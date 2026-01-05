עליות חדות בת"א; קמטק מזנקת ב-9%, נובה ב-8%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:55

מניית חברת פינוי הפסולת רגא שרותים מזנקת לאחר שדיווחה על חתימת מזכר הבנות לרכישת פעילות התברואה של חברה מתחרה תמורת כ-72 מיליון שקל.

הפעילות הנרכשת כוללת 18 פרויקטים פעילים מול רשויות מקומיות, מתוכם כ-85% בתחום פינוי ואיסוף אשפה והיתרה בתחום ניקיון שטחים פתוחים. מחזור ההכנסות השנתי של הפעילות מוערך בכ-88 מיליון שקל, עם רווח גולמי שנתי של כ-18 מיליון שקל. להערכת החברה, שילוב פעילותה של הפעילות הנרכשת צפוי להגדיל את הרווח השנתי (לפני מס) בכ-13 מיליון שקל.

10:45

הבורסות בעולם דוחפות את הבורסה לעליות חדות שאף הולכות ומתגברות - ת"א 35 ות"א 90 עולים ב-1.8% וב-1% בהתאמה, השניים בשיאים חדשים.

המניות הבטחוניות מקבלות רוח גבית מהעליות בעולם. מדד המניות הבטחוניות עולה בכ-3%. בתוכן טיאסג'י ומר מזנקות במעל 5%, אלביט ב-3%.

10:00

המסחר בת"א נפתח לאחר הפתיחה האנגלית בעליות חדות. מדד ת"א 35 מזנק ב-1.4% ומדד ת"א 90 בשיעור דומה. בולטות קמטק ונובה שמזנקות במעל 9% בעקבות הארביטרז' החיובי איתו חזרו מוול סטריט. גם טאואר מזנקת.

אלביט מערכות זכתה בחוזים חדשים בהיקף כולל של כ-150 מיליון דולר לאספקת מערכות מתקדמות מסוג DIRCM (Directed Infrared Countermeasure) - מערכות להגנה כנגד איומים מבוססי טילים מונחי חום.

במסגרת החוזה הראשון, תצייד אלביט את צי המטוסים של מדינה באירופה בטכנולוגיית ה-DIRCM המתקדמת שלה, המספקת שכבת הגנה נוספת לפלטפורמות אוויריות. ההזמנות הנוספות כוללות אספקת מערכות DIRCM לציי מטוסי התובלה של מדינות אירופאיות החברות בנאט"ו, המגבירות את בטיחות הפעילות והשרידות במשימות תובלה אוויריות אסטרטגיות. חוזים אלה מצטרפים למספר ההולך וגדל של הסכמים שאלביט חתמה עליהם ברחבי אירופה ובעולם להגנה על צי מטוסים בעלי ערך גבוה.

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

08:25

1. שוק המניות

יום היסטורי - החל מהיום, שבוע המסחר בבורסה בתל אביב עובר לימים שני עד שישי. המסחר צפוי להיפתח הבוקר במגמה מעורבת עם נטיה חיובית - הבורסות בעולם מגיבות הבוקר באדישות מסויימת למבצע צבאי של ארה״ב בוונצואלה שהוביל להדחתו ומעצרו של הנשיא ניקולס מדורו - החוזים בוול סטריט נסחרים בעליות קלות, באסיה עליות בהובלת המניות הבטחוניות, מחירי הנפט בירידה קלה בלבד אך מחירי הזהב והכסף מזנקים.

אצלנו, המתיחות הגיאופוליטית בעולם עשוייה להיטיב עם המניות הבטחוניות, גם מניות השבבים הדואליות יתמכו בשוק, קמטק, נובה וטאואר, יעלו בפתיחה בזכות פערי ארביטראז' חיוביים של 8%, 5.5% ו־3% בהתאמה. אורמת ואלביט בפער חיובי של 2.4% ו-1.3% בהתאמה. נייס בפער שלילי של 1.8% וטבע בפער שלילי של כ-1%. יתכן גם שמניות האנרגיה ירדו בעקבות מחירי הנפט.

אחר הצהריים צפוי בנק ישראל להותיר את הריבית ללא שינוי, יחד עם זאת, העיניים נשואות לנגיד הבנק הפרופ' אמיר ירון שיפרסם היום את תחזית הבנק הרבעונית לתפקוד המשק הישראלי לאחר שתחזית קודמת פורסמה בחודש ספטמבר בעיצומה של המלחמה בעזה. בתחזית הבנק מעריך את מתווה הריבית, הצמיחה והאינפלציה. ראה הרחבה בהמשך.

