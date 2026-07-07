"אנחנו לא בונים ל-Airbnb, אלא לאילתים שרוצים איכות חיים"

הכתבה בשיתוף אדני ארץ

בעיר אילת, שבה המפגש בין ההר לים יוצר נוף שאין שני לו, הולך ונרקם בימים אלה אחד הפרויקטים השאפתניים והמשמעותיים ביותר שידעה העיר בעשורים האחרונים. לא מדובר בעוד מלון או בקומפלקס דירות נופש לתיירים מזדמנים, אלא בבשורה של ממש עבור התושבים המקומיים, אלו שחיים את העיר לאורך כל השנה ומחפשים מקום לקרוא לו בית, ברמה הגבוהה ביותר.

הפרויקט היוקרתי יכלול שלושה מתחמים שונים, בעלי סוגי בנייה שונים ומגוונים, הנותנים מענה לכל משפרי הדיור האילתיים:

הרסוף בוטיק (Harsuf Boutique): 101 יח"ד בבניינים נמוכים של 3-5 קומות הכוללים דירות עם בריכות שחיה פרטיות - דירות גן, דירות גג ופנטהאוזים יוקרתיים.

הרסוף טאוור (Harsuf Tower): 88 יח"ד במגדלים בני 9 קומות הכוללים שטחי מסחר בקומת הקרקע, מועדוני דיירים, חדרי כושר ואפילו אולמות קולנוע פרטיים לשימוש הדיירים.

הרסוף וילס (Harsuf Villas): 58 יח"ד במתחם של בתים פרטיים הכוללים בריכות שחיה, לאלו המחפשים למקסם את הפרטיות והמרחב.

החברה היזמית העומדת מאחורי הקמת הפרויקט המיוחד היא "אדני ארץ", קבוצת חברות בתחום יזמות הנדל"ן בבעלותם של אהרון שרו וזאב מרצבך.

"החזון שלנו תמיד היה להביא את הסטנדרט הגבוה ביותר לפריפריה," מספר אהרון שרו, מנכ"ל ובעלים שותף בחברה. "אנחנו פועלים בערים כמו עפולה, טבריה, דימונה ובית שמש, אבל הפרויקט באילת הוא משהו מיוחד במינו. מדובר בשכונה חדשה לגמרי שנבנית מאפס, לא טלאי על תשתית ישנה, אלא רובע מגורים מודרני עם תשתיות חדשות, מוסדות חינוך, מגרשי ספורט ומרחבים ירוקים".

הדמיה: 3DVISION

הפרויקט, שזכה לשם המסחרי "הרסוף", ממוקם בנקודה אסטרטגית וגבוהה במיוחד בשכונת "שיפולי ההר". אגב השם "הרסוף" אינו מקרי, הוא מבטא את המיקום הייחודי שבין הרי אילת לבין ים סוף. "כשאתה עומד שם, כל אילת פרוסה מתחתיך," מתארים בחברה. "מצד אחד יש לך את העוצמה של ההרים, ומצד שני את הכחול של הים ושל ירדן באופק. זה גובה שמאפשר לראות הכל, וזה פשוט מרהיב".

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אחד האלמנטים המרכזיים שמעניקים לשכונה את אופייה הייחודי הוא מתחם הגולף הבינלאומי המתוכנן לקום בצמוד לה. המתחם צפוי להשתרע על שטח עצום של כ-850 דונם של מרחבים ירוקים. מגרש הגולף עצמו יעמוד על כ-600 דונם ובצמוד לו תוקם "אקדמיה לגולף" בגודל של דונם וחצי. כמו כן המתחם יכלול 560 חדרי מלון של כ-66.5 דונם ושטח מסחר בהיקף של כ-3 דונם נוספים.

"השכונה מעוצבת סביב הריאה הירוקה הזו," מסבירים בחברה. "זה לא רק עניין של ספורט, זה עניין של איכות חיים, של מרחבים ושל תכנון המתחשב ברגישות נופית וסביבתית באוצרות הטבע הקיימים".

הדמיה: 3DVISION

אך הבשורה האמיתית עבור תושבי אילת טמונה בתכנון הפנים ובתמהיל הדירות. בחברה זיהו צורך בוער בשוק המקומי: "אילת סובלת ממחסור בדירות 'נורמליות' למגורים. מצד אחד יש המון דירות קטנות של 40-60 מטר שמיועדות לתיירות ו-Airbnb, ומצד שני וילות ענק של 240 מטר ומעלה. המשפחות האילתיות, אלו שרוצות להשתדרג, נשארות ללא מענה".

פרויקט "הרסוף" בא למלא בדיוק את הוואקום הזה. "בשלושת המתחמים של הפרויקט יש תמהיל רחב של דירות העונה על הצרכים של כלל משפרי הדיור האילתיות - דירות גן מרווחות הכוללות בריכות שחיה פרטית, דירות 4 ו-5 חד' עם מרפסות גדולות של 30 מ"ר, מיני-פנטהאוזים ופנטהאוזים עם בריכת שחיה פרטית ולכולם מפרט טכני עשיר ויוקרתי. אנחנו מדברים על דירות של 100 עד 140 מטר, ואפילו 170 מטר", הוא מפרט. "אלו גדלים שמתאימים למשפחות.הקהל שלנו הוא הקהל המקומי שמבקש לשדרג את רמת הדיור שלו. אנחנו מביאים רמה וסטייל שטרם נראו בעיר, הסטנדרט של תל אביב ורמת השרון, וכעת גם תושבי אילת יוכלו ליהנות ממנו".

אדני ארץ צברה במרוצת השנים ניסיון רב בניהול עסקאות בהיקף של אלפי יחידות דיור ברחבי הארץ. כחברה יזמית המקפידה על פיקוח הדוק וקפדני, "אדני ארץ" שמה את הלקוח במרכז, מתוך אמונה שאיכות הבנייה ושירות אישי הם המפתח לשביעות רצון. החברה מתמחה בניצול יעיל של משאבי הזמן והתכנון, תוך הקשבה מתמדת לטרנדים עכשוויים ולצרכים האמיתיים של הרוכשים, במטרה להעניק להם בית שבאמת יאהבו לגור בו.

פרויקט הר סוף מחולק לשלושה מתחמים נפרדים, כדי להעניק פתרון למגוון צרכים. בנייתו של המתחם הראשון, הכולל 101 יחידות דיור, כבר החלה בשטח, ובחברה מתכוננים להתחלת השיווק והבנייה של המגדלים והווילות כבר בחודשים הקרובים. בחברה מדגישים כי ההשקעה בתכנון ובאדריכלות הייתה חסרת תקדים: "השקענו משאבים רבים כדי שהתוצאה לא תהיה פרויקט סטנדרטי. כל מי שרואה את התוכניות מבין שמדובר בליגה אחרת, הן מבחינת העיצוב החיצוני והן מבחינת הפונקציונליות של הדירות.תושבי אילת זכאים לאיכות חיים גבוהה, בדיוק כמו תושבי תל אביב והשרון, ואנחנו גאים להיות אלו שמביאים את הבשורה הזו לעיר, אלו שבונים מקום שבו המשפחה האילתית יכולה לצמוח וליהנות מכל הטוב שיש לעיר היפה הזו להציע, בתוך סביבה ביתית מרווחת, ירוקה ויוקרתית".

לפרטים נוספים על פרויקט הרסוף ויצירת קשר הקליקו>>

הכתבה בשיתוף אדני ארץ