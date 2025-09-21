חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

1. שוק המניות

זה היה שבוע עגום לבורסה בתל אביב. מאז המתקפה הישראלית בקטאר, מדד ת"א 125 רשם שישה ימי ירידות - רצף שלא נראה שנה וחצי. מדד ת"א 35 ירד בכ-2% בשבוע המסחר האחרון, אשר הושפע לשלילה מנאום "סופר ספרטה" של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אך עדיין המדד עלה מתחילת השנה ב-26%, ולא ברור אם חלק מהסוחרים פשוט ניצלו הזדמנות למימוש רווחים בימי המסחר האחרונים. מדד ת"א 90 השיל מערכו כ-4% במהלך השבוע החולף.

כמובן שגם הלחצים הבין־לאומיים והאיומים בחרמות והגבלות על ישראל, לצד מצב הלחימה המורכב בעזה, מעכירים את האווירה. במדדים אחרים נרשמו ירידות חדות יותר בסיכום השבוע, למרות התאוששות ביום המסחר האחרון שלו (ה') אחר הצהריים. מדד הבנקים ירד ב-3.6% בסיכום שבועי, ואילו מדד ת"א בנייה איבד 7% בתוך אותו פרק זמן.

בחברת ניהול תיקי ההשקעות של בנק הפועלים, פעילים ציינו כי "מוקדם לקבוע האם מדובר במגמה שלילית שצפויה להימשך או בתיקון מסוים מרמות שיא היסטוריות. אמנם לא חל שינוי בנתונים המאקרו־כלכליים הבסיסים של המשק, אך נראה כי לאכזבה מסוימת מתוצאות התקיפה בקטאר ולהעמקת הפעולה הצבאית בעזה היה משקל לא זניח מבחינת סנטימנט המשקיעים".

השבוע יהיה שבוע מסחר קצר מאוד בתל אביב לרגל ראש השנה. המסחר בבורסה יתקיים רק בימים ראשון וחמישי. בוול סטריט, שבוע המסחר יתקיים כרגיל, כך שביום חמישי הקרוב, המשקיעים בת"א יוכלו להגיב לראשונה לשלושה ימי מסחר באמריקה. בנוסף, המשקיעים ינסו להעריך השבוע לאן פניו של אמיר ירון. נגיד בנק ישראל צפוי לפרסם את החלטת הריבית שלו ב־29 בספטמבר - יום שני הבא.

הבוקר, מניות הארביטראז', שנסחרות בוול סטריט ובתל אביב במקביל, צפויות להשפיע לשלילה על תל אביב בפתיחת המסחר בראשון. מדובר בהשפעה שלילית קלה של 0.1%- בפתיחת המסחר, בעיקר על רקע ירידת מניית טבע בשישי בשיעור של 2% בניו יורק, ירידה שקוזזה על־ידי עליית מניית נייס ב-1.4%.

בין חמישי בערב לשישי בבוקר, התרחשו בבורסה המקומית מספר עסקאות בולטות:

אהרון פרנקל רכש עוד מניות בתמר פטרוליום ב-52 מיליון שקל (1.5% מהחברה), יום לאחר שרכש 9% מתמר פטרוליום תמורת 320 מיליון שקל. שתי העסקאות נעשו מול מנורה מבטחים בשער של 40 שקל למניית תמר פטרוליום, החברה שמחזיקה בנתח ממאגר הגז הטבעי תמר. מחיר המניה בחמישי ננעל על 41 שקלים. נזכיר כי פרנקל מכר לפני כמה חודשים החזקות בתמר לידי חברת סוקאר האזארית. ועדיין לאחר העסקאות אלי עזור הוא בעל המניות הגדול בתמר פטרוליום (24.9%).