מניית נקסט ויז'ן לא תיסחר היום. לפי הודעת החברה המסחר במניה הושעה ביום בעקבות אי פרסום דוחות כספיים ביוני. המסחר בה יתחדש מחר.

עוד ממעט הפרסומים מאתמול - אפולו פאוור קיבלה דרך חברת בת הזמנה ממשרד הביטחון לייצור ואספקה של מערכות סולאריות ניידות לטעינת סוללות בשטח, בהיקף כספי של כ-1.67 מיליון שקל. אספקת הניידות מתוכננת להתבצע לקראת סוף הרבעון הראשון של 2026.

מספר מניות אנרגיה ירכזו היום עניין לאחר שאתמול אישרה הממשלה להעביר לוועדת התשתיות הלאומיות שני מתקני ייצור חשמל גדולים: אחד, תחנת הכוח "אבשלום" של שמיר אנרגיה אשר בשליטת מבטח שמיר , מתקן הייצור השני שאושר הוא מתקן סולארי גדול של חברת דוראל אנרגיה , שיוקם בעוטף עזה.

● הם חשבו שהשקיעו את החסכונות במדד שעשה 50% בשנה, וגילו שנשארו עם 7%

הבוקר באסיה - ביפן, מדד ניקיי 225 מזנק ב־ 2.82% ביום המסחר הראשון של השנה. מניות הביטחון היו בין המובילות בעליות במדד, כאשר Kawasaki Heavy Industries ו־ Mitsubishi Heavy Industries עלו ב־ 5.7% ו־ 6.4%, בהתאמה.

בדרום קוריאה, מדד קוספי טיפס ב־ 2.41% לשיא של 4,420 נקודות, מניית ענקית הביטחון Hanwha Aerospace מזנקת בעד 4%, בעוד ש־ Poongsan נסחרה בעלייה של 3%. בהונג קונג, מדד הנג סנג נותר ללא שינוי, בעוד שבסין מדד שנגחאי עולה ב-1%.

הבינה המלאכותית "ללא ספק נותרת הגורם הדומיננטי ביותר בשווקים כרגע", אמרה צ’רו צ’אננה, אסטרטגית ההשקעות הראשית ב־Saxo Markets, בראיון לבלומברג, "זהו בבירור אות לכך שהאופטימיות סביב הטכנולוגיה ממשיכה לגבור על כל הנרטיבים האחרים הקיימים כיום בשווקים".

● הבנק הבינלאומי שממליץ: הגדילו חשיפה למניות וחפשו הזדמנויות בסין

החוזים העתידיים בוול סטריט במגמה חיובית, נאסד"ק עולה ב-0.3%.

בשישי בניו יורק נרשמו עליות קלות. מדד ה-S&P 500 עלה בכ-0.2%, מדד הדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.6% והנאסד"ק ננעל ביציבות. סקטור השבבים בלט לחיוב ובמיוחד מניית מיקרון , שזינקה בכ-10% על רקע המלצת קנייה שקיבלה מחברת ההשקעות ברנשטיין.

מי שריכזה עניין היא טסלה . החברה שהייתה פעם המוכרת המובילה של רכבים חשמליים, איבדה את המקום הראשון ל-BYD הסינית לאחר שדיווחה על ירידות במשלוחי הרכבים השנתיים, שנה השנייה ברציפות. בתוך כך, המשקיע המפורסם מייקל בארי אמר השבוע כי הוא אינו מחזיק בפוזיציית שורט על מניית טסלה בשלב זה, זאת לאחר שכינה את יצרנית הרכב החשמלי "מוערכת יתר על המידה בצורה מגוחכת". בפוסט ברשת החברתית X, השיב ברי למשתמש ששאל האם הוא מהמר נגד טסלה, וכתב: "אני לא בשורט".

ארוע נוסף בשישי שראוי לציון הוא יומו הראשון של גרג אייבל כמנכ"ל ברקשייר האת'וויי . מניית ברקשייר האת’וויי ירדה בכ-1.5% ביום שישי, כאשר המשקיעים עיכלו את סיומה הרשמי של כהונתו בת שישה עשורים של וורן באפט כמנכ״ל ואת פתיחתו של עידן חדש תחת אייבל.

