חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה מעורבת, מניות השבבים הדואליות יעיבו על פתיחת המסחר - טאואר, קמטק ונובה חוזרות למסחר בת"א עם פערי ארביטרז' שליליים של מעל 3%. מנגד, דוח טוב של יצרנית שבבי הזיכרון מיקרון אתמול מפיח רוח גבית בחוזים בוול סטריט, בנוסף גם עסקת הענק ליצוא גז למצרים בהיקף 35 מיליארד דולר שיוצאת לדרך תתמוך בשוק, ובפרט במניות ניו מד אנרג'י של קבוצת דלק וישראמקו .

אתמול ננעלה הבורסה בעליות ובשיאים חדשים. מדדי ת"א 35 ות"א 125 הוסיפו 0.8% ו-0.2% ושברו את שיאם בפעם ה-58 וה-53 בהתאמה, ת"א 90 עלה ב-0.2%. בלט במיוחד מדד המניות הבטחוניות שזינק בכ-2.8% והשלים עלייה של כ-7% מתחילת החודש, מדד הביטוח לא נשאר הרבה מאחור כשעלה ב-2%.

המניות הבטחוניות קיבלו רוח גבית מגרמניה. שם, המחוקקים צפויים ברובם לאשר חבילת הוצאות ביטחוניות בהיקף של יותר מ־50 מיליארד אירו (כ־58.6 מיליארד דולר), כחלק ממהלך לחיזוק יכולות הביטחון הלאומי של המדינה בעקבות המלחמה באוקראינה.

אלביט מערכות ונקסט ויז'ן עלו במעל 5%. האחרונה משלימה זינוק של מעל 200% מתחילת השנה והיא ללא ספק מסתמנת ככוכבת של הבורסה השנה.

מניות נוספות שריכזו עניין:

חברת פיתוח התרופות קומפיוג'ן זינקה, לאחר שהודיעה מוקדם יותר היום על שינוי עסקת המסחור שלה מול חברת אסטרהזנקה, במסגרתה היא ממירה חלק מהתמלוגים העתידיים הפוטנציאליים להם היא זכאית בעסקה, למזומן ביד עכשיו.

נאייקס , חברת הפינטק דיווחה על שותפות אסטרטגית עם Unipaas, ספקית של פתרונות תשלומים מוטמעים.

מניית מגה אור זינקה לאחר שאתמול פורסם כי בין הנושאים ונותנים המרכזיים לבניית המבנה שבו תשוכן חוות השרתים החדשה של אנבידיה בישראל.

באסיה מגמה שלילית הבוקר בהובלת בורסת טוקיו שיורדת ב-1.2% בהובלת סופטבנק שיורד ב-7%, שנגחאי עולה ב-0.2%, הנג סנג יורד ב-0.4% ומדד ניפטי בהודו יורד ב-0.1%.

החוזים בוול סטריט במגמה חיובית ונאסד"ק עולה ב-0.2% בעקבות הדוח החיובי של חברת שבבי הזיכרון מיקרון אתמול לאחר הנעילה. מניית החברה עלתה ב-8% במסחר המאוחר, לאחר שהחברה עקפה את תחזיות הרווח ופרסמה גם תחזית חזקה.

אתמול ננעל המסחר בוול סטריט בירידות, זה היום הרביעי ברציפות בהובלת מניות הטכנולוגיה. הירידות אף החריפו לקראת הנעילה - מדד S&P 500 ננעל בירידה של 1.2%, בעוד נאסד״ק ירד ב־ 1.8%. מדד דאו ג'ונס בירידה של 0.7%. לעומת הירידות, מניות האנרגיה זינקו במעל 2% בעקבות ירידת מחירי הנפט.

