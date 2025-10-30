חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

1. שוק המניות

המסחר בתל אביב יושפע היום משלושה אירועים מרכזיים: חידושה של הפסקת האש השברירית ברצועת עזה, הורדת הריבית בארה"ב אמש והפגישה המפויסת בין הנשיא טראמפ לנשיא סין שי ג'ינפינג באשר ליחסי הסחר בין שתי המעצמות.

אתמול, הבורסה בתל אביב התנהלה בעליות שערים, בין השאר, לאחר חידוש הפסקת האש ועל רקע העליות בבורסות העולם. מדד ת"א 35 קפץ בכ-1.7% ומדד ת"א 90 הוסיף לערכו כ-1.3%. מי שגרר את המדדים מעלה לקראת סיום המסחר אלו מניות השבבים הדואליות קמטק , נובה וטאואר , שנהנו מהסנטימנט החיובי שנרשם אתמול בסקטור השבבים בוול סטריט. זאת, לאחר שמניית השבבים אנבידיה קפצה במסחר בכ-3%, תוך שהיא חוצה את רף שווי השוק של 5 טריליון דולר.

החברה הביטחונית הקטנה סולרום החזקות ריכזה עניין וזינקה בכ־35%, לאחר שהשלימה ניסוי משותף עם צה"ל במוצר חדש לסימון בלייזר של מטרות ארוכות־טווח. הצדדים במו"מ לביצוע הזמנה ראשונה למוצר, עם פוטנציאל לקבלת הזמנות משמעותיות בהמשך, כך לפי סולרום.

עניין נוסף שריכז את תשומת הלב אתמול הוא הודעת הבורסה לניירות ערך על השקתו של מדד מניות חדש, מדד ת"א נדל"ן־35, זאת בהמשך להשקת שני מדדי המניות החדשים - ת"א־תשתיות ות"א־ביטחוניות. מדובר מדד נדל"ן שיציע למשקיעים חשיפה ל-35 המניות הגדולות בתחום מבחינת שווי שוק מבין 89 מניות הנדל"ן שמרכיבות את מדד ת"א-נדל"ן. המדדים החדשים יושקו ביום ראשון ה-9 בנובמבר.

המניות הדואליות צפויות להכביד היום מעט על המסחר בבורסה המקומית, שכן אלו חוזרות מסשן המסחר האחרון בוול סטריט עם פער ארביטראז' שלילי של 0.4%. טבע , טאואר ואנלייט אנרגיה עם פערים שליליים של 1.5%-2%, כאשר איי.סי.אל , נובה ואלביט מערכות עם פערים שליליים קטנים יותר של כ-0.5%. מנגד, מניית קמטק , שזינקה אתמול בכ-9% בבורסה המקומית, חוזרת עם פער חיובי של 0.8%.

הבוקר, כאמור, הנשיא טראמפ נפגש עם נשיא סין שי ג'ינפינג. לאחר פגישה שנמשכה כשעה ו-40 דקות, נשיא ארצות הברית הודיע כי הגיע להסכם לשנה אחת עם סין בנוגע למתכות נדירות ולמינרלים קריטיים, וכי הפחית בחצי את המכסים על פנטניל מסין. "יש לנו דיל. מעכשיו בכל שנה נחדש את ההסכם, אבל אני חושב שהוא יימשך זמן רב", והוסיף: "זהו הסכם לשנה אחת, ואנחנו נאריך אותו אחרי שנה".

טראמפ אמר לכתבים במטוס הנשיאותי "אייר פורס 1", בדרכו לעזוב את דרום קוריאה, כי הפגישה עם שי הייתה "מדהימה" וכי "התקבלו בה החלטות רבות". טראמפ ציין כי "נושא המתכות הנדירות הוסדר". לדבריו, המכסים על ייצוא סיני יופחתו ל-47% לעומת 57% כיום. בתמורה, בייג’ין "תעבוד קשה מאוד כדי לעצור את הפנטניל" ותחדש את רכישותיה של פולי סויה ומוצרים חקלאיים נוספים מארצות הברית. טראמפ הוסיף כי יגיע לביקור בסין באפריל, ואחריו צפוי שי לבקר בארצות הברית - מבלי לציין מועדים מדויקים.

לפי שעה, נדמה כי המשקיעים לא מתרגשים מההתפתחויות: החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בירידות קלות של עד 0.1%.

