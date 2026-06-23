ראלי של שבוע הפך את המניה הזו לשנייה בגודלה בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:25

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת.

המניות הדואליות חוזרות מוול סטריט בפער ארביטראז' חיובי משמעותי של כ-1.1%. טאואר ונובה יטפסו בפתיחת המסחר בכ-7.3% ובכ-1.7%, בהתאמה. אנלייט אנרגיה וטבע יתרוממו בכ-1.7% ובכ-2%, בהתאמה.

מנגד, החוזים העתידיים על וול סטריט אדומים הבוקר, לאחר הירידות שנרשמו אמש, בהובלת מניות ענקיות הטכנולוגיה. החוזים על ה-S&P 500 יורדים בכ-0.8%, בעוד החוזים על הנאסד"ק נופלים בשיעור חד של כ-1.5%. הירידות משתקפות גם במסחר באסיה, שם הבורסות נסחרות במגמה שלילית. הניקיי יורד בכ-2.5%, ההנג סנג מאבד כ-1.6%, בורסת שנגחאי יורדת בכ-0.7% והקוספי צונח בכ-7.5%.

אתמול, הבורסה בתל אביב סגרה את יום המסחר הראשון של השבוע במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 התקדם בכ-0.1%, בעוד מדד ת"א 90 נפל בכ-2% וירד באופן רשמי לטריטוריה של תיקון - כלומר, רשם נסיגה של מעל 10% מאז שיאו האחרון.

המסחר התנהל בצל המגעים בין ארה"ב לאיראן המתנהלים בשווייץ, בעוד שהמשקיעים ממשיכים לבחון את ההשלכות של ההתפתחויות על ישראל. במחלקת המחקר של תמיר פישמן הסבירו אתמול כי "השוק מחפש כיוון לאחר שהציפיות למזרח תיכון חדש התנגשו במציאות. כדי להצדיק את רמות התמחור הנוכחיות, המשקיעים זקוקים לקטליזטור חדש ובעיקר למרחק זמן מהאירועים האחרונים, שיאפשר להעריך באופן מפוכח יותר את הסיכונים וההזדמנויות. עד אז, ניתן לצפות לתנודתיות מסוימת".

את הירידות הוביל מדד הביטחוניות, שנפל בכ-2.7%, עם ירידות בולטות במניות עשות , נקסט ויז'ן , תאת ואלביט מערכות . לאחר נעילת המסחר, דווח כי קרן פימי, בניהולו של ישי דוידי, מכרה נתח של כ-6% בחברת מנועי בית שמש תמורת 500 מיליון שקל. בצד הקונה, עמדה חברת הביטוח הראל, שרכשה את כלל המניות, ותהפוך לבעלת המניות הגדולה בחברה.

גם מדד הצריכה (לשעבר מדד רשתות השיווק) נחלש בכ-2.4%, כאשר בין המניות שבלטו לשלילה ניתן למצוא את מחלבות גד , ריטיילורס , פוקס ומקס סטוק . מניות הצריכה השילו מתחילת החודש כ-7%, ככל הנראה על רקע מימושי רווחים לאחר הראלי החד שנרשם בסקטור בחודשים האחרונים. מתחילת השנה עלה המדד בכ-3.5%.

מניות הצריכה היו למעשה אחת ההימורים הישירים ביותר על ירידה בפרמיית הסיכון של ישראל . כשהמשקיעים האמינו שהמצב הביטחוני והכלכלי משתפר, הם רצו לקמעונאות, אופנה, מסעדות ותיירות. עכשיו, כשפרמיית הסיכון עולה ואחרי העליות החדות, חלקם מממשים.

