חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

1. שוק המניות

המסחר צפוי להיפתח הבוקר במגמה מעורבת - היום יהיו כל העיניים על מדד המחירים לצרכן בישראל, אך בהמשך השבוע השוק המקומי עשוי להיות מושפע גם מהחלטת הריבית בארה"ב ואף מהחלטות הריבית שיתקבלו בבריטניה, יפן וקנדה, מדובר בארבע מתוך שבע המדינות המתועשות בקבוצת ה־G7 ואלה ישפיעו על כל הנכסים הפיננסיים: מניות, אג"ח ומטבע חוץ.

אתמול היה זה יום מסחר שלישי רצוף של ירידות בת"א - אלו נובעות בעיקר מאי הוודאות שנוצרה בעקבות ניסיון החיסול הלא מוצלח של בכירי חמאס בדוחא ובצל העצמת התקיפות בעזה. מדד ת"א-35 נפל בכ-0.9%, בעוד שמדד ת"א-90 נחלש בכ-1.3%. את הירידות הובילו מדדי הביטוח והבנייה, שאיבדו מערכם 4.1% ו-2.3%, בהתאמה.

מניית חברת השבבים הדואלית קמטק בלטה לחיוב ביום א', וקפצה בכ-5%, לאחר שחזרה עם פער ארביטראז' חיובי מוול סטריט. החברה הודיעה על הנפקת אג"ח להמרה בריבית 0%, בהיקף של 425 מיליון דולר.

שלושת בעלי ההון מחזיקים במניות חברת הפינטק הישראלית-אמריקאית לנדבאזז, ששואפת להנפיק בוול סטריט לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר, עבור מבטח שמיר מדובר בהשבחה צפויה של פי 10 על השווי בו השקיעה בחברה.

מניה נוספת שריכזה עניין היא של חברת הנפט נאוויטס. . המניה ירדה בכ-4%, בעקבות הכרזה של הממשל הארגנטינאי שפרויקט פיתוח שדה הנפט "סי ליון" באיי פוקלנד הוא לא חוקי.

מניית איידיאיי ביטוח נפלה בכ-7% לאחר שהחברה דיווחה כי בית המשפט אישר את בקשת ההסתלקות המוסכמת שהגישה בהקשר לתביעה ייצוגית שהוגשה נגדה, חברת הביטוח גבתה, לכאורה, סכומים שגויים מלקוחותיה המבוטחים בביטוח רכב לנהגים צעירים. מניות הראל ומנורה השילו מעל 5% אתמול.

אופנהיימר מעלה את מחיר היעד שלו למניית טאואר , מ-70 ל-80 דולר, כ-20% מעל מחירה כעת. בבנק ציינו שבעקבות מפגש עם הנהלת טאואר, הם צופים צמיחה על רקע ביקושים חזקים לשבבים לשוק הדאטה סנטר. "תחומי הצמיחה הללו אחראיים על רבע מהכנסות טאואר, נתח שצפוי לגדול לכ-40% בשנת 2026 ובכך להוביל את הצמיחה המואצת במקביל לרווחיות משופרת", כתבו באופנהיימר והוסיפו שטאואר נהנית ממומנטום חיובי בפעילותה המבוזרת בין תחומי צמיחה שונים ושיש לה מאזן חזק, אך מנייתה עדיין מתומחרת בחסר ביחס לממוצע הענפי. מחיר היעד החדש נקבע על בסיס מכפיל EV/EBITDA של 14 לתחזית 2026.

הבוקר באסיה מגמה חיובית ברוב הבורסות - טוקיו עולה ב-0.9%, הונג קונג ושנחגאי עולות ב-0.3%, דרום קוריאה עולה ב-0.5% לשיא והודו ללא שינוי.

החוזים העתידיים בניו יורק מצביעים על יציבות ונסחרים ללא שינוי.

וול סטריט בצומת דרכים - ראלי של 14 טריליון דולר, שהקפיץ את המניות לשיאים חדשים, מתקרב לנקודת מפנה השבוע, כאשר המשקיעים מצפים שהפדרל ריזרב יחזור להפחתת ריבית בישיבת המדיניות המוניטרית ברביעי, 21:00 שעון ישראל. מדד S&P 500 עלה ב־32% מהשפל של אפריל והפחתה של רבע אחוז (25 נקודות בסיס) ביום רביעי נחשבת כמעט ודאית.

מדדי המניות בוול סטריט רשמו עליות שערים בשבוע החולף, עם שבירת שיאים חדשים במדדים המובילים לקראת החלטת הריבית, בשילוב ההתלהבות המתמשכת סביב ה-AI עם פרסום ההודעה של אורקל על עלייה משמעותית בתחזית.