כדאי לשים לב לרוטציה של הכסף בוול סטריט - סקטור הטכנולוגיה במדד S&P 500 ירד בכ־ 6.2% במהלך שבוע אחד, לעומתו, במהלך החודש האחרון, סקטור הפיננסים עלה בכ־ 6%, סקטור החומרים עלה בכ־ 5.4% וסקטור הצריכה המחזורית (Consumer Discretionary) בכ־ 3.4%. "בהחלט רואים רוטציה די ברורה ממניות צמיחה גדולות למניות ערך גדולות, ומה שבאמת קורה, לדעתי, הוא שאנשים ממצבים את עצמם בעמדה דפנסיבית יותר לקראת מה שצפוי בשנה הבאה", אמר בריאן מולברי , מנהל תיקי לקוחות ב־Zacks Investment Management.

שחקנית ה־AI המובילה אורקל ויצרנית השבבים וברודקום , שתי מניות שהובילו את הרוטציה האחרונה מחוץ לטכנולוגיה, ירדו ביותר מ־ 4% ויותר מ־ 5% בהתאמה. גם אנבידיה ירדה בכ־ 3%. שתי מניות השבבים הישראליות הדואליות, נובה וקמטק ירדו בחדות אף הן.

אורקל הכחישה רק בשבוע שעבר דיווח של בלומברג, שלפיו היא דחתה חלק מהפרויקטים עבור OpenAI לשנת 2028. אך אתמול הפיננשיאל טיימס דיווח כי חברת ההשקעות Blue Owl Capital לא תתמוך בעסקה בהיקף של 10 מיליארד דולר עבור מרכז הנתונים החדש של החברה.

המשקיע הנודע מייקל בארי מזהיר כי שינוי בהרכב עושר משקי הבית עלול להפוך את שוק המניות לפגיע לירידה ממושכת ומשמעותית. ה"Big Short" הצביע על נתון שפורסם ע"י וולס פארגו שמראה כי משקי הבית בארה״ב מחזיקים כיום חלק גדול יותר מההון שלהם במניות מאשר בנדל״ן, מצב נדיר שהתרחש רק פעמיים בעבר.

"זהו תרשים מעניין מאוד, שכן מצב שבו עושר משקי הבית במניות גבוה מעושר בנדל״ן התרחש רק בסוף שנות ה־60 ובסוף שנות ה־90 ," כתב בארי בפוסט ברשת X אתמול, "בשתי הפעמים הקודמות שוק הדובים שבא לאחר מכן נמשך שנים".

בארי, שהזהיר לאחרונה מפני בועה בגל ה־AI , כינה את עצמו " Beary Burry" לאור האות ההיסטורי המדאיג. לדבריו, כאשר המניות דומיננטיות במאזני משקי הבית, ירידות בשוק עוברות מהר יותר לסנטימנט ולצריכה, ומגבירות את ההפסדים בתקופות של ירידות.

This is a very interesting chart, as household stock wealth being higher than real estate wealth has only happened in the late 60s and late 90s, the last two times the ensuing bear market lasted years. Beary Burry pic.twitter.com/OqD3B7qGIl - Cassandra Unchained (@michaeljburry) December 17, 2025

OpenAI מנהלת שיחות עם אמזון בנוגע ל השקעה אפשרית ולהסכם לשימוש בשבבי הבינה המלאכותית שלה, כך אישרה רשת CNBC. הפרטים עדיין נתונים לשינויים וטרם סוכמו סופית, אך לפי גורם הבקיא בנושא, שביקש להישאר בעילום שם מאחר שהשיחות חסויות, היקף ההשקעה עשוי לעלות על 10 מיליארד דולר

חברת וורנר ברדרס דיסקברי ממליצה לבעלי המניות לדחות את הצעת המזומן של פרמאונט עבור רכישת כלל החברה, בטענה כי ההצעה של נטפליקס עדיפה עליה. במכתב לבעלי המניות, וורנר כינתה את הצעתה של פרמאונט "אשליה", העלתה שוב חששות לגבי אמינות ההון המוצע על-ידי פרמאונט ואף הטילה ספק במבנה המחויבות של משפחת אליסון למימון העסקה.

