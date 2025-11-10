נעילה חיובית בתל אביב; טאואר זינקה בכ-13%, קמטק צנחה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

17:30

נעילה חיובית בבורסה בתל אביב, על רקע האופטימיות לסיום השבתת הממשל האמריקאי הארוכה בתולדות ארה"ב והעליות שנרשמו בוול סטריט. מדד ת"א 35 ומדד ת"א 125 קפצו בכ-1.1%. כך, מדד ת"א 35 שבר את השיא ה-45 שלו מתחילת השנה ומדד ת"א 125 שבר את השיא ה-42 שלו מתחילת השנה. מדד ת"א 90 סיכם את היום בעלייה של 1%.

את העליות בקרב המדדים הענפיים הוביל מדד הביטוח, שקפץ בכ-2.6%. אחריו, בלטו לחיוב מדדי הביומד, הפיננסים והטכנולוגיה, עם עליות של 1%-1.5%. מנגד, בלט לשלילה מדד ת"א־נפט וגז, שנחלש בכ-0.2%.

מניית חברת השבבים הדואלית טאואר זינקה בכ-13.5% בעקבות דוחות חיוביים, בעוד מניית קמטק צנחה בכ-6%, לאחר שהתחזית שסיפקה, שעמדה בקנה אחד עם ציפיות האנליסטים, אכזבה את המשקיעים.

מחזור המסחר הסתכם בכ-3.43 מיליארד שקלים.

מניות נוספות שבלטו לחיוב בסיום יום המסחר: הראל השקעות , מגדל ביטוח , הפניקס , שפיר הנדסה ומנורה .

מניות נוספות שבלטו לשלילה: ניו-מד , דלק קבוצה , מבנה , שטראוס ואורמת .

16:50

העליות בתל אביב מתחזקות לקראת נעילת יום המסחר. מדד ת"א 35 מתחזק בכ-0.8%, בעוד מדד ת"א 90 מוסיף לערכו כ-0.9%. את העליות מוביל מדד הביטוח, שמתחזק בכ-2.3%, כאשר אחריו בולטים לחיוב מדדי הביומד, הפיננסים והטכנולוגיה. מנגד, המדד היחיד שנסחר בטריטוריה שלילית כעת הוא ת"א־נפט וגז, שנחלש בכ-0.2%.

15:07

מניית קמטק נופלת בכ-8% בעקבות הדוח הרבעוני - החברה דיווחה על הכנסות שיא של 126 מיליון דולר, עלייה של 12% לעומת הרבעון המקביל אשתקד; שיעור רווח גולמי (GAAP) של 50.0% ושיעור רווח גולמי Non-GAAP של 51.5%; הרווח תפעולי (GAAP) היה 31.8 מיליון דולר (עלייה של 8% משנה לשנה) ורווח תפעולי Non-GAAP של 37.6 מיליון דולר (עלייה של 10%), המשקפים שיעורי רווח תפעולי של 25.3% ו29.9% בהתאמה;

תוצאות ה-GAAP כוללות הפסד הון של 89 מיליון דולר נטו, כתוצאה מרכישה חוזרת של 83% מאיגרות החוב להמרה שהונפקו ב-2021, מה שהוביל להפסד נקי חשבונאי של 53.2 מיליון דולר ול-EPS שלילי של 1.16 דולר; רווח נקי Non-GAAP עמד על 40.9 מיליון דולר (עלייה של 10%) ורווח למניה מדוללת Non-GAAP של 0.82 דולר. החברה הניבה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בהיקף של יותר מ־34 מיליון דולר.

14:56

השקל מוסיף ומתחזק כעת ונסחר כבר ב-3.228 שקלים, שיא של מעל 3.5 שנים.

קובי לוי, ראש דסק אסטרטגיית שווקים, בנק לאומי אמר לגלובס ש"השקל נתמך על ידי העליות בשווקי המניות הגלובליים הבוקר, שמקורם ככל הנראה בהתקדמות בתהליך שיוביל לסיום השבתת הממשל".

"כמו כן, שיפור תחזית הדירוג של ישראל, שאמנם לא הפתיעה את השוק, מוסיפה לגל האופטימיות של ישראל. כל אלה מצטרפים לכוחות הבסיסיים שתומכים לאורך שנים במגמת תיסוף השקל. להערכת אגף הכלכלה שער הדולר שקל הממוצע ב 12 החודשים הקרובים יהיה בטווח שבין 3.1-3.3, בתרחיש המרכזי. קיימים תרחישים אופטימיים שההסתברות להתממשותם עלו קלות לאחרונה, ופאסימיים שמקורם בעיקר בזירה הגיאופוליטית".

