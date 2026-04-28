עליות קלות בפתיחה בת"א; מניית מנועי בית שמש קופצת

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:05

הבורסה בתל אביב פותחת את יום המסחר בעליות קלות. מדד ת"א 35 מתקדם בכ-0.1%, בעוד מדד ת"א 90 מוסיף לערכו כ-0.2%. מדד הביטחוניות מוביל את העליות ומתחזק בכ-0.8%, הרבה בזכות הקפיצה של מנועי בית שמש.

מניית מנועי בית שמש מובילה את העליות במדד ת"א 125, לאחר שדיווחה מוקדם יותר היום כי חברת Jet Cat Defense, המיזם המשותף שלה עם החברה הגרמנית JetCat, "קיבלה הזמנה נוספת לאספקת מנועים קטנים מלקוח חדש של הקבוצה במגזר המנועים בסך כולל צפוי של כ-20 מיליון דולר ולאספקת המוצרים במהלך 2027 לשוק האמריקאי. בנוסף, בידי הלקוח אופציה להזמנה נוספת בהיקף צפוי של כ-13 מיליון דולר להספקה במהלך 2028, בכפוף לעמידה באבני דרך".

8:30

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת, על רקע הקיפאון בשיחות בין ארה"ב ואיראן והמתיחות המוגברת במצר הורמוז. הבוקר, דווח כי הנשיא טראמפ נוטה לא להסכים להצעת איראן לדון קודם בפתיחת מצר הורמוז, ורק בהמשך בסוגיית הגרעין.

המניות הדואליות צפויות לחזור מוול סטריט עם פער ארביטראז' שלילי זניח של כ-0.1%. טבע ונייס צפויות לרדת בכ-1%, קמטק ופורמולה מערכות צפויות לאבד כ-2%. פאלו אלטו תתקדם בכ-1.4% (אם כי היא לא כלולה במדדים ולכן לא תשפיע עליהם) וטאואר תעלה בכ-0.7%.

באסיה, המסחר מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. בורסת טוקיו יורדת בכ-1.1%, בורסת הונג קונג נחלשת בכ-1%, בורסת שנגחאי נסוגה בכ-0.2% ובורסת סיאול מתקדמת בכ-0.6%. החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים הבוקר במגמה מעורבת, כאשר ה-S&P 500 נותר כרגע ללא שינוי והנאסד"ק מצביע על ירידה קלה.

אתמול, בסיומו של יום תנודתי, הבורסה בתל אביב ננעלה במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 ירד בכ-0.3%, בעוד מדד ת"א 90 הוסיף לערכו כ-0.9%.

מדד הביטחוניות הוביל את הירידות ונחלש בכ-3.7%, כאשר בלטו לשלילה במיוחד ארית תעשיות , מנועי בית שמש , אלביט מערכות , עין שלישית , עשות אשקלון ואירודרום . מדובר במדד הענפי החלש ביותר מתחילת החודש, עם תשואה שלילית של כ-6.5%. עם זאת, מתחילת השנה, הוא רושם עלייה של כ-11%. גם מדד ת"א־נפט וגז סיים את היום באדום ונחלש בכ-1.5%, על אף העליות במחירי הנפט בעולם. תמר פטרוליום , ישראמקו וקבוצת דלק הובילו את הירידות במדד.

מנגד, את העליות הוביל מדד הקלינטק, שהתחזק בכ-2% והמשיך במומנטום החיובי שלו משבוע שעבר, על רקע זעזוע הנפט העולמי. מניית משק אנרגיה הובילה את העליות במדד ת"א 125, כאשר גם נופר אנרג'י בלטה לחיוב. המשקיעים מהמרים שאנרגיות מתחדשות יהפכו לרלוונטיות הרבה יותר, בשל העובדה שהן חסינות מפני זעזועי היצע כמו זה שנגרם על־ידי חסימת מצר הורמוז. מתחילת השנה, המדד רשם עלייה של כ-40% - תשואה כפולה מזו שנרשמה בת"א 35 - והוא מניב ביצועים חזקים בפער משמעותי לעומת יתר המדדים הענפיים בתקופה זו.

מדד רשתות השיווק היה השני החזק ביותר מבחינת ביצועים, והתחזק בכ-1.7%. בין המניות שבלטו לחיוב במדד ניתן למצוא את ריטיילורס , תורפז ואלקטרה צריכה .

