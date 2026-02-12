דרמה בתחתית - מי החברות שיפסידו מכניסת פאלו אלטו

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:30

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח בעליות שערים. המדדים צפויים לקבל דחיפה חיובית קלה מהמניות הדואליות, שחוזרות בפער ארביטראז' חיובי כולל של כ-0.3%. מניית פורמולה מערכות תבלוט לחיוב במיוחד וצפויה לקפוץ במעל 8% בפתיחה, אנלייט תעלה בכ-2.7% ונייס תטפס בקרוב ל-2%. החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים הבוקר בעליות קלות של עד 0.3%.

בסיומו של יום תנודתי, הבורסה בתל אביב ננעלה בירידות שערים. מדד ת"א 35 ירד בכ-0.8%, בעוד מדד ת"א 90 נחלש בכ-0.4%. הירידות התחזקו לקראת סיום יום המסחר, בעקבות המעבר למגמה שלילית במסחר בוול סטריט, שם פורסם דוח התעסוקה הרשמי לחודש ינואר; הדוח הצביע על שוק עבודה פחות חלש מהציפיות בשוק, מה שמרחיק את הורדת הריבית הבאה של הפדרל ריזרב.

את הירידות הוביל מדד המניות הביטחוניות, שנפל בכ-3%. מדד הביטחוניות הוא החלש ביותר מבחינת ביצועים החודש, עם תשואה שלילית של כ-4.1% עד כה - זאת, כאשר מדד ת"א 35 עלה בקרוב ל-4% מתחילת החודש. במהלך ינואר, המדד זינק במעל 17%, על אף ירידה חדה בסופו של החודש, שחלק מן האנליסטים ייחסו למימושים, לאחר תקופה ארוכה של עליות.

גם מדד הטכנולוגיה בלט לשלילה ונחלש בכ-1.9%, בהובלת מניות התוכנה מג'יק , מטריקס , וואן טכנולוגיות ומלם תים . מנגד, את העליות הוביל מדד רשתות השיווק, שהתחזק בכ-1.1%, בהובלת שטראוס ורמי לוי .

מניית הבורסה לניע בתא זינקה בכ-11%, לאחר שפאלו אלטו נטוורקס הודיעה על כוונתה להירשם כחברה דואלית בבורסה לני"ע בתל אביב; זאת, לצד הודעתה על השלמת הרכישה של חברת סייברארק הישראלית. הרישום צפוי להפוך את פאלו אלטו נטוורקס לחברה הגדולה ביותר הנסחרת בבורסה בתל אביב במונחי שווי שוק.

הודעתה של חברת הסייבר פאלו אלטו על כוונתה להצטרף לבורסה בת"א באמצעות רישום כפול עשויה לטרוף מחדש את הקלפים במדדים. אם תקבל מהבורסה "מסלול מהיר" לכניסה למדדים, היא עשויה לעשות זאת כבר בעדכון הקרוב, בחודש מאי.

אם העדכון היה מתבצע היום והיו נכנסות אל מדד ת"א 35 פאלו אלטו ומגה אור (שמתמקמת במקום 30 מבחינת שווי כיום), מניית חברת הנדל"ן דמרי (שבמקום ה-46 בבורסה) ומניית חברת המלונאות פתאל היו מאבדות את מקומן במדד. גם חברת הנדל"ן המניב מבנה הייתה מאבדת את מקומה, שכן פתאל ומבנה נמצאות היום במקומות ה-42 וה-40 בבורסה, ומניה נפלטת אוטומטית החוצה אם היא מתחת למקום ה-39 בשווי השוק.

● דרמה בתחתית: מי החברות שיפסידו מכניסת פאלו אלטו

גם חברת השבבים קמטק ריכזה עניין במסחר אתמול. המניה עלתה, לאחר שהודיעה כי קיבלה הזמנה בסך 25 מיליון דולר למערכות Hawk מלקוח מוביל עבור יישומי AI, כשסך ההזמנות הכולל מאותו לקוח עומד על 45 מיליון דולר.

מניית ג'נריישן קפיטל עלתה במעל 4%, על רקע המלצת קנייה שקיבלה מלידר שוקי הון. גלעד בן צבי, אנליסט בבית ההשקעות, ציין כי "נכסי הקרן נהנים מתזרימי הכנסות משמעותיים, המבוססים ברובם על הכנסות ללא סיכון ביקוש, ומבנה לקוחות יציב וחזק. PowerGen, פעילות האנרגיה של הקרן צפויה לצמוח בצורה משמעותית. לג'נריישן פעילות אנרגיה אינטגרטיבית לאורך כל שרשרת הערך, מייצור בכלל הטכנולוגיות ועד אספקה באמצעות בזק-ג'ן. על רקע תנופה משמעותית בסקטור והיערכות לעלייה בביקושים, הקרן קידמה בשנים האחרונות מספר מהלכים מרכזיים, בהם תחנת ריינדיר, פיתוח מאסיבי של צבר קרקעות ורכישת יבולי שמש, אשר להערכתנו, צפויים לתמוך בהצפת ערך בשוויה של PowerGen בטווח הקרוב".

