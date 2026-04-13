עו"ד נועם אברהם: "בשנים האחרונות עוד ועוד בעלי הכנסות גבוהות נקלעים לחדלות פירעון. זה לא סוף העולם. יש פתרונות"

כאשר שומעים את המושג "פשיטת רגל", מונח שכבר עבר מן העולם מבחינה משפטית, התמונה הראשונה שעולה לראש היא לרוב של עסקים קורסים או אנשים שחיים בשולי החברה. אולם, המציאות הכלכלית בישראל של השנים האחרונות מציירת פרופיל חדש לחלוטין של חייבים המוגדרים חדלי פרעון. רבים שואלים היום את עצמם מה זה חדלות פירעון. התשובה עשויה להפתיע אותם.

"בשנים האחרונות רוב הפונים אלינו בבקשת סיוע היו אנשים שכבר שנים מתנהלים מול הוצאה לפועל. היום התמונה שונה באופן דרמטי", מסביר עו"ד נועם אברהם, עורך דין לענייני חדלות פירעון מהמובילים בתחומו. "משרדנו מלווה עוד ועוד אנשים בגילאי 30-55, שכירים ועצמאים, עם הכנסות של 20-40 אלף ש"ח ואף יותר. מי הם? מנהלים, אנשי הייטק, רואי חשבון, עורכי דין ובעלי עסקים. כולם אנשים נורמטיביים לחלוטין".

עו''ד נועם אברהם / צילום: יח''צ

לדברי עו"ד אברהם, התופעה של חדלות פרעון אינה מקרית. על אף הנחיות ברורות של בנק ישראל והפיקוח על הבנקים לבחון את כושר ההחזר של לווים לאורך זמן, בפועל מתרחבת בהדרגה מסגרת האשראי של משקי בית רביםללא התאמה מלאה ליכולת ההחזר האמיתית שלהם. "נוצר פער בין רמת החיים בפועל לבין ההתחייבויות הכספיות", מדגיש עו"ד אברהם. "והנקודה החשובה: זה לא קורה ל'מישהו אחר'. זה עלול לקרות גם לך, קורא כתבה זו".

איך אדם שמרוויח 30 אלף שקל מגיע לחדלות פירעון?

השאלה המתבקשת היא כיצד אדם עם הכנסה גבוהה כל כך מאבד שליטה. לדברי עו"ד אברהם הדבר ברוב המקרים אינו קורה ביום אחד. בתחילת הדרך, הכול נראה יציב ומתוכנן היטב: יש משכנתא על בית יפה, רכב חדש בחניה, ואולי עסק צדדי. ההכנסה הגבוהה מעניקה תחושה שהכול בשליטה מוחלטת.

ואז מגיע שינוי בלתי צפוי שטורף את הקלפים ומפחית את ההכנסות אבל ההוצאות נשארות גבוהות כשהיו. "זה יכול להיות עליית ריבית - תופעה מתועדת היטב בשנים האחרונות לפי פרסומי בנק ישראל - שמגדילה דרמטית את ההחזר החודשי". במקרים אחרים מדובר בירידה בהכנסות עסקיות, פיטורים פתאומיים, מעבר עבודה, גירושין, פירוק שותפות, או אפילו אירוע רפואי שהוא גורם סיכון כלכלי מוכר.

כאשר המשבר מכה, התגובה האינסטינקטיבית היא הרסנית. במקום לעצור ולחשב מסלול מחדש, מתחיל שלב של "כיבוי שריפות": הלוואה על הלוואה, ומינוס שמכסה מינוס אחר. "וזה בדיוק השלב שבו נוצרת האשליה, שהכול עדיין בשליטה, בזמן שבפועל נוצר מדרון חלקלק", מזהיר עו"ד אברהם. "הטעויות הכי נפוצותהן דחייה, העמקת הבור באמצעות פלסטרים וכיבוי שריפות. אנשים סוגרים הלוואה עם הלוואה, מתעלמים ממכתבים, מערבים בני משפחה ומנסים 'להסתדר לבד'. בפועל - הם רק מעמיקים את הבור".

