותרות חזקות.

ברקליס, שהוא הפסימי ביותר מבין שלושת בנקי ההשקעות, חזה תחילה שה-S&P 500 יסיים את השנה במחיר של 6,050 נקודות, והעלה את תחזיתו ל-6,450 נקודות - מה שמשקף לו דאונסייד של מעל 1%.

ביאהו פייננס ציינו כי בעוד שהאסטרטגים הצביעו על טווח של סיכונים כלכליים, ביניהם החולשה בשוק העבודה וסטגפלציה אפשרית (שילוב של מיתון ואינפלציה), הקונצנזוס נטה לכיוון של אופטימיות זהירה. הגישה מתיישבת גם עם נקודת המבט של בנק ההשקעות גולדמן זאקס, שציין בשבוע שעבר כי הוא מאמין שהכלכלה האמריקאית תצליח לחמוק ממיתון, וכי הורדות הריבית המסתמנות מצד הפד יתנו רוח גבית לשוק המניות. הבנק חוזה כי ה-S&P 500 יתקדם בכ-2% ל-6,600 נקודות עד סוף השנה הנוכחית, ויגיע ל-6,900 נקודות עד אמצע 2026 - עלייה של 6%.