בניו יורק, הבורסה ננעלה בירידות קלות, לאחר דוח התעסוקה החזק מן המצופה. הנאסד"ק ירד בכ-0.2%, ה-S&P 500 ננעל ביציבות והדאו ג'ונס איבד מערכו כ-0.1%, לאחר שלושה ימים רצופים של עליות.

הדוח הצביע על כך שהמשק הציג תוספת של 130 אלף משרות לעומת צפי של 55 אלף משרות בינואר. שיעור האבטלה נעמד על 4.3%, בעוד שהצפי היה שישאר יציב ברמה של 4.4%. בעקבות הפרסום, מדדי המניות הגיבו תחילה בעליות, אך בהמשך מחקו את רובן, ככל הנראה, בשל העובדה שהדוח החזק מן הצפוי מרחיק את הורדת הריבית הבאה של הפדרל ריזרב. לפי נתוני CME Group, ההסתברות המתומחרת בשווקים להורדת ריבית בהחלטה הקרובה של הפדרל ריזרב במרץ, ירדה מכ-20% לפני פרסום הדוח לשיעור של כ-6%.

אחרי ההתאוששות שנרשמה בימים האחרונים במניות התוכנה, קרן הסל iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, אשר עוקבת אחר הסקטור, נפלה בכ-2.6%. בין המניות שבלטו בירידות, ניתן למצוא את מיקרוסופט , פלנטיר , שופיפיי , אורקל , אפלווינג , סרוויס נאו ועוד.

מספר מניות עשו תנועות משמעותיות במהלך יום המסחר בעקבות פרסום תוצאותיהן הכספיות:

קורנית - מניית החברה הישראלית, העוסקת בתחום הדפוס הדיגיטלי על טקסטיל, דיווחה על חזרה לצמיחה בהכנסות - הן צמחו ב-2.2% לכ-208 מיליון דולר. ההפסד הנקי הסתכם ב-13.5 מיליון דולר על בסיס GAAP, צמצום לעומת 2024, ועל בסיס Non-GAAP נרשם רווח נקי של 14.4 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 1.5 מיליון דולר, עלייה מ-2024. המנכ"ל רונן סמואל מסר: "הרבעון הרביעי מסכם שנה של ביצוע ממוקד ועקבי. חזרנו השנה לצמיחה בהכנסות, השגנו EBITDA מתואם חיובי וייצרנו תזרים מזומנים תפעולי חזק".

ורטיב - מניית חברת התשתיות הדיגיטיליות זינקה בקרוב ל-25%, לאחר שרווחיה ברבעון הרביעי עקפו את תחזיות האנליסטים. החברה דיווחה על הכנסות בגובה 2.88, בהתאם לצפי האנליסטים, בעוד שהרווח למניה עמד על 1.36 דולר - מעל הצפי ל-1.29 דולר ומשמעותית מעל הרווח למניה בתקופה המקבילה אשתקד, שעמד על 0.99 דולר. החברה גם העלתה את תחזיותיה לשנת 2026 המלאה.

יוניטי - מניית חברת התוכנה, המספקת מנוע לפיתוח משחקי וידאו, צללה בכ-25%, על אף שתוצאותיה הכספיות עקפו את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה. החברה הציגה תחזית להכנסות של 480-490 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2026, מעט מתחת לקונצנזוס האנליסטים.

אסטרה לאבס - מניית חברת התשתיות ל-AI צנחה במעל 20%, על אף שעקפה את התחזיות בשורה העליונה והתחתונה. החברה דיווחה על הכנסות של 271 מיליון דולר ורווח למניה של 58 סנט, לעומת צפי להכנסות של 250 מיליון דולר ורווח למניה של 51 סנט. ב-CNBC מדווחים כי על אף שההכנסות ברבעון הרביעי צמחו ב-92% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, חלק מהאנליסטים ציפו שהחברה תציג הכנסות של מעל 280 מיליון דולר.

אתמול, דווח ב-CNBC כי מייסד קרן הגידור פרשינג סקוור, ביל אקמן, חשף שהוא בעל החזקה במניית מטא . לפי הדיווח, ההחזקה של אקמן שקולה ל-10% מההון של פרשינג סקוור, נכון לסוף 2025. במצגת המשקיעים השנתית של הקרן, נכתב כי "אנו מאמינים שמחיר המניה הנוכחי של מטא אינו משקף מספיק את פוטנציאל האפסייד של החברה לטווח ארוך בתחום ה-AI, ומייצג הערכת שווי מוזלת משמעותית עבור אחד העסקים הגדולים בעולם".