אידית מוסקוביץ, מנהלת חדרי עסקות בבינלאומי אומר שהסיבות הינן ירידה בתמחור הסיכונים הגלומים שהעיבו על השווקים הפיננסיים - "בארה״ב -מסתמן פתרון לבעיית התקציב שגרר שביתה ארוכת ימים. החוזים מגיבים ועולים בכ 1.5%. בנוסף ,היום מתוכננת פגישה של נשיא סוריה ג'וליאני עם הנשיא טראמפ ובהמשך השבוע יפגש טראמפ גם עם יורש העצר הסעודי וההנחה של השווקים הינה שפגישות אלו יקדמו את חתימת ההסכמים במזרח התיכון".

14:45

מניית טאואר סמיקונדקטור מזנקת בכ-7% בעקבות פרסום הדוח הרבעוני שלה. המכירות ברבעון השלישי של 2025 הסתכמו ב-396 מיליון דולר ומייצגות צמיחה של 6% בהשוואה לרבעון השני של 2025. הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2025 הסתכם ב-93 מיליון דולר, בהשוואה ל-80 מיליון דולר ברבעון השני של 2025.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2025 הסתכם ב-54 מיליון דולר, המייצג רווח של 0.48 דולר למניה, הרווח הנקי ברבעון השני של 2025 הסתכם ב-47 מיליון דולר.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של 2025 הסתכם ב-139 מיליון דולר וההשקעות ברכוש קבוע הסתכמו ב-103 מיליון דולר, נטו. ברבעון השני של 2025, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-123 מיליון דולר וההשקעות ברכוש קבוע הסתכמו ב-111 מיליון דולר, נטו.

13:49

בית ההשקעות אלטשולר שחם פנ בוחן בימים אלו הכנסה של פעילותו, לחברת הגמל והפנסיה הציבורית שבשליטתו תמורת סכום של מאות מיליוני שקלים. במידה והעסקה תצא לפועל תחזיק החברה הציבורית במגוון פעילויות נוספות, ובראשן פעילות קרנות הנאמנות של החברה המנהלת סדר גודל של כ-20 מיליארד שקל.

כיום, מחזיק בית ההשקעות, שבשליטת המשפחות אלטשולר (43%), שחם (44%) ובר (9%), במגוון פעילויות פרטיות. ביניהן ניתן למצוא את פעילות הטרייד הצעירה, קרנות הנאמנות, ניהול תיקי השקעות וקרנות גידור, וכן פעילות בתחום המסחר בקריפטו (הורייזן). במידה והמהלך אכן יקודם, פעילויות אלו יצטרפו אל פעילות הגמל והפנסיה הציבורית, אלטשולר שחם פיננסים, שבשליטת בית ההשקעות (55%).

12:59

מניית ג'י סיטי (לשעבר גזית גלוב) מזנקת היום במעל 6%, לאחר שהשלימה נפילה של כ־18% ביומיים, וזאת לאחר הכנסת דירוגי החברה לרשימת מעקב עם השלכות שליליות. מקורב לחברה אומר ש""זו היסטריה לא מוצדקת".

הפאניקה התורנית בג'י סיטי, שעלולה להזכיר לחלק מהמשקיעים את הקריסה בשנת 2022, אז צנחה המניה ביותר מ-50% - הגיעה דווקא לאחר דיווח חיובי לכאורה על כך שהיא מגדילה את החזקתה בחברה הבת סיטיקון, הפועלת בפינלנד, עם רכישת 7.7% ממניותיה תמורת 56 מיליון אירו (יותר מ-200 מיליון שקל). בפועל, זו הפעם הראשונה שכצמן מבצע רכישה משמעותית מאז אותה קריסה, שבעקבותיה נדרשה ג'י סיטי למימושים חסרי תקדים בהיקפם כדי להרגיע את השוק.

הדרמה שהובילה לנפילה במניה הסתתרה במשפט נוסף בהודעת ג'י סיטי: לפיו בעקבות הרכישה היא עלתה להחזקה של יותר מ-50% (בפועל 57.7%) בסיטיקון, מה שעל פי החוק בפינלנד מחייב אותה לצאת בהצעת רכש לכל בעלי מניות המיעוט בסיטיקון.

12:00

מניית ניו-מד אנרג יהש (השותף הגדול ביותר בלוויתן) יורדת לאחר פרסום הדוח לרבעון השלישי של 2025. בלב הדוח עומדת ירידה בהכנסות מגז וקונדנסט שעומדת היום על 238.9 מיליון דולר לעומת 267.6 ברבעון המקביל אשתקד. זאת בעיקר במחיר הגז, שצמוד למחירי הנפט מסוג ברנט העולמיים, שירדו בשנה האחרונה. מחיר הגז הממוצע (לשוק הישראלי וליצוא יחד) ירד מ-6.18 דולר ברבעון השלישי של 2024 ל-5.43 דולר בלבד ברבעון הנוכחי.כך שלמרות יציבות בקצב ההפקה (3.1 BCM, מחולקים בדיוק באותה בצורה בין ישראל, מצרים וירדן) סך ההכנסות ירדו. זה מתבטא גם בירידה ברווח, מ-147 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2024 ל-128.5 מיליון דולר ברבעון הנוכחי. בכל זאת, ניו מד תמשיך לחלק דיבידנדים כרגיל, בשווי 60 מיליון דולר כפי שעשו בכל אחד מהרבעונים השנה.

