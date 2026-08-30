מהקמט הראשון ועד לשגרת הטיפול: גישה חדשה לעור

הכתבה בשיתוף דרמלוג'יקה

רוב האנשים פונים לטיפולי אסתטיקה כשהקמטים, הכתמים או השינויים במרקם העור כבר מתחילים להפריע. אלא שסימנים אלה הם לעיתים רק השלב שבו תהליכים שהחלו הרבה קודם נעשים גלויים. עם הגיל פעילותם של הפיברובלסטים, התאים שאחראים בין היתר על ייצור קולגן ואלסטין ועל תחזוקת הרקמה, נחלשת. כתוצאה מכך פוחת ייצור המרכיבים התומכים במבנה העור ומנגנוני התיקון נעשים פחות יעילים.

ההבנה שהשינויים בעור מתחילים עוד לפני שרואים אותם מבחוץ היא שעומדת בבסיס תפיסת Skin Longevity, העוסקת באריכות חיי העור. בדומה לשינוי שעבר עולם הרפואה, מהסתכלות על תוחלת החיים בלבד לשאיפה לשמור על הגוף בריא ומתפקד, גם כאן המטרה אינה לעצור את הזמן אלא לשמור ככל האפשר על עור חסון, חיוני ובעל יכולת התחדשות.

"במקום להתערב רק כשהשינוי כבר נראה לעין, הטיפולים והתכשירים המתקדמים נועדו לתמוך במנגנוני ההתחדשות הטבעיים של העור גם כשהיכולת הזאת נחלשת עם השנים", אומר ד"ר אלון שניידר, מומחה לשיקום שיער ולרפואה רגנרטיבית ואסתטית ומנהל קליניקת נורדיקה.

לדבריו, פרוצדורות אסתטיות מעוררות בעור תגובת תיקון שנמשכת גם לאחר הטיפול, ולכן יש חשיבות לתמיכה ברקמה בזמן שתהליכי השיקום כבר פועלים. בהקשר הזה נכנסים לתמונה האקסוזומים, תחום מחקרי הנמצא בשימוש גובר ברפואה הרגנרטיבית.

השחקן החדש בתהליכי ההתחדשות של העור

ד"ר שניידר מסביר שאקסוזומים הם שלפוחיות זעירות שפועלות כמעין "שליחים" בין תאים. הן נושאות חומרים ביולוגיים שעשויים להשפיע על תהליכים הקשורים לתיקון רקמות, לוויסות תגובה דלקתית ולייצור קולגן ואלסטין . לדבריו , היכולת לרתום את השפה הביולוגית הזו היא אחת ההתפתחויות המעניינות בדור החדש של הטיפולים בעור הפנים.

את העיקרון הזה מתרגמת דרמלוג'יקה לפתרונות טיפוליים במסגרת תפיסת Skin Longevity שלה. המותג הבינלאומי לקוסמטיקה מקצועית המתמקד בבריאות העור משלב אקסוזומים בטיפולים ובתכשירים שנועדו לתמוך בתהליכי ההתחדשות של העור, ומחבר בין טיפול מקצועי בקליניקה לבין המשך תמיכה בעור בבית.

צילום: באדיבות דרמלוג'יקה

החברה עובדת עם אקסוזומים בקטריאליים שמקורם בחיידקי Lactobacillus פרוביוטיים, ועל בסיסם פיתחה למשל את Exo Booster - תכשיר לשימוש לאחר פרוצדורות בשלב שבו תהליכי התיקון של העור כבר החלו לפעול.

כל אמפולה מכילה כעשרה מיליארד שלפוחיות ממקור בקטריאלי, אומגה 3 ואוליגופפטיד, רכיבים שלדברי החברה נועדו לתמוך בהתאוששות העור, במחסום ההגנה ובתהליכי ההתחדשות.

במחקר קליני שמציגה החברה נרשמה ירידה של עד 86 אחוז במראה הקמטים בהשוואה לפרוצדורה בלבד, עלייה של 46 אחוז בחוסן העור, וכן שיפור במרקם וירידה בסממני דלקת.

הקולגן הוא רק חלק מהסיפור

אחד התהליכים המרכזיים שהטיפולים הרגנרטיביים מבקשים לתמוך בהם הוא ייצור הקולגן, אבל גם כאן התפיסה הולכת ומתרחבת. אם בעבר התעסקו בעיקר בעידוד יצירה של קולגן חדש, היום מבינים שחשוב לא פחות לשמר את הקולגן שכבר קיים ולצמצם ככל האפשר את פירוקו.

סיון זאבי, מדריכה קלינית בדרמלוג'יקה, מכנה את התפיסה הזאת "בנקאות קולגן". לדבריה, עם השנים ייצור הקולגן נחלש, ובמקביל קרינת UV וסטרס חמצוני מאיצים את פירוקו.

