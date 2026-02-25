בשוק מחכים לדוח הכי חשוב בוול סטריט

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:35

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח בעליות שערים; זאת, בעקבות התאוששות שנרשמה אתמול בוול סטריט, אחרי שהוקלו במידה מסוימת חלק מהחששות הנוגעות להשפעת ה-AI על השווקים. המניות הדואליות יחזרו בפער ארביטראז' חיובי קל מאוד של פחות מ-0.1%, כאשר יבלטו לחיוב אלביט מערכות וקמטק , שיפתחו את היום עם עליות של כ-2.5% וכ-1.4%, בהתאמה. החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים ביציבות.

בעקבות ההתאוששות בוול סטריט, בורסות אסיה נסחרות הבוקר בעליות. הניקיי והקוספי מזנקים בכ-2.3% ובכ-2% לשיאים חדשים, בעוד בורסת הונג קונג ובורסת שנגחאי מתקדמות בכ-0.4% ובכ-0.6%, בהתאמה.

אתמול, הבורסה המקומית ננעלה בירידות חדות - מדד ת"א 35 איבד מערכו כ-1.7%, בעוד מדד ת"א 90 נפל בכ-3%. מדד הביטוח הוביל את הירידות בקרב המדדים הענפיים ונפל ב-7.4%, מדד הנדל"ן איבד כ-3.5% ומדד הבנקים נחלש בכ-3.5%.

דודו מנגן, סמנכ"ל מסחר וברוקראז' בלידר שוקי הון, התייחס בשיחה עם גלובס לירידה החדה במניות הביטוח: "הסיבה לירידות החדות במניות הפיננסים בבורסה בתל אביב, ובלי קשר לכאב ראש האיראני ולעובדה שאנחנו נסחרים בשיא כל הזמנים, התחילה אתמול כשסקטור הפיננסים היה הנפגע העיקרי מהדוח האפוקליפטי של Citrini. הדוח, שמנסה להציג כיצד ה-AI מערער את המודל הכלכלי הקיים, נגע בין היתר בסיכונים בעולמות התשלומים. מניות השירותים הפיננסים (3.3%-) והמימון הצרכני (7.8%-) הובילו את הירידות אמש בארה"ב. הירידות במניות הפיננסים בארה"ב התפשטו במהלך הלילה גם לשוקי אסיה, ובמיוחד ליפן שם מניות הפיננסים נמצאות בשיא".



מנגן הוסיף כי "הדוח של Citrini מגיע כאשר ברקע חששות רבים לגבי החשיפה של שוק החוב הפרטי לחברות תוכנה, שהן הנפגעות העיקריות מה-AI. אם זה לא מספיק, אתמול בלילה התקיים יום האנליסטים של ג'יי. פי מורגן, שם המנכ"ל ג'יימי דיימון הזהיר כי המתחרים שלו 'נוהגים בטיפשות' בכדי להגדיל את ה-NII (הכנסה נטו מריבית), וזה מזכיר לו את ההתנהגות שהוא ראה לפני 2008. כל הסיבות הללו מובילות גם את סקטור הפיננסים המקומי לירידות של 4%, שנמצא קרוב לשיא ונהנה לאחרונה מפלואו קניות של זרים".

למרות הירידות החדות בבורסה, נקודת אור אחת לפחות היא מניית קמטק , שזינקה בכ-9%, כנראה לנוכח העליות ברוב מניות השבבים בניו יורק. אתמול דווח כי ענקית הטכנולוגיה מטא חתמה על הסכם אסטרטגי רחב היקף עם יצרנית השבבים AMD, במסגרתו תרכוש עד שישה ג'יגה ואט של עוצמת מחשוב מבוססת בינה מלאכותית לאורך חמש השנים הקרובות.

