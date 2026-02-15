הסטארטאפ הישראלי שמציע פתרון חכם למחסור בקלינאיות תקשורת

הכתבה מטעם TalkOn

המחסור בקלינאיות תקשורת אינו עוד בעיה נקודתית, אלא תופעה רחבה המורגשת בישראל וברוב העולם המערבי. ילד המקבל המלצה לטיפול אצל קלינאית תקשורת נכנס כמעט תמיד לרשימת המתנה ארוכה. במקרים רבים ההמתנה נמשכת חודשים, ולעיתים יותר משנה, עד תחילת טיפול רציף.

עבור ילדים בגיל הרך, מדובר בפרק זמן קריטי - אלו השנים שבהן המוח גמיש במיוחד ללמידת שפה ותקשורת. כאשר ההתערבות נדחית, הפערים גדלים והמחיר מצטבר:עבור הילד, עבור המשפחה, ובהמשך גם עבור מערכות החינוך והבריאות.

אלא שגם כשהטיפול מתחיל, הרצף רחוק מלהיות אידיאלי. ברוב המקרים מדובר במפגש שבועי קצר של 30-45 דקות, שמתבטל לא פעם בגלל מחלות, חופשות או עומס. בין מפגש למפגש כמעט ואין ליווי מקצועי בבית, וההורים נשארים עם דפי עבודה, אך ללא הכוונה יומיומית אמיתית. בארה"ב הבעיה חמורה אף יותר - חלק גדול מהילדים זוכים לטיפולים של קצרים מאוד, שבמהלכם אי אפשר להגיע לתוצאות אמיתיות.

הבעיה אינה איכות הקלינאיות, אלא בעיה מערכתית: עומס מטופלים, תיעוד ידני, דוחות ארוכים וניהול עסקי שגוזל זמן יקר. קלינאיות נאלצות לבחור בין איכות הטיפול לבין היכולת להתפרנס ולהתפתח מקצועית.

בינה מלאכותית היא מכפיל כוח לקלינאית

כאן נכנסת TalkOn, עם גישה חדשנית מהיסוד. המערכת שפיתחה החברה מבוססת בינה מלאכותית מקצה לקצה, ונועדה לשמש כ״שכבת עבודה חכמה״ עבור קלינאיות תקשורת.

ה-AI של TalkOn אינו רק כלי עזר, אלא המנוע שמפעיל את המערכת: הוא מסייע בבניית תוכניות טיפול מותאמות אישית, מנתח את ביצועי התרגול בבית, יוצר סיכומי טיפול ודוחות באופן אוטומטי, ומאפשר לקלינאית לקבל תמונת מצב עדכנית ומדויקת בלי שעות של תיעוד ידני.

בפועל, הטיפול הופך מתהליך מקוטע למהלך רציף ומדיד. הקלינאית מגדירה את מטרות הטיפול, המערכת ממליצה על תרגול יומיומי עבור הילד וההורים , וה-AI מרכז את הנתונים ומתרגם אותם לתובנות קליניות ברורות. כך ניתן לזהות התקדמות, קשיים ודפוסים בזמן אמת.

התוצאה היא מכפלת כוח עבור הקלינאית: קלינאית אחת יכולה ללוות יותר מטופלים, באותה איכות טיפול ובפחות עומס. עבור תחום שסובל ממחסור כרוני בכוח אדם, מדובר בקפיצת מדרגה משמעותית.

מימין: מיכאל שילר, TalkOn, CTO; ליטל טיסמן, מנכ''לית TalkOn; הילה בורנשטיין, סמנכ''לית מוצר, TalkOn / צילום: באדיבות חברת TalkOn

לא עוד אפליקציה - אלא תשתית חכמה

TalkOn הוקמה מתוך צורך מקצועי אמיתי. ליטל טיסמן, קלינאית תקשורת עם ניסיון של למעלה מעשור, זיהתה שהבעיה אינה בטיפול עצמו, אלא במעטפת: חוסר ברצף, חוסר בנתונים, וחוסר בכלים טכנולוגיים שתואמים את המציאות הקלינית.