עוד צפוי השבוע פרסום נתוני המכירות הקמעונאיות בארה"ב יספקו תובנות לגבי מצב ההוצאות של הצרכנים, כמו גם דוחות רבעוניים של יצרנית הדגנים ג'נרל מילס ושל רשת המסעדות דארדן רסטורנטס . דוחות הרווח של ענקית השילוח פדקס שצפויים לשפוך אור על מצב הכלכלה. בורסת הקריפטו בוליש (Bullish) צפויה לפרסם את הדוח הראשון שלה כחברה ציבורית ביום רביעי, חודש לאחר שהונפקה.

ביום רביעי יפתח מארק צוקרברג את כנס Meta Connect השנתי של החברה, שבו צפויה מטא להתמקד בהצגת מוצרים כמו משקפי הבינה המלאכותית שלה.

אם היו ספקות לגבי כך שוול סטריט סוף-סוף חווה התאוששות בהנפקות ראשוניות לציבור (IPO), הם הוסרו בשבוע האחרון בו שש חברות הונפקו בתוך חמישה ימים, וכל אחת מהן גייסה יותר מ-100 מיליון דולר - דבר שלא קרה מאז סוף 2021. בסך הכול, ההנפקות האלו גייסו 4.4 מיליארד דולר. פעילות זו העלתה את סך הגיוסים מכל ההנפקות מתחילת השנה ל-25 מיליארד דולר, על פי דיאלוגיק - הרמה הגבוהה ביותר מזה ארבע שנים.

בין החברות שהונפקו ניתן למצוא חברת "קנה עכשיו, שלם אחר כך" שוודית, פלטפורמת בלוקצ'יין שמאשרת משכנתאות, רשת בתי קפה מהצפון-מערב הפסיפי ובורסת קריפטו שהוקמה על ידי האחים המיליארדרים טיילר וקמרון וינקלבוס. השבוע הסתיים עם הנפקות ביום שישי של ג'מיני שגייסה 425 מיליון דולר, מניית בורסת הקריפטו עלתה ב-14% בשישי. חברות Black Rock Coffee Bar, ‏Via ו-Legence גייסו 294 מיליון, 493 מיליון ו-728 מיליון דולר, בהתאמה. מניותיהן עלו ב-45%, 3% ו-8%, בהתאמה. מוקדם הונפקו גם Klarna, חברת "קנה עכשיו, שלם אחר כך", ו-Figure Technology Solutions, פלטפורמת בלוקצ'יין למסחר בקריפטו ושוק למשכנתאות.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, מדד התל בונד הקונצרניים נסחרו ביציבות ביום א', כאשר מדד תל גוב־שקלי 10+ איבד מערכו כ-0.2%. בבנק הפועלים מציינים בסקירתם השבועית: "אנו נותרים בהמלצתנו מ-17 באוגוסט להחזקת התיק המקומי במח"מ בינוני, אך ממליצים לנצל את רמת ציפיות האינפלציה הנמוכה לאורך העקום, לצורך מתן עדיפות קלה לאפיק הצמוד על פני השקלי".

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב רשמו עליות ביום שישי האחרון. התשואה לעשר שנים עלתה בכ-5 נקודות בסיס, לרמה של 4.06%, בעוד שהתשואה לשנתיים עלתה בכ-3 נקודות בסיס, לרמה של כ-3.6%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

ביום שישי האחרון, השקל נחלש בכ-0.4% מול הדולר, ושערו נעמד על 3.33 שקלים. מדד הדולר (DXY), האומד את כוחו מול סל של מטבעות נבחרים, התחזק בכ-0.1%, וסיכם את השבוע החולף בעלייה של כ-0.2%. השקל נסחר הבוקר ביציבות ונסחר ב-3.336 שקלים לדולר אחד.

פול מרינו, סמנכ"ל הכנסות בחברת Themes ETF’s, התייחס למגמות האחרונות בשוק הסחורות, וציין כי "הנפט מציג תנודתיות חריגה, והזהב חצה את רף 3,700 דולר לאונקיה - ביטוי לחשש גובר ממשברים גיאופוליטיים ומהיחלשות האמון במטבעות פיאט. המשקיעים מטים משקל לנכסי מקלט, מגדרים סיכונים במתכות יקרות ובאג"ח, ומתרחקים מנכסים עתירי סיכון".

הבוקר נסחר הנפט במגמה חיובית, נפט מסוג WTI עולה ב-0.5% ל-63.09 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט ל-67.5 דולר. הזהב נסחר ביציבות - חוזה הזהב לדצמבר נסחר הבוקר ב-3,681 דולר לחבית.

4. מאקרו

היום בישראל יתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט בישראל. מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס, טוען שאף שהמדד החודשי צפוי לעלות בשיעור גבוה יחסית של 0.6%, האינפלציה השנתית צפויה להתכנס לתוך יעד המחירים לראשונה מאז יוני 2024 - עם התמתנות מ-3.1% ל-2.8%. "הסעיפים שצפויים לבלוט בתרומתם החיובית למדד הם תחבורה ותקשורת (בעיקר על רקע עלייה מהירה במחירי הטיסות לחו"ל), סעיף הדיור, וכן סעיף חינוך תרבות ובידור בעקבות עלייה במחירי ההבראה והנופש".