מניית יצרנית השבבים הדואלית טאואר ממגדל העמק, בניהולו של ראסל אלוונגר, עשתה היסטוריה בשוק ההון המקומי, כאשר הצליחה לעקוף את שווי המניות של בנק לאומי , לאחר שבשבוע שעבר עקפה את השווי של פועלים . טאואר אף הרחיבה את הראלי שלה במהלך יום המסחר בוול סטריט, שם זינקה במעל 10% לשווי שוק של כמעט 112 מיליארד שקל. אגב כך, היא עקפה גם את שווי השוק של אלביט וטבע הדואליות, וצפויה להפוך לחברה השנייה בגודלה בבורסה בתל אביב, אחרי פאלו אלטו . מניית ענקית הסייבר טיפסה אתמול לשיא חדש ועלתה לשווי שוק של מעל 700 מיליארד שקל. בסך הכל, בחמשת ימי המסחר האחרונים, טאואר זינקה בכ-20%.

נזכיר כי בסוף השבוע שעבר, הודיעה טאואר על אבן דרך משמעותית בשותפות שלה עם מארוול טכנולוג'י - חברה המתמחה בפיתוח שבבים לתשתיות מידע ותקשורת מתקדמות. השתיים סיפקו יחד ללקוחות מעל 5 מיליון שבבי תקשורת אופטית קוהרנטית (Coherent PICs) המבוססים על פלטפורמת הסיליקון פוטוניקס (SiPho) המתקדמת של טאואר. מדובר בשבבים המתאימים לקישוריות מהירה בין מרכזי נתונים (data center interconnect) עבור בינה מלאכותית - תחום שצומח במהירות. מוקדם יותר החודש, מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג הצהיר בכנס כי הוא מעריך שמארוול תהיה חברת טריליון הדולר הבאה.

בוול סטריט, המדדים המובילים ננעלו אמש במגמה מעורבת, כאשר מי שהכבידו על המסחר הן בעיקר ענקיות הטכנולוגיה. מדד הנאסד"ק נפל בכ-1.3%, ה-S&P 500 נחלש בכ-0.4%.

SpaceX של אילון מאסק, צנחה במעל 16% ונסחרה באדום ביום המסחר השלישי שלה ברציפות. לאחר הצניחה של היום, המניה רושמת עלייה של 15% לעומת מחירה ביום ההנפקה ב-12 ביוני.

החברה דיווחה אתמול שהיא מתכננת להנפיק איגרות חוב לא מובטחות ל"משקיעים מוסדיים כשירים". לפי דיווח במרקטוואץ', SpaceX לא חשפה במדויק איזה סכום היא מבקשת לגייס או מהם תנאי ההנפקה. עם זאת, היא ציינה כי התמורה מהגיוס תשמש למימון פירעון הלוואת הגישור שלה, העומדת על כ-20 מיליארד דולר. לפי הדיווח של החברה, הלוואה זו מהווה את רוב חובה של החברה, המסתכם ב-29 מיליארד דולר.

גם רבות מענקיות הטכנולוגיה האחרות נסחרו באדום היום, ביניהן אנבידיה , אלפאבית (גוגל) , מיקרוסופט , ברודקום , אמזון ומטא . אלפאבית בלטה לשלילה במיוחד, כאשר לנפילה במניה היו שני טריגרים מרכזיים:

הראשון, הוא עזיבתם של שני בכירים לטובת חברות ה-AI אנתרופיק ו-OpenAI. ג'ון ג'אמפר, סגן נשיא ועמית הנדסה ב-Google DeepMind, שחלק את פרס נובל לכימיה לשנת 2024 על עבודתו על מודל מבנה החלבונים AlphaFold, הודיע ביום שישי האחרון כי הוא עוזב את החברה לאחר כמעט תשע שנים כדי להצטרף לאנתרופיק. הודעתו באה יומיים לאחר שנועם שזיר, סגן נשיא להנדסה בגוגל ומוביל שותף של מודלי הבינה המלאכותית Gemini, חשף כי הוא עוזב לטובת OpenAI.

