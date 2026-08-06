חמישה דברים שכדאי לדעת לפני יום המסחר

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:25

1. שוק המניות

המסחר בבורסת תל אביב צפוי להיפתח הבוקר ברקע לחץ כבד בסקטור הטכנולוגיה העולמי, שמושך את הבורסות המובילות לירידות שערים. החולשה שנרשמה אמש בבורסות ניו יורק גלשה הבוקר גם לשווקים באסיה, שרשמו ירידות שערים חדות בהובלת ענקיות הטכנולוגיה והשבבים המקומיות, והיא צפויה להקרין ישירות על מניות הטכנולוגיה והדואליות בתל אביב כבר מפתח יום המסחר.

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הלחץ הכבד בסקטור הטכנולוגיה מעבר לים ייתן הבוקר את אותותיו גם בזירה המקומית, כאשר המסחר בבורסה צפוי להיפתח תחת השפעה שלילית מצד המניות הדואליות, שחוזרות מוול סטריט עם פער ארביטראז' משוקלל שלילי של כ-0.6% על מדד ת"א 35. בראש המניות שירכזו עניין שלילי ויעיקו על המדדים המובילים נמצאות טאואר , שחוזרת עם פער ארביטראז' שלילי של כ-4.6%-, פאלו אלטו עם פער שלילי של כ-2.5%-, וכן נובה וקמטק שחוזרות עם פערי ארביטראז' שליליים של כ-2.3%- וכ-1.8%- בהתאמה. מנגד, מעט רוח גבית תגיע מכיוונן של מניות יחידות כמו אופקו הלת' (פער חיובי של כ-4.4%+) ואלביט מערכות שיציגו פתיחה יציבה נוטה לעליות עם פער חיובי קל של כ-0.4%+. כמו כן, נייס תפתח בפער חיובי של כ-3.2%+

באסיה, המסחר מתנהל תחת לחץ שלילי הבוקר, בעיקר בהובלת סקטור הטכנולוגיה והשבבים המקומי שעוקב אחר ירידות השערים שנרשמו אמש בוול סטריט. מדד הקוספי בדרום קוריאה מוביל את הירידות ביבשת עם צלילה של כ-4.3%, ברקע נסיגה של ענקיות השבבים SK הייניקס (6.7%-) וסמסונג (2.9%-). ביפן, מדד הניקיי יורד בכ-1.2%, כשהוא מושפע מירידות במניות טכנולוגיה מובילות כמו סופטבנק (4.6%-), טוקיו אלטרון (כ-5%-) וקיוקסיה (11%-). גם מדד ההאנג סאנג בהונג קונג מציג חולשה ונסוג בכ-1.8%. מנגד, יציבות יחסית נרשמת בבורסה בסין, כאשר מדד שנחאי נסחר כמעט ללא שינוי עם נטייה קלה לעליות.

החוזים העתידיים על המדדים נסחרים בעליות שערים קלות, לאחר שמדד הדאו ג'ונס רשם שיא כל הזמנים ויום חמישי ברציפות של עליות החוזים עליו רושמים עליות של 0.2%, מדד ה-S&P 500 נסוג וקטע רצף עליות של ארבעה ימים הבוקר, החוזים עליו רושמים עלייה קלה של 0.1%. החוזים על מדד הנאסד"ק נסחר בירידות שערים של 0.2%.

אתמול, הבורסה בתל אביב ננעלה במגמה שלילית, שהתחזקה לקראת נעילת המסחר. מדד ת"א 35 ירד בכ-0.7%, בעוד מדד ת"א 90 נחלש בכ-0.5%.

הירידות הגיעו כשברקע הרגיעה בין ארה"ב ואיראן וההתקדמות לעבר עסקה לפתיחת מצר הורמוז. נזכיר כי מזכר ההבנות אליו הגיעו ארה"ב ואיראן באמצע יוני התקבל בצורה רעה בקרב המשקיעים בתל אביב, כך שאותו חודש היה לגרוע ביותר מבחינת ביצועים מאז אוקטובר 2023.

