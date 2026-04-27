סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:05

1. שוק המניות

שבוע המסחר בת"א יפתח הבוקר לנוכח המגעים המדשדשים בין ארה"ב לאיראן והפסקת האש השברירית בלבנון. טראמפ ביטל את נסיעת שליחיו לאסלאמבאד, זאת לאור עזיבת שר החוץ האיראני. "יותר מדי זמן מבוזבז על נסיעות, יותר מדי עבודה!" כתב הנשיא בפוסט ב־Truth Social. "אף אחד לא יודע מי אחראי, כולל הם עצמם. בנוסף, כל הקלפים אצלנו; אצלם אין כלום! אם הם רוצים לדבר, כל מה שהם צריכים זה להתקשר!".

מחירי הנפט שזינקו הלילה ב-2.5% ל-108 דולר לחבית ירדו מעט לאחר דיווחים בבלומברג שאיראן העבירה לארה״ב הצעה לפתוח מחדש את מצר הורמוז ולסיים את הלחימה, כעת עומד מחיר הנפט על 106.5 דולר, למרות זאת, גולדמן זאקס צופה כי מחיר הברנט יעמוד בממוצע על כ-90 דולר לחבית ברבעון הרביעי.

בשווקים הבוקר מגמה חיובית באסיה, החוזים בוול סטריט נסחרים בעליות קלות.

המניות הדואליות חוזרות להיסחר בת"א במגמה די מאזנת: נובה ונייס בפער חיובי של כ־3.9% ובכ־4.2%, בהתאמה. מנגד, אלביט תיחלש בכ־2.3%, כאשר טבע וטאואר יאבדו מערכן כ־1.3% וכ־1.7%, בהתאמה. פאלו אלטו שלא כלולה במדדים צפויה לטפס בכ־3.3%.

● קיסטון בוחנת הצטרפות לעסקת הענק לרכישת הוט מובייל

בשישי האחרון, מדד ת"א 35 איבד כ-1.3%, מדד ת"א 125 נסוג ב-1.2% ומדד ת"א 90 נשחק ב-0.9%. מדד מניות הבנקים נפל ב-3.5%, מדד מניות הביטוח איבד 0.9% ומדד מניות הנדל"ן נסוג ב-1.9%. בסך הכל, הבורסה בת"א סיכמה שבוע שלילי שני ברציפות. מדד ת"א 35 ירד בכ־1%, בעוד מדד ת"א 125 נחלש בכ־0.8%.

את הירידות הוביל מדד הבנייה, שנחלש בכ־3.4%, כאשר גם מדדי הפיננסים, הביטוח והבנקים נפלו במעל 1%. מנגד, מדד הקלינטק רשם עלייה של קרוב ל־7%, בעוד המשקיעים מהמרים שטלטלת הנפט תאיץ את הביקוש בשוק האנרגיות המתחדשות. המדד הענפי מוביל בביצועים גם מתחילת השנה, עם תשואה של כ־37%.

● המוניים, קרים ואכזריים: גל הפיטורים ב־2026 שובר את כללי המשחק בהייטק

באסיה הבוקר מגמה חיובית, בורסת דרום קוריאה מזנקת ב-2.5%, טוקיו ב-1.3%, שני המדדים בשיאים חדשים. שנגחאי והנג סנג בהונג קונג ללא שינוי.

החוזים העתידיים בניו יורק עולים הבוקר בעד 0.3%.

בוול סטריט יפתח אחר הצהריים שבוע סוער במיוחד שכולל את הדוחות של חמש מ"שבע המופלאות" והחלטת הריבית האחרונה של יו"ר הפד ג'רום פאוול.

בשישי נאסד"ק עלה ב-1.6% ונסגר בשיא. דאו ג'ונס נסוג ב-0.2%. S&P 500 הוסיף 0.8% וקבע שיא סגירה בפעם התשיעית השנה. בסיכום שבועי, מדדי נאסד"ק ו-S&P 500 טיפסו ב-1.5% וב-0.6%, בהתאמה, בדרכם לשבוע חיובי רביעי ברציפות - רצף העליות השבועי הארוך ביותר מאז 2024. דאו ג'ונס נסוג השבוע ב-0.4%, וקטע רצף של שלושה שבועות חיוביים.

● המנכ"ל עשה את הבלתי יאמן: כך הפכה אינטל ממניה חבוטה לסנסציה בוול סטריט

בלטו בעיקר מניות השבבים ומדד השבבים של פילדלפיה (SOX) רשם 18 ימים רצפוים של עלייה, הרצף החיובי הארוך ביותר אי פעם. המדד קפץ ביותר מ-45% בשלושת השבועות האחרונים.

