בסמוך לסביון: ההזדמנות הנדל"נית שלא תרצו לפספס

הכתבה בשיתוף קבוצת שי חי

שכונת גדות (לשעבר מתחם "גני יהודה") הקורמת בימים אלו עור וגידים היא הרבה יותר מעוד שכונת מגורים אלא למעשה שכונה הנבנית בקונספט ייחודי של "עיר בתוך עיר". השכונה ממוקמת בחלקה המערבי של יהוד- מונוסון, צמודה ליישובים היוקרתיים סביון וגני יהודה ומאופיינת בתכנון מודרני השם דגש על איכות הסביבה ומרחבים פתוחים. השכונה תכלול כ-4113 יח"ד, מוסדות ציבור ושטחי מסחר ובנוסף יהיו בה מערכת תת קרקעית לפינוי אשפה, אזור תעסוקה חדשני, חניות ציבוריות הכוללות טעינת רכבים חשמליים ועוד. הקונספט המלווה את תכנונה של גדות הוא 'עיר ב-15 דקות' - תפיסה אדריכלית חדשנית בה רוב השירותים היומיומיים הנדרשים, דוגמת עבודה, קניות, חינוך, רפואה ופנאי נמצאים במרחק 15 דקות הליכה או רכיבה מכל נקודה בעיר. מטרת הרעיון היא לצמצם את התלות ברכב הפרטי, לקדם אורח חיים בריא ומקיים יותר ולשפר את הרווחה הכללית של תושבי האזור.

פארק גדות, הריאה הירוקה החדשה של בקעת אונו

גולת הכותרת של השכונה היא הפארק המרכזי (הידוע גם כ"פארק נחל אונו") הנמצא בטבורה של השכונה וישתרע על פני כ-88 דונם. הפארק מתוכנן לשמש כריאה הירוקה של בקעת אונו כולה, ויכלול פיתוח נופי לאורך ערוץ נחל אונו עם יובלי מים פעילים לאורך כל השנה, מתקני מים ובריכה אקולוגית. במקום יותקנו מתקני משחק ייחודיים (חלקם בקונספט של "עיר החלל"), מגרשי ספורט, ומתקני כושר המיועדים לכל הגילאים וכמו כן מיני-אמפיתיאטרון המיועד לקיום אירועים פתוחים תחת כיפת השמיים ומתחם ייעודי אקולוגי לכלבים. לנוחות התושבים תעמוד רשת ענפה של שבילי הליכה ושבילי אופניים שתחבר את השכונה לפארק.

פרויקט "שדה פינת סביון": קו ראשון לפארק, ללא כבישים מפרידים

בליבה של השכונה ניצב פרויקט "שדה פינת סביון" של קבוצת שי חי הנהנה מאחד המיקומים האסטרטגיים ביותר בשכונה. הפרויקט כולל שני בניינים מעוצבים בני 12 קומות, הנבנים מעל קומת מסחר ופנאי מעוצבת. "בניגוד לפרויקטים רבים אחרים, דיירי "שדה פינת סביון" יוכלו לצאת מהבניין ולהגיע ישירות אל שטחי הפארק ללא צורך בחציית כבישים, מה שמעניק ביטחון מלא להורים וילדים וחוויית מגורים בטוחה ושקטה", מציין מתי פישביין, סמנכ"ל השיווק של קבוצת שי חי.

הדמיה: דני שמש 3d

תמהיל דירות מגוון ומוקפד במיוחד

פישביין מספר עוד כי הפרויקט מציע תמהיל דירות מגוון של 3, 4 ו-5 חדרים, לצד דירות גן ופנטהאוזים מפוארים. "כל דירה תוכננה בקפידה כדי למקסם את המרחב והאור הטבעי, עם דגש על סטנדרט גבוה ויוקרתי", הוא מציין. "הדיירים ייהנו ממגוון שירותים יוקרתיים בתוך קומפלקס המגורים, ביניהם לובי מפואר ומעוצב שיקבל את פני הבאים, לאונג' דיירים מרווח למפגשים חברתיים, חדר כושר מאובזר לרווחת התושבים וחניונים תת-קרקעיים השומרים על המרחב העירוני נקי מרכבים.

הדמיה: דני שמש 3d

נגישות תחבורתית ותשתית חינוכית: הכל במרחק נגיעה

אחד המנועים המרכזיים לעליית הערך הצפויה בשכונת גדות הוא הנגישות התחבורתית. הפרויקט ממוקם במרחק מאות מטרים ספורים מהתוואי המתוכנן של הקו הסגול של הרכבת הקלה. קרבה זו תאפשר לדיירים להגיע למרכז תל אביב ולרמת גן בתוך דקות ספורות, ללא תלות בפקקים. בנוסף, השכונה נהנית מגישה מהירה לצירי תנועה מרכזיים כגון כביש 461.

גם מבחינה חינוכית ואקדמית, המיקום אידיאלי שכן השכונה נמצאת בסמיכות למוסדות יוקרתיים כמו אוניברסיטת בר-אילן והקריה האקדמית אונו. כמו כן בתוך שכונת גדות עצמה מתוכננים לקום גני ילדים ובתי ספר חדשים, שיאפשרו לילדי השכונה חינוך איכותי במרחק הליכה מהבית.

הדמיה: דני שמש 3d

קבוצת שי חי: יזמות וביצוע תחת קורת גג אחת

קבוצת שי חי היא חברה יזמית מובילה, הפועלת במודל של "One Stop Shop" - מהיזום והתכנון ועד לביצוע והאכלוס. הקבוצה פעילה בשלוש זרועות מרכזיות: מגורים והתחדשות עירונית, מלונאות ובתי אבות, מסחר ומשרדים בפריסה ארצית. הקבוצה חרטה על דגלה ערכים של מצוינות, אמינות ושקיפות, מתוך תפיסה שהיא לא רק בונה בניינים, אלא מקימה קהילות ומייצרת ערך חברתי. הניסיון העשיר של הקבוצה והגב הכלכלי היציב שלה מהווים ערובה לאיכות ולביטחון עבור אלפי המשפחות שכבר בחרו בה כביתן החדש.

ההזדמנות הכלכלית הגדולה שלכם: 10% בחוזה והיתרה באכלוס

"נכון להיום, הבנייה נמצאת בעיצומה וכבר למעלה מ-50% מהדירות שווקו בהצלחה", מפרט פישביין. "קבוצת שי חי מציעה כעת תנאי תשלום אטרקטיביים במיוחד, המקלים משמעותית על הרוכשים בעידן של אי ודאות כלכלית. במסגרת מבצע לזמן מוגבל, ניתן לרכוש דירה בסטנדרט הגבוה ביותר בתנאי תשלום מקלים - 10% במעמד חתימת החוזה ו-90% בסמוך לאכלוס.

במעמד החתימה, ואת היתרה (90%) רק בסמוך לאכלוס. היתרון המשמעותי הוא שהתשלומים ניתנים ללא הצמדה (בכפוף לתנאי הלוואת קבלן), מה שמעניק שקט נפשי וחיסכון כספי ניכר לרוכשים. זו הזדמנות אמיתית לבנות עתיד בטוח במיקום מנצח", הוא מסכם.

