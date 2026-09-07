הסוף לסוללות? הטכנולוגיה שמפיקה חשמל מתאורת פנים

הכתבה מטעם SOLRA-PV

המחיר הסמוי של מהפכת המכשירים החכמים

עם מהפכת ה-AI, העולם שלנו הופך לחכם יותר כדוגמת מבנים חכמים, ערים חכמות ועוד. חלק גדול מהטכנולוגיה הזאת מבוסס על רשתות חיישנים הדורשים סוללות חד פעמיות והחלפתן בקצב גבוה. הסוללות החד-פעמיות הפכו מאלמנט תפעולי שולי לצוואר בקבוק מרכזי. מדי יום נזרקות ברחבי העולם עשרות מיליוני סוללות, אך הבעיה לא נגמרת רק בזיהום הסביבתי.

בבית הפרטי החלפת סוללה היא מטרד קטן, אך כאשר מדובר בבניין משרדים עם מאות ואלפי מכשירים כאלו כגון בית חולים, בית מלון, מתחם משרדים, חממה חקלאית או רשת סופרמרקטים, החלפת הסוללות הופכת למבצע לוגיסטי יקר, מתמשך ומסורבל.

העלות הגבוהה נובעת מהצורך להגיע פיזית לכל התקן - הוצאה שלעיתים מגיעה לכ-90% מעלות התחזוקה - לצד השבתה זמנית של המערכות וניהול צי סוללות אינסופי. הדבר מונע מארגונים רבים לאמץ פתרונות חכמים ומכביד משמעותית על רווחיות היצרנים והלקוחות.

בדיוק בנקודה הזו נכנסת לתמונה חברת SOLRA-PV הישראלית, שפיתחה פתרון סולארי פורץ דרך המבוסס על עשור של מחקר אקדמי באוניברסיטה העברית. החברה פיתחה תא סולארי זעיר המבוסס על חומר שנקרא פרובסקייט (Perovskite), המיועד להפיק אנרגיה בתנאים של תאורת פנים. התא הסולארי יכול להפיק אנרגיה המספיקה להפעלת התקנים חשמליים גם מתאורת LED, פלורסנט או אור יום המגיע מהחלון.

הטכנולוגיה מוגנת בפטנט על המבנה הייחודי של התא המאפשר מחזור מלא, ופריצת הדרך המדעית מגיעה ליעילות המרה חסרת תקדים של כ-20% בתאורת פנים מלאכותית (עם פוטנציאל הגעה ליותר מ-40%). לשם השוואה, פאנלים סולאריים רגילים מבוססי סיליקון מגיעים ל-5% עד 8% בלבד בתנאים אלה.

הנצילות הגבוהה מאפשרת להקטין את שטח התא הסולארי בעד 80% ביחס לחלופות ולייצר פי 4 יותר חשמל, לצד אורך חיים הגבוה ב-100% מטכנולוגיות מתחרות מתקדמות אחרות (OPV, DSSC). הפיתוח מאפשר ליצרנים להפוך מוצרים כמו שלטים, מקלדות, עכברים, חיישנים ותוויות מחיר אלקטרוניות להתקנים אוטונומיים לחלוטין - הפועלים לאורך שנים ללא סוללה וללא צורך בתחזוקה.

הפאנל הסולארי של SOLRA-PV / צילום: באדיבות SOLRA-PV

כעת, החברה פתחה סבב גיוס המאפשר למשקיעים להצטרף לפעילותה.

לפרטים נוספים על הטכנולוגיה והזדמנות ההשקעה, ניתן להיכנס לדף הגיוס של SOLRA-PV>>

המגמה העולמית שמשחקת לטובת החברה

התזמון שבו מגיעה החברה עם הטכנולוגיה שלה לשוק אינו מקרי, והיא נהנית מגב חזק של שינויים רגולטוריים גלובליים. במדינות אירופה נכנסות לתוקף מגבלות קשיחות שמטרתן לצמצם את השימוש בסוללות חד-פעמיות ולהפחית את "טביעת החום" והזיהום הסביבתי של מבנים מסחריים ומפעלי תעשייה.