לכן המטרה היא כפולה: לעודד יצירה חדשה, ובמקביל להגן על הקולגן הקיים ועל זה שנוצר בעקבות הטיפול. דרמלוג'יקה מיישמת את התפיסה הזאת בסדרת Pro-Collagen Banking, הכוללת סרום וקרם לחות שנועדו לתמוך בייצור קולגן חדש ולסייע בהגנה על קולגן ואלסטין מפני תהליכי פירוק.

ד"ר שניידר מוסיף שאחד המקומות שבהם אובדן התמיכה המבנית מורגש במיוחד הוא אזור העיניים. "העור שם דק ועדין יותר, ולכן ירידה בקולגן ובאלסטין עשויה להתבטא מוקדם יחסית באובדן צפיפות, בהעמקת השקע ובמראה עייף".

כמענה, מציגה דרמלוג'יקה את Smart Eye Density, סרום ייעודי המשלב קומפלקס ביומימטי של גורמי גדילה, חלבוני איתות שמעבירים מסרים בין התאים ומשתתפים בתהליכי תיקון והתחדשות. התכשיר נועד לתמוך במראה הצפיפות והנפח באזור העיניים.

מחקר קליני בלתי תלוי שנמשך 8 שבועות. טיפול באקסוזום בשימוש ביתי פעמיים ביום / צילום: באדיבות דרמלוג'יקה

ההתחדשות ממשיכה גם אחרי הקליניקה

אותו עיקרון של תמיכה במנגנונים הטבעיים של העור מקבל חשיבות מיוחדת לאחר פרוצדורות אסתטיות. ד"ר שניידר מדגיש שהטיפול אמנם מסתיים בקליניקה, אבל התגובה הביולוגית שהוא מעורר נמשכת גם בימים שאחריו, כשהעור עדיין נמצא בתהליכי תיקון והתחדשות.

גם הטיפול הביתי בתקופה הזאת הופך לחלק מהרצף הטיפולי, במיוחד בישראל, שבה החשיפה לשמש גבוהה. הוא מסביר ש-Skin Longevity אינה עוסקת רק בהתאוששות מהטיפול, אלא גם בתפקוד השוטף של תאי העור ומציין שאחד המרכיבים החשובים בהקשר הזה הוא +NAD - קואנזים טבעי המשתתף בייצור האנרגיה בתאים ובמנגנוני תיקון והגנה, ורמותיו יורדות עם הגיל.

בהתאם לגישה זו, דרמלוג'יקה השיקה לאחרונה תכשיר לשימוש ביתי FutureCode Booster - סרום לונג'ביטי מתקדם המסייע לתמוך באריכות חיי העור (Skin Longevity) וביכולתו להתחדש ולתקן את עצמו באופן טבעי. הפורמולה משלבת עקרונות ביוהאקינג המבוססים על מדע מתקדם ומחקר קליני עדכני, לתמיכה בחיוניות העור ובמראה עור בריא, חלק ואחיד יותר לאורך זמן. התכשיר פועל למניעה והפחתה של מראה הנזקים המצטברים בעור כתוצאה מפגיעה ב-DNA, כגון קמטוטים, קמטים עמוקים, מרקם עור מחוספס וגוון עור לא אחיד (DNA-related damage) ואף מסייע לתמוך ברמות הקו-אנזים +NAD, באנרגיה התאית ובמנגנוני התיקון הטבעיים של העור.

גם הטיפול באקסוזומים ממשיך מהקליניקה אל הבית באמצעות הסרום הרגנרטיבי Phyto Nature E², לשימוש יומיומי שנועד לתמוך בהתחדשות העור בין הטיפולים המקצועיים.

זה אולי השינוי המעניין ביותר שמביאה Skin Longevity לעולם הקוסמטיקה והאסתטיקה: מעבר מטיפול שמתרכז בנקודת זמן אחת לתפיסה שמסתכלת על העור כתהליך מתמשך. במקום שכל פרוצדורה או תכשיר יעמדו בפני עצמם, נבנית שגרה שמחברת ביניהם ומאפשרת להתאים את התמיכה בעור לצרכים שמשתנים עם השנים.

דרמלוג'יקה מביאה את הגישה הזו לידי ביטוי בחיבור בין הטיפול המקצועי בקליניקה אצל קוסמטיקאיות מורשות ורופאי אסתטיקה לבין השגרה בבית, כך שנוצר רצף שמלווה את העור גם בין הטיפולים. המטרה היא לא רק להשיג תוצאה טובה עכשיו, אלא לתמוך בעור ולסייע לו לשמור לאורך זמן על האיכות, החוסן והיכולת שלו להתחדש.

בקרו באתר דרמלוג'יקה www.dermalogica.co.il

הכתבה בשיתוף דרמלוג'יקה