2. שוקי האג"ח

מדדי האג"ח השונים נסחרו אתמול במגמה חיובית סמוך לסוף המסחר ביום רביעי. מדדי האג"ח של ממשלת ישראל נסחרו לרוב בירידות מתונות מתחילת החודש, על רקע הצפי להכבדת תקציב הביטחון על קופת המדינה. בגלובס דיווחנו כי באוצר חוששים שהצבא ינצל במהירות את מכסת ימי המילואים שלו ב-2026, מה שעלול להכביד על ההוצאה הציבורית.

מדד תל גוב-כללי ובו כל איגרות החוב של ממשלת ישראל עלה קלות, ונסחר בתשואה לפדיון גלומה של 3.24%. מתחילת החודש נחלש המדד ב-0.5%. מנגד, באג"ח הקונצרניות עלה מדד תל בונד 20 ב-0.1%, והתשואה לפדיון הגלומה בו נחלשה ל-2.6%. המדד עלה ב-0.3% בחודש החולף, והערכות המשקיעים הן כי תוצאות החברות הציבוריות צפויות להמשיך ולהפגין חוזק, מה שמוריד את הסיכון שלהן.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

אתמול נסחר השקל ביציבות יחסית מול הדולר, שנחלש קלות מולו בשעות הצוהריים. הצמד נסחר הבוקר ברמה של 3.22 שקלים לדולר, ובסך הכול בחודש החולף נחלש הדולר ב-2% כמעט ביחס לרמת השיא שנרשמה ב-20 בנובמבר האחרון (3.28 שקלים לדולר).

מה שתומך בהתחזקות השקל זו סביבת הריבית הגבוהה יחסית בישראל (4.25%). המשקיעים בשוק מתקשים להעריך האם הנגיד ירון מתכנן הפחתת ריבית נוספת ב-5 בינואר, או שימשיך לבדוק את מצב מדדי המחירים ואת יכולת הממשלה לקדם את תקציב המדינה בשנת הבחירות.

מחירי הנפט בעולם נמצאים במגמת היחלשות ברורה בשנה האחרונה, מרמת שיא של 78.7 דולרים לחבית נפט במהלך חודש ינואר השנה לרמה של 56 דולרים כיום. ההיחלשות במחיר הנפט נובעת מהירידה בחששות הביטחוניים, וגם מהתקרבות אפשרית בין ארה"ב לרוסיה, כחלק ממאמצי טראמפ לסיים את מלחמת רוסיה-אוקראינה. הצלחה דיפלומטית במישור זה עשויה להקל על הסנקציות הכלכליות שהוטלו על רוסיה.

מטבעות הקריפטו גילו אתמול ניצני התאוששות אך בהמשך ירדו שוב ל-86,800 דולר, האתריום חזר לרמה של 2,830 דולר. הביטקוין בדרך לשנה הרביעית בלבד של ירידות שנתיות בתולדותיו, בסיכום שנתי, ביטקוין ירד בכ־8% ומחירו נמוך כיום בכ־30% משיא כל הזמנים של מעט מעל 126 אלף דולר, שנרשם בתחילת אוקטובר.

כעת, אחד האיומים הגדולים על מטבעות הקריפטו הוא הבנק המרכזי של יפן. בנק יפן (BOJ) צפוי לפרסם את החלטת הריבית הבאה שלו מחר והספקולציות הגוברות לגבי העלאת ריבית מעוררות חשש כי ביטקוין ונכסי סיכון נוספים עלולים להיתקל בלחץ מחודש. נגיד הבנק, קאזואו אואדה, רמז כי העלאות ריבית נוספות אפשריות כבר החודש.