כדי להימנע מקנסות כבדים, לעמוד בסטנדרטים הירוקים ולהפוך למבנה יעיל אנרגטית, ארגונים וחברות נדרשים להתקין כמות עצומה של חיישנים ומערכות לניהול אנרגיה (BEMS). כיוון שחיבור כל חיישן לרשת החשמל הינו יקר ומסורבל, והשימוש בסוללות מוגבל על ידי החוק, היצרנים וחברות הניהול נדחקים למצוא חלופות אוטונומיות.

הפתרון של החברה מאפשר להם לעמוד בדיוק בדרישות הרגולטוריות החדשות ולהכניס מכשור חכם למבנים ללא עלויות תשתיות או סוללות.

הטכנולוגיה של SOLRA-PV אינה נשארת על הנייר, וכבר מציגה הוכחות היתכנות בשטח ופיילוטים מתקדמים מול גופים מובילים. החברה השלימה בהצלחה הוכחת היתכנות (PoC) מול מפא"ת (המנהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה), וכעת הגופים מתכננים להגיש בקשה משותפת לרשות החדשנות למימון פיתוח מוצר ייחודי לצרכיהם - צעד שמייצר פוטנציאל להכנסה קבועה ומשמעותית.

במקביל, החברה מרחיבה את אחיזתה בשוק התעשייתי, החקלאי והאזרחי.

ל-SOLRA-PV שורת הסכמי כוונות (LOI) ופיילוטים פעילים מול שחקנים כמו Grofit, Sol-Chip, ובהמשך מול חברת Feelit לאספקת יחידות לחיישנים תעשייתיים - עסקה ראשונה שצפויה לצאת לדרך כבר עם תום סבב הגיוס הנוכחי.

הסוד לעלויות ייצור נמוכות: טכנולוגיית הדפסה פשוטה

בניגוד לפאנלים סולאריים מסורתיים שדורשים חדרים נקיים, תהליכים יקרים ומסכות מורכבות, התאים של החברה מיוצרים בתהליך הדפסה פשוט שנחשב לאחת השיטות הוותיקות והוורסטיליות הקיימות לייצור. שיטה זו מורידה משמעותית את עלויות הייצור, ומאפשרת להציע ליצרנים רכיב זול ונגיש המתאים לשילוב נרחב במוצרי קצה.

מודל הפעילות של החברה הוא B2B (מכירה ללקוחות עסקיים), תוך התמקדות בייצור ואספקה ישירה ליצרני אלקטרוניקה (OEMs), חברות ניהול מבנים וגופים ביטחוניים ותעשייתיים. מבנה זה מאפשר לחברה להשתלב כרכיב סטנדרטי בתוך מוצרים קיימים ללא צורך בשינוי הארכיטקטורה שלהם, וליהנות ממקורות הכנסה מגוונים, המבוססים על מכירת יחידות, הסכמי אספקה ארוכי טווח ובעתיד אף הסכמי רישוי (Licensing) של הטכנולוגיה.

מאחורי SOLRA-PV עומד צוות המשלב מצוינות מדעית, ניסיון ניהולי והכרות עמוקה עם תעשיית השבבים והאנרגיה. את החברה מובילים ד"ר יוסף פראג' (מנכ"ל ומייסד-שותף), בעל דוקטורט בכימיה וניסיון רב במסחור טכנולוגיות Deep-Tech; ד"ר בת-אל כהן ויזל (CTO ומייסדת-שותפה), מומחית לפיתוח תאים סולאריים מבוססי פרובסקיט; ופרופ' ליעוז אתגר (המדען הראשי של החברה), חלוץ עולמי בתחום הפרובסקייט ומייסד המרכז לאנרגיות מתחדשות באוניברסיטה העברית.

לצד צוות המייסדים, מלווה את החברה גם ועדה מייעצת מהשורה הראשונה, הכוללת את רענן צמח, לשעבר סמנכ"ל ב-SolarEdge, וד"ר ארנון גת, מחלוצי תעשיית השבבים העולמית שהנפיק חברה בנאסד"ק. השילוב בין הידע המדעי לניסיון המסחרי מציב את SOLRA-PV בעמדת זינוק ייחודית בשוק ה-IoT הגלובלי.

החברה נמצאת כעת בעיצומו של סבב גיוס. לפרטים נוספים, ניתן להיכנס לדף הגיוס של SOLRA-PV>>

הכתבה מטעם SOLRA-PV