אמש בוול סטריט, ה-S&P 500 והנאסד"ק ננעלו בשיאים חדשים של כל הזמנים - אם כי העליות נותרו מוגבלות, בשל הקיפאון בשיחות בין ארה"ב ואיראן והמתיחות המוגברת במצר הורמוז, שדחפה כלפי מעלה את מחירי הנפט. בסיכום היום, הנאסד"ק עלה בכ-0.2%, ה-S&P 500 הוסיף לערכו כ-0.1% והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.1%.

קרן הסל SOXX, אשר עוקבת אחר מניות השבבים, ירדה במעל 1% משיא כל הזמנים שלה שנשבר בסוף השבוע שעבר, וכך שברה רצף עליות של 18 יום - הארוך ביותר אי־פעם. לצד זאת, אנבידיה , השחקנית המובילה בתחום השבבים, המשיכה במומנטום החיובי שלה מסוף השבוע האחרון, אז כבשה מחדש את רף שווי השוק של 5 טריליון דולר. גם אינטל , שזינקה ב-24% ביום שישי האחרון, בעקבות תוצאותיה הכספיות, המשיכה לטפס אתמול.

מבין ענקיות הטכנולוגיה, גם אלפאבית (גוגל) בלטה לחיוב. מנגד, אפל נסחרה בטריטוריה שלילית. ב-CNBC דווח כי מינג-צ'י קו, אנליסט ב-TF International Securities, כתב בפוסט ברשת החברתית X כי OpenAI עובדת עם קוואלקום על פיתוח מעבדים יעודיים לסמארטפונים מבוססי־AI (במקור: "AI-First") - מה שעשוי לייצר בעתיד תחרות עבור אפל.

מניית השבבים AMD נחלשה. לפי CNBC, הירידה הגיעה לאחר שבנק ההשקעות Northland Capital Markets הוריד את המלצתו למניה מ'ביצוע־יתר' ל'ביצוע־שוק' (מקביל להורדה מ'קנה' ל'החזק'). האנליסט גאס ריצ'רד הסביר שמתחרות כמו אינטל מדביקות את הפער מול AMD, ושהחברה ככל הנראה תצטרך להוציא יותר כספים על מחקר ועל פיתוח כדי לשמור על ההובלה שלה.

מניות שבבי הזיכרון, ביניהן סנדיסק ומיקרון , רשמו עליות אתמול, לאחר שחברת ההשקעות Melius Research שמה זרקור על התחום ואמרה שמחזור הבינה הינה המלאכותית צפוי לשמור על הביקושים גבוהים עד סוף העשור הנוכחי. האנליסטים ציינו כי סביר שהמשקיעים יהיו מוכנים לשלם יותר עבור הסקטור, ככל שיפנימו שמניות אלו כבר אינן מחזוריות כפי שהיו בעבר.

המשקיעים מצפים בעיקר ליום רביעי, אז ידווחו ארבע מתוך "שבע המופלאות" - ענקיות הטכנולוגיה אלפאבית (גוגל) , מטא , מיקרוסופט ואמזון . אפל תדווח ביום שלמחרת. נוסף על כך, בערב יום רביעי, יפרסם הפדרל ריזרב את החלטת הריבית שלו לחודש אפריל.

בבנק ההשקעות סוסייטה ג'נרל אומרים כי מדובר בשבוע החשוב ביותר השנה מבחינת תשואות, ומציינים כי 44% מהחברות ב-S&P 500 צפויות לדווח השבוע - להן שווי שוק מצרפי של 29 טריליון דולר. מארק האקט, אסטרטג שווקים ראשי ב-Nationwide, אמר למרקטוואץ' כי "השבוע עוסק פחות בקטליזטור בודד כלשהו, ויותר בהתנגשות של כל מה שמשנה. בזמן שהרוח הגבית הטכנית הולכת ומתפוגגת, כאן הנתונים היסודיים צריכים לשאת את השוק כלפי מעלה".

