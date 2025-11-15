1 הורדת הריבית של בנק ישראל מתקרבת

בשעה שבסיכום שבוע המסחר בוול סטריט, מדד ה-S&P 500 נותר ללא שינוי והנאסד"ק ירד קלות, שבוע המסחר האחרון בת"א היה חיובי והמדדים המובילים הוסיפו לערכם כ-3%, כשמדדי ת"א 35 ו-125 שברו את השיאים של עצמם 4 פעמים במהלכו. גם ת"א 90 שבר את השיא פעמיים. בכך, המדדים המובילים בת"א ממשיכים לרשום שנה פנומינלית, עם זינוק של יותר מ-50% במדדים המובילים, וזאת בהשוואה לעליות של 15% במדד ה-S&P 500 ו-23% בנאסד"ק.

● מה צריך לדעת כשפורשים לפנסיה - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

● ניתוח גלובס | הבורסה בת"א מציגה: רווחיות גבוהה כמו של חברת הייטק

המגמה החיובית הזו בתל אביב נרשמה במקביל להתחזקות השקל בשיעור של כ-1% (למרות היחלשות קלה בסוף השבוע), מה שהביא את השקל לרמתו החזקה ביותר מזה 3.5 שנים, כאשר לזמן קצר, הוא נסחר מתחת ל-3.2 שקלים לדולר.

עוצמת השקל צפויה להיות גורם משמעותי בהחלטת הריבית הקרובה של בנק ישראל ביום שני הבא (ה-24 בנובמבר), שכן התחזקות השקל מובילה גם להתמתנות האינפלציה. ואם כבר הזכרנו את האינפלציה, ביום שישי האחרון פורסם בישראל נתון חודשי גבוה יחסית של 0.5%, מה שהותיר את האינפלציה גם באוקטובר על רמה של 2.5%; אך הנתון הזה נחשב מעודד, שכן הוא היה צפוי, ובחודש הבא ההנחה היא שיהיה מדד שלילי. ובכל מקרה, גם הנתון הנוכחי נמצא בתוך יעד האינפלציה של בנק ישראל (1%-3%) מה שעשוי לסלול את הדרך לבנק ישראל להוריד את הריבית בהחלטתו הקרובה מרמה של 4.5%, בה היא נמצאת מאז ינואר 2024.

כך למשל, יוני פנינג, אסטרטג ראשי בחדר העסקאות של מזרחי טפחות, אמר ביום שישי כי זו "תוצאה מתונה, על רקע השקל המתחזק ומחירי השילוח הימי המתמתנים, מאשר סעיף אינפלציוני באמת". לדבריו, אם נקזז השפעות 'חד־פעמיות' בגלל המלחמה בשנתיים האחרונות, כמו העלאת המע"מ, העלייה המהירה במחירי החשמל וגם הארנונה, "בלי כל אלה, אנחנו כבר בסביבה שנמצאת עמוק מתחת לאמצע היעד". ובקיצור, להערכתו הורדת ריבית בישראל קרובה. אם כי עוד קודם לכן, השבוע יתפרסמו נתוני הצמיחה במשק.

2 צפי לפתיחת מסחר שלילית בבורסה המקומית

מחר (א'), המסחר בת"א יתחדש כאשר המניות הדואליות חוזרות עם השפעה שלילית מסוף השבוע בוול סטריט, אחרי הירידות החדות ביום חמישי וחוסר הכיוון ביום שישי.

המניות הדואליות חוזרות עם פער ארביטראז' שלילי של 0.9%, כאשר בין המניות שצפויות לבלוט בירידות נמצאת טבע (ירידה של 2.8%), מניות השבבים טאואר (3.8%), נובה (4.1%) וקמטק (5.3%), כאשר גם אלביט , איי.סי.אל , אורמת ואנלייט צפויות לרדת. למעשה, מבין כל המניות הדואליות במדד ת"א 35, רק נייס חוזרת בפער חיובי (1.5%) וצפויה לעלות. עוד מניות דואליות שצפויות לרדת משמעותית הן גילת (ירידה של 11%) ולייבפרסון (ירידה של 12.4%).

נוסף על כך, מחר צפויים להתפרסם נתוני התשואות לחודש אוקטובר בישראל, כאשר השנה הנוכחית מסתמנת עד כה כאחת השנים טובות ביותר לחוסכים הישראלים מאז ומעולם. עד חודש אוקטובר, הציבור הישראלי נהנה מהשנה החזקה ביותר מאז שנת 2009, כאשר בינתיים, התשואה מתחילת השנה לחוסכים בקרנות ההשתלמות במסלולים הכלליים עומדת על יותר מ-11%, ובאלה המנייתיים על יותר מ-18%.

3 אנבידיה - הדוחות שכולם ממתינים להם. ובישראל: הבנקים

ביום רביעי הקרוב, תפרסם אנבידיה , החברה הגדולה בעולם, את תוצאותיה הכספיות. כהרגלה, אנבידיה מפרסמת את התוצאות מספר שבועות לאחר שאר ענקיות הטכנולוגיה.