כמעט שנה אחרי שהודיעו על מיזוג ביניהן, החברות מטריקס ומג'יק קיבלו את האישור הסופי למיזוג, ובעלי המניות של מג'יק יקבלו את התמורה במניות מטריקס. בהתאם, מניית מג'יק תיגרע מהמדדים היום, ומחר (ה') תימחק סופית מהמסחר בבורסה. בכך, היא תסיים תקופה בת למעלה מ-25 שנים בה היא נסחרה בבורסה בתל אביב. במקביל, היא תימחק גם מהמסחר בנאסד"ק עם השלמת המיזוג - אחרי תקופה ארוכה יותר, של 35 שנים.

מג'יק הונפקה לראשונה בנאסד"ק באוגוסט 1991 - אחת מחברות הטכנולוגיה הישראליות הראשונות שנרשמו למסחר שם - ובסוף שנת 2000 היא הייתה חלוצת הרישום הכפול בבורסה בתל אביב - כלומר, החברה הראשונה שנרשמה למסחר דואלי בתל אביב ובוול סטריט בהתאם לכללי הרישום הכפול שנכנסו אז לתוקף.

מניית טרמינל איקס זינקה אתמול בכ-7%, לאחר שהצעתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להעלות את הפטור ממע"מ לחבילות בעלות של עד 150 דולר, נפלה בליל יום שני בכנסת. עם זאת, אתמול חתם השר על צו לפטור ממס על ייבוא אישי עד 130 דולר, שנכנס לתוקף כבר בחצות. מניות רשתות האופנה הוכיחו עצמן כרגישות לסוגייה, בעקבות החשש שהתגברות התחרות מחו"ל תפגע להן ברווחים.

כאמור, וול סטריט התאוששה אתמול מהירידות החדות שנרשמו ביום שני - מדד הנאסד"ק עלה בכ-1%, ה-S&P 500 טיפס בכ-0.8% והדאו ג'ונס התקדם בכ-0.7%.

מניות התוכנה חזרו לעלות, לאחר שאירוע ה-Enterprise Agents של Anthropic סיפק למשקיעים מסר מרגיע: הבינה המלאכותית לא עומדת "להחליף" את תעשיית התוכנה, לפחות לא בקרוב.

הסטארט־אפ הציג עדכונים ל-Claude Cowork, שמאפשרים לארגונים לשלב את הכלי בתוך מערכות קיימות כמו Slack שבבעלות סיילספורס , וכן פלטפורמות של אינטואיט , דוקוסיין , ליגלזום.קום , FactSet ו-Gmail של גוגל. בנוסף, הוצגו תוספים מותאמים לענפים כמו ניתוח פיננסי, הנדסה ומשאבי אנוש - מהלך שמדגיש אינטגרציה, לא החלפה.

השווקים הגיבו בהתאם: מניות סיילספורס , דוקוסיין ו-LegalZoom זינקו. תומפסון-רויטרס זינקה ב-11% ו-פקטסט ריסרץ' סיסטמס בכ-6%. גם מניות סייבר נהנו מהרגיעה: קראוד סטרייק ואוקטה עלו, כמו גם זיסקיילר , סנטינל וואן ו- קלאוד פלייר .

ב-Wedbush העריכו כי החשש שה-AI יחליף מערכות תוכנה שלמות הוא "מוגזם", והדגישו שמודלים אינם מסוגלים כיום לעקור תהליכי עבודה עמוקים המוטמעים בתשתיות ארגוניות. לדבריהם, כלי AI יעילים רק ככל שהנתונים שאליהם הם מחוברים - ולכן, הם צפויים להשתלב באקוסיסטם הקיים, לא לקרוע אותו לגזרים.

היום, לאחר נעילת המסחר, עיני המשקיעים יהיו נשואות לאנבידיה , שתדווח את תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2025 ולשנה כולה. הקונצנזוס בקרב האנליסטים הוא שאנבידיה תעקוף את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה. ברויטרס דווח כי לפי נתוני LSEG, האנליסטים צופים שהחברה תדווח כי הרווח ברבעון שהסתיים בינואר זינק ביותר מ-62% - האטה מסוימת לעומת צמיחה של 65.3% ברבעון הקודם.

