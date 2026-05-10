נדל"ן בדובאי: הטרנד שסוחף ישראלים

הכתבה מטעם Danesya Properties

זה כבר לא סוד שמורי המצפן של המשקיעים הישראלים השתנה. אם בעבר קפריסין, יוון או ארצות הברית היו היעדים הפופולריים להשקעות נדל"ן מעבר לים, היום מילה אחת חוזרת בכל שיחה כלכלית: דובאי. הביקוש הישראלי לדירות בעיר זינק בשנה האחרונה לרמות חסרות תקדים, ולפי דיווחי Dubai Land Department, ישראלים נכנסו לעשירייה הראשונה של רוכשים זרים בעיר תוך פחות משלוש שנים מאז חתימת הסכמי אברהם.

מה גרם לשינוי הזה? למה כל כך הרבה ישראלים, מצעירים בני 30 ועד פנסיונרים שמחפשים אפיק חיסכון, פתאום בוחרים בדובאי על פני יעדי השקעה מסורתיים? התשובה אינה בטרנד חולף, אלא בשילוב של נתונים כלכליים שמסבירים בדיוק למה זו נקודת מפנה אמיתית.

המספרים שמשנים את התמונה

לפי דו"ח של חברת Engel & Völkers לשנת 2025, שוק הנדל"ן בדובאי רשם עליית מחירים שנתית של 19.2% בשנה החולפת. במקביל, מחירי השכירות עלו ב-22%, וזמן הספיגה הממוצע של דירה חדשה בשוק (מרכישה ועד מציאת שוכר) ירד מ-45 יום ל-19 יום בלבד.

הנתון המעניין במיוחד עבור משקיעים ישראלים: התשואה הממוצעת על דירה למגורים בדובאי עומדת על 6.8% בשנה ברוטו, פי שניים בערך מהממוצע בתל אביב. ובניגוד לישראל, התשואה הזו אינה כפופה למיסוי הכנסה.

הסכמי אברהם פתחו את הברז

עד 2020, רכישת נכסים בדובאי על ידי ישראלים הייתה מסובכת. הסכמי אברהם, שנחתמו בספטמבר אותה שנה, שינו את כל המשוואה. כיום קיים הסכם ייעודי למניעת כפל מס בין ישראל לאיחוד האמירויות, פתיחת חשבונות בנק לישראלים בדובאי הפכה תהליך סטנדרטי, ויש טיסות ישירות יומיומיות מתל אביב.

לפי נתוני Israel Hayom ומשרד הכלכלה הישראלי, יותר מ-12,000 ישראלים רכשו נכסים בדובאי במהלך 2023-2024, סך הכל בשווי של מעל 4 מיליארד דולר. הנתון הזה צפוי להכפיל את עצמו עד סוף 2026, על פי תחזיות בנק ישראל.

יציבות שמושכת הון

השוק הישראלי, כפי שכל בעל נכס יודע, סובל מתנודתיות גבוהה: מס שבח, היטל השבחה, מיסי רכוש, מס הכנסה על שכירות מעל סף, חוקי הגנת הדייר ובעיקר חוסר ודאות רגולטורית. דובאי, לעומת זאת, מציעה מסגרת ברורה ויציבה מזה למעלה מעשור: אפס מס הכנסה על דמי שכירות, אפס מס רווחי הון על מכירת נכס, ואפס מס רכוש שנתי.

כשמחשבים את הפער המצטבר על פני עשר שנים של החזקת נכס, ההפרש בתשואה הנקי בין דירה דומה בתל אביב לדירה בדובאי יכול להגיע ל-200% ויותר.

איך נראית עסקה אופיינית עבור ישראלי?

המודל הפופולרי ביותר בקרב הישראלים הוא Off-Plan, שבו המשקיע רוכש דירה בשלב התכנון. המקדמה הראשונית עומדת על 10%-20% מערך הנכס, והתשלומים הבאים פרוסים על פני 3-5 שנות הבנייה. הדבר מאפשר לרכוש דירה בשווי של 600-800 אלף דולר עם השקעה התחלתית של כ-70-150 אלף דולר בלבד.

עבור משקיע ממוצע, זה אומר שאפשר להיכנס לשוק הנדל"ן בדובאי עם הון של פחות מחצי דירה בפריפריה הישראלית, ועדיין להחזיק נכס איכותי באזור ביקוש מהמובילים בעולם.

