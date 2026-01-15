חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:20

1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה מעורבת. וול סטריט נעלה אתמול יומיים רצופים של ירידות וגם הבוקר ירידות קלות. יתכן שלאחר השיאים של אתמול בת"א, השוק יכנס לעמדת המתנה.

המניות הדואליות עם פערי ארביטרז' מעורבים - אלביט עם פער חיובי של כ-2%, טבע וטאואר בפער של כ-1%, מנגד נייס בפער שלילי של נייס, אורמת, אנלייט וקמטק בפער שלילי של כ-1%. עיני המשקיעים נשואות גם להתפתחות הגאו פוליטית והמתח בין ארה"ב לאירן.

TSMC, יצרנית השבבים הטאיוונית וחברת הטכנולוגיה הכי גדולה באסיה עקפה הבוקר את הציפיות ברבעון, מה שעשוי לתמוך במניות השבבים המקומיות. הרווח של החברה זינק ב-35% לשיא.

מניות האנרגיה יגיבו למחירי הנפט שיורדים הבוקר לראשונה לאחר עליות שנמשכו מספר ימים, זאת לאחר שדונלד טראמפ רמז שהוא עשוי לדחות התקפה צבאית על איראן בשלב זה, דבר שיפיג את החשש משיבושים באספקת הנפט העולמית.

לופטהנזה, אחת מקבוצות התעופה הגדולות והמשפיעות בעולם, מבטלת טיסות לישראל על רקע הערכות גוברות להסלמה ביטחונית באזור, מה שעשוי לתמוך במניית אל על.

הערב תפרסם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר 2025, תחזיות הכלכלנים למדד בדצמבר נעות בין 0.1%- ל-0.1%, מה שמשקף עלייה צפויה לקצב אינפלציה שנתי של בין 2.5% ל-2.8%.

● ביטחון ובתי השקעות בראש: 1 מכל 12 חברות בת"א הכפילה את ערכה בשנה

אתמול, בתום מסחר תנודתי ולמרות החשש להסלמה מול איראן, ננעל המסחר בשיאים חדשים. מדד ת"א 35 אף כבש שיא החדש כשעלה בכ-1.5% מדד ת"א 125 גם הוא בשיא, עלה ב-1%, מדד ת"א 90 עלה ב-0.3%.

מתחילת השנה שבר מדד ת"א שישה שיאים חדשים, מספר זהה לשיאים של ת"א 125 ושל מדד ת"א 90.

את העליות הובילו מניות הבנקים והביטוח - המדדים שמייצגים אותם זינקו במעל 3%. מנגד בלטו לשלילה מדדי הקלינטק, הטכנולוגיה ורשתות השיווק, עם ירידות של כ-0.4%.

בין 125 המניות הגדולות בבורסה בלטה לרעה מניית קמטק שחזרה מהמסחר בוול סטריט בפער שלילי של 5% והמניה נפלה אתמול בשיעור דומה, למרות שהחברה שדרגה את התחזיות שלה.

מנגד נאייקס שעוסקת בפיתוח ומכירת פתרונות ושרותים דיגיטליים לסליקה זינקה במעל 6% ללא דיווח מיוחד לבורסה, לאחרונה פורסם כי נמכרו מניות נאייקס בעסקה מחוץ לבורסה במחיר של 177 שקל למניה ובהיקף כולל של כ-52 מיליון שקל.

מניית עזריאלי חצתה אתמול את רף שווי השוק של 50 מיליארד שקל. מתחילת החודש, המניה עלתה במעל 16%.

מניית רמי לוי ריכזה עניין וירדה בכ-2% לאחר הפרסום שלפיו הנפקת רמי לוי נדל"ן נמצאת בישורת האחרונה. זרוע הנכסים הפרטיים של טייקון הקמעונות, שיצאה לדרכה במטרה לבצע הנפקת מניות ראשונית (IPO), סיכמה עם המוסדיים על השווי הסופי.

חברת עשות אשקלון , בשליטת קרן פימי של ישי דוידי (52.1%), הפועלת בתחום הביטחוני גייסה 120 מיליון שקל מהמוסדיים מגדל ומור (60 מיליון שקל לכל חברה) במחיר של 97.5 שקלים למניה.