באפט, בן 95, נותר יו״ר החברה ופועל להרגיע את בעלי המניות כי עתידה של ברקשייר מובטח הרבה מעבר לתקופת כהונתו. "אני חושב שיש לה סיכוי טוב יותר להיות כאן גם בעוד 100 שנה מאשר לכל חברה אחרת שאני יכול לחשוב עליה", אמר באפט בראיון מיוחד ל־CNBC.

אייבל נכנס לתפקיד כאשר ברקשייר מחזיקה ב סכום שיא של 381.6 מיליארד דולר במזומן נכון לסוף ספטמבר, לאחר תקופה ממושכת של מכירות נטו של מניות. באפט אמר כי לאייבל תהיה הסמכות הסופית על החלטות הקצאת ההון. "אני לא יכול לדמיין כמה יותר הוא יכול להספיק בשבוע ממה שאני יכול בחודש… הייתי מעדיף שגרג ינהל את הכסף שלי מאשר כל אחד מיועצי ההשקעות הבכירים או כל אחד מהמנכ״לים המובילים בארצות הברית", אמר באפט.

בסך הכל ננעל שבוע המסחר המקוצר בו מדדי המניות רשמו ירידות שערים, מדד ה-S&P500 ירד ב-1.0%, נאסד"ק ב-1.5% והדאו-ג'ונס ב-0.7%.

לפי הסטטיסטיקה, זה היה אמור להיות ראלי סנטה קלאוס, בינתיים זה לא קורה. אמנם נותר עוד יום מסחר אחד כדי לקבוע סופית האם תקופת ראלי סנטה קלאוס הייתה חיובית או שלילית. מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס מזכיר שההיסטוריה מלמדת שבהיעדר ראלי סנטה, זה אינו מבטיח ירידות בהמשך הדרך, אולם היסטורית הוא כן מעלה את הסיכוי לכך, בעיקר בטווח הקצר.

עוד לפי שטרית, בין השנים 2000-2025, ראלי סנטה נעדר ב-7 שנים. במקרים אלה, הביצועים בינואר וברבעון הראשון היו חלשים יחסית. לגבי השנה כולה, השנתיים האחרונות שיפרו משמעותית את התמונה הכוללת ברמה הסטטיסטית. "בשורה התחתונה, היעדר ראלי סנטה עשוי לשמש אינדיקציה לסנטימנט זהיר בטווח הקצר, אך אינו משנה מהותית את התמונה הרחבה בטווח הבינוני-ארוך".

השבוע הקרוב, שבוע המסחר המלא הראשון של 2026, צפוי להתאפיין בהתאוששות מחזורי המסחר לאחר חופשות חג המולד, לצד פרסום נתונים כלכליים. המשקיעים צפויים להתמקד בנתוני שוק העבודה - דו"ח התעסוקה לדצמבר ומספר המשרות הפנויות. בנוסף, צפוי להתפרסם מדד מנהלי הרכש. פרסום הנתונים הכלכליים צפוי לחזור למסלול לאחר השיבוש בשנה שעברה, בעקבות השבתת הממשל.

ביום שישי צפוי להתפרסם דוח התעסוקה לחודש דצמבר, אשר לפי ההערכות יצביע על האטה בקצב הגיוס בחודש האחרון של 2025. כלכלנים צופים כי מספר המשרות במגזר הלא־חקלאי יגדל ב־ 55 אלף , לעומת תוספת של 64 אלף משרות בנובמבר. שיעור האבטלה, שהגיע בנובמבר לשיא של 4.6% - הגבוה ביותר זה ארבע שנים, צפוי לרדת ב־ 0.1% .

2. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל מתחזק מעט הבוקר ונסחר ב-3.176 שקלים לדולר, למרות שהדולר מתחזק מול האירו והליש"ט.

בשוק הסחורות מחירי הנפט נסחרים בירידה קלה של כ-0.5% הבוקר, המשקיעים צפויים לעקוב מקרוב אחר מחירי הנפט לאחר ההשתלטות של ארה"ב על ונצואלה, יצרנית חברה באופ״ק, מהווה חלק קטן בלבד מההיצע העולמי, והשווקים כבר מתמודדים עם עודף היצע הולך וגדל.

