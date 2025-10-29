סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

09:38

הבורסה לניירות ערך בתל אביב הכריזה הבוקר על השקתו של מדד מניות חדש, מדד ת"א נדל"ן-35, זאת בהמשך להשקת שני מדדי המניות החדשים - ת"א תשתיות ות"א ביטחוניות.

המדד מוגבל ל-35 מניות הנדל"ן הגדולות ביותר מבחינת שווי שוק, זאת מבין 89 מניות הנדל"ן המרכיבות כיום את מדד ת"א-נדל"ן . שווי שוק סך כל החברות במדד עומד על כ- 237 מיליארד שקל והמדד החדש צפוי לכלול את מניותיהן של כ-40% ממספר חברות הנדל"ן הנכללות במדד ת"א-נדל"ן הוותיק ועם שווי שוק של כ-80% משווי המניות במדד ת"א-נדל"ן.

6 חברות נכללות כבר היום במדד ת"א-35, 25 חברות נכללות במדד ת"א-125 ו-4 חברות נכללות במדד ת"א-SME60. מאפייני מדד אלו ואחרים ממצבים את המדד כמדד המתאים גם למשקיעים מוסדיים, המאפשר תשתית להשקת נגזרים על המדד בעתיד.

מדד ת"א נדל"ן-35 יכלול את 35 המניות הגדולות בענף הנדל"ן הנכללות במאגר רימון ועומדות בתנאי הסף הדומים למדד ת"א-35. מטרת המדד היא לשקף את ביצועי החברות הגדולות בענף הנדל"ן הנסחרות בבורסה ולהוות מדד ייחוס נוסף עבור משקיעים ומנהלי קרנות המעוניינים להתמקד בסקטור זה.

מדד ת"א נדל"ן-35 יושק ביום ראשון, 9 בנובמבר, 2025.

נתח סקטור הנדל"ן והיקף הנכסים העוקבים: סקטור הנדל"ן מהווה כ-18% מסך שווי השוק בבורסה, עם שווי שוק של כ-290 מיליארד שקל מתוך סך שווי שוק כולל של כ-1.6 טריליון שקל. היקף הנכסים העוקבים אחר מדדי הנדל"ן של הבורסה עומד כיום על כ-2.6 מיליארד שקל בלבד.

לשם השוואה, סקטור הבנקים מהווה גם הוא כ-18% משוק המניות (כ-294 מיליארד שקל), אך היקף מוצרי המדד העוקבים אחריו גבוה בהרבה - כ-34 מיליארד שקל.

09:16

דברים שקורים הבוקר:

או.פי.סי אנרגיה בניהולו של גיורא אלמוגי מודיעה ברביעי בבוקר כי החלה להקים תחנת כח בטקסס בשם "בייסין ראנת'" בהספק של 1.35 ג'יגה-ואט. מדובר בפרויקט דגל של החברה שיכלול השקעה בסך של 1.9 מיליארד דולר. קרן האנרגיה של מדינת טקסס העמידה מימון של 1.1 מיליארד דולר לפרויקט, בנק לאומי הצטרף למימון שלו בסכום נוסף של 300 מיליון דולר, דרך חברת הבת של או.פי.סי בארה"ב (CPV). האחרונה רוכשת 30% בפרויקט משותף מקומי ותגיע להחזקה מלאה בו.

התפתחות חשובה בחברת סולרום החז , הפועלת בתחום הביטחוני ומנוהלת על ידי מתן רבין. החברה השלימה ניסוי משותף עם כוחות הביטחון במוצר חדש לסימון בלייזר של מטרות ארוכות טווח. מדובר בלייזר בטכנולוגית QCL, כאשר לדברי סולרום זהו מוצר "ראשון מסוגו, המספק יכולות סימון מתקדמות אשר אינן קיימות כיום". הצדדים במו"מ לביצוע הזמנה ראשונה למוצר, עם פוטנציאל לקבלת הזמנות משמעותיות בהמשך, כך לפי סולרום.

מדיפאואר של יאיר גולדפינגר, המחזיקה בקניונים ומרכזים מסחריים בארה"ב, גייסה אמש (ג') 280 מיליון שקל במכרז מוסדי בבורסה בתל אביב. מדובר בהנפקה שהובילה ווליו בייס חיתום. מדיפאואר הנפיקה סדרת אג״ח חדשה (ג') ובמכרז התקבלו ביקושים בהיקף של כ-556 מיליון שקל, כאשר מתוכם כאמור בחרה החברה לגייס כ-280 מיליון שקל. הריבית שנסגרה עומדת על 5.36%, והתשואה האפקטיבית שלה 5.56%. זהו מרווח של 1.84% מעל אגרות החוב הממשלתיות הדומות.

לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי , רוכשת 15% ממניות חברת בלוג'ן (BlueGen) שהינה זרוע הפסולת של קרן התשתיות ג'נריישן תמורת 171 מיליון שקל. השווי הנגזר משקף לג'נריישן גידול של פי שלושה ביחס להשקעה המקורית שביצעה, וכן תשואה פנימית על ההון (IRR) של 38%. העסקה בנויה כך שלאומי פרטנרס רוכשת 10% ממניות בלוג'ן תמורת 108 מיליון שקל ועוד מניות יונפקו לה תמורת הזרמת עוד 63 מיליון שקל לחברה. השווי הגלום לבלוג'ן בעסקה - 1.05 מיליארד שקל. בלוג'ן מטפלת וממחזרת פסולת באמצעות מספר חברות שהיא מחזיקה בין היתר בירושלים, באזור השפד"ן במישור החוף ועיסוקים נוספים.

08:20

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח הבוקר במגמה מעורבת - ההתחממות בגזרת עזה מצד אחד מול העליות בוול סטריט אתמול, המניות הדואליות, נייס, קמטק וטאואר יפתחו בפער חיובי של כ-1.5%.

אתמול, השבריריות של הפסקת האש השפיעה על הבורסה המקומית, ולאחר הפרתה ע"י החמאס הירידות החריפו לקראת נעילת המסחר - ת"א 35 ות"א 90 ירדו בכ-1%. הרוב המכריע של הסקטורים סיים את המסחר באדום, ללא שונות גבוהה בין הסקטורים. מדדי הנפט וגז ומדד הנדל"ן הובילו את הירידות, כ-1.5%.

מדד הטכנולוגיה ירד אף הוא בכ-1%, הובילו אותו לשם בעיקר מניות נובה וקמטק , השתיים גם בראש היורדות במדד ת"א 35.

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה: "אף משקיע לא רוצה לראות את המלחמה מתחדשת. לאחר המהלך המשמעותי בשוק המניות בתל אביב בשבועות האחרונים והכניסה המאסיבית של כסף חדש, המשקיעים נמצאים בעמדת המתנה לחדשות מדיניות חיוביות ולהפחתת ריבית גם בישראל".

רונן מנחם, אסטרטג השווקים הראשי של בנק מזרחי טפחות לא מופתע: "השוק רגיש כעת ובונה את התרחישים שלו (הן המשקיעים המקומיים והן הזרים) על הנחה שהתהליך המדיני יתקדם, אך באותה מידה כולם זהירים ומודעים לכך שהדינמיקה צפוייה לתעתע ואנחנו עדיין צפויים לתנודתיות בשווקים כתוצאה מאירועים כמו היום".

מי שבלטה בעלייה היא מניית ורידיס , זה היום השני ברציפות שהמניה מזנקת ב-8%. החברה שבשליטת דלק רכב (50%). זאת, לאחר שהודיעה כי היא צפויה להכיר ברווחי הון של 170 מיליון שקל, הודות לקידום תוכניות של המדינה להקים תחנת כוח בחדרה ליד התחנה הקיימת של חברת OPC בה היא שותפה.

חברת הסיעוד דנאל הודיעה על פסיקה שלילית עבורה בעתירה המתנהלת בנושא המכרז החדש של ביטוח לאומי לתחום הסיעוד. החברה מסרה כי אם המכרז ישאר כפי שהוא, עלולה להיגרם פגיעה ניכרת ברווחיות החברה והמניה נפלה בכ-10%. חברת תיגבור כוח אדם שעוסקת גם היא בתחום ופרסמה הודעה דומה, ירדה בשיעור דומה.

מניית פינרג'י ממשיכה במומנטום החיובי שלה, לאחר שדיווחה אתמול כי הטכנולוגיה שלה נבחרה על-ידי הקונסורציום NetZero, בהובלת גוגל ומיקרוסופט, כפתרון מרכזי להחלפת גנרטורי דיזל במרכזי נתונים (Data Centers). בעקבות הדיווח, המניה זינקה בכ-22%. אתמול, זינקה בכ-10%.