ההכנסות יזנקו ככל הנראה במעל 68% ל-66.16 מיליארד דולר. אנליסטים מצפים מאנבידיה לתחזית צמיחה של 64.4% בהכנסות הרבעון הראשון, שיעמדו על 72.46 מיליארד דולר. החברה עקפה את תחזיות המכירות ב-13 הרבעונים האחרונים, אם כי שיעור הסטייה מהתחזיות הצטמצם.

בחזרה ליום המסחר החולף, גם IBM , שמנייתה צנחה בחדות ביום שני, בעקבות הצגת כלי אוטומציה לשפת תכנות הרצה על מחשביה, התאוששה אתמול - עדות לכך שהמשקיעים מתחילים להפנים שה-AI הוא יותר שכבה משלימה מאשר איום קיומי מיידי.

מניית אפל עלתה ביותר מ־2% והייתה השנייה בעלת הביצועים החזקים ביותר אתמול (אחרי טסלה), לאחר שהחברה הודיעה כי תעמיק את פעילות הייצור שלה בארצות הברית. יצרנית האייפון מתכננת להעביר את ייצור מחשבי ה־Mac mini מאסיה למתקן חדש ביוסטון, ובאותו אתר גם להרחיב את ייצור שרתי הבינה המלאכותית המתקדמים - כחלק מהתחייבות כוללת של כ־600 מיליארד דולר להשקעות ייצור בארה״ב, שניתנה בשנה שעברה על רקע לחץ מצד ממשל טראמפ.

בנוסף, לפי דיווח ב־ The Wall Street Journal, אפל מנצלת את כוח הקנייה שלה כדי לחזק את תעשיית השבבים המקומית באמצעות הזמנות ממפעל חדש של TSMC צפונית לפיניקס, אריזונה. המהלכים משקפים מגמה רחבה של "החזרת ייצור הביתה" (reshoring), המשלבת שיקולים גיאופוליטיים, שרשראות אספקה וביקוש גובר לתשתיות AI.

כאמור, אתמול ענקית הטכנולוגיה מטא הודיעה כי חתמה על הסכם אסטרטגי רחב היקף עם יצרנית השבבים AMD , במסגרתו תרכוש עד שישה ג'יגה ואט של עוצמת מחשוב מבוססת בינה מלאכותית לאורך חמש השנים הקרובות.

שווי העסקה מוערך ביותר מ-100 מיליארד דולר, מה שמציב אותה כאחת מעסקאות התשתית הגדולות שנחתמו עד כה בתחום הבינה המלאכותית. ההסכם משקף ביתר שאת את היקפי ההשקעה האדירים שמטא מזרימה להקמת חוות שרתים ולבניית תשתיות מחשוב מתקדמות, כחלק מהמאמץ להעמיק את יכולות הבינה המלאכותית שלה בכל מוצרי החברה, מפייסבוק ואינסטגרם ועד מערכות פרסום וכלי יצירה מבוססי מודלים מתקדמים.

2. שוקי האג"ח

בסקירה השבועית של כלכלני לידר שוקי הון ויונתן כץ נכתב כי "אי-שינוי בריבית, לצד עלייה מתונה בתשואות בארה"ב, צפויים להעיב על שוק האג"ח המקומי בתחילת השבוע". להערכתם, ציפיות האינפלציה הנמוכות המגולמות כיום בשוק מקנות עדיפות לאפיקים הצמודים בטווחים הקצרים-בינוניים.

בבנק הפועלים, מודי שפריר, אסטרטג ראשי - שווקים פיננסים בבנק, נותר בהמלצתו להחזקת העקום במח"מ בינוני, בעיקר דרך אמצע העקום. גם באפיק הצמוד הוא ממליץ על החזקה במח"מ בינוני, בעיקר דרך אמצע העקום. שפריר מוסיף, כי "הריבית הריאלית ל-5 שנים בישראל גבוהה משמעותית בהשוואה למדינות השווקים המפותחים, בעוד שהריבית ל-10 שנים שוהה ברמה הקרובה יותר לממוצע הריביות. כתוצאה מכך, שיפוע עקום הריביות הריאלי בישראל נמוך משמעותית מהרמה הממוצעת בשווקים המפותחים".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בעקבות ההתאוששות שנרשמה בוול סטריט, השקל שב להתחזק אתמול מול הדולר, ולפי שעה שער הדולר-שקל עומד על 3.09 שקלים.