עסקה נוספת שדווחה במקביל בחמישי בערב הייתה של קרן הגידור מניקיי, שחיסלה את החזקותיה בבורסה. הייתה זו עסקה שלישית מתחילת השנה, הפעם מכרה הקרן כ-5.6% ממניות הבורסה תמורת 400 מיליון שקל לידי גופים זרים. מי שהפיצו את המניות היו בנק אוף אמריקה וברק קפיטל חיתום בניהולו של צביקה מנס. בכך, נפרדת קרן הגידור שהייתה בעלת המניות הגדולה בבורסה, באקורד סיום רווחי מאוד מבחינתה. מניקיי רשמה על הנתח האחרון תשואה פנומנלית של 1,275%.

לעסקאות אלה יש לצרף גם מימוש של קרן פימי של ישי דוידי בחברת מנועי בית שמש. ביום חמישי נודע כי פימי מכרה שליש ממניותיה בחברה המייצרת ומתקנת מנועי סילון למטוסים, תמורת 500 מיליון שקל. ואם לא די בכל אלה, הרי שבנק דיסקונט סיכם במהלך הלילה שבין חמישי לשישי, על מכירת מניותיו (72%) בכאל תמורת סכום של עד 4 מיליארד שקל לידי יוניון השקעות של משפחת חורש והראל ביטוח של משפחת המבורגר.

בנוסף לגל העסקאות בארץ, צריך לתת גם לוול סטריט חלק בחגיגה. עסקה חשובה בתחום השבבים הובילה את מניית אינטל לזנק ב-22% בסיכום השבועי. יצרנית השבבים אנבידיה , אחת החברו הגדולות בעולם כיום אשר שווה 4.3 טריליון דולר, תשקיע ביצרנית השבבים אינטל 5 מיליארד דולר. אנבידיה הודיעה על המהלך ביום חמישי האחרון, מה שהקפיץ את המניה. העניין מגיע לאחר התערבות של טראמפ לפני זמן לא רב, שבחן השקעה של הממשל באינטל בכדי לתמוך בפעילותה.

בזירת המאקרו, ביום רביעי האחרון, הנגיד האמריקאי ג'רום פאוול הוריד את הריבית על הדולר ב-0.25%, לטווח של 4%-4.25%. התחזית של הבנק הפדרלי היא לעוד שתי הפחתות ריבית בשיעור דומה עד סוף השנה. לאחר ההפחתות נרשמו עליות בוול סטריט, כאשר מדד S&P 500 עלה גם בשישי ב-0.5%, וחתם את השבוע בעליה של כ-1%. המדד משייט ברמות שיא, ומתחילת השנה עלה בכ-14%. מדד הנאסד"ק עלה ב-1.8% בסיכום השבוע שעבר, והדאו ג'ונס סיכם אותו בעליה של 1%.

בשל התחזקות השקל, מי שהושקע במדד S&P 500 בארץ ולא ניטרל את אלמנט המט"ח, רשם תשואה מזערית מתחילת השנה. ההשפעה של מניות הארבטיראז', אלה שנסחרות בוול סטריט וכאן ברחוב אחוזת בית בתל אביב, היא שלילית קלה. אולם ייתכן שהעליות שם יגבירו בהשפעתן על המשקיעים בתל אביב.

2. שוקי האג"ח

מדדי האג"ח הממשלתיות והקונצרניות נסחרו במגמת ירידה בשבוע החולף. מדד תל גוב־כללי ובו כל אגרות החוב של ממשלת ישראל ירד ב־0.2% מתחילת השבוע לתשואה לפדיון של 3.47%. אגרת החוב של ממשלת ישראל לפירעון בעוד כעשר שנים ירדה בכ־0.8% מתחילת השבוע, לא ירידה סולידית במונחי שוק החוב. התשואה לפדיון שלה טיפסה ל־4.18% בתהליך שמגלם עלייה בסיכון כפי שתופסים זאת המשקיעים. ועדיין, בסוף יולי עמדה האגרת על תשואה לפדיון של 4.3%, ובתחילת השנה עוד נסחרה סביב 4.7%.