אזורי הצמיחה החמים של 2026

אזורי הצמיחה הבולטים בדובאי כיום הם:

● Business Bay - הלב הפיננסי של העיר, עם תשואה ממוצעת של 7.4%

● Jumeirah Village Circle (JVC) - ביקוש גבוה מצד צעירים זוגות צעירים, תשואה של 8.1%

● Dubai Hills Estate - אזור משפחתי יוקרתי, צמיחה שנתית של 12% בערכי הנכסים

● Dubai South - הסמוך לשדה התעופה החדש, צפוי לקלוט תוך עשור 1 מיליון תושבים נוספים

● Damac Lagoons - פרויקט חדש בסגנון אגמים, פופולרי במיוחד בקרב משקיעים ישראלים

הרגולציה: למה זה לא הימור

חששות לגיטימיים של משקיעים זרים מצויים בכל שוק חדש. בדובאי, רשות הנדל"ן (RERA) הקימה מערכת חוצה-תעשייה שמבטיחה שכל פרויקט בנייה ייפתח רק לאחר שהיזם הפקיד ערבויות בגובה הפרויקט וכל הכספים שהמשקיע מעביר נשמרים בחשבון נאמנות (Escrow). לפי נתוני RERA לשנת 2025, מעל 95% מפרויקטי הבנייה החדשים פועלים תחת מסגרת זו.

אם יזם נכשל בהתחייבויותיו, RERA לוקחת את הפרויקט לידיה ומעבירה אותו לחברה אחרת בלי שהמשקיעים יספגו הפסדים. מנגנון כזה אינו קיים אפילו בשוקי נדל"ן מערביים מבוססים יותר.

המומחים שמלווים את המשקיע הישראלי

הצלחה בהשקעת נדל"ן זרה תלויה במידה רבה בליווי מקצועי. Danesya Properties, חברה המתמחה בליווי משקיעים ישראלים בתחום, פיתחה מסגרת עבודה מקיפה לכל שלב בתהליך, מבחירת הנכס הנכון לפי פרופיל המשקיע, דרך הליווי המשפטי, פתיחת החשבון בדובאי, חתימת החוזים, ועד לניהול השוטף של הנכס לאחר אכלוסו. עבור ישראלים שזו הפעם הראשונה שהם רוכשים נכס בחו"ל, הליווי הזה הוא ההבדל בין השקעה מצליחה לבין סיכון מיותר.

ניתן ללמוד עוד על תהליך מסודר של רכישת דירות להשקעה בדובאי, כולל מקרי מבחן ופרויקטים פעילים בעיר.

שורה תחתונה: זה לא טרנד, זו תזוזה אמיתית

הביקוש הישראלי לדירות בדובאי לא נולד בעקבות קמפיין שיווקי או טרנד רשתי, אלא נשען על נתונים כלכליים שמלמדים על שוק יציב, צומח ומיסוי-ידידותי. השילוב הייחודי של הטבות מיסוי, ביקוש דמוגרפי מתמשך, רגולציה הדוקה ונגישות מלאה לישראלים הופך את העיר ליעד השקעות אטרקטיבי במיוחד.

מי שבוחן השקעה בנדל"ן ב-5-10 השנים הקרובות, חייב לקחת את דובאי בחשבון. הזרם הישראלי לעיר אינו טרנד, הוא חלק מתזוזה כלכלית רחבה שצפויה להעמיק עם השנים.

שאלות ותשובות

שאלה: כמה זמן לוקח לישראלי להשלים רכישת דירה בדובאי?

תשובה: בעסקאות Ready, התהליך מסתיים תוך 30-60 יום מהחתימה. בעסקאות Off-Plan, החתימה מתבצעת תוך 14 יום, אך האכלוס תלוי במועד השלמת הפרויקט.

שאלה: האם נדרשת ויזה?

תשובה: לא לצורך הרכישה עצמה. השקעה מעל 2 מיליון דירהם (כ-1.9 מיליון ש"ח) מאפשרת קבלת ויזת משקיע (Golden Visa) ל-10 שנים.

שאלה: מה היתרון המיסויי המרכזי?

תשובה: בדובאי אין מס הכנסה על שכירות, אין מס רווחי הון על מכירת הנכס ואין מס רכוש. המשמעות: התשואה ברוטו = התשואה נטו.

שאלה: האם הסכם מניעת כפל מס מספיק כדי להיות מוגן בישראל?

תשובה: כן, ההסכם מבטיח שהכנסות שכירות שמומסו (או פטורות) באיחוד האמירויות לא יחויבו במס נוסף בישראל, בהתאם לנסיבות. מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון מתמחה.

שאלה: באילו אזורים בעיר הביקוש הישראלי הכי בולט?

תשובה: Business Bay, JVC, Dubai Marina ו-Damac Lagoons הם האזורים שבהם רוכשים ישראלים מתרכזים, בעיקר בגלל שילוב של תשואה גבוהה ונגישות לאורח חיים ישראלי (מסעדות כשרות, מתחמי קהילה).