להחלטות המדיניות של בנק יפן יש השפעה גלובלית רחבה בשל עסקות ה-Carry Trade, אסטרטגיה שבה משקיעים לווים ין בריביות אפסיות כדי לרכוש נכסים דולריים בעלי תשואה גבוהה יותר. כאשר יפן מעלה ריבית, עסקאות אלו נוטות להתפרק, מה שמוביל ליציאת נזילות ממניות, אג"ח ואף מנכסים דיגיטליים כמו ביטקוין.

4. מאקרו

לאחר פרסום מדד חודש נובמבר ביום שני, שירד ב-0.5%, בבנק הפועלים מעלים את תחזית האינפלציה בישראל לשנה הקרובה ל-1.9%. "עליית התחזית משקפת מיצוי הדרגתי של התחזקות השקל וירידה במחירי הטיסות", אומרים בבנק. הם מציינים כי בתחילת השנה האזרחית החדשה "צפויות עליות מחירים של ארנונה (לא משפיע על המדד, כי נזקף לאורך השנה). מחירי החשמל והמים צפויים לעלות ב-1.5% וב-2.5% בהתאמה. במהלך השנה עשויות להיות התייקרויות נוספות שמקורן בהחלטות הממשלה, כמו התחבורה הציבורית".

באחור רב ובפעם הראשונה מאז ספטמבר בעקבות השבתת הממשל, נתוני האינפלציה בארה"ב חוזרים אל הבמה - אחר הצהריים (15:30 שעון ישראל) מדד המחירים לצרכן (CPI) לחודש נובמבר צפוי להראות כי האינפלציה עלתה ב־3.1%, עדיין מעל יעד הפדרל ריזרב. בספטמבר, החודש האחרון שלגביו קיימים נתוני אינפלציה, הן המדד הכללי והן המדד הליבתי עלו ב־3% לעומת שנה קודם לכן.

כלכלנים בבנק אוף אמריקה כתבו לקראת הפרסום כי אינפלציית הסחורות צפויה להישאר "דביקה" בשל מכסים, בעוד שאינפלציית השירותים צפויה להיות מתונה יותר, בין היתר בשל סעיף ביטוחי הבריאות. הדינמיקה הזו של כוחות מנוגדים בתוך נתוני האינפלציה צפויה להשאיר את הפד בעמדת המתנה בסיום ישיבת ינואר, כאשר הסוחרים מתמחרים כיום סיכוי של כ־25% להפחתת ריבית כבר בחודש הבא.

ובעולם, בתוך יומיים, המשקיעים נערכים לחמש החלטות ריבית, ארבעה בנקים מרכזיים באירופה צפויים לפרסם היום את החלטותיהם בנוגע למדיניות המוניטרית, מחר יהיה זה הבנק של יפן.

היום הבנק המרכזי האירופי (ECB) , בנק אנגליה (BoE), הריקסבנק (Riksbank) של שבדיה והבנק המרכזי של נורווגיה (Norges Bank) כולם מתכנסים, אך רק אחד מהם צפוי לשנות את הריבית.

הבנק המרכזי של נורווגיה צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4%, כך גם הריקסבנק, הבנק המרכזי של שוודיה, 1.75%.

בנק אנגליה הוא הבנק המרכזי היחיד שצפוי להפחית ריבית היום, כאשר רוב קטן מבין תשעת חברי הוועדה המוניטרית (MPC) צפוי לתמוך ב הפחתה של 25 נקודות בסיס, שתוריד את הריבית ל־3.75%. ה-ECB צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי.

מחר, הבנק המרכזי של יפן צפוי להעלות את הריבית ל-0.75%.

5. תחזית

בנק אוף אמריקה סימן את מניות השבבים המומלצות שלו לשנת 2026. בבנק אומרים כי הבינה המלאכותית עדיין תהיה הטרייד המרכזי גם ב־2026. כפי שפורסם ב-CNBC, טען הבנק כי טרייד ה־AI עדיין נמצא בשלבים המוקדמים עד האמצעיים שלו.