"אני יודע איך המערכת חושבת מבפנים"

אחד היתרונות הבולטים שמציע משרדו של עו"ד נועם אברהם הוא הניסיון שלו כמי שהיה בצד השני של המתרס. בעבר הוא שימש בא-כוח נאמן וייצג את המדינה בתיקים מורכבים. "אני יודע איך המערכת חושבת - מבפנים", הוא אומר בגילוי לב. "אני מכיר את אופן קבלת ההחלטות של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, את שיקולי הנאמנים ואת הגישה של בתי המשפט".

ההיכרות העמוקה הזו משנה עבור הלקוח את כל חוקי המשחק. "זה יתרון עצום", מסביר עו"ד אברהם. "כשאנחנו בונים אסטרטגיה, אנחנו לא רק שואלים 'מה נכון ללקוח', אלא גם איך זה ייתפס בצד השני". חשיבה זו מאפשרת פעמים רבות להימנע כליל מהליכים ארוכים בבית משפט. המשרד, שזוכה פעם אחר פעם להמלצות חמות על הליווי האישי והתומך שלו, מצליח להוביל להסדרי חוב מחוץ לבית המשפט. וזאת באמצעות משא ומתן נכון, הסדרי נושים ותכניות פירעון חכמות, מבלי להיכנס ישר להליך חדלות פירעון.

עו"ד אברהם ממחיש זאת באמצעות תיאור של מקרה דרמטי מנסיונו האישי: "לקוח הגיע אלינו עם חוב של כ־1.8 מיליון ש"ח. ההכנסה שלו הייתה 28 אלף ש"ח מעסק פעיל, אבל כזה שהיה בירידה חדה. התגובה הראשונית של אותו לקוח הייתה קלאסית: הלוואות נוספות, הגדלת אשראי וניסיון 'להחזיק'. כאשר המשרד שלנו נכנס לתמונה, הפעולה הראשונה הייתה לעצור את הסחף ולבנות תכנית פעולה מסודרת שכללה משא ומתן ישיר עם הנושים והסדר כולל, המבוסס על פריסה ריאלית לפי יכולת החזר אמיתית. התוצאה: הסדר שאושר, הפחתת חוב משמעותית, וחזרה לפעילות כלכלית תקינה - בלי קריסה".

איך נראים החיים בהליך ואיך מתגברים על הבושה?

נתוני הכונס הרשמי מדברים בעד עצמם: מדי שנה נפתחים בישראל עשרות אלפי הליכי חדלות פירעון. מאז שנת 2019 נרשמת עלייה עקבית במספרם. החוק החדש שינה את התפיסה מן הקצה אל הקצה: מדגש על גבייה - לדגש על שיקום כלכלי.

למרות זאת, המכשול הפסיכולוגי עדיין קיים. מה אומרים ללקוח שמתבייש ממצבו? עו"ד אברהם: "אני אומר לו משפט אחד: זו לא בושה - זו מציאות כלכלית, מעין תאונה כלכלית שקורית לטובים ביותר". המשרד מלווה מנכ"לים, יזמים ואנשים מצליחים שנקלעו למשבר. "הבושה היא מה שמעכב טיפול", מדגיש עו"ד אברהם, "הפעולה היא שיוצרת שינוי". לדבריו, רבים מהם חוזרים לעצמם אחרי התהליך השיקום וההבראה ומצליחים אפילו יותר.

למי שתוהה איך נראים החיים בהליך, חשוב להיצמד לעובדות. המטרה היא הבראה ולא ענישה. במהלך ההליך נקבעת תכנית תשלומים לפי יכולת, ניתן לנהל חשבון בנק תחת מגבלות מסוימות, ואף לקבל היתר להפעלת עסק. שיאו של התהליך הוא קבלת צו שיקום כלכלי. ובסיומו, קבלת הפטר חובות מלא שמוחק את החובות שנותרו. "זה לא סוף - זו התחלה מחדש, במסגרת מסודרת".

מרגישים שהחובות סוגרים עליכם ואינכם יודעים מאיפה להתחיל?

"אם מישהו מהקוראים מרגיש שהוא טובע על רקע חובות, אני אומר לו דבר פשוט: אל תחכה", מסכם עו"ד נועם אברהם. "ככל שמטפלים מוקדם יותר - יש יותר אפשרויות: הסדרים, מו"מ, פתרונות מחוץ לבית המשפט. ובניגוד למה שאנשים חושבים - ברוב המקרים, יש דרך לצאת מזה. השאלה היחידה היא מתי מחליטים להתחיל".

הכתבה מטעם עו"ד נועם אברהם