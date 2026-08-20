איך בונים גב כלכלי בעולם של אי-ודאות?

הכתבה בשיתוף אנליסט קופות גמל בע"מ

שוק ההון הישראלי נמצא בתקופה תנודית, אך עבור אסף וייס, סמנכ"ל מכירות בבית ההשקעות אנליסט, המפתח לשקט נפשי טמון גם בבחירת מכשירי החיסכון ובניהול אחראי ומקצועי ארוך טווח. "אנחנו חיים בעידן שבו תוחלת החיים הולכת ועולה", מסביר וייס. "אדם שפורש לגמלאות בגיל פרישה צפוי לחיות עוד 20 או 30 שנה וזה אומר שהוא צריך לתכנן כבר עכשיו איך הוא עתיד להתנהל כלכלית אחרי היציאה לפנסיה".

במרכז השיח הפיננסי עומדים כיום שני מוצרים מרכזיים: קופת גמל להשקעה וקופת גמל לחיסכון - תיקון 190. וייס מדגיש כי קופת הגמל להשקעה, מוצר שקיים מזה כעשור, הוא מכשיר נגיש לכלל הציבור. "עם תקרת הפקדה שנתית שעומדת נכון לשנת 2026 על 83,641 ש"ח לכל אדם מדובר בפתרון אידיאלי למשפחות", הוא מסביר. "היתרון הגדול הוא דחיית המס. אנחנו רוצים שהכסף יעבוד לאורך זמן וייצור אפקט של ריבית דריבית, כשאת אירוע המס פוגשים רק ביום המשיכה".

אסף וייס, סמנכ''ל מכירות בבית ההשקעות אנליסט / צילום: באדיבות אנליסט

אחת הנקודות המפתיעות שוייס מעלה נוגעת לאפשרות להפוך את החיסכון בקופת הגמל להשקעה לקצבה פטורה ממס לאחר גיל 60. "אם צברת סכום משמעותי ועברת את גיל 60, אתה יכול לבקש למשוך את הכסף כקצבה באמצעות העברת כספי החסכון למוצר משלם קצבה (כגון: קרן פנסיה או ביטוח מנהלים), כאשר הקצבה המתקבלת תהיה פטורה ממס הכנסה וממס רווחי הון", הוא אומר. בנקודה זו מדגיש וייס את חשיבות התזמון. "אנחנו כבר בחציון השני של השנה, ומי שלא ניצל את תקרת ההפקדה השנתית - זה הזמן להתעורר".

המוצר המרכזי השני הוא כאמור קופת גמל לחיסכון - תיקון 190. "עבור בני ה-60 ומעלה, תיקון 190 הוא "game changer" של ממש", מעיד וייס. "מדובר בתיקון מיסוי רחב משנת 2012 שהפך את קופות הגמל למכשיר חיסכון אטרקטיבי אפשרי עבור בעלי כספים פנויים, כאשר כספים מעל תקרת ההפקדה לפנסיה שהופקדו בקופה ("תשלומים פטורים") יוכלו להימשך באופן הוני במיסוי של 15% נומינלי עם הגעה לגיל 60 ובתנאי של קבלת קצבה מזערית של לפחות 5,306 ₪ (נכון לשנת 2026). בסביבת אינפלציה יורדת, כפי שאנו רואים כעת, המס הנומינלי של 15% עשוי להיות משתלם בהרבה מהמס הריאלי המקובל בשוק ההון (25%)".

מעבר ליתרונות המיסוי הוא מצביע על יתרון נוסף: העברה בין-דורית. "אם חלילה העמית הולך לעולמו לפני גיל 75, המוטבים לכספים על פי תקנון הקופה, יכולים למשוך את הכספים שהיו בקופה במועד פטירת העמית, או להעבירם לקופת גמל על שמם, בפטור ממס. אם החוסך נפטר בגיל 75 ומעלה הם ישלמו מס רווח הון של 15% נומינלי בעת משיכה הונית, על הכספים מסוג "תשלומים פטורים" שהיו בקופת הנפטר במועד פטירתו. על הרווחים שייצברו לאחר מועד זה ישולם מס בהתאם לדין. למעשה אני פוגש לקוחות שמשתמשים בזה ככלי להורשת כספים לילדים ולנכדים".

