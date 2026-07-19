לא רק משרדים: כך נראית סביבת העבודה של העתיד

הכתבה בשיתוף קבוצת ISA

ירושלים עוברת בשנים האחרונות מהפכת פיתוח חסרת תקדים ההופכת אותה למטרופולין מודרני. התנופה כוללת השקעות אדירות בתשתיות תחבורה (בראשן הרכבת הקלה), התחדשות עירונית נרחבת, פיתוח מוקדי תעסוקה והייטק מתקדמים, ותוספת של עשרות אלפי יחידות דיור חדשות.

אך נדמה שפרויקט אחד מצליח לבלוט כעת מעל כולם ולהגדיר מחדש מהי "יוקרה ירושלמית" בעידן המודרני. פרויקט "עיר עולם" של קבוצת ISA הוא לא רק עוד קומפלקס של עירוב שימושים, השזור בדירות יוקרה, שטחי מסחר ומשרדים חדשים - הוא הבשורה הגדולה למנכ"לים, מנהלי רכש, ואנשי עסקים שמחפשים מטה ירושלמי בסטנדרט בינלאומי ללא פשרות.

"מגדל המשרדים הכי קרוב לתל אביב"

"עיר עולם הוא ללא ספק פרויקט עירוב השימושים היוקרתי ביותר שנבנה בירושלים בשנים האחרונות", מצהיר אהוד שטרנהיים, מנכ"ל קבוצת ISA Group, ומי ששימש בעבר כמנכ"ל אלקטרה בנייה וראש פעילות הנדל"ן במנרב. "אחד היתרונות הבולטים ביותר של "עיר עולם" הוא המיקום האסטרטגי שלו, בנקודת המפגש של שלוש שכונות מרכזיות שעוברות עכשיו טרנספורמציה משמעותית עם פנים לעירוב שימושים אמיתי: גבעת שאול, קריית משה ובית הכרם. יתר על כן אנחנו נמצאים בסמיכות למבואות ירושלים, מה שמבטיח נוף ואוויר טוב. למעשה כבר מהקומות הנמוכות נשקף נוף מרהיב גם מערבה וגם מזרחה".

אהוד שטרנהיים, מנכ''ל קבוצת ISA / צילום: באדיבות ISA

מעבר למיקום, הבשורה האמיתית עבור אנשי העסקים היא הנגישות התחבורתית של הפרויקט. "אפשר לקרוא למתחם הזה מגדל המשרדים הכי קרוב לתל אביב", קובע שטרנהיים בנחרצות. "בזכות כביש 16 החדש, הגישה לפרויקט היא המהירה ביותר למגיעים מחוץ לעיר. מעבר לכך, יש לנו יתרון משמעותי בנושא תחבורת המונים - הפרויקט נמצא במרחק הליכה של חמש-שש דקות בלבד משני קווי רכבת קלה: הקו האדום הפעיל והקו הירוק שצפוי להתחיל לפעול ב-2027".

בניגוד למגמה הרווחת של צמצום תקני החניה, ב"עיר עולם" הצליחו לשמר יתרון נדיר בהקשר זה. "הצלחנו להשיג תקן ישן של מקומות חניה, והפרויקט כולו מחזיק ב-900 מקומות חניה", מציין שטרנהיים. "זה קריטי למי שמגיע מחוץ לעיר או למי שחייב להיות צמוד לרכב. יש כאן היצע חריג של מקומות חניה, גם קבועים וגם למזדמנים, מה שמהווה בידול משמעותי אל מול פרויקטים אחרים בכניסה לעיר".

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ארכיטקטורה אייקונית וסטנדרט בנייה ירוק

התכנון האדריכלי של הפרויקט הופקד בידיו של האדריכל הנודע אבנר ישר, וזהו הפרויקט הראשון שהעלה את משרדו לירושלים. "הפרויקט מורכב ממבנה מרקמי ומגדל תעסוקה שמחוברים ביניהם בגשר ייחודי", מתאר שטרנהיים. "מגדל התעסוקה הוא אורתוגונלי בבסיסו (בעל זוויות ישרות) אך יש בו מחווה היסטורית לתחנות הקמח שהיו בעבר במתחם ולכן אחת הפינות שלו מעוצבת בצורה מעוגלת. החזיתות משלבות בין האבן הירושלמית המסורתית לבין קירות מסך ואלומיניום, המעניקים לו מראה מודרני, חדשני ו'תל אביבי' בלב ירושלים".

מתברר שהיופי הוא לא רק חיצוני וקבוצת ISA הציבה לעצמה יעד שאפתני במיוחד בכל הנוגע לאיכות הסביבה. "אנחנו בונים בסטנדרט מאוד גבוה של בנייה ירוקה - תקן LEED PLATINUM, שהוא הדרגה הגבוהה ביותר הקיימת", מדגיש שטרנהיים. "התקן מבטיח איכות אוויר מעולה, יעילות אנרגטית וניהול מערכות מתקדם וכלכלי. השילוב הזה של איכות אדריכלי וחדשנות טכנולוגית מייצר מוצר שהוא מצד אחד נוצץ ומודרני, ומצד שני שמרני ואיכותי".