● אנליסט בכיר בבנק הפועלים: "לא הייתי רץ לקניות מניות עכשיו. זה הזמן לממש רווחים"

הבוקר באסיה בורסת טוקיו ממשיכה לשבור שיא בעקבות פגישת נשיא ארה"ב עם ראשת ממשלת יפן החדשה, מדד ניקיי עולה בכ-2% וחצה את רף 51,000 נקודות לראשונה, שנגחאי עולה ב-0.3%, הונג קונג יורדת ב-0.3% ודרום קוריאה עולה ב-1%, בורסת הודו ב-0.3%.

החוזים עתידיים בוול סטריט מסמנים על עליות קלות בפתיחה של עד 0.5%.

אתמול בוול סטריט נרשמה מגמה חיובית במיוחד ובניו יורק סופרים כבר מעל 30 שיאים במדדים המובילים. פגישות הסחר החיוביות של נשיא ארה"ב טראמפ באסיה, גל הדוחות האחרון והצפי להורדת ריבית היום (20:00 שעון ישראל) מעודדים את המשקיעים. מדד נאסד"ק עלה ב-0.8% ונסגר בשיא בפעם ה-35 השנה, S&P 500 הוסיף 0.2% ונסגר בשיא בפעם ה-36, דאו ג'ונס טיפס ב-0.3% שיא סגירה ה-15 השנה.

מניית אנבידיה עלתה ב-5% תרמה לעליות לאחר שמנכ"ל החברה, ג’נסן הואנג, נשא את הנאום המרכזי בכנס GTC . הואנג אמר כי תעשיית הבינה המלאכותית "פנתה לפינה" והכריז על שיתופי פעולה חדשים. המניה עולה ב-2.5% במסחר המאוחר ואם כך יפתח המסחר, שווי השוק של החברה יעלה על 5 טריליון דולר, לאחר שרק לפני כ-4 חודשים קבעה לראשונה שווי של 4 טריליון דולר.

מניית נוקיה זינקה ביותר מ- 23% לאחר שאנבידיה החליטה להשקיע מיליארד דולר בחברה. במסגרת העסקה תרכוש אנבידיה כ־166 מיליון מניות חדשות של נוקיה, ותהפוך לאחר השלמתה לבעלת כ־2.9% מהחברה הפינית.

מניות אפל ו־מיקרוסופט חצו אתמול את רף שווי שוק של 4 טריליון דולר. עבור אפל זו הפעם הראשונה, מיקרוסופט כבר עברה לרגע את שווי השוק הזה בסוף יולי. מניית החברה שממוקמת בקופרטינו, קליפורניה, זינקה ביותר מ־56% מאז השפל של אפריל - מה שהוסיף לה כ־1.4 טריליון דולר לשווי השוק שלה. העליות נבעו מאופטימיות סביב סדרת האייפונים החדשה של אפל ומהקלה בלחצי המכסים.

אפל אגב היתה זאת "שהקימה" את מועדון טריליון הדולר, כשחצתה את הרף הזה ב-2018. החברה צפויה לפרסם את דוחות הרבעון שלה מחר.

מיקרוסופט עלתה בכ־3% בעקבות החדשות שהחברה סגרה את הרכישה של 27% בעסקי הרווח של OpenAI. מיקרוסופט תומכת בחברת ChatGPT מאז 2019.

בית ההשקעות Keefe, Bruyette & Woods (KBW) הוריד את דירוג ברקשייר האת'וויי ל־ "תשואת חסר" (Underperform), והזהיר כי סיכון ההחלפה של וורן באפט יחד עם שורה של אתגרים עסקיים ייחודיים עלולים להעיק על רווחי התאגיד ועל ביצועי המניה בשנה הקרובה.

● השווקים כבר מתמחרים "פגישה פנטסטית" בין טראמפ לשי. מה יכול להשתבש

בעוד שהורדת הריבית כבר מתומחרת בשווקים, היומיים הקרובים עשויים לקבוע את כיוון שוק המניות האמריקאי לשארית השנה - היום ומחר, חמש מתוך "שבע המופלאות" - מיקרוסופט, אלפאבית, מטא שיפרסמו היום, אמזון ואפל מחר - שמהווים יחד כרבע ממדד S&P 500, יפרסמו את דוחותיהם הכספיים. מעבר להצצה המסקרנת לנתוני הרווח וההכנסות, המשקיעים יתמקדו בעיקר בתחזיותיהם לגבי פיתוח הבינה המלאכותית (AI).