מניית אנבידיה סובלת לאחרונה ממגמה שלילית, כאשר היא נסחרת כעת לפי שווי של 4.6 טריליון דולר, אך בירידה של יותר מ-7% מהשיא, כאשר רק בחודש שעבר, היא הפכה לחברה הראשונה בעולם שמגיעה לשווי של 5 טריליון דולר. אם תשאלו את האנליסטים, כנראה שאין יותר מדי כאלה שמוכנים להמר נגדה, ו-59 מתוך 64 נותנים לה המלצת 'קנייה'. השאר נותנים לה המלצת 'החזק' ורק אחד מהמר על 'מכירה'.

דן אייבס מבית ההשקעות וודבוש (Wedbush) מעריך שהירידה האחרונה במניות הטכנולוגיה, כולל בפלנטיר , אנבידיה ואחרות, היה "רגע קצר־מועד של פאניקה עבור מניות הטכנולוגיה. אנו מאמינים שמניות הטכנולוגיה יחוו עלייה משמעותית בהמשך השנה, כאשר משקיעים ינסו לנצל את מהפכת הבינה המלאכותית ואת הנגזרות השנייה / שלישית / רביעית שמתרחשת כעת אצל חברות צרכניות וארגונים". לדעתו, זה עדיין גל שיימשך; אך גם הוא סבור שהדוחות של אנבידיה השבוע יהיו "רגע אימות משמעותי" למהפכת ה-AI.

עוד דוחות מעניינים שיתפרסמו השבוע בוול סטריט הם של ענקיות קמעונאות כמו וולמארט , טארגט וגם הום דיפו .

במקביל, השבוע ידווחו בישראל הבנקים הגדולים, כאשר ביום שני ידווחו הבנקים דיסקונט והבינלאומי , בשלישי יצטרפו אליהם בנק לאומי ומזרחי טפחות , וביום חמישי בנק הפועלים ישלים את הסדרה. ההנחה בשוק היא שגם הפעם, דוחות הבנקים בישראל יהיו חזקים, על רקע הריבית הגבוהה והיכולת של הבנקים לגבות ריביות גבוהות מהצרכנים.

אך לא רק הבנקים יפרסמו תוצאות השבוע, אלא גם חברת הסייבר פאלו אלטו נטוורקס של ניר צוק, חברת הספנות צים , חברת חיפושי הנפט של גדעון תדמור נאוויטס , ועוד.

4 באפט מאמין בגוגל וטים קוק צפוי לפרוש מאפל?

עוד שני אירועים משמעותיים התרחשו בסוף השבוע. ברקשייר האת'וויי , חברת ההחזקות של וורן באפט, חשפה את ההשקעה החדשה שלה - מניית אלפאבית (גוגל) , החברה האם של גוגל, בשווי של 4.3 מיליארד דולר - מה שהופך את ההחזקה הזו לעשירית בגודלה בפורטפוליו של ברקשייר (1.62% מהפורטפוליו). במקביל, באפט מימש עוד נתח של 15% בהחזקותיו באפל, וירד בה להחזקה בשווי של כ-60 מיליארד דולר. עם זאת, היא עדיין הגדולה ביותר בפורטפוליו, עם נתח של 22.7% ממנו. עוד מניה גדולה בה הקטין באפט החזקות היא זו של בנק אוף אמריקה , שם הוא הקטין החזקות ב-6%, ומחזיק כעת במניות בשווי של 29 מיליארד דולר (11% מהפורטפוליו).

ההשקעה הזו של באפט בגוגל מגיעה דווקא בתקופה שבה גוגל משלימה זינוק של 45% מתחילת השנה, ודווקא כאשר כל מניות הטכנולוגיה נחשבות 'יקרות' יחסית. אלא שלפי האנליסטים, דווקא גוגל נחשבת יחסית 'זולה' מבין הענקיות. בכך, באפט עשוי לאותת שגוגל היא המניה המועדפת עליו כעת מבין ענקיות הטכנולוגיה. השאלה, כמובן, היא האם תחת ההנהגה החדשה של ברקשייר האת'וויי וחילופי הדורות, תימשך הגדלת ההחזקות בגוגל. כך או כך, האנליסטים אופטימיים, ו-57 מתוך 67 האנליסטים שמסקרים את המניה נותנים לה המלצת קנייה, כך על־פי נתוני יאהו פייננס. השאר נותנים לה המלצת 'החזק'.

במקביל, על פי דיווח בפייננשל טיימס, בחברת אפל נערכים לפרישתו של המנכ"ל טים קוק, כבר בשנה הבאה, וזאת אחרי יותר מ-14 שנים שהוא מוביל את החברה, מאז פטירת המייסד סטיב ג'ובס ב-2011. בחברה מציינים כי אמנם טרם התקבלה החלטה סופית, אך מי שמסתמן כיורש הוא ג'ון טרנוס, סגן נשיא בכיר להנדסת חומרה באפל.