אמש בארה"ב, הפדרל ריזרב הודיע על הורדת הריבית בארה"ב מ-4.25% ל-4%, בהתאם להערכות המוקדמות בשווקים. כך, הבנק המרכזי למעשה החליט להמשיך במתווה הורדות הריבית שהניח בפגישתו האחרונה בספטמבר, אז צפה שתי הורדות ריבית נוספות עד סוף 2025 - כלומר, כולל זו שבוצעה בפגישה היום. עם זאת, במסיבת העיתונאים שלאחר ההחלטה, יו"ר הפד ג'רום פאוול ציין מספר פעמים כי הורדת ריבית נוספת בדצמבר אינה מובנת מאליה, וכי המצב רחוק מכך (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

בעקבות הדברים, בוול סטריט נמחקו חלק מהעליות שנרשמו בפתח היום, והמסחר ננעל לבסוף במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק עלה בכ-0.5%, ה-S&P 500 ננעל ביציבות והדאו ג'ונס נפל בכ-0.2%.

את העליות הובילה ענקית השבבים אנבידיה , שכאמור, הגיעה להישג משמעותי במהלך היום וחצתה את רף שווי השוק של 5 מיליארד דולר. מניות נוספות בסקטור השבבים כמו ברודקום , מיקרון ו-TSMC , סיימו גם הן את היום בעליות. על רקע ההתלהבות הבלתי־פוסקת בתחום ה-AI, גם מניות של חברות העוסקות במוצרי אחסון מידע זינקו, ביניהן סיגייט טכנולוג'י , ווסטרן דיגיטל וסאנדיסק . הסיבה לעליות היא צורך הולך וגובר לפתרונות אחסון מתקדמים לכמויות המסיביות של המידע הנדרש לצורך הפעלת יישומי בינה מלאכותית.

אתמול בסיום יום המסחר, שלוש ענקיות טכנולוגיה מרכזיות דיווחו על תוצאותיהן הכספיות לרבעון השלישי של 2025 - אלפאבית , מטא ומיקרוסופט .

אלפאבית (גוגל) , החברה האם של גוגל, הייתה למניית הענן המצליחה מבין שבע המופלאות מאז תחילת השנה, וגם אתמול היא לא אכזבה. החברה חצתה לראשונה בתולדותיה את רף 100 מיליארד הדולר מכירות ברבעון אחד, עם הכנסות של 102.3 מיליארד דולר לרבעון השלישי של השנה, גבוה מעל ממוצע תחזיות האנליסטים שעמד על 99.75 מיליארד דולר, צמיחה של כ-16% ביחס לרבעון המקביל.

המניה טיפסה בכ-6% במסחר המאוחר, כשהיא מגלמת עלייה של 42% מאז תחילת השנה, כאמור, המניה בעלת התשואה הגבוהה ביותר ב-2025 בקרב ענקיות הטכנולוגיה, למעט אנבידיה (55%). לשם השוואה, אמזון עלתה רק ב-5%, בעוד שמיקרוסופט עלתה ב-28% מאז תחילת השנה.

מטא עקפה את צפי האנליסטים בשורת ההכנסות, שעמדו על 51.24 מיליארד דולר, לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 49.41 מיליארד דולר, אך חקיקת ה"חוק הגדול והיפה" של הנשיא טראמפ הובילה לחיוב מס חד־פעמי של כ-16 מיליארד דולר וחתך בחדות את רווחי החברה ברבעון. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על רווחים של 2.7 מיליארד דולר, לעומת רווח שהיה צפוי לעמוד על 18.64 מיליארד דולר. מטא אמרה כי יישום החוק של טראמפ "One Big Beautiful Bill Act" הביא לחיוב מס חד־פעמי של 15.93 מיליארד דולר, ושהיא מצפה שהמעשה יביא ל"הפחתה משמעותית" בתשלומי המס הפדרליים שלה בארצות הברית לשארית השנה. אם מתעלמים מהשפעה זו, מגיעים ל-7.25 דולר למניה, אבל בפועל, החברה דיווחה על 1.05 דולר למניה. אותו דבר נכון לגבי הרווח הנקי: הרווח הנקי היה אמור לעלות ל-18.64 מיליארד דולר, בהשוואה לרווח הנקי שמדווח על 2.71 מיליארד דולר. המניה צונחת במעל 7% במסחר המאוחר.

מיקרוסופט פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הפיסקאלי הראשון של שנת הכספים של 2025, על רקע הגאות הנמשכת בבינה המלאכותית והצמיחה המואצת בעסקי הענן של החברה, אז'ור. החברה מדווחת על הכנסות של 77.67 מיליארד דולר, לעומת תחזיות השוק שעמדו על כ־75.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.72 דולר למניה, לעומת תחזית של 3.66 דולר. זאת, בהשוואה להכנסות של 76.44 מיליארד דולר ורווח של 3.25 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. המניה נפלה בכ-4% במסחר המאוחר.