"כל שיבוש קצר־טווח בתפוקת הנפט של ונצואלה יכול להתקזז בקלות באמצעות הגברת הייצור במקומות אחרים," כתב ניל שירינג , הכלכלן הראשי של קבוצת Capital Economics , בהערה ללקוחות. "אנו מצפים שצמיחת ההיצע העולמי במהלך השנה הקרובה בערך תדחוף את מחירי הנפט לעבר 50 דולר לחבית".

מחירי הזהב והכסף לעומת זאת מזנקים - הזהב ב-3% 4,415 דולר והכסף ב-6% ל-75.9 דולר למניה.

הביטקוין התאושש מעט בסוף השבוע, וביום ראשון כבש מחדש את רף ה־90 אלף דולר, לאחר שבשבועות האחרונים הוא נע ונד מתחת לרף זה. נכון ליום ראשון, המטבע נסחר במחיר של כ־91 אלף דולר.

3. מאקרו

אחר הצהריים תפורסם החלטת הריבית של בנק ישראל, שצפוי להשאיר אותה ללא שינוי ברמה של 4.25%. זאת, לאחר שבהחלטה האחרונה בנובמבר הבנק הפחית את הריבית ברבע אחוז, לראשונה זה כשנתיים.

על אף שהקונצנזוס בקרב הכלכלנים הוא שבנק ישראל יוותר על הורדת ריבית בהחלטה הקרובה, הם מציינים כי לא מדובר בהחלטה מובנת מאליה לנוכח התחזקות השקל, מגמת הירידה של האינפלציה והחולשה בשוק הדיור - וצופים כי הריבית תרד ברבע אחוז בהחלטה הבאה בפברואר. בסך הכל, הכלכלנים צופים בין שתיים לארבע הורדות ריבית במהלך 2026.

במיטב, מעריכים לפי הערכתנו, בנק ישראל יותיר את הריבית ללא שינוי ומצפים שהריבית תרד בהחלטה הבאה בחודש פברואר."הנימוקים להחלטה רחוקים מלהיות חד משמעיים. הנטייה להשאיר ריבית ללא שינוי נתמכת בעיקר ע"י הציפיות להתפתחויות האפשריות בעתיד:

"המשק נמצא בתהליך של האצה בביקושים ובנק ישראל צפוי לעדכן כלפי מעלה את תחזית הצמיחה ל-2026. ההאצה בצמיחה, תוך גידול בביקוש הפנימי עשויים להגביר אינפלציה. הגירעון הממשלתי שאושר ל-2026 גבוה וממשיך מדיניות פיסקאלית מרחיבה. אם זאת, לא ברור אם יאושר. תקציב המשכי עלול להיות מרסן מדי. בשוק העבודה חסרים עובדים, בעיקר בענפי השירות, האבטלה ברמה נמוכה מאוד וקצב עליית השכר במגזר העסקי מתחזק. מצב זה מייצר תנאים להתגברות עליות מחירים. השווקים הפיננסיים בישראל, בפרט שוק המניות, עלו בשיעור חד ומגבירים חשש להתלהבות יתר".

מנגד, כתב אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי במיטב, יש אירועים תומכים בהורדת ריבית: "האינפלציה יורדת. מגמת ירידה מתפרסת על מוצרים ושירותים עיקריים. לאחרונה מסתמנת התמתנות גם בסעיף הדיור. ציפיות האינפלציה של השוק ושל החזאים נמוכות.

השקל ממשיך להתחזק - התחזקות השקל פוגעת ביצוא כפי שעולה מסקרי העסקים ומנתוני מכירת התעשייה ליצוא. שוק הנדל"ן למגורים ממשיך לסבול מירידה במכירות ובמחירים והמשך המגמה מגביר סיכון למשבר בענף הבניה".

בכל הנוגע לתחזיות, אומר שטרית מהפניקס, "נזכיר כי בספטמבר העריכו בבנק כי האינפלציה בשנת 2026 תעמוד על 2.2%. מאז, המדדים הפתיעו כלפי מטה, השקל המשיך להתחזק וצד ההיצע השתפר. לכן, אנו מעריכים כי בבנק יעדכנו כלפי מטה את תחזית האינפלציה, ובהתאם לכך, תחזית הריבית צפויה להתעדכן גם היא כלפי מטה מ-3.75% ל-3.50% (בדומה לתמחור בשווקים)".