● הקפיצה האנרגטית של מאיר שמיר: המניה שהניבה 450% בשלוש שנים

באסיה מגמה מעורבת הבוקר. מדד קוספי בדרום קוריאה עולה ב־0.6%, הבנק המרכזי של דרום קוריאה הותיר את ריבית הייחוס ללא שינוי ברמה של 2.50% , בהתאם לציפיות רויטרס, זאת על רקע היחלשות הוון הקוריאני לאחרונה, שצמצמה את מרחב התמרון להקלה מוניטרית.

ביפן, מדד ניקיי 225 יורד ב־1.05%, מניית Toyota Industries מזנקת ב־5.8% לאחר ש־ Toyota Motor הודיעה מאוחר ביום רביעי כי הסכימה להעלות את הצעת הרכישה שלה. בהונג קונג, מדד האנג סנג יורד ב־0.6%, כך גם מדד שנגחאי בסין.

מניית Trip.com צונחת בעד 21% לאחר שרגולטור השוק בסין פתח בחקירה נגד פלטפורמת התיירות המקוונת בחשד להתנהגות מונופוליסטית.

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים כעת בירידות קלות של עד 0.2%.

הבוקר, חברת TSMC, יצרנית השבבים בהזמנה הגדולה בעולם, דיווחה על זינוק של 35% ברווח הנקי ברבעון הרביעי תוצאה שעלתה על תחזיות השוק והובילה לשיא חדש, הודות לביקוש הגובר לשבבים המשמשים ליישומי בינה מלאכותית.

החברה שלקוחותיה כוללים את אנבידיה ו־אפל , רשמה רווח נקי של 505.7 מיליארד דולר טייוואני (כ־16.01 מיליארד דולר) בתקופה שבין אוקטובר לדצמבר. התוצאה עקפה את התחזית.

אתמול נרשם בניו יורק רצף הירידות הראשון של שנת 2026, שני ימי ירידות, לאחר סבב נתונים כלכליים שגרתי ולצד פרסום דוחות של הבנקים הגדולים, כאשר סיכונים גיאו־פוליטיים העיבו על השוק אך במקביל דחפו לעליות במחירי הנפט והזהב. מדד הפחד (VIX) זינק בכ-10%.

נאסד"ק ירד ב-1.1%, S&P 500 ב-0.5% ודאו ג'ונס ב-0.1%. מנגד, מדד ראסל 2000 עלה ב-0.6%.

"אנשים מחפשים תירוצים למכור טכנולוגיה ולקנות את שאר השוק", אמר ג’יי האטפילד, מנכ״ל Infrastructure Capital Advisors. השילוב בין זאת לבין מחירי השיא של מניות הטכנולוגיה הותיר את המשקיעים זהירים לגבי השאלה האם ניתן להמשיך ולהסתמך על מגזר הטכנולוגיה כמקור לתשואות עודפות, אמר האטפילד.

עם זאת, ריצ’רד סטיינברג, אסטרטג בכיר לשווקים גלובליים ב־Focus Partners Wealth, אמר כי לדעתו מניות הטכנולוגיה נמצאות בהאטה זמנית ולא במגמת ירידה. "הטכנולוגיה עדיין צפויה להציג צמיחה חזקה מאוד ברווחים ב־2026," אמר.

מניות הטכנולוגיה הובילו את הירידות - אנבידיה ירדה ב-1.5%, מיקרוסופט , טסלה ואמזון ירדו אף הן.

רק אתמול אישרה ארה"ב באופן רשמי את ייצוא שבבי ה-H200 של אנבידיה לסין תחת תנאים מסוימים. רויטרס דיווחה שפקידי ממשל סינים הנחו חברות טכנולוגיה מקומיות שלא לרכוש את שבבי ה-H200 אלא אם הדבר הכרחי לחלוטין. אנבידיה לא הגיבה באופן מיידי לבקשת תגובה על הדיווח.

