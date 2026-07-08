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הכי קרוב לים: ה"אקס פקטור" של מתחם האלף בראשל"צ
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הריזורט החדש של מתחם האלף בראשון לציון: הכירו את פרויקט היוקרה XPLORE

אחרי ההצלחה של פרויקט "אלפא", קבוצת עמרם אברהם בשיתוף קבוצת שי חי משיקה בימים אלה את "הדבר הבא" במתחם האלף שבמערב ראשון לציון • עם בריכה פרטית לדיירים, דירות ענק ומרפסות עם הכנה לג'קוזי, XPLORE כבר נחשב ל"אקס פקטור של מתחם האלף" ובימים אלו הוא מושק בתנאי פריסייל מיוחדים

10:18
הדמיה: VIEWPOINT, סנפ-שוט
הדמיה: VIEWPOINT, סנפ-שוט

הכתבה בשיתוף עמרם אברהם

מתחם ה-1000 בראשון לציון הפך בשנים האחרונות לאחד המוקדים המבוקשים ביותר בישראל. האזור משלב בכפיפה אחת שכונת מגורים יוקרתית לצד מרכזי מסחר ומשרדים, פארקי הייטק ומתחמי בילוי ופנאי, וכל זאת בקרבה רבה לים. לצד אלו נהנה מתחם ה-1000 מנגישות תחבורתית אופטימאלית הודות לקרבתו הרבה לנתיבי איילון, כביש 431, שדרות משה דיין החוצות את העיר, שלושה קווי רכבת קלה שיעברו בו, סמיכות לקו הרכבת הכבדה וכמו כן קווי תחבורה פנימיים, אזוריים וארציים.

מגה פרויקט באחת הערים המתפתחות בישראל

למעשה אי אפשר להגדיר את מתחם ה-1000 כעוד פרויקט נדל"ני אלא כמגה פרויקט של ממש שכן הוא יכלול בתוכו כ-1.7 מיליון מ"ר שטחי תעסוקה, אגם מלאכותי, שבילי הליכה ואופניים - ולא פחות חשוב מכך אלפי דירות חדשות. עם השלמת הפרויקט עתידים להתגורר במתחם למעלה מ-20 אלף תושבים ביותר מ-5,000 דירות.

הדור הבא של מגורי היוקרה במתחם האלף

אך נדמה שפרויקט חדש שעולה כעת על הקרקע מצליח לייצר עניין יוצא דופן: פרויקט "XPLORE" של קבוצת עמרם אברהם בשיתוף קבוצת שי חי - שתי חברות ותיקות הבונות אלפי יח"ד ברחבי הארץ - שמבטיח להביא את חווית הריזורט היוקרתית ללב השכונה המודרנית. הפרויקט יכלול שלושה מגדלי יוקרה - שניים בני 18 קומות ומגדל אחד הנישא לגובה 25 קומות והוא מגיע בתמהיל דירות מגוון עם דירות 3,4,5,6 חד', מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים. דיירי הריזורט ייהנו מבריכת שחיה פרטית, מתחם WELLNESS הכולל חדר כושר וחללי אקטיב, חדר קולנוע, פינות עבודה, לאונג' עסקים ולובי מפואר.

הדמיה: VIEWPOINT, סנפ-שוט
 הדמיה: VIEWPOINT, סנפ-שוט

"XPLORE" הוא הפרויקט היחידי כיום במתחם האלף שמציע בריכה בתוך מתחם המגורים", מציין אביב נעים, מנהל המכירות של הפרויקט. "כלומר יש כאן ממש יציאה מחדר הכושר ישירות לבריכה המשולבת בין שלושה בניינים. זוהי חוויה של ריזורט מלונאי לכל דבר, וכל זאת בחלק המערבי ביותר של מתחם ה-1000 - מה שאומר קרבה מקסימלית לים".

לפרטים נוספים על פרויקט XPLORE ויצירת קשר הקליקו>>

דירות יוצאות דופן בגודלן

מלבד הפסיליטיז המפנקים גולת הכותרת של הפרויקט היא הדירות יוצאות הדופן בגודלן. "כלל הדירות בפרויקט הן דירות ענקיות ביחס למקובל בשוק, הן רחבות מאוד גם בחלל הפנימי וגם במרפסות", מוסיף אביב. הוא לא מסתפק בהצהרות כלליות ומספק מספרים מרשימים: "דירות ה-4 חדרים מרווחות במיוחד ומשתרעות על שטח של כ-120 מ"ר בתוספת מרפסת של 20 מ"ר. דירות ה-5 חדרים מגיעות בגודל של 134 מ"ר עם 28 מ"ר מרפסת, חלקן עם נוף ישיר לבריכה".

הדמיה: VIEWPOINT, סנפ-שוט
 הדמיה: VIEWPOINT, סנפ-שוט

דירות 6 חדרים - "הווילות התלויות": גולת הכותרת של הפרויקט

את דירות ה 6 חדרים מתאר אביב כ"ווילות התלויות" של הפרויקט ולא בכדי, דירות אלו מציעות שטח בנוי של 161 מ"ר - גודל המקביל לבתים דו-משפחתיים רבים כיום - בתוספת מרפסת ענקית בשטח של 48 מ"ר עם הכנה לג'קוזי. בנוסף, הפרויקט מציע פנטהאוזים מיוחדים ודופלקסים. "כלל הדירות בפרויקט מגיעות עם תקרות גבוהות וחלונות ענקיים", הוא מרחיב. "כולן נהנות מנוף פתוח וחללים ציבוריים רחבי ידיים, הכוללים סלון ומטבח גדולים. המפרט הטכני בדירות אלו עשיר ויוקרתי במיוחד, וכולל בין היתר מערכות מיזוג אוויר מסוג VRF. כך שבסופו של יום מדובר על סטנדרט של ריזורט מלונאי שטרם נראה במתחם האלף".

הדמיה: VIEWPOINT, סנפ-שוט
 הדמיה: VIEWPOINT, סנפ-שוט

עד כמה מדובר בבשורה גם ברמת המחיר?

"אנו יוצאים כעת לשיווק הפרויקט בפריסייל אמיתי. יש לנו כמות מוגבלת של יחידות דיור לזמן מוגבל בשלב הזה, וברגע שהיא תסתיים - המחיר יעלה באופן אוטומטי. כרגע אנחנו מציעים מסלול שבו משלמים רק 5% בחתימת החוזה, והיתרה במסלול מיוחד, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. זו הזדמנות אמיתית גם מבחינת המחיר וגם מבחינת רמת החיים".

לפרטים נוספים על פרויקט XPLORE ויצירת קשר הקליקו>>

הכתבה בשיתוף עמרם אברהם

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