סטודנט גרופ מרחיבה את פעילותה בתחום הסלולר, המחשבים והאלקטרוניקה ומגייסת את וואלה שופס ודינמיקה

הכתבה מטעם סטודנט גרופ

חברת סטודנט גרופ, שהוקמה על ידי תום דוד ושני שותפים נוספים, מפעילה משנת 2016 אתר אינטרנט מוביל ומוכר המציע מגוון אדיר של מבצעים וקופונים בקשת עסקים רחבה בפריסה ארצית. אתר סטודנט גרופ שבראשית דרכו פנה לקהל הסטודנטים, ומכאן שמו, פונה כיום לכלל הגולשים ברשת המבקשים לחסוך עלויות ולבצע קנייה חכמה ומוזלת, ומציע קופונים אטרקטיביים ובלעדיים במגוון קטגוריות יוצא דופן: הלבשה, הנעלה, ספורט, ביוטי, טיפוח, אוכל, משלוחים ועוד. על מנת להרחיב את פעילות האתר בתחום הסלולר, המחשבים והאלקטרוניקה, הצטרפו לאחרונה חברת דינמיקה מקבוצת סלקום, ואתר וואלה שופס הותיק שנרכש לפני מספר שנים על ידי מועדון הייטק זון.

תום דוד, מנכ״ל סטודנט גרופ הסביר את המהלך העסקי: ״אנחנו נוהגים לפרסם סקרים לקהל שלנו פעם או פעמיים בשנה, על מנת ללמוד על כאבים חדשים, או צורך חדש שלא הכרנו. תחום הסלולר, המחשבים והאלקטרוניקה, חזר שוב ושוב כנקודה כואבת, שבה הגולשים שלנו דיווחו כי הם מתקשים למצוא הצעות ערך איכותיות במועדוני צרכנות אחרים, או על ידי משפיעני רשת. סטודנט גרופ הציעה עד כה מבצעים והנחות באתר KSP, באתר לאסטפרייס, ובאתר של ייבואן רשמי של מחשבי לנובו, אבל פחות או יותר, הדברים הסתכמו בזה. על מנת להעשיר את הקטגוריות הללו החלטנו לגייס שתי שחקניות מובילות בשוק הישראלי - וואלה שופס ודינמיקה״.

תום דוד,מנכ״ל ומייסד סטודנט גרופ קרדיט / צילום: סטודנט גרופ

אלקטרוניקה, מחשבים וסלולר באתר סטודנט גרופ:

● אתר לאסטפרייס הותיק, מציע באמצעות אתר סטודנט גרופ מספר מבצעים אטרקטיביים ובלעדיים. 50 ש״ח הנחה בקנייה מעל 599 ש״ח, ו-75 ש״ח הנחה בקנייה מעל 999 ש״ח. הקופונים הללו חלים על כל המוצרים באתר לאסטפרייס, ללא אותיות קטנות בכלל. בנוסף, סטודנט גרופ מציעה ״קופון בהפתעה״ - דהיינו קופון שהלקוח מזין בעגלת הקניות בטרם הרכישה ומקבל הנחה שהיא משתנה בין פריט לפריט. לדברי החברה, הקופון נבדק גם על מוצרים יקרים, דוגמת מקררים באלפי שקלים או מחשבים יקרים, וההנחה הגיעה למאות שקלים, לעיתים מעל 500 ש״ח, כך שמדובר בקופון אטרקטיבי.