אנליסטים בראשות ויווק ארייה מעריכים כי יצרניות השבבים ימשיכו להציג תשואות אטרקטיביות, אם כי תנודתיות, וציינו כי קונצנזוס השוק עדיין ממעיט בחשיבות הקריטית של מניות אלה.

"יש סוג של ‘בלוז גיל הביניים’ בהשקעות AI, אך אנו צופים שנה נוספת של צמיחה שנתית חזקה של מעל 50% בשבבי AI, המונעת על ידי הצמיחה של מרכזי נתונים, היצע הדוק, אימוץ מצד ארגונים, והמרוץ בין מפתחי מודלי שפה גדולים (LLM), חברות הענן הגדולות (Hyperscalers) ולקוחות ריבוניים", כתב.

עוד הוסיף ארייה כי בחינה מחמירה יותר של התשואות מה־AI ושל תזרימי המזומנים של חברות הענן הגדולות עשויה להשאיר את המניות תנודתיות, אך זאת תתקזז בזכות מפתחי LLM חדשים ומהירים יותר ו"מפעלי AI" המשרתים לקוחות ארגוניים וריבוניים. ארייה מעריך כי מכירות השבבים יצמחו בכ־30% נוספים ב־2026, ויגיעו לכמעט טריליון דולר לראשונה בהיסטוריה.

כוכבת ה־AI, אנבידיה - שעלתה בכ־ 32% מתחילת השנה - נותרת אחת מהבחירות המובילות של הבנק לשנת 2026. יעד המחיר של ארייה, 275 דולר, מרמז כי חברת ג'נסן הואנג עשויה לעלות בכ־55% נוספים מהרמות הנוכחיות. אריה כתב כי אנבידיה נסחרת כיום ב תמחור "אטרקטיבי" , ובמכפיל המשקף כמחצית מקצב הצמיחה שלה, עם צבר מוצרים חזק ושפע של זרזים פוטנציאליים.

לדבריו, יעד המחיר שלו מוצדק על ידי נתח השוק המוביל של החברה בשווקי חישוב ורשתות AI הצומחים במהירות, זאת למרות קיזוז מצד אי־אחידות בפרויקטי AI גלובליים, מחזוריות בשוק הגיימינג, וחששות בנוגע לזמינות חשמל.

ברודקום מדורגת גם היא בהמלצת קנייה, מציגה את פוטנציאל העלייה השני בגודלו מבין הבחירות המובילות של אריה. הוא מעריך כי המניה עשויה לעלות בכ־50% לאור צמיחה דו־ספרתית ברווח למניה והרווחיות הטובה ביותר בענף השבבים, לצד ייצור חזק של תזרים מזומנים חופשי (FCF) ותשואות גבוהות למשקיעים.

המניה השלישית ברשימת ההמלצות של הבנק היא היא לאם ריסרץ' . יעד המחיר של אריה, 195 דולר, משקף פוטנציאל עלייה של כ־20%.

ארייה כתב כי בסיס יעד המחיר מוצדק על ידי מחזור מתמשך בציוד ייצור שבבים לזיכרון (Wafer Fab Equipment), קצב צמיחה שנתי מצטבר דו־ספרתי בינוני ברווח למניה (EPS CAGR) לאורך זמן, הובלה במוצרי חריטה (Etch) והפקדה (Deposition) - שלב מרכזי בתהליך ייצור שבבים, שבו מניחים שכבה דקה מאוד של חומר על פרוסת הסיליקון (Wafer).

עלייה בעוצמת השימוש בחריטה והפקדה, גידול בנתח שוק, חשיפה הולכת וגדלה לשווקי Foundry ו־Logic על חשבון זיכרון, שיפור בסיכויי ההתאוששות של NAND ( זיכרון פלאש לא־נדיף) וייצור חזק של תזרים מזומנים חופשי (FCF), כל זאת בקיזוז חששות בטווח הקצר מעליית עלויות ומכסים.