בבית ההשקעות לידר העריכו שבנק ישראל ימתין עם הורדת הריבית לפברואר וציינו שם שהשוק יגיב במיוחד לתחזית הריבית שהבנק יעדכן היום ולמסיבת העיתונאים של הנגיד. גם בלידר הציגו טיעונים לכאן ולכאן וציינו שהחלטת הבנק לא תהיה פשוטה הפעם: כשבעד הורדת הריבית ציינו את הביקושים הערים, האינפלציה המתמתנת, התחזקות השקל ביותר מ-2% מאז החלטת הריבית האחרונה, פרמיית הסיכון של ישראל המשיכה לרדת, החלשות שוק הדיור והורדות הריבית של הפד. כנגד הורדת הריבית הפעם ציינו את הביקושים הערים, את שיעור האבטלה הנמוך, לחצי השכר בסקטור העסקי הסיכונים הגיאו פוליטיים וציינו שם ש"במשק שצומח בקצב מהיר יחסית ונמצא בתעסוקה מלאה, הורדת ריבית לא תתרום לפעילות הכלכלית ועלולה לגרום ללחצי אינפלציה".

5. תחזית

בבנקים הגדולים ובבתי ההשקעות מתגבש קונצנזוס אופטימי: שוק המניות האמריקאי יעלה גם ב־2026, זו השנה הרביעית ברציפות, וירשום את רצף העליות הארוך ביותר זה כמעט שני עשורים. למרות זאת, ישנן לא מעט הסתייגויות וסיכונים.

מאיפה האופטימיות? בוול סטריט ג'ורנל מציינים שרווחיות החברות וירידת הריביות עשויות להספיק כדי להוביל את מדד S&P 500 ל שנה רביעית ברציפות של עליות - הרצף הארוך ביותר מזה כמעט שני עשורים. רבים מצפים שהכלכלה תמשיך להפגין חוסן ותספק דלק חדש לראלי בשוק, הכלכלה האמריקאית נותרה יציבה בשנה שעברה למרות מכסי טראמפ, אינפלציה מתמשכת וזעזועים בהגירה - כאשר הצרכנים המשיכו להוציא כסף והחברות המשיכו להשקיע סכומי עתק במרכזי נתונים ובחלקים קריטיים אחרים של תשתיות הבינה המלאכותית.

לפי סקר אנליסטים של FactSet, החברות במדד S&P 500 צפויות לדווח השנה על זינוק של 15% ברווחים, הקצב השנתי הגבוה ביותר מאז 2021, "תרחיש הבסיס הוא כזה שבו קיימת תנופה מספקת בכלכלה ," אמר מארק לושיני , אסטרטג ההשקעות הראשי ב־Janney Capital Management.

לאחר שלוש שנים שבהן הראלי הסוחף בשוק המניות הפך כל תחזית דובית לבדיחה, האסטרטגים אופטימיים. תחזית סוף השנה הממוצעת למדד S&P 500 מרמזת על עלייה נוספת של כ־9% בשנה הבאה. אף אחת מ־21 התחזיות שנסקרו על־ידי בלומברג לא צופה ירידה במדד. התחזיות של וול סטריט ממשיכות להישען על אותם מנועי צמיחה - השקעות כבדות ב־AI , צמיחה כלכלית עמידה וקובעי מדיניות היכולים להקל מבלי להצית מחדש את האינפלציה. לפי בלומברג, למעלה מ־60 מוסדות מצביעים על הסכמה רחבה כי הכוחות הללו עדיין פועלים.

בבנק אוף אמריקה מעריכים שמדד S&P 500 יגיע לרמה של 7,100 נקודות עד סוף השנה - עלייה צנועה של 3.7% לעומת רמת הסגירה של 2025 והתחזית הכי נמוכה שניתן למצוא.

בג'יי.פי.מורגן זנחו לקראת 2026 את הגישה הזהירה שאפיינה אותם, וצופים ש- S&P 500 יעלה לרמה של 7,500 נקודות, על רקע רווחי חברות חזקים וריביות נמוכות יותר. מיסלַב מאטייקה, ראש אסטרטגיית המניות הגלובלית של החברה, אמר כי האופטימיות נשענת גם על צמיחה עמידה, התמתנות באינפלציה והימור שהזינוק במניות הבינה המלאכותית משקף טרנספורמציה כלכלית פוטנציאלית - ולא בועה שעומדת להתפוצץ. "אם הכלכלה תהיה חלשה יותר ממה שאנו מעריכים, שוק המניות לא בהכרח יגיב לכך בשלילה", אמר. "הכול יישען על הפד שיעשה את העבודה הקשה". בגולדמן סאקס מצפים שהמדד יגיע ל־ 7,500 ול־ 7,600 נקודות, בהתאמה.