מנגד מגזר האנרגיה זינק בכ-2.5%. בלטו בו שברון ואקסון מובייל . העליות הן על רקע עליית מחירי הנפט.

המגזר הבנקאי המשיך לעמוד במוקד תשומת לב המשקיעים על רקע דו"חות כספיים שפירסמו בנק אוף אמריקה, וולס פרגו וסיטי. המסחר גם התנהל על רקע נתוני אינפלציה, מכירות קמעוניות ומכירות בתים גבוהים מהתחזיות שפורסמו אתמול (ד') בארה"ב. הדולר נחלש קלות מול מטבעות מרכזיים בעולם, והתשואה על האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסוגה.

בעוד שמניות השבבים יורדות היום, רובן ככולן, מניית אינטל עלתה שוב אתמול (במעל 2.5%) לאחר ששלשום זינקה ב-8%.

אתמול KeyBanc Capital Markets שדרגה מניות אינטל ו-AMD להמלצת משקל יתר (Overweight), תוך ציון ביקוש חזק מהצפוי למרכזי נתונים והידוק בהיצע הזיכרונות ברחבי תעשיית השבבים.

מניית אורקל ירדה בכ-5% לאחר שהוגשה נגדה תביעה על ידי מחזיקי איגרות חוב הטוענים כי ספגו הפסדים מכיוון שהחברה, בהנהגת המיליארדר לארי אליסון, לא חשפה כי היא תיאלץ למכור חוב נוסף בהיקף משמעותי כדי להקים את תשתית הבינה המלאכותית שלה.

מחיר הביטקוין חזר לעלות מעל לרמה של 97 אלף דולר, לאחר שסטרטג'י רכשה ביטקוין נוסף בהיקף של 1.3 מיליארד דולר, הרכישה הגדולה ביותר שלה מאז יולי. מניית סטרטג'י, הנחשבת בעיני רבים כהשקעה ממונפת על מחיר הביטקוין, המניה זינקה בכ־7% בעקבות החדשות.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים רשמו ירידות של עד 0.2%, בעוד שמדד תל גוב־שקלי 10+ ירד בכ-0.1%.

בשוק החוב האמריקאי, תשואת איגרות החוב הממשלתיות לעשר שנים ירדה בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 4.15%, כאשר ברקע פרסום מדד המחירים לצרכן בארה"ב לחודש דצמבר, שהצביע על כך שהאינפלציה עלתה בקצב שנתי של 2.7%, וכן החששות מפני פגיעה פוטנציאלית בעצמאות הפדרל ריזרב, לאחר החקירה הפלילית שנפתחה נגד היו"ר ג'רום פאוול.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נסחר הבוקר ביציבות מול הדולר ונסחר ב-3.152 שקלים לדולר, וייתכן שאחת הסיבות היא הירידות בוול סטריט. בימים האחרונים נרשמת התחזקות של השקל, שנע בין 3.14 ל-3.15 שקלים לדולר, ויש מי שמאמין שיש קשר לאפשרות של נפילת השלטון באיראן.

רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי בבנק מזרחי טפחות, הסביר לגלובס כי "אם מסתכלים על נתונים רשמיים של בנק ישראל ונתונים מהמסחר, בתקופה האחרונה אנחנו רואים עוד מגמה של התחזקות של השקל, בעיקר מול הדולר ופחות מול האירו.

"את ההתחזקות של השקל אפשר ליישב עם המציאות הכלכלית - נתוני בנק ישראל והלמ"ס על כניסת הון למשק מראים על התעניינות, אנחנו רואים את ההצלחות האחרונות בהנפקות בשוקי חו"ל, אנחנו רואים את הנתונים הכלכליים, נושא התקציב - כל הפרמטרים האלה מסתנכרנים לתמונה טובה על המשק, גם מבחינה פיננסית וגם מבחינה כלכלית. אנחנו רואים התעניינות של משקיעים בארץ ובחו"ל, ולכן השקל מתחזק".