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר במגמה מעורבת. בורסת טוקיו עשתה היסטוריה במהלך הלילה, כאשר מדד הניקיי חצה לראשונה את רף ה-58 אלף נקודות - אם כי בהמשך הוא נסוג מעט מהשיא. מדובר בהמשך הראלי שהחל עם ניצחונה של נשיאת יפן, סנאה טקאיצ'י, בסבב הבחירות שנערך במדינה בתחילת השבוע. בשעה זו, הניקיי מטפס בכ-0.3%, ההנג סנג יורד בכ-1%, בורסת שנגחאי נסחרת ביציבות והקוספי קופץ בכ-2.8% לשיא חדש של כל הזמנים.

2. שוקי האג"ח

בעקבות דוח התעסוקה שפורסם בארה"ב והרחיק את הורדת הריבית הבאה של הפדרל ריזרב, ירידות מחירים נרשמו באג"ח הממשלתיות האמריקאיות. התשואה לעשר שנים עלתה במעל 2 נקודות בסיס לרמה של 4.17%, בעוד התשואה לשנתיים עלתה ביותר מ-5 נקודות בסיס לרמה של 3.51%.

בארה"ב, בנק אוף אמריקה מזהיר ששוק המניות הפך לאיום מרכזי דווקא על שוק האג"ח. זאת, בעקבות עליית המניות בחמש השנים האחרונות, שהביאה מנהלי תיקים לאזן את היחס בתיקי ההשקעות בין אג"ח ומניות - מה שהוביל להזרמה של מיליארדים לאג"ח אמריקאיות. בבנק מזהירים כי אם העליות בבורסות יאטו השנה והריבית תרד לאט מהמצופה, תיתכן תגובת שרשרת - שבעטייה שוק אגרות החוב יסבול. "זהו סיכון רציני, תשואות גבוהות על אג"ח יוצרות חור גדול יותר בתקציב ומערימות חובות", כתבו בבנק.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הדולר ממשיך לאבד גובה מול השקל ונסחר הבוקר מעט מתחת ל-3.07 שקלים - רמתו הנמוכה מזה כארבע שנים. מתחילת השנה התחזק השקל בכ־3.5% מול הדולר ובשנה האחרונה ב־13%. האירו נותר יציב על 3.66 שקלים.

● שער הדולר מתקרב לקידומת חדשה: "קשה להצדיק התערבות מצד בנק ישראל"

תמיר הרשקוביץ, סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף השקעות באיילון ביטוח ופיננסים, מסביר כי אנו עדים לשילוב נדיר של מגמות עולמיות ומקומיות, שלא משאירות למטבע האמריקאי סיכוי רב. "מגמת היחלשות של הדולר בעולם נמשכת", הוא פותח, ומצביע על שער האירו־דולר כאינדיקטור לכך שמשקיעים יוצאים מהמטבע האמריקאי. לדבריו, "יש פה סוג של 'הרעשה ארטילרית' על הדולר מכל הוורטיקלים במקביל".

מחירי הנפט קפצו אתמול בכ-1.5%, על רקע המתיחות המתמשכת בין ארה"ב ואיראן ופגישת נתניהו-טראמפ בבית הלבן. העליות הגיעו גם על רקע דיווח בוול סטריט ג'ורנל אתמול כי הפנטגון הורה לנושאת מטוסים נוספת להיערך ליציאה למזרח התיכון. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד הבוקר על כ-64.9 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-69.5 דולר.

בשוק הקריפטו, הביטקוין ירד אתמול בכ-4% ונסחר הבוקר סביב 67 אלף דולר. מניות קריפטו כמו רובין הוד , סטרטג'י וקוין בייס סיימו את יום המסחר בוול סטריט בירידות בולטות.

4. מאקרו

כאמור, דוח התעסוקה המצופה לחודש ינואר הצביע על כך שהמשק האמריקאי הציג תוספת של 130 אלף משרות - הרבה מעל הצפי של תוספת 55 אלף משרות בינואר. שיעור האבטלה נעמד על 4.3%, בעוד שהצפי היה שישאר יציב ברמה של 4.4%.

אלן זנטנר, אסטרטגית כלכלית ראשית במורגן סטנלי, אמרה לבלומברג כי "השווקים אולי ציפו להאטה בנתונים של היום אחרי הנתונים החלשים של שבוע שעבר, אבל שוק העבודה דווקא לחץ על דוושת הגז. הנתונים של היום מראים האצה בתעסוקה שהייתה חזקה מספיק כדי לדחוף את שיעור האבטלה כלפי מטה".