מי שבלטה במיוחד בשישי היא אינטל שנסקה ב-23% ואף שברה את את השיא שקבעה בימי בועת הדוט.קום בשנת 2000. זאת, לאחר שחברת השבבים דיווחה על תוצאות רבעוניות שעלו באופן ניכר על הציפיות, וסיפקה תחזית חזקה לרבעון הנוכחי, הודות לצמיחה איתנה בתחום מרכזי הנתונים והבינה המלאכותית.

גם חברת טקסס אינסטרומנטס רשמה שבוע מצוין עם עלייה של כ-19% בעקבות אופטימיות להתאוששות בביקושים לשבבים.

העליות החדות בוול סטריט בשבועות האחרונים נשענות במידה רבה על קבוצה מצומצמת של מניות טכנולוגיה ענקיות, שממשיכות למשוך את מדד S&P 500 למרות חוסר הוודאות הגיאופוליטי סביב המלחמה באיראן, שווי השוק של אנבידיה שב ופרץ מעל לרמה של חמישה טריליון דולר.

כעת, דוחות הרווחים הקרובים של החברות הגדולות ביותר - אלפאבית, מיקרוסופט, אמזון ומטא ביום רביעי, ואפל ביום חמישי - הופכים לנקודת מבחן קריטית לשאלה האם הראלי הזה יכול להימשך.

ארבע החברות הללו לבדן שוות יחד כמעט 16 טריליון דולר, ומהוות כרבע משווי המדד כולו. המשמעות היא שהכיוון של השוק כולו תלוי במידה רבה בתוצאות ובתחזיות שלהן. המשקיעים מצפים לראות לא רק תוצאות חזקות, אלא גם תחזיות שמצדיקות את העליות האחרונות, בעיקר סביב תחום ה-AI וההשקעות בתשתיות טכנולוגיות.

מאז השפל של סוף מרץ, מדד S&P 500 עלה בכ־13%, כאשר מניות כמו אלפאבית, אמזון, אנבידיה ומטא זינקו ביותר מ־25%. העליות האלו משקפות אופטימיות גבוהה מאוד מצד המשקיעים, ולכן הסיכון כעת הוא שאם הדוחות לא יעמדו בציפיות הגבוהות - השוק עלול להעניש אותן ולהגיב בירידות חדות.

2. שוק האג"ח

בשוק האג"ח הממשלתי המקומי, התשואות עלו בשבוע החולף לכל אורך העקום, כאשר התשואה ל-10 שנים עלתה ב-7 נ"ב לרמה של 3.97%. בכל הנוגע לריבית, המשקיעים מתמחרים קצת מעל 2 הפחתות ריבית במהלך השנה הקרובה (ריבית גלומה 3.44%), עם סיכוי של כמעט 80% להפחתה בחודש יולי.

בניגוד למניות בוול סטריט, שוק האג"ח היה פחות נלהב, עם עליית תשואות לכל אורך העקום, כאשר התשואה ל-10 שנים עלתה בכ-5 נ"ב לרמה של 4.30%.

סוחרים בשוק האג"ח הממשלתיות בארה״ב מפנים כעת את תשומת הלב לפגישת הפדרל ריזרב השבוע, במטרה להבין כיצד קובעי המדיניות מעריכים את תחזית האינפלציה, בזמן שהמתיחות במזרח התיכון ממשיכה לשמור על מחירי הנפט ברמות גבוהות.

תשואות האג"ח הממשלתיות נעות בטווח צר בשבועיים האחרונים, כאשר הסוחרים עקבו אחר המשא ומתן לסיום המלחמה עם איראן. מאחר שמחירי הנפט עדיין גבוהים משמעותית מרמותיהם לפני המלחמה, כלכלנים העלו את תחזיות האינפלציה בארה״ב ומעריכים כי הפד יבצע רק הורדת ריבית אחת השנה.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

מחירי הנפט קפצו בשבוע החולף, בעקבות המתיחות במצר הורמוז, שנותר חסום לחלוטין. נפט מסוג ברנט טיפס בקרוב ל־10% וננעל סביב 105 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי טיפס במעל 7% וננעל סביב 94 דולר. הבוקר נרשמות עליות של כ-1% ל-95.5 ו-106.5 דולר.

גולדמן זאקס עדכנה כלפי מעלה את תחזיות מחירי הנפט, על רקע ההערכה שהסגירה הממושכת של מצר הורמוז גורמת לירידה חדה וחריגה במלאים העולמיים. הבנק צופה כי מחיר הברנט יעמוד בממוצע על כ-90 דולר לחבית ברבעון הרביעי, לעומת תחזית קודמת של כ-80 דולר, וגם העלה את התחזיות לרבעונים הקרוב והשלישי, הן עבור ברנט והן עבור WTI.