אלא שמוקדם לחגוג. על־פי תחזיות האנליסטים, האינפלציה השנתית צפויה לעלות בחזרה לעבר הרף העליון של היעד (ואף מעליו) בנובמבר ובדצמבר (גם אם באופן זמני). כשמסתכלים שנה קדימה, התמונה כבר אופטימית יותר, וגם בשוק וגם בבנק ישראל מעריכים כי קצב עליית המחירים יישאר בתוך יעד היציבות של בנק ישראל.

גם אם האינפלציה תצביע על התמתנות משמעותית, לוועדה המוניטרית של בנק ישראל יש שיקולים נוספים, ובראשם הלחימה בעזה והשפעתה על צד ההיצע ואי־הוודאות. לפי יונתן כץ וכלכלני לידר, ההתאוששות המהירה במשק לאחר המלחמה, גידול בסחר החוץ ובהייטק וזינוק ברכישות באשראי צפויים לתמוך ביציבות הריבית ולדחות את הורדתה, בשל השפעה על לחצי האינפלציה בטווח הקצר.

למרות זאת מודי שפריר, אסטרטג שווקים ראשי בבנק הפועלים מעריך שהריבית לא תרד. "על רקע התרחבות המלחמה בעזה (המחריפה את 'מגבלות ההיצע'), ההתאוששות החדה בפעילות הכלכלית ברבעון השלישי, שוק העבודה ההדוק מאד, וסביבת האינפלציה הגבוהה (במיוחד בענפי השירותים) - אנו נותרים בהערכתנו כי בנק ישראל לא יוריד את הריבית בפגישה הקרובה אלא רק בסוף נובמבר. השוק צופה הורדה בספטמבר, בהסתברות של 37%, הורדה מצטברת של כ- 29 נ"ב עד סוף נובמבר ורמת ריבית של כ- 3.56% בעוד שנה".

בארה"ב, בשבוע החולף פורסמו בארה"ב נתוני אינפלציה שלא סיפקו הפתעות מיוחדות, במקביל לנתונים משוק העבודה שהמשיכו לאותת על היחלשות שוק העבודה, נתונים שצפויים להוביל את הפד להפחית את הריבית בשבוע הקרוב.

מדד המחירים ליצרן (PPI) הפתיע כלפי מטה בחודש אוגוסט עם ירידה של 0.1% (צפי לעלייה של 0.3%), כולל עדכונים כלפי מטה עבור חודש יולי, מה שהוביל להתמתנות בקצב השנתי מ-3.1% ל-2.6%.

בשוק העבודה, לאחר שני דו"חות תעסוקה חודשיים חלשים במיוחד, הלמ"ס האמריקאי פרסם בשבוע האחרון את העדכון השנתי לתוספת המשרות ל-12 החודשים שהסתיימו במרץ 2025. העדכון הצביע על 911 אלף משרות פחות. שילוב הנתונים האחרונים עם עדכון זה מצביע על שוק עבודה הנמצא על סף מיתון כלכלי. גם התביעות הראשוניות לאבטלה הצטרפו גם הן למגמה, עם עלייה שבועית של 263 אלף, הנתון הגבוה ביותר ב-4 השנים האחרונות.

בשורה התחתונה, על אף שהאינפלציה נותרת מעל יעד הפד (2.0%), נראה כי הבנק המרכזי צפוי לחדש את הפחתות הריבית בהחלטתו הקרובה במטרה לתמוך ביעד התעסוקה המלאה. החלטה זו תלווה בפרסום עדכני של התחזיות הכלכליות, כולל תוואי הריבית הצפוי.

5. תחזית

עונת הדוחות האחרונה סיפקה מענה לחששות המשקיעים בנוגע לבום הבינה המלאכותית, הודות לתחזיות הצמיחה החזקות ולתחזיות ההשקעה בהון של חברות טכנולוגיה רבות.

משקיעים שמחפשים חשיפה לחברות שממוקמות היטב כדי ליהנות מצמיחה מונעת-בינה מלאכותית יכולים לעקוב אחר ההמלצות של האנליסטים הבכירים בוול סטריט, שיכולים לסייע בבחירת מניות עם פוטנציאל לתשואות אטרקטיביות לטווח הארוך. להלן שלוש מניות שמועדפות על האנליסטים המובילים, לפי TipRanks - פלטפורמה המדורגת אנליסטים על בסיס ביצועי העבר שלהם.