על הבורסה הכבידו מדדי הקלינטק ות"א־נפט וגז, שנפלו בכ-3.2% ובכ-2%, בהתאמה - זאת, בין היתר, על הרקע הירידה במחירי הנפט לאזור ה-80 דולר לחבית ופחות מכך, בעקבות התקוות להסכם בין איראן לארה"ב. מדדי הבנקים והתשתיות בלטו גם הם לשלילה, עם ירידות של כ-1.6% ושל כ-1.4%, בהתאמה. מדדי הטכנולוגיה והביטוח איבדו מערכם כ-0.9%.

מנגד, מדד הביטחוניות היה היחיד שסיים את היום בטריטוריה חיובית והתחזק בכ-1.5%, בעיקר בזכות מניית תאת טכנולוגיות , שזינקה בחדות בעקבות דוחות חזקים (ראו הרחבה מטה).

הכוכבת של יום המסחר אתמול הייתה מניית אל על , שהמריאה בכ-15% אחרי שפרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני. מדובר ביום החזק ביותר של המניה מזה כארבע שנים ובאחד הימים החזקים ביותר שלה מאז שהתחילה להיסחר בבורסה בתל אביב ב-2003. חברת התעופה דיווחה על זינוק בהכנסות הרבעון השני של השנה ואלה הסתכמו ב-986 מיליון דולר, עליה של 27% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה. בשורה התחתונה החברה הצליחה לרשום רווח נקי לבעלי המניות של 125.9 מיליון דולר, המהווה זינוק של 103% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה.

גם מניית הבורסה לני"ע בתא ריכזה עניין וטיפסה לאחר תוצאותיה הכספיות. הכנסות הבורסה ברבעון השני זינקו ב-36% והסתכמו ב-185 מיליון שקל, עלייה שנבעה בעיקרה מגידול בפעילות - בעיקר מגידול בהכנסות ומשירותי מסלקה ומהכנסות מעמלות מסחר וסליקה.

מנגד, מניית חברת התוכנה הדואלית נייס איבדה גובה, אחרי שפרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני. החברה עקפה את תחזיות ההכנסות של וול סטריט ברבעון השני והציגה צמיחה של 7.6% ל-782.3 מיליון דולר, מעל צפי האנליסטים להכנסות של כ-767 מיליון דולר. הצמיחה הונעה בעיקר מזינוק של 12.6% בהכנסות הענן, שהסתכמו ב-609 מיליון דולר, ומעלייה של 22% בפעילות בשווקים הבינלאומיים. עם זאת, תחזית ההכנסות (על בסיס Non-GAAP) של החברה לרבעון השלישי עמדה על 780-790 מיליון דולר - מעט מתחת לקונצנזוס האנליסטים, שעמד על 795 מיליון דולר.

מניית חברת הנדל"ן אביסרור זינקה במעל 10% ביום הבכורה שלה בבורסה בתל אביב, אם כי המסחר בה התנהל בתנודתיות ובמחזור נמוך. חברת הנדל"ן נאלצה להתפשר על שווייה, כאשר השלימה הנפקה ראשונה של מניותיה (IPO), לפי שווי של כ-2 מיליארד שקל (לפני הכסף). זאת, לאחר שבתחילה קיוותה החברה להנפיק את מניותיה לפי שווי של כ-2.6 מיליארד שקל.

אתמול, וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת, כאשר מדד הדאו ג'ונס הציג ביצועים עודפים והמדד טיפס בכ-0.5%. מנגד, מדד הנאסד"ק נלחץ ממימושים במגזר הטכנולוגיה וירד ב-0.8%, בעוד מדד ה-S&P 500 נחלש בקלות ב-0.15%.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט רשמו אתמול, ירידות שערים ונסוגו לשפל של כארבעה שבועות ברקע רגיעה מסוימת במתיחות מול איראן, מה שהוביל ללחץ כבד על סקטור האנרגיה בוול סטריט. מנגד, שוק המתכות היקרות והתעשייתיות סיפק נקודת אור בולטת: חוזי הנחושת רשמו זינוק חריג לשיא כל הזמנים, איתות חיובי לביקושים בתחום הבינה המלאכותית, לצד זינוק חד במחירי הזהב (עלייה של כמעט 4% לכ-4310 דולר לאונקיה) שהוביל לעליות חדות בקרב מניות כורות הזהב.