בנוסף, ניו מד מעדכנים את המשקיעים שעסקת הגז הגדולה ביותר בשווי 35 מיליארד דולר מול מצרים תקועה בשל דרישות חדשות של משרד האנרגיה. או בלשונם: "הציג משרד האנרגיה לשותפי לוויתן מספר תנאים אשר טרם הושגה לגביהם הסכמה". עם זאת, בניו מד מפגינים בטחון שהעסקה תתממש בסופו של דבר. כמו כן, בפרויקט "חאן אספרו" בבולגריה, ממשלת בולגריה תרכוש חלק מהשותפות עוד בטרם בוצעה קדיחה שתגלה כמה גז נמצא במאגר.

11:00

מניית חברת השיווק המקוון הקטנה, גיקס קופצת לאחר שהודיעה כי חברת הבת (26%), Viewbix, נמצאת במגעים לרכישת חברת המחשוב הקוונטי Quantum X Labs.

מהלך במסגרתו תנפיק חברת הבת מניות ואופציות בהיקף של 65% לבעלי השליטה בחברת המחשוב הקוונטי בתמורה להכנסת הפעילות. על פי החברה, השלמת העסקה צפויה להתרחש כבר בחודש הבא (דצמבר).

10:49

נקסט ויז'ן , החברה שמייצרת ומשווקת פתרון צילומי, יום ולילה מיוצב לכלים קרקעיים ואוויריים מדווחת היום על קבלת הזמנה לרכישת מצלמות ומוצרים נוספים של החברה ללקוח חדש בתמורה כוללת של כ - 2 מיליון דולר .

התמורה תשולם בתוך 30 ימים מהמועד שבו הוציאה החברה את החשבונית עבור כל משלוח של מוצרים, בהתאם למועדים המוסכמים בין הצדדים. החברה תספק את ההזמנה בהתאם למועדים המוסכמים עד לתום הרבעון הראשון לשנת 2026.

מתחילת השנה דיווחה נקסט ויז'ן על 22 עסקאות למכירת מצלמות ואביזרים נוספים שתמורתן מעל שני מיליון דולר. סך עסקאות אלה מסתכם להיקף כולל של כ-127.2 מיליון דולר.

10:34

השקל מתחזק הבוקר ב-0.9% ונסחר הבוקר ב-3.328 שקלים לדולר אחד ובשיא של מעל שלוש. קובי לוי, ראש דסק אסטרטגיית שווקים, בנק לאומי אמר לגלובס ש"השקל נתמך על ידי העליות בשווקי המניות הגלובליים הבוקר, שמקורם ככל הנראה בהתקדמות בתהליך שיוביל לסיום השבתת הממשל.

"כמו כן, שיפור תחזית הדירוג של ישראל, שאמנם לא הפתיעה את השוק, מוסיפה לגל האופטימיות של ישראל. כל אלה מצטרפים לכוחות הבסיסיים שתומכים לאורך שנים במגמת תיסוף השקל. להערכת אגף הכלכלה שער הדולר שקל הממוצע ב 12 החודשים הקרובים יהיה בטווח שבין 3.1-3.3, בתרחיש המרכזי. קיימים תרחישים אופטימיים שההסתברות להתממשותם עלו קלות לאחרונה, ופאסימיים שמקורם בעיקר בזירה הגיאופוליטית".

10:09

אנלייט אנרגיה מודיעה היום (ב') כי חברת הבת האמריקנית שלה Clēnera Holdings התקשרה בהסכם מימון עבור פרויקט Snowflake A באריזונה עם קונסורציום של שישה בנקים גלובליים מובילים בסך כולל של כ- 1.44 מיליארד דולר.

הפרויקט משלב 600 MW ייצור חשמל מאנרגיה סולארית עם 1,900 MWh של אגירת אנרגיה, וצפוי להגיע להפעלה מסחרית במחצית השנייה של 2027. עם הפעלתו, יספק חשמל לכ-110,000 משקי בית.

זהו השלב הראשון במתחם Snowflake באריזונה, כששלב ב' נמצא בפיתוח מתקדם. לשני שלבי הפרויקט חיבור רשת משותף בהיקף מצטבר של כ- 1 GW כחלק מאסטרטגיית Connect and Expand של החברה, המאפשרת את מיצוי תשתיות החיבור הקיימות, באופן המצמצם עלויות, מפחית סיכונים וממקסם תשואות.