אנליסט הטכנולוגיה הוותיק גיל לוריא התייחס להתפתחויות וציין: "ישנו ביקוש כה עצום למספר המוגבל של טאלנטים בתחום מחקר ה-AI, שמעבדות המחקר של מודלי החזית (Frontier Labs) מוכנות לעשות כל מה שנדרש כדי לצרף אותם אליהן. זה מעניק ל-OpenAI ולאנתרופיק יתרון על פני חברות ענק כמו גוגל, מכיוון שהן יכולות להבטיח פחות בירוקרטיה ומאמץ ממוקד יותר במרדף אחר בינה מלאכותית כללית (Superintelligence)". נזכיר כי OpenAI ואנתרופיק הגישו לאחרונה תשקיפים חסויים לנאסד"ק לקראת הנפקה ראשונית לציבור של מניותיהן (IPO).

הטריגר השני הוא הצניחה במניית SpaceX , שכאמור נפלה ביום המסחר השלישי שלה ברציפות. אלפאבית מחזיקה בנתח גדול של קרוב ל-5% בחברה.

מנגד, מניות השבבים המשיכו במומנטום החיובי שלהן, כאשר קרן הסל SOXX טיפסה במעל 2% לשיא חדש. מיקרון הובילה מעלה את הסקטור, לאחר שדיווחה על שותפות חדשה עם חברת ה-AI אנתרופיק. לפי ההודעה הרשמית שפרסמה מיקרון, החברה תתכנן ותספק מעתה רכיבי זיכרון ואחסון עבור פיתוח מודלי הבינה המלאכותית המתקדמים ביותר של אנתרופיק. שתי החברות יעבדו יחד על שיפור הביצועים, היעילות והעלויות של השימוש במודלי הבינה המלאכותית של אנתרופיק. אף על פי שמיקרון לא פירטה את משך הסכם האספקה עמה, היא ציינה כי הוא יתמוך ב"מסלול הצמיחה הרב-שנתי" של החברה.

מדד המניות הקטנות ראסל 2000 טיפס בכ-0.7% וחצה לראשונה את רף ה-3,000 נקודות. המדד זינק במעל 20% השנה והותיר מאחור את ה-S&P 500 ואת הנאסד"ק. ב-CNBC דיווחו כי המהלך מצביע על כך שמשקיעים מרחיבים את החשיפה שלהם מעבר למנצחות הגדולות של השוק ומחפשים ערך בחברות קטנות יותר שפיגרו מאחור במהלך ראלי ה-AI.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, נרשמה מגמה שלילית, ככל הנראה בהשפעת מורת הרוח מההתפתחויות בגזרת ארה"ב־איראן. מדד תל גוב־שקלי 10+ ירד בכ־2% בשבוע החולף לתשואה לפדיון של 4.1%, זאת, לאחר שמוקדם יותר החודש נסחר בתשואה גלומה של מתחת לקו 4%. העלייה בתשואה לפדיון מגלמת עלייה בסיכון החוב של ממשלת ישראל בעיני המשקיעים.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות טיפסו אתמול לכל אורך העקום, בעוד המשקיעים מצפים לקראת פרסום מדד ה-PCE לחודש מאי, מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב - שצפוי להציג עלייה שנתית של 4.1%, הרבה מעל יעד יציבות המחירים של הפד (2%). תשואת האג"ח לשנתיים טיפסה במעל 5 נקודות בסיס לרמה של 4.23% - הגבוהה ביותר מאז פברואר 2025. תשואת האג"ח לעשר שנים עלתה בכ-6 נקודות בסיס לרמה של 4.51%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הדולר התחזק אתמול מול השקל בכ-0.5%. הבוקר, המגמה נמשכת והדולר מתחזק מול השקל בכ-0.4%, כך ששערו הרציף עומד על 2.97 שקלים. המטבע האמריקאי המשיך להתחזק גם בעולם, כאשר מדד הדולר (DXY) טיפס אתמול בכ-0.2% לרמה של 101 נקודות - הגבוהה ביותר מזה מעל שנה.