במסחר במניות הבודדות נרשמו אתמול תנועות חדות ברקע עונת הדוחות. בין המניות הבולטות שעלו, מניית דיסני זינקה ברקע תוצאות מעורבות שזכו לתגובה אופטימית מצד האנליסטים לאור עמידות עסקיה; Shopify קפצה ברקע תחזית צמיחה חזקה לרבעון השלישי; אמגן טיפסה לשיא של 52 שבועות לאחר שעקפה את התחזיות והעלתה את צפי הביצועים השנתי; איליי לילי התחזקה בעקבות דוחות חזקים והמשך הביקושים לתרופות הרזייה וסוכרת; אנבידיה הגיבה בעלייה חדה לראלי במחירי הנחושת; וכורות הזהב פריפורט מקמורן , סאות'רן , Gold Fields, ניומונט ו-Barrick Mining רשמו עליות נאות. בסקטור הביטחון והתעופה בלטה מניית קראטוס בעלייה חדה, ובמגזר הפיננסים והתעשייה רשמו בנק אוף אמריקה , צ'ארלס שוואב ו-GE Aerospace עליות לעבר רמות שיא.

בין המניות הבולטות שירדו אתמול במסחר בלטו מניית SpaceX רשמה ירידות ברקע זינוק חד בהוצאות ההוניות בדוחותיה הראשונים מאז ההנפקה; אלפאבית (גוגל) נחלשה בעקבות הודעה על ארגון מחדש בחטיבות ה-AI ופרישת המדען הראשי; AMD ירדה לאחר שהתוצאות הכספיות ותחזית ההכנסות לא הפתיעו לטובה את המשקיעים; אינסולט צללה בעקבות הורדת תחזית הצמיחה השנתית בארה"ב; ובסקטור האנרגיה בלטו בירידות המניות אי.או.ג'י ריסורסס , דיאמונדבק אנרג'י ואיי.פי.איי. .

עונת הדו"חות הכספיים לרבעון השני של 2026 סיפקה תזכורת נוספת לתנודתיות החריפה של המניות הישראליות בניו יורק. המסחר הציג מפגש קצוות אתמול, מהתרסקויות של כ-25% בשל תחזיות מאכזבות ושחיקה בתזרים, ועד לזינוק מטאורי של למעלה מ-30% הודות למעבר למוצרי AI והתייעלות תפעולית.

סולאראדג' מחקה עליות של הימים הקודמים בעקבות תחזית הכנסות מאכזבת לרבעון השלישי (310-340 מיליון דולר מול צפי של 371 מיליון דולר), שהעיבה על צמצום ההפסד הנקי ועל הגידול בהכנסות. טאבולה נפלה, אף היא, לאחר שפספסה את תחזיות ההכנסות, הציגה צפי חלש לרבעון הבא ורשמה שחיקה חדה בתזרים המזומנים החופשי ל-17.3 מיליון דולר - דינמיקה שקיבלה רוח גבית שלילית משינויי מדיניות בגוגל ומניתוק יזום של אתרי תוכן חלשים, וזאת למרות מעבר לרווח נקי.

בניגוד בולט למגמה השלילית, קלטורה סיפקה את הדרמה החיובית של יום המסחר עם זינוק (למעלה מ-40% בשיא). החברה הציגה עלייה של 5% בהכנסות ל-46.9 מיליון דולר, שיפור בשיעור הרווח הגולמי וצמצום נרחב בהפסדים. מנוע הצמיחה שסחף את המשקיעים היה אימוץ מואץ של פתרונות בינה מלאכותית, כאשר החברה דיווחה על שיא בהחתמת עסקאות חדשות המשלבות מוצרי AI (כגון אוואטרים חכמים), נתון שגבר על החששות מהאטה בקצב הצמיחה העתידי.

