המסע מהמעבדה לשדה עובר דרך אופקים

הכתבה מטעם משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי ועיריית אופקים

בשנים האחרונות, מי שיעלה על רכבת ישראל וידרים לאופקים, יגלה עיר שנמצאת בעיצומו של זינוק חסר תקדים. אופקים הפכה להיות העיר הצומחת בישראל, לא פועלת רק בעידוד תנופת הבניה אלה סימנה מטרה רחוקה יותר: להפוך לנקודת המשיכה המרכזית לחדשנות חקלאית בישראל. בבסיס המהלך עומד חזון אסטרטגי שהוביל ראש העיר, איציק דנינו, המבקש לחבר בין הזהות ההיסטורית של הנגב המערבי לבין העתיד הטכנולוגי של עולם המזון והאקלים. דנינו רואה באגרו-טק מנוע צמיחה לאומי שיכול להפוך את אופקים למרכז תעסוקה איכותי ומבוקש.

החזון הזה מתרגם כיום לתוכניות עבודה בשיתוף עם משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, תנועת אור, רשות החדשנות, משרד החקלאות, הפקולטה לחקלאות, אוניברסיטת בן גוריון המטב"ח, אשכול נגב מערבי , אגרו נגב ושותפים אסטרטגים נוספים.

"עולם התוכן של תעשיית האגרו-טק תואם בדיוק את הדי-אן-איי של אופקים" מסביר עמיצור דמרי, מנהל מחלקת תכנון אסטרטגי בעיריית אופקים. לדבריו, אופקים ממוקמת בלב "אסם התבואה" של המדינה, אזור שאחראי על כ-65% מגידולי השדה בישראל. בעידן שבו משבר האקלים וביטחון המזון הפכו לצו השעה, החקלאות המסורתית משנה את פניה לגידולים ורטיקליים ורובוטיקה. כאן נכנסת אופקים לתמונה, כשהיא מנצלת את נגישותה התחבורתית הגבוהה כדי להוות גשר ליזמים בין השדה למעבדה.

מרכז חדשנות לאגרוטק

הבשורה האמיתית של אופקים טמונה במעטפת 360 מעלות שהיא מעניקה למיזמים - מהרעיון ועד לייצור. לב המהלך פועם במרכז החדשנות Seed Innovation Center - מרכז האצה וחדשנות שהוקם בהשקעה של מעל 10 מיליון ש"ח. המרכז מופעל ע"י חברת "אגרו-נגב" (מינהלת האגרו-טק של הנגב המערבי) בשותפות המטב"ח (המרכז הטכנולוגי לביטחון וחוסן), רשות החדשנות ותנועת אור. יחד, הם מציעים ליזמים תוכניות האצה, ליווי עסקי וייעוץ משפטי בתחום הפטנטים בשיתוף קבוצת 'לוצאטו'. כדי להשלים את המעטפת, במרכז יושבים אגרונומים, יועצים וצוות מגוון שאמור לסייע ליזמים להפוך את הרעיון למציאות לחבר בין הרעיון לשטח.

לצד מרכז החדשנות יפתח מתחם מעבדות מו"פ מתקדם בשטח של 800 מ"ר, שיספק שירותי אנליזה ותשתיות ייחודיות. כך, היזם נהנה מרצף עבודה מושלם תחת קורת גג אחת, המאפשר מעבר מהיר מפיתוח תיאורטי לבדיקות היתכנות מעבדתיות.

בנייה באופקים / צילום: eyal tager

מחוץ למעבדה, אופקים מציעה ליזמים את ה"חווה". חווה חקלאית ייחודית המשתרעת על פני 200 דונם משמשת כמעבדה חיה, שבה ניתן לבחון טכנולוגיות בתנאי אמת, החווה תאפשר ליזמים לבצע ניסוים בגדלים משתנים בהתאם לצורך החל מניסוים של מערכות אוטנומיות כמו טרקטורים ועד למיקרו גידולים.

חברות שיבשילו לשלבי הייצור ימצאו את מקומן במתחם "תוצרת הארץ", המציע שטחי מיקרו-ייצור גמישים, או בפארק התעשייה "שקד", הפארק מציע מגרשים בפטור ממכרז ומענקי מדינה בשיעור של עד 30% - תמריץ כלכלי משמעותי שמעניק שקט תעשייתי לחברות בשלבי צמיחה, בחלק מהמגרשים כוללים גם שטח חקלאי שיאפשר למפעלים לבצע ניסוים בתוך התעשיה שלהם.