אורקל

יצרנית תוכנת בסיסי הנתונים וחברת תשתיות הענן אורקל רשמה זינוק יומי של 36% במניה בשבוע שעבר, כאשר תחזיות הצמיחה המרשימות בענן האפילו על החמצה בדוחות הרבעון הראשון. החברה הפתיעה את השוק כשדיווחה על צמיחה שנתית של 359% בהתחייבויות ביצוע עתידיות (RPO) - מדד להכנסות חוזיות - שהגיעו ל־455 מיליארד דולר.

התחזית החזקה של אורקל גרמה לאנליסט ברנט ת’יל מג'פריס להעלות את מחיר היעד למניה ל־360 דולר (23% מעל מחירה כעת) תוך שהוא חוזר על המלצת קנייה. "ה־RPO גנב את ההצגה ברבעון הראשון הפיסקאלי," אמר ת’יל. האנליסט המדורג חמישה כוכבים הוסיף כי תוצאות ה־RPO של אורקל עקפו בהרבה את התחזיות, וחיזקו את אמונו בנרטיב של החברה על האצת הצמיחה.

ת’יל הדגיש כי אורקל הוסיפה 317 מיליארד דולר בהתחייבויות ביצוע בהשוואה לרבעון הקודם - כמעט פי חמישה מתחזית ההכנסות השנתיות של 2026 שעומדת על 67 מיליארד דולר - מה שמחזק את האופטימיות סביב הבינה המלאכותית. לדבריו, עיקר הצמיחה נובעת מארבעה חוזים בהיקף של מיליארדי דולרים מול שלושה לקוחות, כאשר צפויים להיסגר בקרוב חוזים נוספים שידחפו את ה־RPO אל מעבר ל־500 מיליארד דולר.

עוד ציין ת’יל כי עסקי הענן של החברה צפויים לצמוח ב־77% ל־18 מיליארד דולר בשנת הכספים 2026, ובהמשך לקפוץ ל־144 מיליארד דולר עד 2030. לדבריו, תחזית הצמיחה המרשימה מצביעה על ביקוש הולך וגובר לעומסי עבודה של AI inference ו־ AI training, שמהווים שוק יעד עצום שאורקל יכולה לנצל.

ברודקום

חברת השבבים ברודקום דיווחה על תוצאות מרשימות לרבעון השלישי ופרסמה תחזית חזקה, הודות לרוח גבית מבינה מלאכותית. המניה זינקה לאחר פרסום התוצאות, כאשר החברה ציינה כי יש לה לקוח חדש בשווי 10 מיליארד דולר.

הארלן סור, אנליסט בג'יי.פי.מורגן, חזר על המלצת קנייה למניית ברודקום והעלה את מחיר היעד ל-400 דולר (10% מעל מחירה כעת) באומרו שהחברה נותרה בחירה מובילה בתחום השבבים. סור ייחס את התוצאות החזקות והתחזית החיובית של ברודקום ברבעון לגידול בביקוש ל-AI, להתייצבות בשוק השבבים שאינם קשורים ל-AI, ולתנופה המרשימה בעסקי VMware.

האנליסט המדורג חמישה כוכבים ציין צמיחה רצופה של 18% בהכנסות AI של ברודקום ברבעון, כאשר החברה צופה על צמיחה רבעונית נוספת של 19% ל-6.2 מיליארד דולר ברבעון הרביעי. הוא הוסיף כי ברודקום נמצאת במסלול לייצר כ-20 מיליארד דולר מהכנסות AI בשנת הכספים 2025.

זיסקיילר

הבאה ברשימה היא זיסקיילר (Zscaler), חברת סייבר שפרסמה לאחרונה תוצאות חזקות ברבעון, הודות לביקוש לפתרונות Zero Trust ולאבטחת AI. בהתרשמותו מדוח הרבעון האחרון, האנליסט אדם בורג מסטיפל חזר על המלצת קנייה למניה והעלה את תחזית המחיר ל־330 דולר (16% מעל מחירה כעת).

בורג ציין כי ביצועי החברה ברבעון היו חזקים בכל המדדים המרכזיים, הודות לביצוע מצוין ולביקוש לפורטפוליו ה־Zero Trust המתרחב שלה. בורג היה מרוצה במיוחד מהצמיחה המרשימה בחיובים (billings) ובהתחייבויות חוזיות שנותרו (RPO). ראוי לציין כי הצמיחה ב־RPO הואצה ברציפות זה הרבעון הרביעי.

האנליסט המדורג חמישה כוכבים אופטימי לגבי אימוץ ההיצע של Zscaler בתחומים מתפתחים כמו אבטחת AI. הוא גם חיובי לגבי פתרונות חדשים של החברה, כמו Z-Flex. בורג ממשיך להאמין כי "הפורטפוליו המוביל של Zscaler מסייע לשפר את עמדת האבטחה של ארגונים, מקדם קונסולידציה של ספקים ומפחית עלויות.