2. שוקי האג"ח

בשוק האג"ח הממשלתיות נרשמו אתמול (ד') עליות קלות, שהורידו מעט את התשואות. העליות התמקדו באגרות הממשלתיות הארוכות, הצמודות והלא צמודות. מעבר לים לעומת זאת, המשקיעים ממתינים בעיקר לעליות ריבית. למרות ירידות קלות בתשואות האג"ח האמריקאיות בימים האחרונים, הן עדיין נסחרות ברמות שיא. עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מציין כי על אף ששבוע החלטות הריבית בבנקים המרכזיים הגדולים בעולם הסתיים ללא שינויים בריבית, "אי השינוי לא מלמד על ניטרליות, ובמרבית המקרים אף התחזקה ההערכה כי מדובר בהמתנה לפני העלאת ריבית".

קליין מזכיר את החשש הביטחוני מהתלקחות מחודשת של איראן וארה"ב, שלא מוסיף אופטימיות לשווקים. לדבריו, "גם אם ההפוגה חוזרת בימים האחרונים, אי הוודאות במחירי הנפט וההובלה צפויים להקשות על תהליך ירידת האינפלציה".

שוק אג"ח הממשלתי של ארה"ב מציג מגמה מעורבת לאורך עקומת התשואות, כשהוא מושפע מהתפתחויות גיאופוליטיות ומהערכות הריבית. התשואה ל-2 שנים עולה בכ-0.3% לרמה של 4.19% , כשהיא מושפעת ישירות מציפיות השוק להעלאת ריבית אפשרית בספטמבר. מנגד, בחלקים הבינוניים והארוכים נרשמת רגיעה קלה: התשואה ל-10 שנים יורדת בכ-0.1% לרמה של 4.61% , והתשואה ל-30 שנה נחלשת בשיעור דומה לרמה של 5.16% - תנועות המשקפות את ניסיונם של המשקיעים לתמחר במקביל את ההתפתחויות במזרח התיכון ואת תרחישי האינפלציה והצמיחה ארוכי הטווח.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

מחירי הנפט נסוגים הבוקר כאשר חוזה הברנט יורד ל-79.08 דולר לחבית והנפט האמריקאי (WTI) נחלש ל-74.69 דולר לחבית. הירידות מגיעות על רקע התקדמות בשיחות התיווך בין איראן לעומאן, המעלות אופטימיות בקרב המשקיעים לגבי הסכם שלום אפשרי בין ארה"ב לאיראן שיביא לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז. יוקי טאקאשימה, כלכלן בחברת Nomura Securities, הסביר את הלחץ על המחירים וציין: "לחץ מכירות מסוים צץ בעקבות הדיווחים שהשיחות בין איראן לעומאן רושמות התקדמות". עם זאת, הירידות במחיר מתמתנות בשל חששות מהמשך התקפות החות'ים על מכליות נפט באזור ים סוף ומפרץ עדן, לצד נתוני מלאי הנפט בארה"ב שהציגו ענייני היצע עם עלייה מפתיעה של 2.5 מיליון חביות.

לאחר שבימים האחרונים נחלש הדולר בכחמש אגורות וירד לסביבת ה-3 שקלים, הבוקר הוא נסחר ביציבות עם נטייה קלה לעליות של כ-0.13% מול השקל, ונע סביב רמת ה-3.01 שקלים.

רן סיני, הכלכלן הראשי של אולטרה פיננסים, בסקירתו מציין כי "הגורם המרכזי מאחורי המהלך הוא הירידה בפרמיית הסיכון של ישראל. ההתקדמות במגעים להסדר מול איראן, לצד הדיווחים על פתיחה אפשרית של מצר הורמוז, הפחיתו את המתיחות האזורית והובילו לירידה חדה במחירי הנפט. התוצאה היא שילוב של ירידה בפרמיית המלחמה שהכבידה על השקל בחודשים האחרונים, יחד עם חזרת התיאבון לסיכון בשווקים הגלובליים".