יחד עם מהנדס תוכנה ותיק ומנהלת מוצר שמגיעה גם היא מהשטח, נבנתה מערכת שמראש תוכננה סביב AI. לא כדי "להכניס בינה מלאכותית", אלא כדי לפתור בעיה בקנה מידה גדול.

החזון של TalkOn הוא להפוך לתשתית הדיגיטלית החכמה של עולם טיפולי הדיבור והתקשורת. בדומה למה שקרה בתחומים פרא-רפואיים אחרים, TalkOn שואפת להוביל מעבר ממודל אנלוגי, מבוסס מפגשים בלבד, למודל דיגיטלי-היברידי שמבוסס על נתונים, אוטומציה וסקייל.

בטווח הארוך, הפלטפורמה נועדה לשמש קלינאיות פרטיות, רשתות טיפול, מערכות חינוך וגופי בריאות- ולהפוך את ה-AI לכלי עבודה יומיומי שמעלה את רמת הטיפול ומגדיל את היקפו.

כעת, TalkOn מגייסת משקיעים דרך פלטפורמת Exitvalley, במטרה לקדם את החדירה לשוק האמריקאי.

שוק גדול, היגיון ברור

הפוטנציאל הכלכלי של TalkOn עצום. בארה״ב בלבד, מיליוני ילדים זקוקים לטיפול של קלינאית תקשורת, ורבים מהם מקבלים מענה חלקי או מאוחר. תחומים פרא-רפואיים סמוכים כבר הוכיחו כיצד שילוב של AI, תרגול ביתי ונתונים יכול לייצר חברות ענק.

המודל ברור: תוכנה מבוססת מנוי, המוטמעת בעבודה היומיומית ויוצרת תלות גבוהה. בישראל, TalkOn כבר נמצאת בשימוש של כ-10% מהקלינאיות הפרטיות, עם שיעורי נטישה נמוכים במיוחד - לרוב עקב חופשות לידה או סגירת העסק, ולא עקב רצון להפסיק להשתמש במערכת. מדובר באינדיקציה חזקה לערך שהמערכת מייצרת, ולעובדה שקשה לעבוד ללא המערכת לאחר שהקלינאית התרגלה אליה.

מבט קדימה

מעבר לטיפול בילדים, המערכת מתחילה להיפתח גם לשימושים נוספים: שיקום דיבור למבוגרים לאחר אירוע מוחי, טיפול בקשיי בליעה ותרגול רב-לשוני. בנוסף, עצם העובדה שכל התהליך הטיפולי מתועד דיגיטלית, באופן אנונימי ומובנה, הופכת את הפלטפורמה לכלי מחקרי פוטנציאלי עבור בתי חולים וגופי אקדמיה שמעוניינים לבחון יעילות של שיטות טיפול שונות ולשפר מתודולוגיות קיימות.

החברה נמצאת בעיצומו של מחקר קליני בבית החולים זיו בצפת, וביצעה פיילוטים ראשונים עם קלינאיות תקשורת בארה״ב. כעת, TalkOn מגייסת משקיעים דרך פלטפורמת ExitValley, במטרה להאיץ חדירה לשוק האמריקאי ולהרחיב את השימוש ב-AI בליבת הטיפול.

עבור משקיעים פרטיים, מדובר בהזדמנות להיכנס לחברת AI-Health בשלב מוקדם: עם בעיה בוערת, מוצר שכבר עובד, ושאיפה להפוך לסטנדרט בתחום שעדיין נשען ברובו על עבודה ידנית. לפרטים נוספים על הזדמנות ההשקעה, ניתן להיכנס לדף הגיוס של החברה באתר ExitValley.

הכתבה מטעם TalkOn