מחיר נפט ברנט ירדו הבוקר בעד 3.1% ונסחר מתחת ל־65 דולר לחבית, לאחר שזינק בכ־11% במהלך השבוע האחרון. במקביל, מחיר נפט WTI נסחר סביב 60 דולר לחבית. הנשיא טראמפ אמר כי קיבל הבטחות שאיראן תפסיק להרוג מפגינים, מה שהפחית את הסבירות לתגובה צבאית מיידית מצד ארה״ב להפגנות נגד ממשלתו של המנהיג העליון, אייתולה עלי חמינאי, וכן צמצם את החשש לשיבושים בייצור הנפט האיראני ובנתיבי שיט מרכזיים.

עם זאת, המצב באיראן נותר תנודתי. הרשויות סגרו זמנית את המרחב האווירי סביב טהרן, בעוד שארה״ב העבירה מחדש חלק מאנשיה בקטר ובסביבת בסיסים צבאיים אמריקאיים נוספים באזור.

4. מאקרו

לאחר הורדת הריבית המפתיעה של בנק ישראל בשבוע שעבר, הערב כאמור, תפרסם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר 2025. חזאי בנק ישראל מעריכים כי המדד צפוי להציג עלייה באינפלציה, ייתכן שאף קרוב לגבול העליון של טווח היעד (בין 1% ל-3%), כאשר לאחר מכן, כבר במהלך הרבעון הראשון של השנה, צפויה ירידה לסביבת מרכז היעד.

בבנק צופים כי הרכיבים העיקריים שצפויים לתרום לעלייה במדד הם רכיב הדיור, שיעלה בכ-0.3%, רכיב "הלבשה והנעלה", שצפוי לעלות בכ-1%, ומחירי הטיסות לחו"ל, שצפויים לעלות בדצמבר בכ-5% (במונחים דולריים).

● הריבית ירדה? הבנקים עדיין לא מגלגלים את ההקלה לנוטלי המשכנתאות

עד כמה צפויים הנתונים לזרז את הורדת הריבית? כנראה שלא בהרבה.

בעוד שדבריו של נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, בהחלטת הריבית האחרונה התפרשו בשוק כ"יוניים" למדי, הוא הקפיד להדגיש במספר הזדמנויות כי המשך מתווה הריבית "יוסיף להיות הדרגתי וזהיר". תחזית בנק ישראל לריבית ל-12 חודשים קדימה עומדת על 3.5%, מה שמשקף שתי הורדות ריבית נוספות של רבע אחוז עד סוף השנה.

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, הוריד מעט את תחזית הריבית שלו לסוף השנה הנוכחית, לנוכח "הפגנת הגמישות המפתיעה מצד בנק ישראל". בסקירתו השבועית, ציין כי "אנו מעריכים כעת שההורדה הבאה של הריבית תהיה במרץ (30.3), אך התחזקות משמעותית נוספת של השקל ו/או הפתעות כלפי מטה באינפלציה עשויים להקדים אותה לפברואר. הריבית הצפויה בסוף השנה תעמוד על 3.0%-3.25%".

בארה"ב פורסם בשלישי מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר. האינפלציה עלתה ב-0.3%, מה ששיקף קצב עלייה שנתי של 2.7%, בהתאם לצפי. אינפלציית הליבה, שאינה כוללת את הסעיפים התנודתיים יותר של מזון ואנרגיה, עלתה ב-0.2% וב-2.6% בחישוב שנתי - מתחת לצפי. אך עדיין, האינפלציה נותרת עקשנית מעל יעד ה־2% של הפדרל ריזרב מזה זמן מה.

אתמול פורסמו נתוני המכירות הקמעונאיות, שלפיהן מתברר שהצרכנים הגדילו את הוצאותיהם בנובמבר לעומת אוקטובר, עם כניסת עונת הקניות לחגים לשיאה.

5. תחזית

טום סוסנוף (Tom Sosnoff), סוחר, יזם ופיגורה מוכרת בעולם המסחר באופציות, בהתבטאות שזכתה להדים רבים בשוק - ״אנבידיה היא רעיון מאוד משעמם… כי כולנו כבר מכירים את הסיפור״, אמר בראיון ליאהו פיינס.