אתמול, בבנק ההשקעות גולדמן זאקס העריכו כי השקל נמצא בתמחור־יתר של 13% לעומת הדולר והימרו נגד המטבע הישראלי. במסמך שפרסם בנק ההשקעות, צוין כי "ביצועי החסר של מניות הטכנולוגיה והעלייה בסיכונים הגאופוליטיים במזרח התיכון היו שניים מהמנועים המרכזיים בשוק בתקופה האחרונה. השקל הישראלי רגיש במיוחד לשני הגורמים הללו, מה שלעמדתנו הופך פוזיציות שורט על השקל לכלי גידור אטרקטיבי בשוק המט"ח".

מחירי המתכות היקרות ממשיכים לטפס, על רקע אי־הוודאות הגאופוליטית הגוברת סביב מכסי טראמפ החדשים והמתיחות בין ארה"ב ואיראן. הזהב עולה בכ-1% ונסחר במחיר של כ-5,200 דולר לאונקיה, בעוד הכסף עולה במעל 3% ונסחר במחיר של כ-90 דולר לאונקיה.

מחיר הביטקוין מתאושש הבוקר מעט מהירידות בימים האחרונים. לפי שעה, הוא עולה בכ-3% ומחירו נע סביב 65 אלף דולר.

4. מאקרו

אחרי שבנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי על 4%, כפי שצפו רוב הכלכלנים, בהראל ביטוח ופיננסים העריכו כי הריבית תמשיך לרדת בהדרגה בהמשך השנה בכפוף למצב הביטחוני. עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר, כתב כי "על רקע העלייה בסיכון הגיאופוליטי ושוק העבודה ההדוק, בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי". אך הוא הוסיף, כי "למרות השפה הזהירה, להערכתנו קיימת הסתברות גבוהה להפחתה כבר בהחלטה הבאה, נוכח העובדה שהאינפלציה נמצאת בתוך היעד וצפויה להתקרב בהמשך השנה לגבול התחתון".

קליין מוסיף שזאת בהנחה שהמתיחות בין ארה"ב לאיראן לא תסלים לעימות ממושך - מה שיכול לעכב את ההפחתות.

5. תחזית

מניית קמטק עלתה השנה ב-44%. החברה הדואלית מייצרת מערכות בדיקה לייצור שבבים ונסחרת בשווי 7 מיליארד דולר. מספר אנליסטים העלו את מחירי היעד שלהם למניה אחרי שקמטק פרסמה דוחות בשבוע שעבר. באופנהיימר, האנליסט אדוארד יאנג ממליץ על קמטק ב"תשואת יתר", והעלה את המחיר מ-120 ל-180 דולר, פרמיה של 17.6% על המחיר הנוכחי. לדבריו, ההנהלה בטוחה שתוכל לעקוף את שוק ציוד השבבים ולקחת נתחי שוק, והוא מזכיר שיש לה חשיפה של מעל 50% לשוק ה-AI.

גם בג'פריס מחיר היעד עלה, מ-140 ל-185 דולר (פרמיה של 20.8%) בהמלצת "קנייה", והאנליסט בליין קרטיס כתב: "כל המגמות נמצאות בכיוון הנכון".

בקנטור ההמלצה נשארת "ניטרלי", אך מחיר היעד עולה מ-120 ל-160 דולר (פרמיה של 4.5%), והאנליסט מתיו פריסקו מדגיש את השיפור בצבר ההזמנות וצופה צמיחה דו-ספרתית בהכנסות השנה.