בילי ליונג, אסטרטג השקעות ב-Global X ETFs, אמר ל-CNBC כי "שוק המניות מאזן למעשה בין שני כוחות מנוגדים: סיכונים גאו-פוליטיים מצד אחד, ופוטנציאל הרווח של מסחור הבינה המלאכותית מהצד השני". לדבריו, נכון לעכשיו, השוק מתמקד בבירור באפסייד שהוא צופה מה-AI. עם זאת, ליונג גם הזהיר מפני שאננות. "המגמה העיקרית היא כלפי מעלה והייתי מכבד זאת, אך גם לא הייתי רודף אחרי השוק בנקודה זו. הסנטימנט חם, הפוזיציות צפופות, ומבחינה היסטורית, קריאות גבוהות כאלו הקדימו תשואות עתידיות חלשות יותר".

2. שוקי האג"ח

המשא-ומתן המקרטע בין ארה"ב לאיראן החל להעיק על מחזיקי האג"ח. התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים, טיפסה בשבוע החולף מרמה של של 4.24% לכיוון 4.3%, ונכון להבוקר עומדת כבר על 4.34%. העלייה בתשואה לפדיון של האג"ח האמריקאיות מבטאת טיפוס זוחל במפלס הסיכון שמייחסים בשווקים לחוב האמריקאי, וגם צפי להתייקרות מחירים בשווקים על רקע מחירי הנפט הגבוהים, מצב שעשוי להוביל לריסון בהפחתות הריבית מצד הבנק הפד בעתיד.

עינת מאיר, מנהלת מחלקת מאקרו כלכלה בבנק דיסקונט, אמרה כי במהלך השבוע שחלף, "נרשמה עלייה מתונה בציפיות הריבית (בישראל), בעקבות העלייה במחיר הנפט, והיחלשות השקל. השווקים מגלמים הסתברות של 48% להפחתת ריבית בישיבה הקרובה בסוף מאי, וצפי לריבית של 3.55% בסוף השנה, לעומת 3.45%, לפני כשבוע".

לדבריה, "הירידה במתח הגאו-פוליטי והתחזקות השקל בשבועות האחרונים, תומכים בהפחתת ריבית מהירה. מנגד, התאוששות חדה ברכישות בכרטיסי אשראי, אי־הוודאות הגבוהה והסיכוי לעלייה מחודשת בסיכון הגאו-פוליטי כל עוד המלחמה לא הסתיימה, ממתנים את הורדות הריבית". בדיסקונט מעריכים כי בנק ישראל יימנע מהפחתת ריבית עד לסיום המלחמה.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח המקומי, השקל נסחר הבוקר מול הדולר ביציבות מתחת לרף הסמלי של 3 שקלים, ושערו עומד כעת על 2.98 שקלים.

מחירי הנפט המשיכו לטפס אתמול, על רקע המתיחות המוגברת במצר הורמוז, שלפי שעה נותר חסום לחלוטין למעבר כלי שיט. נפט מסוג ברנט עלה בקרוב ל-3% לרמה של 108 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי עלה במעל 2% לרמה של 96 דולר לחבית. הבוקר, המחירים עולים בכ-1% נוסף, כך שמחיר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 109 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי נסחר סביב 97 דולר לחבית.

בנק ההשקעות גולדמן זאקס העלה אתמול את תחזית מחיר הנפט שלו עד לסוף השנה, תחת ההנחה שהיצוא מהמפרץ לא יחזור לסדרו לפני סוף יוני והייצור יתאושש בקצב אטי. הבנק צופה כעת שמחיר חבית נפט מסוג ברנט יעמוד בממוצע על 90 דולר ברבעון הרביעי, בהשוואה ל-80 דולר בתחזית הקודמת של הבנק. כמו כן, הוא צופה כי נפט מסוג אמריקאי (WTI) יעמוד בממוצע על 83 דולר לחבית, לעומת 75 דולר בתחזית המקורית.

בהודעה שפורסמה ללקוחות הבנק, האנליסט דן סטרייבן כתב כי "הסיכונים הכלכליים גדולים יותר מכפי שתרחיש הבסיס שלנו לנפט גולמי מרמז, וזאת בשל שילוב של סיכוני אפסייד למחירי הנפט, מחירים גבוהים באופן חריג של מוצרי דלק מזוקקים, סיכון למחסור במוצרים אלו וההיקף חסר־התקדים של הזעזוע".