מחירי הנפט ירדו בין 2% ל-3%, לאחר שנודע כי ארה"ב ואיראן הסכימו על מפת דרכים לעסקה סופית בתוך 60 יום, במהלכם יוסרו הסנקציות האמריקאיות על הנפט האיראני (עד ה-21 באוגוסט). הבוקר, המחירים רושמים ירידות קלות, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 77 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי נסחר סביב 73 דולר לחבית.

נכון להיום, למרות שמזכר ההבנות אמור לשחרר את מצר הורמוז, התנועה במצר עדיין מוגבלת וייקח לה זמן להתחדש - במיוחד בנתיב המרכזי שאינו צמוד לחופי איראן או עומאן. המשמעות היא שאיראן צפויה להנות מיכולת מחודשת למכור את הנפט שלה, בזמן שהמחיר עדיין גבוה יותר מאשר בימים כתיקונם.

4. מאקרו

בעקבות החלטת הריבית הניצית של הפדרל ריזרב בשבוע שעבר, השווקים מתמחרים עד סוף השנה הקרובה לפחות העלאת ריבית אחת בסבירות של כ-90%.

בבנק אוף אמריקה מרחיקים לכת ומעריכים כי הפד ייאלץ להעלות את הריבית ב-75 נקודות בסיס עוד השנה - כלומר, שלוש הורדות ריבית של רבע אחוז. לפי הבנק, מחזור ההעלאות צפוי להתחיל כבר בחודש ספטמבר ולהימשך באוקטובר ובדצמבר. הבנק ייחס את השינוי הדרמטי בתחזית נובע ל"אינפלציה דביקה" ולנתוני מאקרו חזקים.

בבנק אוף אמריקה הסבירו כי בניגוד לשנה שעברה, בה ביצע הפד הפחתות ריבית מטעמי "ניהול סיכונים" עקב חולשה בתעסוקה, שוק העבודה הנוכחי מפגין יציבות בעוד שהאינפלציה שבה להחמיר.

עוד ציינו כי מדד הליבה של ה-PCE (שיפורסם ביום חמישי, כאמור), המנכה את מחירי האנרגיה והמזון התנודתיים, עשוי לזנק ל-3.5% במאי - כ-70 נקודות בסיס מעל הרמה אשתקד - בין היתר, בעקבות מכסים וזעזועי היצע חדשים, שמביאים לפקיעת סבלנותו של הפד. נוסף על כך, נתוני הכלכלה הריאלית ממשיכים להפגין עוצמה: תחזית הצמיחה של הבנק לרבעון השני עודכנה כלפי מעלה לקצב שנתי של 2.8%, נתון הנתמך בזינוק במכירות הקמעונאיות בחודש מאי.

בצהרי היום, יפורסם בארה"ב מדד מנהלי הרכש של S&P Global למגזרי הייצור והשירותים, אשר ישפוך אור על מצב הפעילות הכלכלית שלהם בחודש מאי.

5. תחזית

בעוד שהמשקיעים בוול סטריט חוששים מרמות התמחור הגבוהות ומריכוזיות־יתר, השווקים המתעוררים מציגים השנה ביצועי־יתר על פני המדדים המובילים בארה"ב.

בבלומברג דווח כי לראשונה מאז אפריל 2022, החברות הכלולות במדד MSCI EM מדווחות על רווחים שנתיים ממוצעים שעוקפים את תחזיות האנליסטים שניתנו לפני שנה. חברות הטכנולוגיה האסיאתיות הן שמובילות את התוצאות, אך השיפור ברווחיות מחלחל גם לסקטורים אחרים, בהם בתי זיקוק לנפט בהודו וחברות חשמל בברזיל.