מרבית המתח בשוק מרוכז באז'ור, מנוע הצמיחה המרכזי של מיקרוסופט בעידן ה-AI. הכנסות הענן צמחו מעט ועמדו על 49.1 מיליארד דולר, מול ציפיות האנליסטים לצמיחה של 28%-30%, עוד נתון שנבחן כמדד ישיר לשאלה האם גל הבינה המלאכותית ממשיך להתגלגל להכנסות אמיתיות. אנליסטים מוודבוש, סיטי ודויטשה בנק העריכו מראש שדווקא אז'ור יספק את ההפתעה החיובית, על רקע ביקושים "חזקים מהצפוי" מצד לקוחות ארגוניים שמאיצים הטמעת יכולות AI, החל מהטמעת קופיילוט וכלה בחוזים גדולים לחישוב מודלי.

2. שוקי האג"ח

בארה"ב, תשואות האג"ח הממשלתיות קפצו לכל אורך העקום אמש, על אף שהפדרל ריזרב, כאמור, הודיע על החלטת ריבית שנייה ברציפות. הסיבה לכך היא העובדה שיו"ר הפד ג'רום פאוול הדגיש כי הורדת ריבית נוספת בדצמבר היא רחוקה מלהיות מובנת מאליה. הבוקר, התשואה לעשר שנים עומדת על כ-4.07%, בעוד התשואה לשנתיים עומדת על כ-3.59%.

בישראל, בדומה לעליות בשוק המניות, גם האג"ח נסחרו בעליות - אם כי קלות בלבד. מדדי האג"ח הממשלתיות עלו בעד 0.5%. לגבי האג"ח הקונצרניות, מדדי תל בונד 20, 40 ו־60 נסחרו ביציבות.

בשוק הנדל"ן נמשכות הנפקות אגרות החוב: חברת הבנייה והנדל"ן המניב רוטשטיין הודיעה על השלמת השלב המוסדי של הנפקת אג"ח סדרה יד' (סדרה חדשה). היקף הגיוס בשלב המוסדי היה 180 מיליון שקל. הריבית בהנפקה נקבעה על 5.19% שקלית, המשקפת תשואה אפקטיבית של 5.37%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח נרשמה התחזקות קלה של השקל, שנסחר ב־3.25 שקלים לדולר וב־3.78 שקלים לאירו. בעולם, הדולר דווקא התחזק מול המטבעות המובילים - בעיקר מול האירו, הליש"ט והין היפני. הבוקר, שער הדולר-שקל נותר ברמה של 3.25 שקלים.

מחיר הזהב התאושש ועלה ב־1.5% ונסחר בשעות הצהריים ב־4,030 דולר לאונקיה, זאת לאחר שאיבד גובה לאחרונה על רקע דיווחים אופטימיים לגבי הסכם סחר בין ארה"ב לסין. בשבוע שעבר נרשמה הירידה הגדולה ביותר של הזהב בעשור האחרון. "מדובר במכירה רציפה וחסרת הפוגות", מסביר דיוויד מוריסון, אנליסט בכיר בברוקר המקוון Trade Nation.

4. מאקרו

כאמור, הפדרל ריזרב הודיע הערב (ד') על הורדת הריבית בארה"ב מ-4.25% ל-4%, בהתאם להערכות המוקדמות בשווקים. כך, הבנק המרכזי למעשה ממשיך במתווה הורדות הריבית שהניח בפגישתו האחרונה בספטמבר, אז צפה שתי הורדות ריבית נוספות עד סוף 2025 - כלומר, כולל זו שבוצעה בפגישה היום.

במסיבת העיתונאים שבעקבות החלטת הריבית, יו"ר הפד ג'רום פאוול ציין מספר פעמים כי הורדת ריבית נוספת בדצמבר אינה מובנת מאליה, וכי המצב רחוק מכך. פאוול הוסיף כי חברי ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב מחזיקים בעמדות מאוד שונות באשר להמשך המדיניות המוניטרית בדצמבר. בעקבות הדברים, בוול סטריט נמחקו חלק מהעליות שנרשמו בפתח היום, והמסחר עבר למגמה מעורבת.

פאוול פתח את דבריו באמירה שלמרות שהשבתת הממשל מנעה את פרסומם של הנתונים הכלכליים, התחזית לכלכלה לא השתנתה רבות מאז פגישת הפדרל ריזרב בספטמבר. לדבריו, שוק העבודה מתקרר והאינפלציה נותרת יחסית גבוהה, כאשר המכסים דוחפים כלפי מעלה מחירים של חלק מהסחורות. "אין נתיב חסר־סיכונים למדיניות שלנו, בעוד שאנו מנווטים בתוך המתח בין המטרות שלנו למול האינפלציה ולמול שוק התעסוקה". פאוול הוסיף כי "האינפלציה, אם מנכים את השפעת המכסים, היא למעשה לא רחוקה מדי מיעד ה-2% שלנו".

פאוול ציין גם כי "השבתת הממשל תכביד על הפעילות הכלכלית כל עוד היא נמשכת, אך ההשפעות האלו אמורות לחזור לאחור לאחר שההשבתה תגיע לסיומה.

