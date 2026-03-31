1000 סיבות ועוד 1 למה שווה לגור במתחם האלף

הכתבה מטעם קבוצת מלכי

במרכז מתחם האלף במערב ראשון לציון, שהופך בצעדי ענק לרובע המגורים, התעסוקה והמסחר המבוקש והנוצץ ביותר בגוש דן ובעצם במרכז הארץ כולה, עם כ-5,500 יחידות דיור פרימיום ו-1,400 דונם המיועדים למשרדים, מרכזי תעסוקה, מסחר ומלונאות עסקית, בולט מעל כולם פרויקט מגורים נוסף של קבוצת מלכי. המיוחד בפרויקט, שהוא מציג קו תכנוני חדשני, שונה באופן מהותי - כפי שיוסבר בהמשך - מזה המקובל באזור.

הקבוצה זכתה במגרש במתחם בהשקעה של כ-91 מיליון שקלים, וכעת היא מקדמת פרויקט מגורים שנמצא בשלבים מתקדמים של תכנון. עבודות הבנייה צפויות להתחיל בשנה הבאה, 2027.

הפרויקט הלוהט של קבוצת מלכי כולל בניין מגורים בן 18 קומות עם 67 יחידות דיור, ללא שטחי תעסוקה וללא שטחי מסחר מתחתיו. במילים אחרות, מגורים נטו בראש שקט, ללא כל הרעשים והספיחים המתלווים לבניינים המשלבים מגורים יחד עם מסחר ותעסוקה.

מסביר שחר מלכי, בעלים ומנכ"ל משותף בקבוצת מלכי: "קיבלנו החלטה אסטרטגית ייחודית: לבנות בפרויקט שלנו דירות גדולות בלבד, חמישה ושישה חדרים, עם מרפסות רחבות, לצד מיני-פנטהאוזים ופנטהאוזים גדולים. קהל היעד שלנו ברור: משפחות שמחפשות מגורים לטווח ארוך, לא שוכרים לטווח קצר המתחלפים כל שני וחמישי, שרוצות ליהנות מיציבות קהילתית ומאיכות חיים גבוהה. בניגוד לנו, רוב המגרשים האחרים במתחם מחויבים להקצות כ-20 אחוז מהדירות לדירות קטנות בנות שניים או שלושה חדרים. מהלך זה מוביל ברוב המקרים לאוכלוסייה של שוכרים מתחלפים בקצב הסילון, או משקיעים לטווח קצר. לא אצלנו".

כמו ברמת החייל, הרצליה פיתוח וכפר סבא

מתחם באלץ במערב ראשון לציון מוקם במתכונת זהה למתחמים מצליחים המשלבים יחד מגורים, עסקים ומסחר, ברמת החייל בתל אביב, בהרצליה פיתוח, ברעננה ובכפר סבא.

מעבר ליתרונות הרבים במתחם שוקק חיים המרכז זה בצד זה מגורים, שירותים ומסחר, נהנה המתחם מיתרון תעבורתי עצום: נגישות קלה ונוחה לנתיבי איילון הסמוכים (כביש 20) ולתחנת הרכבת משה דיין. גשר הולכי רגל שכבר נבנה מחבר את התחנה ישירות אל לב הרובע.

וכל זה בראשון לציון, העיר החמישית בגודלה במדינה שמזמן הפכה לאבן שואבת למאות אלפי תושבים חדשים ולאלפי מקומות עבודה אטרקטיביים חדשים.

בתחום המגורים מתחם האלף מציג קונספט חדשני בראשון לציון. במקום בנייה נמוכה יחסית או בתים צמודי קרקע שאפיינו בעבר שכונות רבות בעיר, מתחם האלף יתבסס על מגדלי מגורים בגבהים שונים. יחד עם זאת, הדגש אינו רק על בנייה לגובה, אלא על תכנון כולל שנועד לשפר את איכות החיים של תושבי המתחם.

לצורך כך הוקצו כ-110 דונם למבני ציבור בתחומי החינוך, הבריאות והקהילה, ועוד כ-75 דונם יוקדשו לשטחים ירוקים, בהם פארקים ושטחים פתוחים. במרכז הרובע מתוכנן לקום פארק רחב ידיים עם אגם אקולוגי, וסביבו אזורי פנאי, בתי קפה, מסעדות ומתחמי בילוי.

הביקוש בשיא: זינוק של 840% בעסקאות

לאור כל אלה, אין זה מפתיע שהולך וגדל העניין סביב מתחם האלף. הפרויקטים הראשונים למגורים ששווקו זכו לביקושים גבוהים. נתוני השוק מצביעים על עלייה חדה במספרן של העסקאות.

כך למשל, בין השנים 2023 ל-2024 נרשמה קפיצה של כ-840% במספר הדירות שנמכרו במתחם. השילוב בין סביבת מגורים חדשה, הקרבה לים ופיתוח מואץ, מושך משפחות מבוססות מאזור המרכז, לצד משקיעי נדל״ן מכל רחבי הארץ.

הבשורה של קבוצת מלכי: תכנון בראש אחר

הפרויקט של קבוצת מלכי במתחם האלף מצטרף לשורה ארוכה של מהלכים שמחזקים את מיצובה של הקבוצה כיזמית מובילה בישראל בתחום הנדל"ן ובתחום ההשקעות בנדל"ן, וכמי שפועלת מתוך ראייה ארוכת טווח. במקביל לקידום הפרויקט במערב ראשון לציון, קבוצת מלכי מקדמת גם פרויקטים נוספים במרכז הארץ. בעיקר בתחום התחדשות עירונית, תוך התמקדות בשכונות ותיקות ובמהלכים שמבקשים לשפר את המרחב העירוני הקיים, באזורים שזקוקים לתכנון מדויק, ניסיון בשטח ויכולת להוציא לפועל פרויקטים מורכבים.