לפי האנליסטים, הפגיעה בהפקת הנפט במפרץ הפרסי, בהיקף של כ-14.5 מיליון חביות ביום, מובילה לירידה בקצב שיא במלאים הגלובליים, של כ-11 עד 12 מיליון חביות ביום במהלך אפריל. מדובר בקצב "קיצוני" של שחיקה במלאים, שלדבריהם אינו יכול להימשך לאורך זמן.

המשמעות היא שאם השיבוש בהיצע יימשך, ייתכן שהאיזון בשוק יגיע דווקא דרך פגיעה בביקוש, כלומר האטה בפעילות הכלכלית או ירידה בצריכת האנרגיה ולא רק דרך התאוששות בצד ההיצע.

בשוק המט"ח, למרות שהמדדים המרכזיים בוול סטריט המשיכו לטפס, השקל נחלש בשבוע החולף ב-0.7% מול הדולר, לרמה של 2.99 שקלים לדולר, בין היתר על רקע התחזקות הדולר בעולם. הבוקר נסחר השקל ב-2.98 שקל לדולר אחד.

4. מאקרו

שבוע סוער צפוי גם בכלכלה העולמית - בין שלישי לחמישי, שלושה ימי החלטות ריבית בוושינגטון, אוטווה, לונדון, פרנקפורט וטוקיו צפויים להסתיים ללא שינוי בריביות, כאשר כל אחד מהבנקים המרכזיים שומר על גישה ניצית ומזהירה על רקע השלכות המלחמה עם איראן.

מתח נוסף שמרחף מעל מדיניות ה"המתנה והבחינה" שמצופה מהבנקים המרכזיים השבוע הוא חוסר הוודאות סביב זהות יו״ר הפד הבא. ישיבת המדיניות הקרובה עשויה להיות האחרונה של ג’רום פאוול בתפקידו כראש הבנק המרכזי של ארה״ב.

במקביל, משרד המשפטים האמריקאי הודיע על סיום החקירה בנוגע לחריגות בעלויות שיפוץ בניין הפד, מהלך שעשוי לפנות את הדרך לאישור מינויו של קווין וורש, מועמדו של טראמפ להחליף את פאוול.

בנק יפן יהיה הראשון לפרסם החלטה ביום שלישי, כאשר בכירים אותתו בימים האחרונים כי הם נוטים לדחות בשלב זה העלאת ריבית נוספת. ביום רביעי צפויים גם בנק קנדה והפדרל ריזרב לאמץ גישה של "המתנה וראייה", ואילו ביום חמישי צפויים בנק אנגליה והבנק המרכזי האירופי לשדר מסר דומה.

למרות שהתנאים המקומיים בכל כלכלה הם גורם מרכזי, ההתפתחויות במצר הורמוז, נקודת חנק קריטית לאספקת האנרגיה העולמית, עשויות להשפיע במידה משמעותית על כיוון המדיניות המוניטרית בעל העולם.

5. תחזית

האם שוק המניות המקומי עדיין אטרקטיבי? במיטב חושבים ש"כן".

"שוק המניות הישראלי ממשיך להציג ביצועים מהטובים בעולם. עולה השאלה האם הוא כבר מתקרב לטריטוריה בועתית, או שעדיין ניתן להמשיך ולהמליץ עליו כהשקעה מועדפת במשקל יתר?", שואל אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב.

"מצד אחד, הפער בין מכפיל הרווח הנוכחי לממוצע בעשור האחרון הוא הגבוה ביותר בישראל מבין המדדים המובילים בעולם. מנגד, הרכב מדד ת״א 125 השתנה משמעותית, עם משקל גבוה יותר לענפים בעלי מכפילים גבוהים כגון טכנולוגיה וכו'. התאמת המכפיל ההיסטורי להרכב הסקטוריאלי הנוכחי מראה כי המכפיל כיום אמנם גבוה יותר, אך אינו חריג במיוחד".

זבז'ינסקי מביא בחשבון גם את חוזק הצמיחה של המשק הישראלי: "למרות שנות מלחמה רצופות, הצמיחה הממוצעת בשנים 2023-2025 הייתה מהגבוהות בקרב המדינות המפותחות. בהנחה שהלחימה מאחורינו, קצב הצמיחה צפוי להאיץ ולהישאר גבוה יחסית לעולם".

שיקול נוסף לדידו הוא הוא העלייה בשווי השוק בישראל. "לפי השווי הדולרי, שוק המניות המקומי טיפס מהמקומות ה־30 לפני כשלוש שנים למקום ה־21 בעולם ב־2026, תוך עקיפת מדינות שנחשבות לשוקי מניות מרכזיים. העלייה בגודל השוק עשויה למשוך משקיעים זרים נוספים, במיוחד לאור משקלם הנמוך יחסית כיום. עם זאת, מימוש פוטנציאל זה תלוי בירידת המתיחות הגיאופוליטית. כמובן שעוצמתו של השקל גם משחקת תפקיד חשוב".