סוסנוף הקים ומכר את thinkorswim, פלטפורמת מסחר שנמכרה ב-2009 ושייכת לצ'ארלס שוואב, אחר כך הקים את tastytrade, פלטפורמת מסחר שמתמקדת בהסתברויות, תנודתיות וניהול סיכונים. נרכשה ב-2021 ע״י IG Group.

סוסנוף טען כי למרות הדומיננטיות הטכנולוגית של אנבידיה, סיפור המניה מוכר מדי וייתכן שהיא כבר מתומחרת במלואה. הבעיה, לדבריו, היא שאנבידיה כיום ״מתומחרת באופן מלא לחלוטין״. כאשר רוב האנליסטים והמשקיעים כבר נמצאים באותו צד של הסירה, אותה מציאות ״משעממת״ מרמזת שיש מעט מאוד תרחישי הפתעה שיכולים להקפיץ את המחיר משמעותית מכאן והלאה.

״אני מסתכל על אנבידיה ושואל את עצמי כמה אפסייד עוד נשאר כאן ומה פוטנציאל הירידה אם הדבר הזה יתהפך״, אמר סוסנוף. ״זה לא עניין של אנבידיה עצמה… זה פשוט עניין של מחיר״.

סוסנוף אינו חוזה קריסה כוללת של השווקים, אך הוא נערך ל״קריאת מציאות״. להערכתו, ייתכן מימוש חד ולא נעים בהיקף של 10%-15%, שעלול להתרחש בין מרץ למאי.

״הסיכויים נוטים כלפי מטה בשוק״, אמר סוסנוף. הוא ציין כי בעוד ששוק המניות חוגג, שוק האג״ח נותר קפוא באופן מחשיד. אם התנודתיות תשוב, היקרים ״המתומחרים במלואם״ כמו אנבידיה הם לרוב הראשונים להרגיש את כוח הכבידה. בנוסף, חוסר היציבות בשווקים עשוי להתממש עם סיום כהונתו של יו״ר הפדרל ריזרב, ג’רום פאוול, במאי.

טענה פרובוקטיבית נוספת שלו היא שמעמדה של אנבידיה כחברה בעלת שווי השוק הגבוה בעולם נמצא תחת איום. כשנשאל האם ענקית ה-AI תשמור על הכתר עד סוף השנה, סוסנוף הביע ספק. ״אני לא חושב שזו תהיה אנבידיה״. אלפאבית עקפה לאחרונה את אפל והפכה לחברה השנייה בגודלה בעולם, והיא כבר נמצאת במרחק נגיעה מאנבידיה, כאשר שוויה חוצה את רף 4 טריליון הדולר.

עבור משקיעים שמכירים את הזינוק האנכי של אנבידיה, הכינוי ״משעממת״ של סוסנוף מבהיר את התזה: מהפכת הבינה המלאכותית היא אמיתית, אך הכסף הקל כבר נעשה. אם השוק יעמוד בפני תיקון באביב, אנבידיה תהיה מהראשונות שתיפול.

סוסנוף די לבד

נכון שמייקל ברי אמר שהוא מהמר נגד אנבידיה. אנבידיה היא "פשוט ההימור הטהור ביותר", כתב ברי בפוסט בפלטפורמת Substack בסוף השבוע האחרון. החברה הפכה "תלויה לחלוטין בהוצאות של חברות הענן הגדולות (Hyperscalers), ואני לא רואה איך המתמטיקה הזו עובדת", המשיך.

אבל רוב האנליסטים נותרים בטוחים ביכולתה של החברה לשמור על הדומיננטיות שלה בשוק מעבדי הגרפיקה (GPU) ל־AI. למעשה, אנליסטים מובילים בוול סטריט מעריכים שמניית החברה תספק אפסייד משמעותי ב־2026.

בשבוע שעבר חזר אנליסט מיזוהו, ויג’יי ראקש, על דירוג קנייה לאנבידיה והעלה את מחיר היעד ל־275 דולר מ־245 דולר. לדבריו, אנבידיה וברודקום הן החברות הממוקמות בצורה הטובה ביותר ליהנות מביקוש מתמשך למאיצי AI, כאשר הוצאות ההון של ה־Hyperscalers צפויות לעלות ב־32% משנה לשנה לכ־540 מיליארד דולר.