אסטרטג השווקים הוותיק, אד ירדני אופטימי אף יותר. "הפסימיסטים פשוט טעו כל כך הרבה זמן, שאנשים כבר די עייפו מהשׁטיק הזה", אמר. הוא מעריך ש-S&P 500 יגיע ל-7,700 נקודות, עלייה של כ־11% לעומת סגירת יום שישי, אך מודה שהיעדר קולות מתנגדים מעורר אצלו אי־נוחות מסוימת. "כאן נכנסים האינסטינקטים הנגדיים שלי לפעולה: הדברים הלכו לטובתי כל כך הרבה זמן, שזה קצת מדאיג שכולם סביבי הפכו לאופטימיים," אמר. "הפסימיות פשוט יצאה מהאופנה".

אבל, יש נורות אזהרה: הראשונה היא היעדר יכולות פיזור השקעות. בוול סטריט ג'ורנל מציינים שמה שהפך את השנה לחריגה במיוחד לא היה רק עוצמת הראלי, אלא גם היקפו לרוחב נכסים שונים. מניות ואג"ח עלו יחד וסחורות רשמו עליות חדות, רחבות, מתמשכות ומתואמות באופן יוצא דופן. כאשר נכסים שאמורים לקזז זה את זה נעים כולם באותו כיוון, תיקי ההשקעות הופכים לפחות מוגנים. התשואות מצטברות, אך מרווח הטעות מצטמצם. "אנו סבורים ששנת 2025 המחישה את הסיכון שבאשליית הפיזור", אמר ז’אן בואבן , ראש מכון ההשקעות הגלובלי בלאקרוק לבלומברג. "זה כבר אינו סיפור על פיזור בין מחלקות נכסים שמספק הגנה".

"אנו מניחים שקצב ההתנפחות המסחרר של המכפילים שראינו בחלק מהסקטורים אינו בר־קיימא ואינו ניתן לשחזור", אמר קרל קאופמן , מנהל תיקי השקעות ב־Osterweis לבלומברג, "אנחנו אופטימיים בזהירות שנוכל להימנע מקריסה משמעותית, אך חוששים שהתשואות העתידיות עלולות להיות דלות". חברות במדד S&P 500 נסחרות במכפיל של 22 על הרווחים הצפויים ב־12 החודשים הקרובים, מעל הממוצע של 19 בעשור האחרון.

ישנן עוד דאגות - שבום הבינה המלאכותית יתפוגג, הכלכלה - והחלטות הריבית של הפדרל ריזרב, עשויות להפתיע לרעה, ושנתו השנייה של הנשיא דונלד טראמפ עלולה להביא עמה זעזועים בלתי צפויים אף יותר מאשר הראשונה. "ראוי שלפחות תהיה מידה מסוימת של ספקנות מצד המשקיעים כאשר יש קונצנזוס רחב כל כך שהכול יסתדר", אמר סטיב סוסניק , האסטרטג הראשי ב־Interactive Brokers.

חלק מהאנליסטים מודאגים גם מכך שהעליות החדות במניות הבינה המלאכותית, שהניעו חלק גדול מהעליות בשוק בשלוש השנים האחרונות, הותירו להן מרחב מוגבל להמשך עליות. אף שרבים סבורים שה-AI תהיה טכנולוגיה משנת־משחק לכלכלה, הם חוששים שהתשואות המובטחות על השקעות של עשרות מיליארדי דולרים מצד השחקנים הגדולים בתחום יהיו קשות למימוש - דבר שעלול להעיב על העליות העתידיות.

"הסיכון המרכזי עבורנו הוא האם האינפלציה תחזור בסופו של דבר", אמרה מינה קרישנן מ־Schroders. "אנו מדמיינים שרשרת אירועים שעלולה להוביל לעליית אינפלציה, והתרחיש הסביר ביותר בעינינו מתחיל בעלייה במחירי האנרגיה".