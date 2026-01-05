שני חתני פרס נובל שותפים לפריצת דרך בפיתוח תרופה לאוטיזם

הכתבה בשיתוף נוירונוס

בעשורים האחרונים נרשמת עלייה חדה ומתמשכת בשיעור האבחון של אוטיזם בעולם. בארצות הברית בלבד, העלות הכוללת של הטיפול וההתמודדות עם אוטיזם מוערכת בכחצי טריליון דולר בשנה.

מעבר לעלות הכלכלית העצומה, מדובר באתגר אנושי עמוק: ילדים ובוגרים על הרצף האוטיסטי מתמודדים עם קשיים בתקשורת חברתית, חרדה, וקושי משמעותי בהסתגלות למצבים חדשים.

למרות השקעות עתק במחקר ובטיפולים התנהגותיים, נכון להיום אין אף תרופה שמטפלת במנגנון הביולוגי של האוטיזם עצמו. כאן בדיוק נכנסת לתמונה חברת נוירונוס הישראלית.

פריצת דרך מדעית

עד לאחרונה לא היה ידוע מה הגורם לאוטיזם. המחקר של הפרופסור הישראלי הייתם עמל שנערך באוניברסיטה העברית בירושלים, גילה שמוח עם אוטיזם מוצף ברמות גבוהות מאוד של חנקן חמצני. זו מולקולה שלמעשה נחוצה למוח על מנת להעביר אותות. כאשר המוח מוצף בה, המוח לא מסגול לתפקד בצורה מאוזנת. התוצאה יכולה להתבטא בשלל דרכים, רובן מובילות להתנהגות אוטיסטית. כך לפי המחקר חסר התקדים שהתבצע ע״י קבוצתו של המדען הראשי של החברה, פרופ' עמל המשמש כיום פרופסור חבר באוניברסיטה העברית, וכן פרופסור אורח בבית החולים לילדים בבוסטון, מהמובילים בעולם בתחום רפואת ילדים, המשתייך לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת הרווארד.

פרופסור הייתם עמל - המדען הראשי של החברה / צילום: Carin M. Smilk

על בסיס הגילוי באוניברסיטה העברית, קמה חברת נוירונוס שהחליטה לפתח תרופה ראשונה מסוגה לטיפול באוטיזם. המטרה הייתה להחזיר את רמות החנקן החמצני במוח למצב מאוזן. התוצאות הראשונות בניסויים היו יוצאות דופן: בעכברים עם מוטציות הקשורות לאוטיזם חל שינוי התנהגותי, כך שהתנהגותם הפכה דומה לזו של עכברים מקבוצת הביקורת ללא מוטציה.

בנוסף, בניסוי בטיחות שבו מעמיסים כמויות גדולות של התרופה על מנת לבדוק תופעות לוואי, לא נתגלו תופעות לוואי.

גם אלצהיימר על כוונת המחקר

אך כאן לא נגמר הסיפור, מאחר שעודף של המולקולה (החנקן החמצני) נמצאת גם אצל חולי אלצהיימר. במהלך הניסוי, הסתבר שגם תאים עם מוטציות שמובילות לאלצהיימר וניוון נוירונלי, הצליחו לשחזר את התפקוד שלהם עם חזרת רמות החנקן החמצני למצב תקין. מדובר באפיק עסקי נוסף חשוב מאוד עבור החברה. גם שוק האלצהיימר כמו האוטיזם הוא עצום, ואין לו כעת פתרונות טובים.

הצוות המדעי והעסקי

לחברה הצטרפו שני זוכי פרסי נובל: פרופסור דן שכטמן ופרופסור רוג'ר קורנברג מאוניברסיטת סטנפורד. לצידם נמצא פרופסור הייתם עמל, מומחה עולמי לחקר האוטיזם שזכה לכבוד בינלאומי רב בתחום. איש לא יתפלא אם גם הוא יצטרף בעתיד לרשימת זוכי פרסי נובל.

מימין לשמאל: מנכ״ל החברה, המדען הראשי של החברה, זוכה פרס נובל פרופ׳ קורנברג / צילום: רמי זרנגר

את החברה מוביל אמיר אבניאל, מנכ"ל בעל רקורד מרשים שהנפיק מספר חברות ביוטק בנאסד"ק ובישראל. לאמיר יש ניסיון בלהביא חברות להצלחה בתחום, והשילוב בין הידע המדעי והעסקי, יכול להוות את הגורם המשפיע ביותר על הצלחת החברה והבאת התרופה לאישור ה-FDA.

פוטנציאל עסקי והשוואה

בארצות הברית עלויות הטיפול בבן משפחה עם אוטיזם מגיעות לשליש מההכנסות של משק הבית. בנוסף לפי המחקרים, כ-45% מההורים לילדים על הספקטרום מדווחים על פגיעה משמעותית בעבודה ובפרנסה. הנזק המשוער לכלכלה האמריקנית כתוצאה מהאוטיזם, הכולל טיפולים, נזק למשק בית, התאמות עבור אנשים עם אוטיזם וכו', הוא כחצי טריליון דולר בשנה. מדובר בסכום שהוא כמעט דמיוני, אך הוא הולך וצומח בכל שנה.

תרופה כזאת תהיה הקלה עצומה בנטל הכלכלי וכמובן תביא גם הקלה גדולה עוד יותר בפן הנפשי.

לא חייבים לחכות לתרופה

הרווח של היזמים ובעלי המניות יכול להגיע מוקדם יחסית, כאשר מדובר בהנפקה או אקזיט. חברות פארמה שמגיעות אפילו לשלב ראשוני, שבו הן מבצעות ניסויים קליניים בבני אדם, מגיעות לפעמים לשווי ששווה למכור עבורו.

לשם השוואה, חברת Maplight Therapeutics שנמצאת גם בתחום ההפרעות ההתנהגויות כמו אוטיזם ואלצהיימר, נמצאת בשלב של ניסוי קליני שני. היא הנפיקה לפני שבועות ספורים לפי שווי של 700 מיליון דולר.

לחברת נוירונוס יש יתרון מסוים בתחום: עלויות הניסוי צפויות להיות זולות יחסית. כמו כן, לתרופה של נוירונוס לא התגלו תופעות לוואי בניסויים הראשונים. מדובר בסימן מעודד, מפני שבדרך כלל כבר בשלבים הראשונים מתגלים קשיים כאשר מעמיסים כמות גדולה של תרופה.

ההזדמנות, ההשקעה, הפוטנציאל

החברה נמצאת כעת בסבב גיוס משקיעים דרך אתר אקזיט-וואלי, על מנת להתקדם לשלב הבא בניסויים שלה. חברות פארמה כגון נוירונוס לרוב מנפיקות את עצמן בבורסה הרבה לפני אישורי ה-FDA. וזאת כאשר משקיעים רבים מחכים לאישור על מנת לקטוף את פירות ההצלחה הכלכליים.