● אתר וואלה שופס מציע קופונים בלעדיים לכלל גולשי וגולשות אתר סטודנט גרופ התקפים על כל המוצרים באתר. קופון ראשון מעניק הנחה של 50 ש״ח בקנייה מעל 499 ש״ח. קופון שני מעניק הנחה של 100 ש״ח בקנייה מעל 999 ש״ח. הקופונים הללו הינם למימוש חד פעמי ללקוח, ותקפים על כל הקטגוריות באתר וואלה שופס. בעניין זה, תום דוד, מנכ״ל סטודנט גרופ ציין כי ״אתר וואלה שופס הוא מהאתרים הוותיקים והמובילים בישראל בתחום הסחר המקוון. קהל הגולשים שלנו יכול ליהנות מהנחות על מכשירי סלולר מכל הסוגים, מחשבים, מוצרי חשמל שונים, וגם ריהוט ומוצרים לבית. הקופונים שבנינו ביחד עם וואלה שופס לא חלים על מוצרים ספציפיים, אלא ניתנים למימוש על כמעט כל המוצרים באתר - יש מספר מוצרים קטנטן שהקופונים שלנו לא חלים עליהם״.

● אתר KSP גם הוא מהגדולים והמוכרים בישראל, מציע מבצעים והנחות דרך אתר סטודנט גרופ. מודל השיווק במקרה זה מעט שונה, ובו סטודנט גרופ מפנה את קהל הגולשים לעמוד מרכזי המרכז מאות מוצרים בהנחה, לעיתים אפילו ללא צורך בקופון ספציפי. שיתוף פעולה מסחרי זה בין סטודנט גרופ לאתר KSP הוא ארוך שנים ומניב פעילות מרשימה.

● רשת דינמיקה, מרשתות המובייל המובילות בישראל, מפעילה עשרות סניפים פיזיים בפריסה ארצית, ואתר סחר איכותי ומגוון המציע לגולש סל מוצרים עשיר של המותגים apple וסמסונג. באתר תמצאו טלפונים חכמים, שעונים חכמים, אוזניות, טאבלטים, מטענים ועוד. בנוסף, אתר דינמיקה מציע אחריות ייבואן רשמי ומשלוח מהיר. מבחינת הצעת הערך לקהל הגולשים והגולשות של סטודנט גרופ, אתר דינמיקה מציע 3 קופונים שונים, 100 ש״ח הנחה בקנייה מעל 1,500 ש״ח. 140 ש״ח הנחה בקנייה מעל 2,500 ש״ח ו-170 ש״ח הנחה בקנייה מעל 3,500 ש״ח. גם כאן, סטודנט גרופ דאגה כי הקופונים יחולו על כמעט כל המוצרים באתר דינמיקה, ויאפשרו חסכון מקסימילי. בעמוד של דינמיקה באתר סטודנט גרופ תמצאו רשימת אקסל של מוצרים עם שולי רווח כל כך נמוכים, שרק עליהם הקופונים לא פעילים.

המשך הרחבת הפעילות לאתרים בינלאומיים ובתי עסק מובילים נוספים בישראל

ליהי סולומונוב, מנהלת תיקי לקוחות בחברת סטודנט גרופ, אומרת: ״אנחנו תמיד מבקשים להיות בקשר רציף ככל הניתן עם הקהל שלנו. בסטודנט גרופ פעילים מעל 100,000 אנשים שונים בחודש, באתר וגם באפליקציה שלנו. למערכת שלנו זורמות בקשות למבצעים חדשים, הצעות לשיתופי פעולה, ולעיתים גם תלונות על מבצעים שלא מספיק ברורים או מבצעים שאינם פעילים בגלל בעיה טכנית כזו או אחרת. אנחנו שואפים לתת מענה באותו יום עסקים לכולם. לצד כל אלה, אנחנו גם עמלים על בניית שיתופי פעולה מסחריים חדשים ומפתיעים. אני יכולה לספר שאנחנו מנהלים משא ומתן בימים אלה עם מספר שחקנים בינלאומיים מהשורה הראשונה - אתרי סחר בקנה מידה גלובלי שכולנו מכירים ואוהבים. אני יכולה לרמוז שאחד נמצא בסין, והשני באנגליה. שווה לעקוב ולראות מה יעלה אצלנו בשבועות הקרובים״.

הכתבה מטעם סטודנט גרופ