לאחר הפעלת הפרויקט, Snowflake A צפוי להניב הכנסות שנתיות של כ-128 מיליון דולר ו- EBITDA של כ-104 מיליון דולר בשנת ההפעלה המלאה הראשונה. לפרויקט הסכם רכישת חשמל ( PPA) מסוג BUSBAR ל-20 שנה עבור הייצור הסולארי והסכם נפרד לאגירת האנרגיה, שניהם מול Arizona Public Service (APS). מבנה זה צפוי להעניק בסיס הכנסות יציב וארוך טווח לאורך תקופת החוזים, ולאפשר לאנלייט לשפר את התשואה על ההשקעה בתרומת הון נמוכה יחסית.

10:04

המסחר בת"א נפתח הבוקר בעליות שערים - מדד ת"א 35 עולה ב-0.6% ונמשך למעלה ע"י מדד הבנקים שעולה בכ-1%. מדד ת"א 90 עולה ב-0.2%.

08:06

1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה חיובית בעקבות העליות בבורסות בעולם לנוכח התקוות להסכם שיסיים את השבתת הממשל הארוכה ביותר בתולדות ארה״ב.

אתמול, יום המסחר הראשון שבו מדדי המניות נסחרים לפי ההרכבים החדשים שלהם, לאחר העדכון החצי-שנתי ביום חמישי האחרון, ננעל ללא כיוון ברור. מדד ת"א־35 ננעל ללא שינוי, בעוד מדד ת"א 90 הוסיף לערכו כ־0.4%. המניות הדואליות הכבידו על המסחר, כאשר טאואר, נייס, גילת וטבע בלטו לשלילה במיוחד, עם ירידות של 2%־4%.

את הירידות בקרב המדדים הענפיים הוביל מדד ת"א־מניב חו"ל, שנחלש בכ־0.8%, בעיקר בעקבות הצניחה של מניית ג'י סיטי (לשעבר גזית גלוב). המניה נפלה בכ־7%, לאחר שדוחות של ג'י סיטי אירופה, חברה־בת, אכזבו את המשקיעים. כך, השלימה המניה נפילה של כ־18% ביומיים, וזאת לאחר הכנסת דירוגי החברה לרשימת מעקב עם השלכות שליליות. מקורב לחברה אומר ש""זו היסטריה לא מוצדקת".

מנגד, מדד ת"א־ביטחוניות, ביום המסחר הראשון שלו, הוביל את העליות בקרב המדדים הענפיים והתחזק בכ־0.9%. זאת, בעיקר בזכות מניית חברת המצלמות לרחפנים נקסט ויז'ן, שזינקה בכ־7%. הסיבה העיקרית לזינוק של נקסט ויז'ן היה כניסתה למדד ת"א 35. החברה תפרסם היום את הדוח הרבעוני. שני מדדים נוספים עלו ביומם הראשון - מדד ת"א-תשתיות עלה ב-0.1% ומדד ת"א נדל״ן-35 עלה ב-0.35%.

גם מדד מניות הביטוח בלט עם עלייה של כ-1%. מגדל ביטוח שהצטרפה למדד ת"א 35 עלתה ב-2.2%. מנגד, אנרג'יאן שיצאה מת"א-35 והצטרפה לת"א-90 ירדה ב-3.4%. מניית החברה לישראל עלתה ב-0.3% אחרי ירידות חדות בסוף השבוע שעבר, ואילו מניית איי.סי.אל נותרה ללא שינוי.

עונת הדוחות בבורסה המקומית נכנסת להילוך גבוה - היום יפרסמו לבד מנקסט ויז'ן, גם קמטק, טאואר, אל על, בזק, אדמה ולייבפרסון.

● כך נער הקריפטו מניו יורק הפך את חוכמת ההמונים לאימפריה של מיליארדים

באסיה נפתח השבוע בעליות בהובלת בורסת טוקיו שעולה בכ-1%, דרום קוריאה ב-3.5% בהובלת מניות הטכנולוגיה - יצרנית השבבים SK Hynix, שמשתפת פעולה עם אנבידיה בתחום הבינה המלאכותית, מזנקת ב-5.5%. היריבה הגדולה שלה, Samsung Electronics , עולה ב-2.4%., הונג קונג עולה ב-0.6%, שנגחאי נסחרת ביציבות והבורסה בהודו עולה ב-0.3%.

החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על עליות בפתיחת המסחר אחר הצהריים, לאחר שחברי הסנאט עשו ביום ראשון צעד משמעותי לקראת הסכם אפשרי שיסיים את השבתת הממשל ההיסטורית בארה״ב. נאסד"ק עולה ב-1.2%, S&P 500 ב-0.7%.

הסנאט הצביע אתמול ברוב של 60 מול 40 בעד קידום הצעת החוק, אך טרם נקבע מועד להצבעה על האישור הסופי. בית הנבחרים יצטרך לאשר את ההצעה לפני שתגיע לשולחנו של הנשיא דונלד טראמפ לחתימה. עם זאת, עדיין לא ברור כמה מהר ניתן יהיה לסיים את ההשבתה.