ההשקעה בבינה מלאכותית הניעה את שוק השוורים בשלוש השנים האחרונות, אך שאלות גוברות בנוגע למועד שבו החברות יתחילו לראות תשואה על ההשקעות האדירות הללו מאיימות לפגוע בהתלהבות. השבוע "עשוי לקבוע אם הראלי יימשך או שייקח הפסקה", אמר טאלי לג’ר, אסטרטג השוק הראשי בקבוצת Wealth Consulting.

קבוצת "שבע המופלאות" - הכוללת את חמש החברות הללו לצד אנבידיה וטסלה - אחראית לכמעט מחצית מהעלייה של 15% במדד S&P 500 מתחילת השנה. עם זאת, כדי לשמור על המומנטום, המשקיעים מבקשים הבטחות מצד ענקיות הטכנולוגיה שהזרמת עשרות מיליארדי הדולרים לתשתיות מחשוב תימשך - ושבסופו של דבר גם תניב פירות.

מיקרוסופט, אלפאבית, אמזון ומטא צפויות יחד להוציא כ-360 מיליארד דולר בהוצאות הוניות (CapEx) בשנת הכספים הנוכחית שלהן - רובן קשורות ל-AI. על פי הערכות אנליסטים שאספה בלומברג, הוצאות אלו צפויות לזנק לכמעט 420 מיליארד דולר בשנה הבאה.

אבל, ההוצאות גבוהות בהרבה מההכנסות שהחברות הללו מייצרות מ-AI. עד כה, המשקיעים נתנו להן את "להנות מהספק", והעלו את מניות ענקיות הטכנולוגיה מתוך ציפייה שההשקעות הללו יאפשרו להן לשלוט ככל שהטכנולוגיה מתפשטת וככל שצצים שימושים חדשים ל-AI. "ככל שלא יופיע דבר שמעיד על סדקים בסיפור ההוצאות ההוניות על AI או בתחזית למוניטיזציה של AI, אני חושב שזה מספיק כדי לתמוך בשוק השוורים," אמר דיוויד לפקוביץ', ראש תחום מניות אמריקה ב-UBS.

הדוחות יבחנו האם הבסיסים הפיננסיים של ענקיות הטכנולוגיה יכולים לעמוד בקצב ההייפ - על רקע שיח מתחדש על בועה אפשרית בבינה המלאכותית.

אבל לפי חלק מהאסטרטגים, התמונה מורכבת יותר.

דרו פטיט, אסטרטג הסיטי, לא רואה כרגע "בועה מובהקת". במזכר שפרסם לאחרונה הוא כתב כי שוויי החברות בתחום הבינה המלאכותית "עדיין לא נראים כמו בועה", אם כי הזהיר כי מתחילות להופיע "כיסים של עודף" בחלקים מסוימים של השוק - נושא שחוזר ועולה לאחרונה בניוזלטר הזה.

הכסף המקצועי כבר מגיב: ניתוח של רויטרס מצא שמשקיעים מוסדיים מבצעים רוטציה בתוך תחום ה־AI - ממחזרים רווחים ממניות כמו אנבידיה ומיקרוסופט לטובת הזדמנויות הבאות בתור, כגון רובוטיקה, תוכנה וטכנולוגיה אסייתית. ברויטרס תיארו זאת כעסקה ש"נבהלה מההתלהבות סביב ה־AI אך חוששת להמר נגדו."

וזו בדיוק הנקודה: ענקיות הטכנולוגיה נותרו מרכז הכובד של השוק - מקור עוצמתו הגדולה ביותר, אך גם נקודת התורפה השברירית ביותר שלו. כעת, עם עונת הדוחות שנכנסת להילוך גבוה, אותן ענקיות שבנו את הראלי הנוכחי עשויות לקבוע אם הוא ימשיך - או אם עקב האכילס של השוק יקרוס סוף־סוף.

עשר המניות הגדולות במדד S&P 500 - בהובלת ענקיות הבינה המלאכותית - זינקו בחזרה לרמות של שליטת יתר שלא נראו מאז ימי בועת הדוט-קום, כך עולה מנתונים חדשים של לורי קלווסינה, ראש מחלקת מחקר אסטרטגיית המניות בארה״ב ב־RBC.

התרשים שלה מצביע על כך שביצועי הקבוצה, במונחים של משקל שווה לעומת יתר מניות המדד, מתקרבים לשיאים של תחילת שנות ה־2000 - תזכורת עד כמה הראלי הנוכחי תלוי במספר מצומצם של מניות מובילות.