מחירי הזהב רושמים זינוק חד ומעפילים לרמתם הגבוהה ביותר מאז סוף יוני, כשהם נתמכים מהיחלשות הדולר האמריקאי, ירידה בתשואות האג"ח והאטה בנתוני התעסוקה בסקטור הפרטי בארה"ב. "יומיים של ירידה בתשואות ושבוע של היחלשות בדולר מפלסים את הדרך לעליות בזהב ובכסף", ציין סוחר המתכות, טאי וונג. העליות במתכת היקרה נרשמו למרות מסרים נציים מצד בכירים בפד; ג'ף שמיד, נשיא הפד של קנזס סיטי, הבהיר כי נדרש הידוק מוניטרי נוסף כדי לרסן אינפלציה גבוהה, בעוד ניל קשקארי, נשיא הפד של מיניאפוליס, הדגיש כי "זהו הזמן להתחיל בהעלאה איטית של הריבית" - מהלך שמעלה את התמחור בשווקים להעלאת ריבית בספטמבר.

4. מאקרו

לקראת דוח התעסוקה שיפורסם ביום שישי בארה"ב, דוח התעסוקה המקדים של חברת ADP שפורסם אתמול (ד') סיפק איתות אזהרה משמעותי לגבי מצבה של הכלכלה האמריקאית. על פי הדוח, הסקטור הפרטי בארה"ב הוסיף בחודש יולי 44,000 משרות בלבד - הנתון החלש ביותר מאז ינואר, המשקף פספוס עמוק של תחזיות האנליסטים שצפו תוספת של 75,000 משרות.

האכזבה של חודש יולי מצטרפת לנתוני חודש יוני, שעודכנו כלפי מטה לתוספת של 95,000 משרות (לעומת דיווח ראשוני של 98,000). המגמה השלילית משתקפת היטב בממוצע התלת-חודשי, שצנח ל-87,000 משרות בלבד בהשוואה ל-107,000 בחודש הקודם.

ניתוח עומק של הנתונים מעלה כי ההאטה בצמיחת התעסוקה אינה מוגבלת למגזר מסוים, אלא מקיפה את כלל העסקים במשק האמריקאי, ללא קשר לגודלם. חברות קטנות (עד 50 עובדים), שמהוות מסורתית קטר צמיחה משמעותי, הוסיפו 23,000 משרות בלבד - הנתון החלש ביותר בסגמנט זה מזה חצי שנה. הפגיעה הורגשה היטב גם בחברות הבינוניות שהסתפקו בתוספת זעומה של 8,000 משרות, בעוד תאגידי הענק (מעל 500 עובדים) הוסיפו 13,000 משרות, הביצועים החלשים ביותר שלהם מאז חודש מרץ.

מגזר אספקת השירותים רשם התקררות בולטת עם תוספת של 47,000 משרות בלבד - ירידה דרסטית לעומת 93,000 המשרות שנוספו ביוני, ונקודת השפל של הסקטור מאז מרץ. בעוד ששירותי החינוך והבריאות המשיכו להוביל עם 36,000 משרות חדשות, ענף הפנאי והאירוח, שהיה ממנועי הצמיחה הבולטים בשנים האחרונות, רשם אובדן של 11,000 משרות. ענפי המסחר, התחבורה והתשתיות איבדו אף הם 8,000 משרות.

במקביל, סקטור ייצור הטובין חצה קו אדום ואיבד 3,000 משרות, במה שמהווה את הירידה החודשית הראשונה של המגזר מאז דצמבר 2025. בעוד ענפי הבנייה והתעשייה רשמו תוספת קלה של משרות, ענף משאבי הטבע והכרייה משך את המגזר כולו כלפי מטה עם התכווצות של 6,000 משרות.

הנתון המטריד ביותר בדוח, שעשוי לאתגר את קובעי המדיניות בבנק המרכזי (הפדרל ריזרב), מגיע דווקא מכיוון האינפלציה. למרות הקירור הניכר בקצב גיוס העובדים, לחצי השכר נמצאים במגמת התעצמות. קצב צמיחת השכר השנתי עבור עובדים שהחליפו מקום עבודה זינק ביולי ל-7.0%, הקצב המהיר ביותר שנרשם מאז אוגוסט 2025.