שילוב של חדשנות עם חינוך טכנולוגי, התמקדות גם בציר הקהילתי

האקוסיסטם של אופקים הוא קודם כל אנשים והעירייה משקיעה משאבים אדירים כדי להבטיח שהתושבים יהיו חלק בלתי נפרד מההצלחה הטכנולוגית. מרכז הצעירים העירוני מהווה עוגן משמעותי בליווי אקדמי והענקת מלגות, ומכין את דור העתיד להשתלבות בשוק התעסוקה המשתנה. לצדו פועל מרכז ההכשרות העירוני "אופק-טק" זרוע ביצועית אסטרטגית המכשירה את תושבי העיר למקצועות מבוקשים בתחומי ההייטק והחקלאות המתקדמת. ההכשרות הממוקדות ב"אופק-טק" יוצרות חיבור ישיר בין צורכי החברות המגיעות לעיר לבין כוח האדם המקומי ומבטיחות שהצמיחה הכלכלית תתורגם להזדמנויות קריירה איכותיות בתוך הבית.

בית ספר באופקים / צילום: eyal tager

השקעה זו בהון האנושי מתחילה כבר בבתי הספר. בבית הספר "רגבים", התלמידים לומדים חקלאות בשיטה היברידית: עבודה פיזית בשדה לצד מחקר מעבדתי על גידול ספירולינה. במקביל, שיתוף פעולה עם מכון דוידסון (הזרוע החינוכית של מכון ויצמן) הוליד מכינה קדם-צבאית למדעים, שמכשירה את החוקרים הבאים של ישראל ומחברת אותם לקהילה כחונכים ומודלים לחיקוי.

ראש העיר אופקים, איציק דנינו: "אופקים נמצאת בתנופת צמיחה משמעותית והופכת למרכז מוביל בתחום האגרו-טק בישראל. אנחנו בונים כאן אקו-סיסטם שלם שמחבר בין חקלאות, חדשנות, תעשייה, אקדמיה ותמיכה ממשלתית - מהרעיון במעבדה ועד ליישום בשטח. מרכז החדשנות, תוכניות ההאצה לסטארטאפים, החווה החקלאית לניסויים והקמת אזורי תעשייה ייעודיים, יוצרים יחד תשתית אמיתית ליזמות ולמחקר.

אנו משקיעים רבות בפיתוח ההון האנושי המקומי ובהכשרת דור העתיד של חוקרים, יזמים ואנשי טכנולוגיה, כדי שתושבי אופקים והנגב המערבי יהיו חלק בלתי נפרד מהצמיחה הכלכלית והטכנולוגית. כבר היום אנחנו רואים חברות, משקיעים ויזמים שמגיעים לעיר, ומיזמים בינלאומיים שבוחרים לפעול כאן, תהליך שמייצר מקומות עבודה איכותיים ומחזק את הכלכלה המקומית והאזורית.

זו הזדמנות גדולה עבור חברות, סטארט-אפים, מרכזי מחקר, חקלאים ויזמים להצטרף למהלך שמחבר בין ביטחון מזון, חדשנות אקלימית וחקלאות מתקדמת. החזון שלנו ברור: למצב את אופקים כבירת האגרו-טק של ישראל וכמוקד ידע וחדשנות בעל השפעה בינלאומית".

מנכ"ל משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי, יוחנן מאלי מוסיף: "על מנת להפוך את אופקים למעצמת אגרוטק אזורית, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי מוביל מנועי צמיחה אזוריים בנגב המערבי, שמושכים אל העיר עסקים, יזמים ותושבים. כדי לתת מענה לקליטת תושבים וחברות, המשרד, יחד עם עיריית אופקים, ממשיך לחזק את אופקים באופן מתמיד בכל תחומי החיים, באמצעות החלטות ממשלה ותקציבים רבים".

מעוניינים להיות חלק מהצמיחה של אופקים?

לפרטים על מרכז האגרו-טק והזדמנויות ליזמים: לחצו כאן>>

לצפייה בחזון העירוני ובמרכז החדשנות: צפו בסרטון>>