גם האנליסט של פייפר סנדלר, הארש קומאר, אישר מחדש דירוג קנייה למניה עם מחיר יעד של 225 דולר. האנליסט כינה את אנבידיה "בחירת הדאטה־סנטר הגדולה המובילה של פייפר סנדלר ל־2026", כך גם אנליסט סטיפל, רובן רוי, שחזר על דירוג קניה עם מחיר יעד של 250 דולר, לאחר פגישה עם סמנכ״לית הכספים של החברה, קולט קרס. האנליסט ציין כי השיחה תאמה את המידע הקודם וחיזקה את היעדים שנקבעו בעבר, כולל הציפייה לעמידה ביעד אספקה הגבוה מהנתון שהוכרז קודם לכן של 500 מיליארד דולר.

בסך הכול, בוול סטריט יש למניית אנבידיה קונצנזוס Strong Buy (קנייה חזקה) , המבוסס על 39 המלצות קנייה, המלצת החזקה אחת והמלצת מכירה אחת. מחיר היעד הממוצע למניה עומד על 265 דולר, ומשקף פוטנציאל אפסייד של כ־43.3% לעומת המחיר הנוכחי, מה שידחוף את שווי השוק של החברה למעל 6 טריליון דולר.

ראלי של 4 טריליון ניצב בפני איומים רבים מאי פעם

אבל בבלומברג כתבו השבוע שהחברה בעלת השווי הגבוה ביותר בעולם ניצבת על קרקע לא יציבה עם פתיחת שנת 2026.

המניה ירדה בכ-13% מאז הגיעו לשיא ב-29 באוקטובר והציגה ביצועי חסר בהשוואה למדד ה- S&P 500, זאת בעוד המשקיעים הופכים מודאגים יותר בנוגע להמשכיות ההוצאות על בינה מלאכותית (AI) ולאחיזתה של ענקית השבבים בשוק.

הצניחה האחרונה בולטת במיוחד בהתחשב בכך שביום שבו המניה נסגרה לאחרונה בשיא כל הזמנים, היא הציגה זינוק של יותר מ-1,300% מאז סוף שנת 2022. שווי השוק של אנבידיה עמד אז על מעל ל- 5 טריליון דולר, בהשוואה לכ-400 מיליארד דולר בלבד פחות משלוש שנים קודם לכן. כעת, המניה איבדה שווי שוק של מעל חצי טריליון דולר בתוך חודשים ספורים, מה שהביא את התשואה שלה בשלוש השנים האחרונות לכמעט 1,200%.

בינתיים, יצרנית שבבי ה-AI הדומיננטית מתמודדת עם תחרות עזה מאי פעם מצד יריבות כמו AMD, ואפילו מצד לקוחותיה הגדולים ביותר, בהם אלפאבית (גוגל) ו אמזון. במקביל, בוול סטריט גובר החשש לגבי ההשקעות של אנבידיה ברבים מלקוחותיה, מה שעלול להיתפס כניסיון "לנפח" את הביקוש באופן מלאכותי.

"הסיכונים עלו בבירור," אמרה ג'ואן פיני, שותפה ומנהלת פורטפוליו ב-Advisors Capital Management, המנהלת נכסים בשווי 13 מיליארד דולר.

עם זאת, הביקוש למניות אנבידיה נותר חזק, כשהחברה נסחרת במכפיל רווח זול יותר מרבות מעמיתותיה במגזר ה"ביג טק", למרות תחזיות רווח מרקיעות שחקים. החברה מסנטה קלרה, קליפורניה, צפויה לייצר צמיחה של 57% ברווחים לצד עלייה של 53% במכירות בשנת הכספים הבאה שלה (המסתיימת בינואר 2027). אפל, לשם השוואה, צפויה לראות עליות של כ-10% בלבד בשני המדדים הללו.

"אנבידיה עדיין צפויה להיות אחת החברות בעלות הצמיחה המהירה ביותר בשווקים הציבוריים," אמרה פיני. "האם אתם רוצים להחזיק בזה? התשובה היא כן."