נובמבר נפתח בירידות במדדי המניות בוול סטריט, שקטעו רצף עליות של שלושה שבועות, בהובלת סקטור השבבים. בסיכום שבועי, מדד ה-S&P500 ירד ב-1.6%, נאסד"ק ב-3.0%, והדאו-ג'ונס ב-1.2%.

בין הגורמים שהכבידו על סנטימנט המשקיעים - אי נוחות גוברת סביב ההתפתחויות בתחום הבינה המלאכותית (AI), סימנים להיחלשות שוק העבודה, השבתת הממשל הארוכה בתולדות ארה"ב שמעכבת את פרסום נתונים כלכליים מרכזיים, וכן רטוריקה ניצית יחסית מצד חברי הפד.

כל אלה הותירו את המשקיעים אדישים לנוכח העובדה שחברות אמריקאיות מדווחות על אחד הרבעונים הטובים ביותר שלהן בשנים האחרונות. מבין 446 חברות ב-S&P 500 שדיווחו על תוצאות הרבעון השלישי עד כה, יותר מ-80% עקפו את תחזיות האנליסטים. מדובר בקצב הגבוה ביותר של חבירות שהצליחו לעקוף תחזיות מאז אביב 2021. עם זאת, לא משנה כמה פעמים האנליסטים אמרו בשבועות האחרונים "רבעון מעולה, חברים", המסר לא הגיע למשקיעי המניות. ככל שהמניות הגיעו לשיאים, הציפיות לתוצאות החברות גם הן עלו. כריס גריזנטי , אסטרטג שוק ראשי ב-MAI Capital Management, מסביר: "השוק היה במומנטום של 'רולינג סטון' במשך ארבעה חודשים, אז זה לא מפתיע שגם רווחים מפתיעים מתקבלים עם מעט עייפות".

לפי הניתוח של מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס, "מיום ליום, התחום הלוהט של הבינה המלאכותית (AI) נראה קצת פחות כמו כלכלה, וקצת יותר כמו סיפור שאנשים פשוט רוצים להאמין בו. בין ההשקעות להכנסות קיים פער גדול, כשמאות מיליארדי דולרים מוזרמים לפיתוח תשתיות, שבבים וענן, בעוד ההכנסות עדיין רחוקות מלהדביק את הקצב".

הנפגעת הגדולה השבוע היתה מניית אנבידיה שהשילה כ-7% או כ-400 מיליארד דולר מאז עקפה את רף 5 טריליון הדולר בשווי שוק. למרות זאת המנכ"ל שלה אופטימי. ג'נסן הואנג, אמר בשבת כי חברת השבבים חווה "ביקוש חזק מאוד" לשבבי Blackwell המתקדמים שלה, "אנבידיה לא רק מייצרת את ה־GPU (מעבדי גרפיקה), אלא גם את ה־CPU (מעבדים מרכזיים), את רכיבי הרשת ואת המתגים - כך שיש לא מעט שבבים הקשורים ל־Blackwell," אמר הואנג לעיתונאים באירוע שקיימה שותפתה הוותיקה של נבידיה, TSMC, בעיר שִׂינְגְ'וּ שבטאיוואן.

מעט מתחת לרדאר - מניית ברקשייר האת'ווי עלו השבוע ב־4.5% לאחר דוח רבעוני חזק שפורסם בסוף השבוע שעבר - העליות צמצמו את הפער בין ביצועי מניית ברקשייר למדד S&P 500 ל־4.3 נקודות אחוז, לעומת פער של 12.2% בסוף באוקטובר. לפי CNBC, וורן באפט שיפרד בסוף השנה מכסא המנכ"ל, יפרסם היום מכתב שצפוי לשמש כפרידתו הרשמית של המשקיע בן ה־95, לאחר יותר משישה עשורים בראש הקונגלומרט, שהחל את דרכו כחברת טקסטיל כושלת בניו אינגלנד.

בבלומבג מנתחים את מניות חברות המחשוב הקוונטי לאחר ששתיים מהן, ריגטי ודי-ווייב קוואנטום זינקו ביותר מ- 1,900% במהלך השנה האחרונה, על רקע הימורים שהטכנולוגיה שהן מפתחות תהיה ה"מהפכה הגדולה הבאה". השתיים, כותבים בבלומברג, מפתחות מוצרים שבשלב זה כמעט שאין להם שימושים מעשיים בעולם האמיתי. הן שורפות מזומנים בקצב מהיר, ולא צפויות להניב הכנסות משמעותיות עוד שנים רבות - ובכל זאת, המשקיעים פשוט לא מצליחים לעמוד בפיתוי.