זו הסופר־כוח של "השבע הנפלאות" - אבל גם עקב האכילס של השוק.

2. שוקי האג"ח

אתמול שוק האג"ח היה יציב, כאשר מדדי תל גוב הציגו נטייה לעליות קלות, ובאג"ח הקונצרניות נרשמה יציבות עם ירידות קלות.

בסקירה השבועית של מחלקת מאקרו כלכלה בבנק דיסקונט נכתב כי השוק בארץ מתמחר כיום בהסתברות של 100% הפחתת ריבית בסוף נובמבר, הסתברות של כ־40% להפחתה בינואר, ובסה"כ הפחתה של קרוב ל־1.25% תוך שנה. להערכת כלכלני דיסקונט, הריבית תעמוד בעוד שנה של 3.5%, בהנחה שהפסקת האש תישמר ושהממשלה תנקוט במדיניות תקציבית אחראית בגיבוש תקציב 2026. לדבריהם, "הירידה בפרמיית הסיכון של המשק באה לידי ביטוי במרווח הדולרי בין אג"ח ממשלת ישראל לאג"ח האמריקאי".

בארה"ב אתמול, תשואת האג"ח הממשלתיות בארה"ב הייתה 3.98% באג"ח לעשר שנים ו־3.61% באג"ח לחמש שנים.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

במסחר במטבע חוץ, השקל המשיך להתחזק קלות מול הדולר והאירו ונסחר ברמות של 3.25 ו-3.79 שקלים, בהתאמה.

הזהב המשיך לרדת אתמול ואף נגע ברמה הנמוכה ביותר בשלוש השבועות האחרונות, על רקע אופטימיות לגבי הסכם סחר בין ארה"ב לסין שמפעיל לחץ על הנכס הבטוח.

חוזי זהב צנחו ביותר מ‑1% ונעו סביב 3,970 דולר לאונקיה, בעוד מחיר הספוט ירד לכ‑ 3,930 דולר, לקראת הפגישה הצפויה ביום חמישי בין נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לבין מנהיג סין, שי ג’ינפינג. הירידה האריכה את המגמה השלילית במתכת היקרה, שהחלה ביום שלישי הקודם עם הירידה הגדולה ביותר בעשור האחרון .

"דבר שהבליט את התיקון עד כה הוא, למעט הפסקה קצרה ביום חמישי האחרון, שמדובר במכירה רציפה וחסרת הפוגות," אמר דיוויד מוריסון , אנליסט בכיר בשוק בברוקר המקוון Trade Nation. "הזהב כבר לא נמצא במצב קנייה יתר," הוסיף. "למרות זאת, הזהב ימצא תמיכה בשלב מסוים, וסביר מאוד שיהיה תיקון חד כשהתמיכה תגיע."

בנושא אחר, ב־Yahoo Finance נכתב שהנשיא טראמפ שם דגש על מחירי הקפה, שעלו ב־25% מאז כניסתו לבית הלבן השנה ומכבידים על סל הקניות של הצרכן האמריקאי. הם מציינים שבמסגרת המסע של טראמפ לאסיה נחתם הסכם סחר חדש עם וייטנאם (יצרנית הקפה השנייה בגודלה בעולם) שכולל פטורים ממכס מרבי לחלק מהייצור החקלאי.

4. מאקרו

בבנק השוויצרי פיקטה מעריכים הפחתה של 25 נקודות בסיס בריבית בארה"ב היום, בדומה לתחזיות בשוק, מה שירחיב שוב את פער הריביות בין ישראל לארה"ב. להערכת הכלכלניות הבכירות בבנק שיאהו צ'ואי ונאדיה גארבי, המהלך כבר מתומחר במלואו בשוק, ומוקד תשומת הלב יהיה על המשך המדיניות והכרזה אפשרית של סיום ההידוק הכמותי (QT) - צעד שהפך לסביר יותר נוכח לחצים בשוקי המימון. בפיקטה ממשיכים להעריך שתהיה הורדה נוספת בריבית בדצמבר השנה, ועוד שתי הפחתות במהלך המחצית הראשונה של 2026.

רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של איי.בי.איי סבור גם הוא שהפד צפוי להפחית את הריבית היום פעם נוספת, אך התמחור לסדרת הפחתות בשנה הקרובה אופטימי מדיי. סביבת הפעילות הטובה מהצפי, כפי שעלה לאחרונה מנתוני הצריכה וממדד מנהלי הרכש, מציבה את ההחלטה בדצמבר ואת אלו שאחריה עם מובהקות פחותה להפחתה נוספת בריבית מאשר המתומחר בשווקים

בכמה מבנקים הגדולים בוול סטריט מצפים שהפד יסיים החודש את תהליך ה-Quantitative Tightening (QT) - צמצום החזקותיו באגרות חוב ממשלתיות ובניירות ערך מגובי משכנתאות, שמסתכמות בכ- 6.6 טריליון דולר. עם זאת, לפי האסטרטגים של של ג'יי.פי.מורגן, תנודתיות בשוקי המימון סביב מועדי תשלומים מרכזיים צפויה להימשך. "סיום קרוב של תהליך ה-QT ימנע המשך ניקוז נזילות מהמערכת, אך לחצי המימון צפויים להימשך ," כתבו האנליסטים ללקוחותיהם ביום שלישי. "לכן, אנו סבורים כי הפד עשוי לנקוט בצעדים דומים לאלו שביצע בספטמבר 2019". באותה תקופה הזרים הפד כ-500 מיליארד דולר למערכת הפיננסית, לאחר שהריביות הקצרות עלו בחדות.

עוד החלטת ריבית צפויה מחר מכיוון הבנק המרכזי של אירופה (ECB). לפי פיקטה, "אנו מצפים כי ה־ECB ישמור על ריבית הפיקדונות ללא שינוי ברמה של 2% בפגישה השבוע. נשיאת הבנק, כריסטין לגארד, צפויה לחזור על האמירה כי ה־ECB נמצא ב'מקום טוב', תוך שמירה על כל האפשרויות פתוחות".

5. תחזית

ריי דאליו, המיליארדר שהקים את קרן הגידוור ברידג'ווטר, מזהיר כי בשוק הבינה המלאכותית נוצרה בועה מסוכנת - אך לדבריו, היא עלולה שלא להתפוצץ עד שהפדרל ריזרב יחמיר את המדיניות המוניטרית.

לדבריו, סביב מניות הטכנולוגיה הגדולות בארה״ב נוצרה בועה על רקע הבום בבינה המלאכותית - אך הוא מעריך שהיא לא תתפוצץ עד שהפדרל ריזרב ישנה כיוון ויחמיר את המדיניות המוניטרית. "יש הרבה סממנים של בועה," אמר דאליו בראיון ל-CNBC מפורום ההשקעות העתידיות בריאד, ערב הסעודית. "אבל בועות לא באמת מתפוצצות עד שהידוק מוניטרי גורם להן להתפוצץ."

לדבריו, "הסבירות גבוהה יותר שהפד יקל בריביות מאשר יעלה אותן."

דאליו ציין כי "מדד הבועה" האישי שלו מצוי כעת ברמה גבוהה יחסית, והצטרף לשורה של משקיעים בולטים שהזהירו לאחרונה מפני בועה הקשורה להוצאות על בינה מלאכותית.

הפדרל ריזרב צפוי להוריד את הריבית בפעם השנייה השנה היום, ומשקיעים רבים מעריכים כי תבוא הורדה נוספת בדצמבר.

המיליארדר הוסיף כי מחוץ למניות הקשורות ל-AI, שוק המניות הרחב מציג ביצועים חלשים יחסית, וכי הרווחים מרוכזים במידה רבה בקרב ענקיות הטכנולוגיה - שלדבריו אחראיות לכ-80% מהעליות. אתמול זינקו שלושת מדדי המניות המובילים לרמות שיא חדשות, בהובלת מניות הטק, על רקע ציפיות לעוד חדשות חיוביות בתחום הבינה המלאכותית מדוחות הענקיות שיפורסמו השבוע.

דאליו אמר כי הכלכלה כיום נחלקת לשני חלקים - מצד אחד, הפחתת ריביות בעקבות היחלשות באזורים מסוימים; ומצד שני, היווצרות בועה באזורים אחרים.

לדבריו, המדיניות המוניטרית אינה מסוגלת לתמוך בשני הקצוות הללו בו-זמנית בשל הפער ביניהם, מה שהופך את המשך התנפחות הבועה לסביר יותר. דאליו השווה את המצב הנוכחי לתקופות שלפני משברים היסטוריים - כמו בשנים 1998-1999 או 1927-1928.

"אם זו בועה או מתי היא תתפוצץ - אולי איננו יודעים בדיוק," אמר דאליו. "אבל דבר אחד ברור - רמת הסיכון גבוהה מאוד."