3. סחורות ומטבעות

בשוק המט"ח, השבוע שחלף היה הרבה פחות דרמטי, כשהדולר התחזק ב־0.5% מול השקל לשער של 3.34 שקלים לדולר. מתחילת השנה עדיין נסוג המטבע האמריקאי מול השקל ב־8.1%. עם זאת, על הדולר עוברת תקופה קשה בכלל בעולם. מדד DXY המודד את הדולר מול מטבעות מובילים בעולם נסחר ברמה שהיא מתחת ל־97 נקודות, ירידה של 11% מתחילת השנה. הסיבות הן מלחמת הסחר הארוכה שמנהל הנשיא טראמפ מול המדינות השונות, וכעת גם הורדת הריבית של הפדרל ריזרב.

לכן גם יש שוני בין המגמה של הדולר מול השקל לעומת האירו מול השקל. המטבע האירופאי התחזק ב־1.2% מתחילת השבוע לשער של 3.96 שקלים. מתחילת השנה עלה האירו ב־5% ביחס לשקל, כאשר עיקר העליה מוסברת בהתחזקותו מול הדולר.

חולשתו של הדולר אחראית גם על הכוכב התורן של שוק הסחורות: הזהב. מחירו עלה ב־10% בחודש החולף, ואונקיה נסחרת סביב 3,671 דולרים. כשהדולר נחלש, ורמות הסיכון בשוק המניות עולות, המשקיעים מחפשים חוץ מבטחים מהתנודתיות ונוהרים אל הזהב. כך, המתכת היקרה בעולם זינקה מתחילת השנה ב־42% - פי כמה מהתשואה שרשם מדד S&P 500.

4. מאקרו

האם הפחתת הריבית בארה"ב מקרבת את זו של ישראל? הכלכלן הראשי של הפניקס, מתן שטרית, מצנן את ההתלהבות. "מי שמקווה לראות את בנק ישראל הולך בעקבות הפד - כנראה יתאכזב. בארה"ב הפחתת הריבית נסמכת על חולשה גוברת בשוק העבודה ועל המנדט הכפול של הפד (אינפלציה ותעסוקה), אך בישראל התמונה שונה.

המנדט של בנק ישראל ממוקד קודם כול ביציבות המחירים, וכל היתר רק לאחר מכן. נכון לעכשיו, סביבת האינפלציה עדיין נעה סביב הגבול העליון של היעד וצפויה להישאר שם עד סוף השנה. במקביל, שיעור האבטלה נמוך, מספר המשרות הפנויות קרוב לשיא כל הזמנים, ואי הוודאות סביב המלחמה נותרה גבוהה. במילים אחרות, לא צפויה הפחתת ריבית בסוף החודש לראייתנו - ואף ספק אם נראה הפחתה כלשהי עד סוף השנה".

5. תחזית

באתר הכלכלי מרקטוואץ' הטילו בסוף השבוע שעבר זרקוק על סקטור האנרגיה הגרעינית כתחום שצפוי לחוות צמיחה משמעותית, על רקע בום הבינה המלאכותית.

"אני חושב שאחד ממקורות החשמל הטובים ביותר עבור מרכזי נתונים הולך להיות מאנרגיה גרעינית, ויש בזה מעט מאוד ספק", אמר ריצ'רד ווינדזור, מייסד חברת המחקר רדיו פרי מובייל למרקטוואץ'. "אם אתה רוצה חשמל אמין בלי פחמן, כוח גרעיני הוא די האופציה היחידה שלך".

פליקס טראן, אסטרטג בבנק אוף אמריקה, הוסיף כי אנרגיה גריעינית היא "הכרחית" לצמיחת AI עתידית, והדגיש את יכולתה לספק חשמל באופן רציף מסביב לשעון - דבר שמתקני אנרגיה מתחדשת מסורתיים, כמו תחנות רוח ושדות סולאריים, לא יכולים להבטיח.

בתוך כך, באתר ההשקעות מוטלי פול מסמנים שתי מניות אנרגיה גרעינית שצפויות לדבריהם להניב ביצועים טובים בתקופה הקרובה: אוקלו , שזינקה במעל 500% מתחילת השנה; וסנטרוס אנרג'י (Centrus Energy), שרשמה עלייה של כ-300% מתחילת השנה.