ברט קנוול, אנליסט ב-eToro, אמר לבלומברג כי מדובר בדוח שמשקיעים צריכים לברך עליו, אפילו אם הוא נותן לפדרל ריזרב יותר מרחב תמרון להשאיר את הריבית ללא שינוי. "חשוב לשמור על פרופורציות: זוהי נקודת נתונים אחת, והיא לא מוחקת את החולשה האחרונה שנצפתה בנתונים אחרים. אך אם שוק העבודה אכן מתייצב, זה יסייע גם לכלכלה וגם לשוק", הוא ציין.

מחר, יפורסם בארה"ב מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר. המדד צפוי להצביע על כך שהאינפלציה תעלה ב-0.3%, קצב דומה לזה שנרשם בדצמבר 2025 - מה שישקף עלייה שנתית של 2.5%.

בישראל, מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר יפורסם ביום ראשון הקרוב. עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מצפה לנתוני האינפלציה הראשונים לשנת 2026, שיתפרסמו ביום ראשון הקרוב. "התחזית שלנו היא לירידה של 0.2% במדד ינואר, בעיקר בשל ירידה במחירי הטיסות, הנופש וההלבשה וכן ירידה במחיר הבנזין". לדברי קליין, "חזרת האינפלציה למרכז היעד, תתמוך בהמשך הפחתות ריבית השנה. ביום שני יתפרסמו נתוני הצמיחה הראשוניים לשנת 2025 , כאשר אנו צופים צמיחה של מעט מתחת ל־3%".

קליין מציין שכפי שקורה מדי ינואר, ממשלת ישראל פתחה את השנה בעודף תקציבי, וגם השנה לא הייתה יוצאת דופן. "אנו צופים כי הגירעון ישוב וירד כאחוז מהתוצר במהלך החודשיים הקרובים, ושאם לא יהיו הפתעות, השנה תסתיים בגירעון שנמוך במעט מ־4%".

5. תחזית

השפעות מהפכת ה-AI ממשיכות לבוא לידי ביטוי באזורים פחות צפויים של השוק. מניית ג'נראק - יצרנית של גנרטורים ביתיים - המריאה אתמול בכ-18% בוול סטריט, על אף שתוצאותיה הכספיות היו חלשות ופספסו את תחזיות האנליסטים. הסיבה: תחזית מכירות אופטימית, על רקע מעבר של החברה להתמקדות בגנרטורים של גיבוי לחוות שרתים - שהביקושים להם צפויים ללכת ולהאיץ.

החברה דיווחה על מכירות נטו של 1.09 מיליארד דולר ברבעון הרביעי - ירידה של 12% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הירידה נבעה מהאטה חדה במשלוחי גנרטורים לבתי מגורים, על רקע מיעוט בהפסקות חשמל בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה, שהייתה עמוסת הוריקנים בארה"ב.

עם זאת, המכירות בחטיבת המוצרים התעשייתיים והמסחריים (C&I) צמחו ברבעון ב-10% לשיא של 399.5 מיליון דולר - מעל לקונזצנוס האנליסטים של FactSet, שעמד על 387 מיליון דולר. בשיחת המשקיעים שנערכה לאחר פרסום הדוחות, סמנכ"ל הכספים של החברה, יורק ראגן, ציין כי הצמיחה במוצרי C&I "נבעה בעיקר מהכנסות ממוצרים שנמכרו ללקוחות דאטה־סנטרים, מקומיים ובין־לאומיים".

החברה צופה כי פעילות ה-C&I שלה תצמח ב-30% ב-2026 - מעל קונצנזוס האנליסטים של Factset לצמיחה של 21.7%. כמו כן, על פי תחזיות הצמיחה של החברה, הנתח של מכירות ה-C&I מכלל המכירות צפוי לעלות ל-43% בשנת 2026, לעומת 39% בשנת 2025.

בכתבה שפורסמה ביאהו פייננס, צוין כי "בעוד שהביקוש במגזר הפרטי נותר מחזורי ותלוי במידה רבה במזג האוויר, גיבוי חשמל למגזר המסחרי - הקשור לצמיחה בתחומי ה-Hyperscale והתעשייה - מסתמן כמנוע רווחים עמיד ויציב יותר". המניה עלתה בכ-52% מתחילת השנה, כאשר מתוך 21 אנליסטים שמסקרים אותה, 15 קבעו לה המלצת "קנה" ושישה קבעו לה המלצת "החזק". לפי אינווסטינג, מחיר היעד הממוצע שלה עומד כעת על כ-203 דולר - ומשקף דאונסייד של כ-5.5% לעומת מחירה הנוכחי.