פאוול ציין כי האינדיקטורים הזמינים לפדרל ריזרב מצביעים על כך שהפעילות הכלכלית בארה"ב הפתיעה לחיוב. "נתונים הזמינים מלפני ההשבתה מראים כי הצמיחה בפעילות הכלכלית עשויה להיות על מסלול שהוא במידה מסוימת יציב יותר מן הצפוי, מה שבעיקר משקף צריכה פרטית חזקה יותר".

מנגד, בהתייחסו לשוק העבודה, פאוול ציין כי "על אף שנתוני תעסוקה רשמיים מעוכבים, הנתונים הזמינים לנו מעידים על כך שגם הפיטורים וגם ההעסקה נותרים נמוכים, וכי גם התפיסה של משקי הבית באשר לזמינות העבודה והתפיסה של חברות באשר לקשיים בהעסקה ממשיכות לרדת בסביבה הפחות דינמית ובשוק העבודה החלש יותר". פאוול הוסיף כי "נדמה שסיכוני הדאונסייד לשוק התעסוקה עלו בחודשים האחרונים".

יוני פנינג, האסטרטג הראשי של מזרחי טפחות, הגיב להחלטת הריבית וציין: "טווח המדיניות הנוכחי של 3.75%-4.0% של הפד צפוי להביא את הריבית האפקטיבית בארה"ב לאזור 3.85%, פער של כ-0.65% מהריבית בישראל. בשבועות האחרונים, ראינו שגם במציאות גיאו־פוליטית לא מזהירה, פער ריביות מתון יותר כבר הביא להתחזקות של השקל לרמות היסטוריות, בהגדרה כזו או אחרת. ועם הנטייה האמורה של השקל להתחזק, פער ריביות כאמור כבר הופך מכשירים בשקל ליעד אטרקטיבי יחסית לטווח הקצר, בטח עבור בעלי אוריינטציה שקלית ברמה כזו או אחרת".

פנינג הוסיף: "אם נמשיך לראות עוד עליות במדדי המניות בארה"ב, פער הריביות הזה יצטרף למוטיבציה גבוהה יותר לרכישת נכסים שקליים, עבור המוסדיים המקומיים, בייחוד עבור החלק שמושקע במדדים האלה באמצעות חוזים. תגובת השקל מהמצב הזה היא לא מובטחת, בטח שלא בעבור כל מציאות גיאופוליטית. ועדיין, נעריך שהנושא כן יידון בהודעת הריבית הקרובה".

5. תחזית

בבנק ההשקעות סיטי מאמינים כי השורים בוול סטריט מכשירים את הקרקע למהלך גדול בשווקים, אם כי לא ברור לאיזה כיוון - כך פרסמו באתר הכלכלי מרקטוואץ'.

סקוט שרונרט, ראש אסטרטגיית השווקים בסיטיגרופ, שנפגש לאחרונה עם לקוחות בארה"ב ובאוסטרליה כדי לאמוד את הסנטימנט בשווקים, אמר למרקטוואץ' כי הוא וצוות הכלכלנים שלו התרשמו ממספר "חששות מטרידים": הערכות השווי הגבוהות של שוק המניות, בועה אפשריות בתחום ה-AI, אי‏־יציבות בתחום האשראי וגורמים מאקרו־כלכליים כמו מצב שוק העבודה.

ובכל זאת, הכלכלנים מצאו כי המשקיעים ממשיכים להישאר עם חשיפה גבוהה למניות גדולות בתיקי ההשקעות שלהם. זאת, כאשר במקביל, מדד לבקוביץ' של סיטי, אשר אומד את הסנטימנט בשווקים, מעיד על "פוזיציה אופורית", ונמצא ברמות הגבוהות ביותר שלו. הזמנים היחידים בהם המדד עמד בנקודה הנוכחית היו בתקופה שלקראת התפוצצות בועת הדוט-קום ב-1999, ובתקופה שלאחר מגפת הקורונה, ב-2021-2022.

לדברי שרונרט, "הניגודיות הזו מצביעה על כך שהרבה משקיעים הם שורים מהוססים בסביבת השווקים הנוכחית". שרונרט מאמין כי השילוב בין פוזיציה אופורית ושורים מהוססים משמעותו ששוק המניות יטפס על "קיר של דאגות" - כלומר, ימשיך לעלות למרות הבעיות המטרידות - כאשר אין ודאות לאיזה כיוון ינוע כאשר יגיע לפסגה שלו. שרונרט מסביר כי ברמה הפרקטית, מדובר במצב בו השווקים "יתגמלו" חדשות חיוביות באופן מדוד, אך יזנקו על ההזדמנות למכור למשמע חדשות מאזכבות. "כך או כך, יש לצפות לתנודתיות מוגברת בעוד השוק השורי הזה הולך ומתפתח", הוא סיכם.