מעל לכל אלו, וייס מדגיש את יתרון השקיפות שהמוצרים הללו מציעים. "בקופות גמל, בניגוד למוצרים אחרים, התשואות מתעדכנות מדי חודש בעיתונות הכלכלית, באתרי החברות המנהלות ובפרסומים רשמיים שלהן, וכן באתר 'גמל-נט' של רשות שוק ההון. היכולת של הלקוח להשוות ביצועים, לעבור בין מסלולי השקעה ולנייד כספים בין גופים ללא עלות וללא אירוע מס, הוא בעיניי יתרון נוסף ומשמעותי שכן השקיפות והנגישות האלה חשובות מאוד לחוסך. הוא יודע איפה הכסף שלו נמצא ואיך הוא מתפקד".

ניתן להשקיע במוצרים האלה באופן עצמאי?

"למרות היתרונות הרבים של קופת גמל לפי תיקון 190 מדובר על מוצר שדורש התאמה אישית. כלומר זה לא מתאים לכל אחד לרוץ ולהפקיד מבלי להבין את התנאים. צריך להתייעץ עם איש מקצוע - בעל רישיון פנסיוני, לעשות בירור צרכים מעמיק ולראות מה מתאים לטווח ההשקעה ולמטרות של כל לקוח".

בכל הקשור לקופת גמל להשקעה, המדובר מכשיר חסכון פשוט שניתן להצטרף אליו עצמאית ודיגיטלית, כאשר אם הלקוח זקוק לייעוץ לרבות התאמת מסלולי השקעה מומלץ לפנות לבעל רישיון.

מדוע לבחור דווקא באנליסט?

"אנחנו בית השקעות ותיק שקיים משנת 1985, שעיסוקו הבלעדי הוא ניהול השקעות. הגידול של אנליסט בית השקעות, המנהלת כיום מעל 125 מיליארד שקלים בכל מוצרי הבית, הוא אורגני לחלוטין ונובע מביצועים ותשואות לאורך שנים. אנחנו מוטי אנליזה ומבססים את ההחלטות המקצועיות שלנו על מחקר מעמיק וניתוח ניירות ערך.

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הכתבה הינה בשיתוף עם אנליסט קופות גמל בע"מ. המידע הינו תמציתי ונועד למטרות אינפורמטיביות וכפוף להוראות הדין ותקנון הקופות. בעניין קופת גמל להשקעה - סך כל ההפקדות השנתיות בכל קופות הגמל להשקעה בכל החברות המנהלות, לכל חוסך, בשנת 2026 מוגבל לסכום של 83,641 ₪. תקרת ההפקדה תעודכן מידי שנה בהתאם למדד המחירים לצרכן. משיכת כספים כפופה לניכוי מס רווח הון כדין. משיכת כספים כקצבה תתאפשר באמצעות העברת הכספים לקופה שמשלמת קצבה והכל בהתאם לדין ולתקנון הקופה. בעניין תיקון 190 - האמור רלוונטי ככלל ל"תשלומים פטורים" שהופקדו לקופת גמל לקצבה, והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין ותקנון הקופה. מובהר כי היוון קצבה בכלל ו"קצבה מוכרת" בפרט יהא כפוף להוראות הדין, לרבות הנחיות רשות המיסים, ותקנון הקופה כפי שיחולו במועד הגשת בקשה להיוון קצבה. אנליסט קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני ולה זיקה למוצרים המנוהלים על ידה. אין באמור משום תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או לייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. אין באמור משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי. ט.ל.ח

הכתבה בשיתוף אנליסט קופות גמל בע"מ