למרות שההכנסות של שתיהן זניחות - פחות מאחוז מהיקף המכירות של יצרנית המרקים Campbell’s - שווי השוק של כל אחת כבר עבר את 10 מיליארד הדולר.

עבור המשקיעים האופטימיים, זה רק עניין של זמן עד שההתקדמות בתחום המחשוב הקוונטי תאפשר יכולות אדירות שישנו את העולם. הספקנים רואים בעניין תופעת בועה מונעת מחוש העדר, המבוססת על תקוות וחלומות, שתתפוצץ כאשר תשומת הלב תחזור בליסודות הכלכליים. טראי ג'נסן , אנליסט ב-Cantor Fitzgerald, שמסקר מספר מניות מחשוב קוונטי, "אם זה יצליח, זה יהיה עצום ופורץ דרך. אם לא, זה יכול לרדת לאפס".

חיים ישראל , ראש צוות המחקר התמאטי הגלובלי בבנק אוף אמריקה השווה את מה שקורה בתעשייה היום לימים הראשונים של OpenAI: "מחשוב קוונטי הולך לעקוף הכל. שוקי ההון לא רוצים לפספס את הרגע הזה".

אבל עליות עצומות של מניות ללא הכנסות תומכות הן אות בולט לבועה, לפי ברוס קוקס , מנהל קרן Harrington Alpha, שמסקר את מניות Rigetti: "אין הכנסות, אין שום בסיס. הקצף מטורף". דיוויד ויליאמס , אנליסט ב-Benchmark, סיפר שכשהעלה את מחיר היעד של Rigetti מ-20 דולר ל-50 בחודש שעבר, קיבל יותר "מכתבי שנאה" מאשר בכל 14 שנותיו בוול סטריט.

אם בועה קיימת, ייתכן שהיא כבר מתחילה להתפוצץ. מניות Rigetti ו- D-Wave ירדו יותר מ-34% מאז השיאים של חודש שעבר, ומחקו כ-12 מיליארד דולר משווי השוק המשותף שלהן.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, אתמול, מדדי התל בונד הקונצרניים ומדד תל גוב־שקלי 10+ סיכמו את היום ביציבות. זאת, לאחר שבסיכום השבוע החולף, באפיק הממשלתי נרשמה ירידה בשיעור של עד כ־0.8% באיגרות החוב לטווח ארוך.

בשוק החוב האמריקאי, האג"ח הממשלתיות נסחרו ביום שישי האחרון ביציבות, בעוד המשקיעים ממשיכים לנווט ללא נתונים כלכליים רשמיים, בשל ההשבתה הארוכה בתולדות הממשל האמריקאי. תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים עמדה על 4.09%, בעוד התשואה לשנתיים על 3.55%.

סוחרי האג"ח יתמקדו השבוע בביקוש למכירות חדשות של אג"ח אוצר אמריקאיות. המבחן לביקוש לחוב חדש מגיע בזמן שבו תשואות האג"ח לטווח ארוך התאוששו מהשפל השנתי האחרון , כאשר התשואה על האג"ח ל־10 שנים נעה לאחרונה בטווח צר של 4.05% עד 4.16%. משרד האוצר האמריקאי יציע למכירה סדרות חדשות של אג"ח ל־ 3, 10 ו־30 שנה , במסגרת מימון מחודש (refunding) בהיקף כולל של 125 מיליארד דולר - סכום זהה לזה שנרשם במאי אשתקד.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הבוקר, השקל נסחר מול הדולר ביציבות, ושערו נעמד על 3.24 שקלים.

כלכלני לידר שוקי הון ציינו בסקירתם השבועית שהגופים המוסדיים המשיכו למכור מט"ח בהיקפים גבוהים ברבעון השלישי. "המוסדיים מכרו מט"ח נטו בהיקף של 9.2 מיליארד דולר, ותושבי חוץ מכרו 4.9 מיליארד דולר נוספים", כתבו בלידר. "המגזר העסקי, מנגד, רכש כ־7.5 מיליארד דולר, בעיקר לצורך פעילות יבוא. המכירות המסיביות מצד המוסדיים הושפעו מהעליות בשוקי המניות הגלובליים ומהפחתה בחשיפה המט"חית - ככל הנראה, על רקע סיום הלחימה מול איראן. כתוצאה מכך, השקל התחזק ב־2.6% במהלך הרבעון מול סל המטבעות". בלידר מעריכים כי מגמת המכירות נטו נמשכה גם בתחילת הרבעון הרביעי, עם השגת הפסקת האש בעזה, וכן כי "השקל צפוי להמשיך ולהיות רגיש להתפתחויות בשוקי ההון בארה"ב".

בשווקים בעולם, רוב הסחורות רשמו עליות: נפט מסוג ברנט טיפס מעל 64 דולר לחבית, מחיר הכסף זינק בכמעט 2%, והנחושת עלתה ב-0.8% בלונדון. מחיר הזהב התחזק ב-0.8%, ומדד הדולר מוסיף 0.1%.