הנתונים הללו מעניקים רוח גבית חזקה לגל העליות במדד ה-EM, שרושם זינוק של כ-30% מתחילת השנה - תשואה שמותירה מאחור את מדדי הדגל של ניו יורק. מדובר בתשואה גדולה ביותר מפי שלושה לעומת ה-S&P 500, שטיפס בכ-9.2% מתחילת השנה; הנאסד"ק עלה בכ-12.6% והדאו ג'ונס התרומם בכ-8%.

האנליסטים בשוק מדגישים כי לא מדובר רק במומנטום חולף. ארצ'י הארט מבית ההשקעות Ninety One אמר לבלומברג כי "זוהי נקודת מפנה אמיתית. השוק מקבל סוף סוף אישור מהנתונים היסודיים (Fundementals), במקום לרוץ קדימה לפניהם". לפי החישובים של הארט, הסטה קלה של 5% בלבד מתיקי ההשקעות האמריקאים המרוכזים אל עבר השווקים המתעוררים, צפויה להזניק את הקצאות הכספים אליהם בכ-30%, בשל גודלי שווי השוק היחסיים של שווקים אלו.

בעוד מדדי וול סטריט נדחפים בעיקר על ידי מספר מצומצם של ענקיות טכנולוגיה אמריקאיות ומציגים מכפילים מתוחים, בשווקים המתעוררים התמונה הפוכה. מדד הטכנולוגיה של ה-EM נסחר במכפיל רווח עתידי נוח של 12.3 בלבד, זאת לעומת מכפיל חריג של יותר מ-46 שבו נסחרות יצרניות ציוד השבבים בארה"ב, וכל זאת למרות קצב צמיחת רווחים מהיר יותר באסיה.

בין ענקיות ה-AI באזור, יצרנית השבבים הדרום-קוריאנית SK Hynix דיווחה על רווח ברבעון הראשון שהיה גבוה ב-43% מהתחזיות, סמסונג אלקטרוניקס עקפה את הציפיות ב-16%, וחברת TSMC מטייוואן עקפה את ההערכות ב-5.7%. מחוץ לסקטור הטכנולוגיה, חברת אינדיאן אויל עקפה את התחזיות ב-33%, בעוד שיצרנית החשמל הברזילאית אנווה רשמה זינוק של 44% מעל הצפי.

בבנקי ההשקעות הגדולים, בהם מורגן סטנלי וג'יי.פי מורגן, מעריכים כעת כי השיפור ברווחיות יתפשט מעבר לענקיות השבבים באסיה אל עבר סקטורים מסורתיים יותר כמו אנרגיה, פיננסים ותעשייה. ג'יטניה קנדהארי, משנה למנהל ההשקעות הראשי בסטנלי מורגן, אמרה לבלומברג כי "הביצועים בין האזורים השונים כנראה ימשיכו להשתנות, אך כיוון התנועה של כמעט כולם הוא חיובי כעת - מה שלא היה נכון לגבי מרבית העשור האחרון".

עם זאת, קנדהארי סייגה כי הדומיננטיות של טרנד ה-AI עדיין מעוררת חששות מסוימים מפני סיכוני ריכוזיות, שכן החברות האסיאתיות עוקפות את הציפיות בפער גדול בהרבה בהשוואה לשאר השווקים המתעוררים, שם ההפתעות צנועות יותר.

במקביל, בחטיבת ניהול הנכסים של ג'יי.פי מורגן העריכו כי היציאה של סין מדפלציה תספק תמיכה נוספת לסקטורים של תעשייה, ביטחון וסחורות. אנוג' ארורה, מנהל השקעות ראשי למניות EM בג'יי.פי מורגן, סיכם את תנאי המאקרו התומכים: "דולר חלש יותר, המשך הוצאות גירעוניות בכלכלות הגדולות, ומחזור רב-שנתי של השקעות הוניות ב-AI ובתשתיות - ממשיכים לייצר רקע קונסטרוקטיבי עבור השווקים המתעוררים".