התחרות מתגברת

אנבידיה היא היצרנית המובילה של מאיצי בינה מלאכותית, השולטת ביותר מ-90% מהשוק. אולם, המתחרות מתחילות לצבור תאוצה.

בבלומברג מזכירים ש-AMD זכתה בהזמנות ענק למרכזי נתונים מ-OpenAI ומאורקל והכנסותיה מתחום מרכזי הנתונים צפויות לזנק בכ-60% לכמעט 26 מיליארד דולר ב-2026, לפי נתוני בלומברג. במקביל, ענקיות כמו אלפאבית, אמזון, מטא ומייקרוסופט - האחראיות ליותר מ-40% מהכנסותיה של אנבידיה - בונות שבבים משלהן בניסיון לעקוף את העלות הגבוהה של רכישת שבבי אנבידיה, שכל אחד מהם עשוי לעלות יותר מ-30,000 דולר.

"אנשים ישתמשו בשבבים זולים יותר אם יוכלו," אמר מייקל אורוק, אסטרטג שוק ראשי ב-Jonestrading "זה הופך להיות ברור ששמירה על נתח שוק של 90% תהיה אתגר".

המהלך של אנבידיה ב-24 בדצמבר לרכישת רישיונות טכנולוגיים וגיוס בכירים מסטארט-אפ השבבים Groq נראה כהודאה בביקוש הגובר לשבבים מתמחים וזולים יותר. החברה מתכננת לשלב אלמנטים משבבי Groq בעיצובים עתידיים, מה שיעניק לה גישה לשבבי "שיהוי נמוך" (low latency) - גישה חלופית להרצת תוכנת AI הדומה לשבבי ASIC.

ועם זאת, הביקוש לכוח מחשוב AI הוא כה עצום, שחברות הביג-טק עדיין "שואבות" את השבבים של אנבידיה אפילו כשהן פורסות שבבים משלהן. כתוצאה מכך, נתח השוק של אנבידיה צפוי להישאר יציב בעתיד הנראה לעין.

"השוק ממעיט בערך המיצוב של אנבידיה", כתבו אנליסטים ממורגן סטנלי. "אנחנו ממשיכים לחשוב שאנבידיה תהיה הפתרון בעל ההחזר על ההשקעה (ROI) הגבוה ביותר בענן".

הכי זולה בין שבע המופלאות

כאשר המתחרות מציעות חלופות זולות יותר, המשקיעים עוקבים מקרוב אחרי שולי הרווח של אנבידיה, אומרים בבלובמרג.

שולי הרווח הגולמי של החברה היו סביב ה-75% בשנים 2024-2025, אך ירדו מעט בשנת הכספים 2026 בשל עלויות גבוהות הקשורות לייצור סדרת שבבי ה-Blackwell . הנתון צפוי לעמוד על 71.2% בשנת הכספים הנוכחית (המסתיימת ב-31 בינואר), ואנבידיה טוענת שהוא יחזור לסביבות 75% ב-2027. פספוס בנתון זה עלול להדליק נורות אזהרה בוול סטריט.

גורם נוסף ומפתיע אולי שמשאיר את המשקיעים לצד אנבידיה הוא התמחור יחסית של המניה. עם מכפיל רווח של 25 על הרווח הצפוי ב-12 החודשים הקרובים, אנבידיה נסחרת בהנחה לעומת כל מניות "7 המופלאות" והיא אף זולה יותר מיותר מרבע מהמניות במדד ה-S&P 500.

לשם השוואה, אלפאבית נסחרת במכפיל רווח עתידי של 30. עד כמה שטסלה עדיין נחשבת ל"מופלאה", היא נסחרת במכפיל של 600, אמזון במכפיל של 34.

אנבידיה "מתומחרת כאילו המחזור הסתיים, כאילו אף אחד לא יטמיע יותר AI," אמר ויווק אריה, אנליסט מוליכים למחצה בבנק אוף אמריקה. "זו ההזדמנות מנקודת המבט של המשקיע, וזה כמובן שונה מאוד ממה שראינו בשיא בועת הדוט-קום."