הדמיה: באדיבות ISA

הדמיה: באדיבות ISA

הדמיה: באדיבות ISA

הדמיה: באדיבות ISA

הדמיה: באדיבות ISA

חוויית העסקים: לובי פרימיום ומרפסות נוף

עבור משתמשי המשרדים בפרויקט, החוויה מתחילה כבר בכניסה. הפרויקט מציע לובי פרימיום מרשים בגובה של 17 מטרים (כ-4 קומות), הכולל עמדת בריסטה, לאונג' יוקרתי ופינות ישיבה לפגישות עסקיות. "אם אתה יושב במשרד ולא רוצה שמישהו יעלה אליך, אתה יכול פשוט לרדת ללובי ולנהל את הפגישה באווירה של מלון יוקרה", מציין שטרנהיים. בנוסף, המגדל מצויד ב-11 מעליות מהירות כדי להבטיח תנועה חלקה ויעילה במבנה.

אחד האלמנטים המבדלים ביותר במשרדי "עיר עולם" הוא המרפסות. לחלק גדול מקומות המשרדים יש מרפסות, הן בחזית המזרחית והן במערבית, דבר שלא רואים הרבה במגדלי משרדים ומעניק ערך מוסף אדיר לעובדים ולמנהלים.

הקומפלקס כולל גם פסיליטיז ברמה הגבוהה ביותר, כמו חדר כושר מאובזר ורופטופ ירוק ורחב ידיים לרווחת השוהים במקום. "הקונספט של "עיר עולם" מכוון לרווחה מקסימלית של כל המשתמשים, הדיירים והעובדים כאחד, וכך בין היתר עובדי המשרדים ייהנו מחוויית מסחר של כ-9,000 מ"ר מתחת למגדל, הכוללת מסעדות, בתי קפה וסופרמרקט", מסביר שטרנהיים. "יצרנו שדרה פנימית עם סגירות חורף בקיץ ובסתיו, מקום שבו עובדים אלו יוכלו לשבת, לאכול וליהנות מתנועתיות תוססת בתוך המרחב של המתחם".

הדמיה: באדיבות ISA

"האחריות שלי היא להישאר כאן"

נקודה קריטית שמדגיש שטרנהיים היא ש-ISA תמשיך להיות חלק מהמתחם גם לאחר הבנייה. "מעל 40,000 מ"ר מ"ר של שטחי תעסוקה, אנחנו משאירים 50% בבעלותנו להשכרה כנדל"ן מניב", הוא חושף. "העובדה שאנחנו נשארים בבניין כבעלים אומרת שיהיה לנו אכפת מאוד מהשטחים הציבוריים ומהניהול השוטף. כלומר אנחנו לא יזם שמוכר ונעלם - אנחנו נהיה שם כדי לוודא שהסטנדרט נשאר הכי גבוה שיש".

ההוכחה הטובה ביותר לאמון של הקבוצה בפרויקט היא ההחלטה האישית של החברה להעביר את מטה הקבוצה למקום: "אני מאוד מאמין בפרויקט הזה ומשרדי החברה שלנו יעברו ל'עיר עולם' ברגע שהפרויקט יושלם", הוא מעיד. "בחרתי כך משום שאני יודע שלא יהיו עוד משרדים ברמה כזאת בירושלים".

נכון להיום, הבנייה נמצאת בעיצומה, והאכלוס צפוי לסוף ריבעון 3 או תחילת ריבעון 4 של שנת 2028. "אנחנו מוכרים כעת שטחים בהיקפים של החל מרבע קומה (כ-350 מ"ר), כדי לשמור על תמהיל נכון של לקוחות קצה", מסביר שטרנהיים. "כבר חתמנו על מכירת מספר קומות ואנחנו נמצאים במו"מ מתקדם עם לקוחות משמעותיים נוספים שיהוו אבן שואבת למתחם כולו".

חזון של איכות ללא פשרות

"עיר עולם" הוא מימוש החזון של היזמים, עקיבא זוריבין ושלום גריבה העומדים מאחורי שורת פרויקטים יוקרתיים ויחודיים, מהבולטים שבהם הוא מתחם Jerusalem Estates ששבר שיאי מכירות והציב רף חדש של תכנון וביצוע בסטנדרטים שלא הכירו קודם בשוק. החברה מפתחת נדל"ן למגורים, משרדים ומסחר בכל רחבי הארץ תוך מתן דגש מיוחד על התאמה מוקפדת לסביבה ולצרכים של קהלי היעד השונים.

"החזון של ISA הוא מיקוד אמיתי בצרכי הלקוח והעלאת הסטנדרט באזורים בהם היא בונה" אומר שטרנהיים. "זה בא לידי ביטוי בבחירת הקבלנים הטובים ביותר, כמו דניה סיבוס שעובדת כרגע באתר, ובמשרדי ניהול הפרויקטים המובילים. אנחנו לא מעגלים פינות - לא בתכנון, לא בביצוע ולא בשירות".

"בסופו של יום, הוא מסכם, "עיר עולם" מציע יותר מסתם חלל עבודה. הוא מציע סביבה עסקית שלמה המשלבת יוקרה בסטנדרט בינלאומי, פונקציונליות ונגישות חסרת תקדים. זוהי בשורה עצומה למגזר העסקי בירושלים".

לפרטים נוספים על פרויקט "עיר עולם" ויצירת קשר הקליקו>>

הכתבה בשיתוף קבוצת ISA