מטבעות הקריפטו מזנקים הבוקר במעל 6%, הביטקוין נסחר במעל 106 אלף דולר והאתריום ב-3,621 דולר.

● ניתוח | בוול סטריט קרנות הביטקוין הפכו ללהיט. בארץ הן בקושי מגייסות משקיעים

4. מאקרו

בסקירת המאקרו של מיטב השקעות נכתב על השיפור בתמונה הפיסקאלית של ישראל. "בעקבות עליית תחזית הדירוג לישראל ע"י S&P ליציבה. אנו מעריכים שגם חברות הדירוג האחרות יצטרפו בהמשך לעליית תחזית הדירוג. S&P צופים צמיחה של 5% בשנה הבאה. הגירעון צפוי לרדת מ-5.9% ב-2025 ל-4.8% ב-2026 (נציין שהגדרות הגירעון של חברת הדירוג שונות ממשרד האוצר). עם זאת, על פי התחזית, יחס החוב לתמ"ג לא צפוי לרדת ויישאר ברמה של כ-69%-70% עד 2028. קיימת כמובן שאלה האם התקציב בכלל הולך לעבור בשנת בחירות".

"להשגת יעד הגירעון הנמוך צפויה לסייע עסקת רכישת WIZ ע"י גוגל שלפי ההערכות המוקדמות יכולה להקטין גירעון בכ-0.8% תמ"ג. הירידה בגירעון מכ-4.5%-5.0% ב2025 לכ-3.2% ב-2026 תקטין גיוסי נטו של הממשלה. כמו כן, פדיון אג"ח בשנת 2026 צפוי להיות נמוך בכ-12 מיליארד שקל לעומת השנה, מה שאמור להקטין גיוס ברוטו".

"למרות סיום המלחמה, משרד האוצר הותיר את תחזיות לצמיחה בשנת 2026 כמעט ללא שינוי ברמה של 5.2% ואף הוריד את התחזית לצמיחה בצריכה הפרטית ל-4.8%. מנגד, עלתה משמעותית התחזית לגידול בצריכה הציבורית וביצוא".

● פרשנות | החוב הממשלתי תופח, והפד מאבד שליטה בדרכו להפוך לכלי פוליטי

בארה"ב, שני נתונים שפורסמו בסוף השבוע הציתו שוב חששות מפני האטה של הכלכלה האמריקאית. חברת ההשמה Challenger,Gray & Christmas דיווחה כי חברות בארה"ב הודיעו על כ־153 אלף פיטורים, כמעט פי שלושה מאוקטובר אשתקד ושיא של שני עשורים לחודש זה. במקביל, מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן הראה כי סנטימנט הצרכנים ירד לרמה של 50.3 נקודות - הרמה הנמוכה מאז יוני 2022. זאת, כאשר רכיב הציפיות לעלייה באבטלה הגיע לרמות שנרשמו בשיא המשבר הפיננסי ב־2008.

5. תחזית

השבוע בשווקים התמקדה תשומת הלב בשוויים הגבוהים של מניות הבינה המלאכותית (AI), על רקע חששות מהיווצרות "בועת AI" שעלולה לצנן את התיאבון להשקעות. עם זאת, בוול סטריט עדיין סבורים כי לחברות טכנולוגיה רבות יש יסודות פיננסיים חזקים וצמיחה מהירה הודות ל-AI - מה שמצדיק, בעיניהם, את רמות השווי הגבוהות.

אנליסטים בכירים ממליצים על מספר מניות בולטות בענף, שנראות אטרקטיביות לטווח ארוך.

1. אמזון

ענקית המסחר המקוון והמחשוב בענן הרשימה את המשקיעים עם תוצאות טובות לרבעון השלישי. הצמיחה המואצת ביחידת הענן AWS חיזקה את אמונתה של וול סטריט בהתרחבותה של אמזון בתחום הבינה המלאכותית.

בעקבות הדו"ח החזק וההסכם החדש עם OpenAI, האנליסט לויד וולמסלי ממיזוהו העלה את מחיר היעד למניית אמזון מ-300 ל-315 דולר, 30% מעל מחירה כעת, תוך שהוא שומר על המלצת "קנייה".

וולמסלי ציין כי ביצועי הרבעון השלישי, עסקת OpenAI והביקוש לשבבי Trainium של אמזון מחזקים את הציפיות לצמיחה ממושכת ב-AWS. לדבריו, הוא צופה האצה בצמיחת ההכנסות בענן מ-20% ברבעון השלישי ל-21% ברבעון הרביעי של 2025 ול-22% ברבעון הראשון של 2026.