זינוק זה, בהשוואה לזינוק שנרשם בחודש יוני - 6.8% ובחודש מאי - 6.5%, מאותת על מחסור מבני והיצע עובדים מוגבל בחלקים מסוימים של שוק העבודה, המאלץ מעסיקים להציע פיתויים כספיים משמעותיים כדי למשוך כישרונות (בדגש על מגזרי הפיננסים והתעשייה, שם הואצה הצמיחה בשכר). מנגד, צמיחת השכר עבור עובדים שנשארו באותו מקום עבודה נותרה קפואה על 4.4% זה החודש הרביעי ברציפות, מה שמדגיש את פער התמריצים החריף בשוק התעסוקה האמריקאי הנוכחי.

5. תחזית

עונת הדוחות הכספיים לרבעון השני מסתמנת כאחת החזקות בהיסטוריה, בעיקר בזכות הזינוק בהשקעות בבינה מלאכותית. אולם, לצד המומנטום בשווקים, באנליסטים יש שמתחילים לחשוש מעדכוני התחזיות כלפי מטה לשנה הבאה.

הרקע הכלכלי התומך בשוקי המניות בארה"ב קיבל ברבעון השני רוח גבית עוצמתית במיוחד. לפי נתוני FactSet, מדד ה-S&P 500 נמצא כעת בדרך להציג צמיחה של כ-47% ברווחים בחישוב שנתי - זינוק חריג בהשוואה לתחזיות המוקדמות שערכו צמיחה של כ-20% בלבד לפני פתיחת עונת הדוחות.

קצב צמיחה כה מסחרר שמור בדרך כלל לתקופות התאוששות ממשברים קשים או מיתון עמוק, כפי שנעשה ביציאה ממגפת הקורונה ב-2021 או מהמשבר הפיננסי ב-2010. כעת, המנוע המרכזי מאחורי הגל הנוכחי הוא השקעות העתק בתחום הבינה המלאכותית, כשאת רוב הצמיחה החריגה מובילות ענקיות הטכנולוגיה אלפאבית ואמזון . עם זאת, גם ללא שתי חברות אלו, המדד מציג צמיחה דו-ספרתית של כ-28% ברווחים - זה הרבעון השביעי ברציפות.

"לדעתי - ואני לא חושב ש זו אפילו הגזמה - זהו כנראה רבעון הרווחים הטוב ביותר שראיתי ב-30 השנים שבהן אני פעיל בשוק", מציין מארק האקט, אסטרטג השוק הראשי ב-Nationwide ל-CNBC. לדבריו, הזינוק ברווחים בשילוב הרגיעה במחירי הנפט והסרת חלק מהחששות הגיאופוליטיים, מאלצים גם את המשקיעים החשדנים ביותר לשוב לשוק: "כל מי שישב על הגדר חייב כעת לקפוץ פנימה בשתי רגליים. זו בדיוק הפאניקה שאוחזת במשקיעים כשהם בצד והשווקים רצים לשיאים חדשים".

לצד האופטימיות, בשוק עולות גם נקודות למחשבה לגבי פוטנציאל ההמשכיות. חלק מהזינוק ברווחי ענקיות הטכנולוגיה נבע מאירועים חד-פעמיים, כדוגמת שערוך החזקותיהן בחברות כמו Anthropic ו-SpaceX - רווחים שלא צפויים לחזור על עצמם בהכרח ברבעונים הבאים.

בנוסף, בעוד התחזיות לשנת 2026 עוברות עדכונים כלפי מעלה, התחזיות לשנת 2027 מתחילות להציג מגמה הפוכה. לפי סאם סטובאל, אסטרטג ההשקעות הראשי ב-CFRA, תחזיות הצמיחה ל-2027 כבר עודכנו כלפי מטה מרמה של 18% ל-13.5%.

"השאלה שחלק מהמשקיעים הולכים לשאול את עצמם כעת היא האם הרבעון השני ייצג את שיא הרווחים, והאם זה משהו שצריך לשקלל כבר כעת בתחזיות מחירי היעד", מזהיר סטובאל. עם זאת, הוא מסכם כי בטווח המיידי הרקע הפונדמנטלי עדיין חזק ותומך בהמשך המגמה: "בטווח הקצר, המגמה היא החברה הכי טובה של המשקיעים".