צ'מפיון מוטורס יוצאת עם קריאת שירות עבור Audi Q5

תוכן מטעם צ'מפיון מוטורס

הרינו להודיע לכל לקוחות בעלי רכב מתוצר AUDI, מדגם Q5 שנת ייצור דגם 2025, כי יצרנית הרכב AUDI הודיעה על קיומה של תקלת בטיחות סדרתית (RECALL) לחלק מהמכוניות מדגם זה, שנובע מליקוי שהתגלה במערכת חגורות הבטיחות הקדמיות, שעלול לפגוע בתפקוד הרכב.

לכל בעלי הרכבים הרלבנטיים מתוצרים אלה תשלח הודעה בכתב.

לקוח שירצה לבדוק אם מכוניתו נכללת בקריאת השירות יכול להתקשר למוקד שרות הלקוחות של היבואן בטל' 03-5775236 או לפנות לאתר האינטרנט של היבואן שכתובתו

www.championmotors.co.il.

את תיקון תקלת הבטיחות הסדרתית יהיה ניתן לבצע רק במוסכי השירות של היבואן, רשימת המוסכים מפורסמת באתר האינטרנט של היבואן.

על פי חוק, תיקון תקלת הבטיחות הסדרתית יתבצע ללא תשלום. מומלץ לתאם את מועד התיקון מראש עם מרכז השירות.

על פי תקנה 306א לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, בעל רכב שלא יבצע בפועל את תיקון תקלת הבטיחות הסדרתית בתוך 6 חודשים ממועד משלוח מכתב זה, משרד התחבורה לא יחדש את רישיון הרכב שלו ולא תתאפשר העברת בעלות ברכב.