"אנו מאמינים שהמשקיעים ממשיכים להיכנס למניית אמזון בזכות שוויה הנמוך ביחס לעבר והחדשות החיוביות הצפויות להימשך לקראת כנס AWS Re:Invent בתחילת דצמבר," אמר וולמסלי. עוד הוא מציין כי שיפור בעלויות התפעול בעסקי הקמעונאות של אמזון - הודות לאוטומציה במרכזי ההפצה ולשדרוג מערך הלוגיסטיקה - מחזק את התזה השורית.

2. אלפאבית

המניה השנייה המומלצת היא של ענקית הטכנולוגיה אלפאבית (גוגל) . החברה דיווחה על תוצאות טובות מהצפוי לרבעון השלישי, כאשר הבינה המלאכותית ממשיכה להאיץ את הצמיחה בעסקי הענן שלה.

בעקבות הביצועים המרשימים, האנליסט דאג אנמות’ מבית ג’יי.פי. מורגן העלה את מחיר היעד למניה מ-300 ל-340 דולר, ב-21% מעל מחירה כעת תוך שהוא שומר על המלצת "קנייה".

אנמות’ ציין כי הרבעון השלישי היה הפעם הראשונה שבה הכנסותיה הרבעוניות של אלפאבת חצו את רף 100 מיליארד הדולר, עם צמיחה דו-ספרתית בכל תחום פעילות מרכזי. לדבריו, מדובר באיתות חשוב לעוצמתה התפעולית של החברה.

הוא הוסיף כי התוצאות, לצד התפתחויות חיוביות בתחום החיפוש מבוסס הבינה המלאכותית, עשויות לשנות את תפיסת המשקיעים כלפי המעבר של גוגל לדור הבא של חיפוש חכם. "עד כה המעבר לחיפוש מבוסס בינה מלאכותית נחשב לסיכון הגדול ביותר של גוגל, אך ככל שיתברר שמדובר בהזדמנות ולא באיום - הנרטיב יתהפך," אמר אנמות’.

בנוסף, הוא מצביע על קפיצה בהיקף ההזמנות העתידיות של Google Cloud, שהגיע ל-155 מיליארד דולר - מספר שאינו כולל את מלוא התרומה מהרחבת השותפות עם Anthropic, מה שעשוי לרמוז על עלייה נוספת בנתון זה ברבעון הרביעי. אנמות’ סיכם כי הוא נותר אופטימי לגבי עתיד אלפאבית, והגדיר אותה כאחת משתי ההמלצות המובילות של ג’יי.פי. מורגן - שנייה רק לאמזון.

3. AMD

אדוונס מיקרו דיוויס פרסמה תוצאות חזקות לרבעון השלישי של שנת הכספים 2025, כשהיא מייחסת את העלייה ברווח ובהכנסות לצמיחה במגזר מחשוב הענן (compute) ולזינוק בפעילות בתחום מרכזי הנתונים מבוססי בינה מלאכותית (AI).

בעקבות הדו"ח, האנליסט רובן רוי מבית ההשקעות Stifel העלה את מחיר היעד למניית AMD מ-240 ל-280 דולר, ב-20% מעל מחירה כעת, תוך שהוא שומר על המלצת "קנייה".

רוי ציין כי הצמיחה המרשימה של AMD ברבעון השלישי נבעה מחוזקה בכל תחומי הפעילות - מרכזי נתונים, בינה מלאכותית, שרתים ומחשבים אישיים. לדבריו, הנהלת החברה אופטימית גם לגבי הרבעון הרביעי, שבו צפויה צמיחה של 25% בהכנסות לשיא של 9.6 מיליארד דולר. התחומים התורמים העיקריים לצמיחה הצפויה הם מרכזי הנתונים, יחידת הלקוחות (Client) והמוצרים המשובצים (Embedded), בעוד שתחום הגיימינג צפוי להציג ירידה דו-ספרתית.

מעניין לציין כי רוי סבור שבטווח הקצר, הביצועים של AMD מונעים בעיקר מביקוש גובר למעבדי שרתים (CPUs) ומהמשך הגדלת נתח השוק בתחום המעבדים האישיים - יותר מאשר ממכירות יחידות העיבוד הגרפי (GPUs) למרכזי נתונים. הוא מעריך כי ההכנסות מתחום ה-GPU ל-AI יגיעו השנה לטווח של 6-6.5 מיליארד דולר, לעומת תחזית קודמת של 5 מיליארד.

"לאור העתיד, אנו מאמינים ש-AMD מבצעת היטב כשהיא מתקרבת להתחלת ייצור סדרות ה-GPU החדשות MI400/450 ולשרת Helios בשנה הבאה," אמר רוי.

הוא הוסיף כי העסקאות האחרונות של AMD עם OpenAI ועם Oracle Cloud Infrastructure מחזקות את תחזית הצמיחה ארוכת הטווח של החברה בתחום ה-AI למרכזי נתונים.