השפעת המתיחות במצר הורמוז על מחירי הנפט מחלחלת גם למחיר הזהב, שממשיך לדשדש, בעוד מתפשטים החששות לאינפלציה גבוהה יותר ברחבי העולם - שעשויה להוביל לריביות גבוהות יותר. הזהב ירד אתמול בכ-0.5% לרמה של 4,680 דולר לאונקיה, והבוקר הוא ממשיך להיחלש.

4. מאקרו

שבוע סוער צפוי בכלכלה העולמית, הכולל החלטות ריבית ברחבי העולם - בוושינגטון, באוטווה, בלונדון ובפרנקפורט, שצפויים להסתיים ללא שינוי בריביות. זאת, כאשר כל אחד מהבנקים המרכזיים שומר על גישה ניצית וזהירה על רקע השלכות המלחמה עם איראן וההתפתחויות במצר הורמוז, הקריטי לאספקת האנרגיה העולמית.

הבנק המרכזי של יפן הודיע במהלך הלילה כי הוא משאיר את רמת הריבית על כנה ברמה של 0.75%, אם כי היו מתוך תשעה חברים, היו שלושה מתנגדים שהעדיפו העלאת ריבית. הבנק גם חתך את תחזית הצמיחה שלו לשנת 2026 מ-1% ל-0.5% והעלה בחדות את תחזית אינפלציית הליבה שלו מ-1.9% ל-2.8%.

הבנק הזהיר כי הצמיחה הכלכלית של יפן צפויה להאט, שכן העלייה במחירי הנפט הגולמי בעקבות המשבר במזרח התיכון, צפויה לשחוק את רווחי החברות ואת ההכנסה הריאלית של משקי הבית, וזאת "דרך גורמים כמו הרעה בתנאי הסחר".

כאמור, הפדרל ריזרב יפרסם את החלטת הריבית שלו, כאשר הבנק המרכזי צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי על רמה של 3.75%. בלידר שוקי הון העריכו מוקדם יותר השבוע כי הפד ישאיר את הריבית ברמה זו עד סוף השנה הנוכחית. שיאו צואי, כלכלנית בכירה בבנק ניהול העושר השוויצרי פיקטה, ציינה כי "היו"ר פאוול צפוי להישמע זהיר בנוגע לכל שינוי מדיניות בטווח הקרוב ולחזור על התנאים שיצדיקו הורדות ריבית עתידיות, תוך הבהרה שהעלאות ריבית אינן חלק מתרחיש הבסיס. הסיכון הניצי העיקרי הוא שהוא יישמע ספקן בגלוי לגבי הצורך בהורדות ריבית כלשהן השנה, או שההצהרה תשמיט את ההתייחסות להתאמות ריבית 'נוספות'".

בארה"ב, קיים בנוסף חוסר ודאות סביב זהות יו"ר הפד הבא. ישיבת המדיניות הקרובה עשויה להיות האחרונה של ג’רום פאוול בתפקידו כראש הבנק המרכזי של ארה"ב. במקביל, משרד המשפטים האמריקאי הודיע על סיום החקירה בנוגע לחריגות בעלויות שיפוץ בניין הפד, מהלך שעשוי לפנות את הדרך לאישור מינויו של קווין וורש, מועמדו של טראמפ להחליף את פאוול.

5. תחזית

בנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן, הגדול בעולם במונחי שווי שוק, העלה בסוף השבוע שעבר את תחזיתו ל-S&P 500 מ-7,200 נקודות ל-7,600 נקודות עד לסוף השנה הנוכחית - מה שמשקף לו אפסייד של כ-6% לעומת מחירו הנוכחי.

בבנק המליצו למשקיעים "לעקוב אחר המנצחים", וספציפית אחר מניות הטכנולוגיה, שהובילו את הראלי של שוק המניות מתחילת החודש. "השווקים הפיננסיים נותרו עצבניים, אך איתנים ברובם", כתב אסטרטג הבנק פאביו באסי בהודעה שפורסמה ביום שישי ללקוחות. "אנו שומרים על גישת המומנטום של 'ללכת עם המנצחים' בתרחיש של דה־אסקלציה, במקום 'לקנות את המשתרכים מאחור', שכן נכסים מסוימים נפגעו מבחינה מבנית, בשל זעזוע האנרגיה".